어울리지 않아?

ArrayMaximum () 및 ArrayMinimum () 이 작동하지 않습니까?

고맙습니다! 배열을 배워야 합니다! 아직 사용하지 않았습니다. 나는 그것들이 없으면 더 쉬울 수 있다고 생각했습니다. 그리고 mkl4 및 mkl5에 이러한 제한이 있는 이유는 무엇입니까?

Max와 Min이 다른 언어에서와 같이 더 큰 숫자가 아닌 2개의 숫자에서만 검색하도록 제한되는 이유를 누가 설명할 수 있습니까? 그런 다음 원하는 것을 찾기 위해 번거로운 공식을 수행해야 합니다... 감사합니다!

여덟이면 충분합니까?

//+------------------------------------------------------------------+
//| MinMax.mqh |
//| Copyright (c) 2009, Vladimir Gomonov |
//| MetaDriver@rambler.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "(c) 2009, Vladimir Gomonov"
#property link "MetaDriver@rambler.ru"

double fmin ( double a, double b, double c, double d= DBL_MAX , double e= DBL_MAX , double f= DBL_MAX , double g= DBL_MAX , double h= DBL_MAX )
{
return ( fmin (a, fmin (b, fmin (c, fmin (d, fmin (e, fmin (f, fmin (g, h))))))));
}

double fmax ( double a, double b, double c, double d= DBL_MIN , double e= DBL_MIN , double f= DBL_MIN , double g= DBL_MIN , double h= DBL_MIN )
{
return ( fmax (a, fmax (b, fmax (c, fmax (d, fmax (e, fmax (f, fmax (g, h))))))));
}

고맙습니다! 배열을 배워야 합니다! 아직 사용하지 않았습니다. 나는 그것들이 없으면 더 쉬울 수 있다고 생각했습니다. 그리고 mkl4 및 mkl5에 이러한 제한이 있는 이유는 무엇입니까?

제한 사항이 없습니다. MetaDriver 가 예를 보여주었습니다. ))

여덟이면 충분합니까?

감사합니다! 나는 거의 그것을 사용하지만 일반 코드에서 예를 들어 4 쌍에서 찾은 다음 컵 추첨에서와 같이 2 쌍과 마지막 것에서 찾습니다.

x = fmax ( fmax ( fmax (a,b), fmax (c,d)), fmax ( fmax (e,f), fmax (g,h)));

나는 모든 것을 손에 넣는 것을 선호하지만. 그래서 시장의 변화에 빠르게 대응할 수 있습니다. 약간의 최적화. 그리고 저는 항상 프로그램에서 새로운 솔루션을 찾고 있습니다. 모든 이익!

막대당 포인트로 스케일, 분수의 경우 가격 스케일의 지붕을 날려(엔화 화면에서)

추신 그것은 정상이었고 일부 최신 업데이트와 함께 나타났습니다.

오픈포지션 의 SL과 TP 뿐만 아니라 댓글이나 매직도 변경이 가능한가요?

아니, 포지션 마법은 오프닝 오더의 마법과 같고,

그러나 당신은 코멘트를 할 수 있습니다, 그것은 위치의 마지막 순서와 같습니다.

이것은 좋은 것입니다. 고맙습니다.

막대당 포인트로 스케일, 분수의 경우 가격 스케일의 지붕을 날려(엔화 화면에서)

추신 그것은 정상이었고 일부 최신 업데이트와 함께 나타났습니다.

메시지 주셔서 감사합니다. 수정합시다.

코드베이스의 영어 부분에 게시된 지그재그를 계속 볼 수 있습니까?

3주가 벌써 도살이다.

여기에 몇 가지 요인이 작용했습니다.

인증 코드를 보내지 않은 이유는 무엇입니까? 중재자는 초안을 보지 않습니다.

영문판 지표를 별도로 발간한 이유는 무엇인가요? 모든 번역은 저희가 직접 합니다. 코드 베이스의 영어 부분에 있는 해당 버전은 우연히 발견되었습니다.

초안 사진이 나쁩니다. 코드 베이스에 게시한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 게다가 새 출판 템플릿에는 항상 코드 베이스에서 예제를 준비하기 위한 권장 사항이 있습니다. 그러나 우리 국민은 독자가 아니라 작가가 점점 더 많아지고 있습니다.

이상적인 지그재그 지표의 번역이 만들어지고 게시됩니다.
ArrayMaximum () 및 ArrayMinimum () 이 작동하지 않습니까?
Max와 Min이 다른 언어에서와 같이 더 큰 숫자가 아닌 2개의 숫자에서만 검색하도록 제한되는 이유를 누가 설명할 수 있습니까? 그런 다음 원하는 것을 찾기 위해 번거로운 공식을 수행해야 합니다... 감사합니다!
여덟이면 충분합니까?
고맙습니다! 배열을 배워야 합니다! 아직 사용하지 않았습니다. 나는 그것들이 없으면 더 쉬울 수 있다고 생각했습니다. 그리고 mkl4 및 mkl5에 이러한 제한이 있는 이유는 무엇입니까?
감사합니다! 나는 거의 그것을 사용하지만 일반 코드에서 예를 들어 4 쌍에서 찾은 다음 컵 추첨에서와 같이 2 쌍과 마지막 것에서 찾습니다.나는 모든 것을 손에 넣는 것을 선호하지만. 그래서 시장의 변화에 빠르게 대응할 수 있습니다. 약간의 최적화. 그리고 저는 항상 프로그램에서 새로운 솔루션을 찾고 있습니다. 모든 이익!
막대당 포인트로 스케일, 분수의 경우 가격 스케일의 지붕을 날려(엔화 화면에서)
추신 그것은 정상이었고 일부 최신 업데이트와 함께 나타났습니다.
오픈포지션 의 SL과 TP 뿐만 아니라 댓글이나 매직도 변경이 가능한가요?
아니, 포지션 마법은 오프닝 오더의 마법과 같고,
그러나 당신은 코멘트를 할 수 있습니다, 그것은 위치의 마지막 순서와 같습니다.
코드베이스의 영어 부분에 게시된 지그재그를 계속 볼 수 있습니까?
3주가 벌써 도살이다.
여기에 몇 가지 요인이 작용했습니다.
이상적인 지그재그 지표의 번역이 만들어지고 게시됩니다.