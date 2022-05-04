오류, 버그, 질문 - 페이지 34 1...272829303132333435363738394041...3184 새 코멘트 Test Account 2010.07.06 13:55 #331 ddd06 : 고문의 비용으로 질문은 - 서비스 데스크에 편지를 써야 합니까? 오류 또는 오작동 - 예. 그 직전에 가능한 한 많은 정보를 수집하고 도움말을 연구하십시오. 아마 답을 찾을 수 있을 것입니다. ddd06 2010.07.06 14:01 #332 alexvd : 오류 또는 오작동 - 예. 그 직전에 가능한 한 많은 정보를 수집하고 도움말을 연구하십시오. 아마 답을 찾을 수 있을 것입니다. 친애하는 alexvd님 , 제 생각에는 이것은 실수 입니다. 서비스 데스크에서 메시지를 복제할 필요가 있는지 묻습니다. 원칙적으로 이것은 진드기 생성의 차이일 수 있지만 그렇지 않습니다. [삭제] 2010.07.06 14:15 #333 Interesting : 개발자 - 놓쳤습니다. 내 애플리케이션 #15802 가 완료되었거나 진행 중입니까? 나는 15802에 대해 개발자들에게 내 질문을 반복할 것입니다. 그들은 무슨 일이 일어날지에 동의하고, 주제는 닫히고, 침묵(또는 항상 그렇듯이 가장 흥미로운 것을 늦잠)에 동의한 것 같습니까? ddd06 2010.07.06 14:20 #334 신청 은 천정으로 하고 있는 것 같은데, 지금은 18261이 마지막입니다. 사람이 몇 명인지는 모르겠지만 많은 신청을 처리하려면 시간이 많이 걸릴 것입니다.) Andrey Kornishkin 2010.07.06 14:28 #335 로그 항목은 무엇을 의미합니까? 범위를 벗어난 배열(126,16) 어드바이저 디버깅 방법을 알려주세요. MT5로 번역해서 컴파일했는데 이런 에러가 납니다. Prival 2010.07.06 14:30 #336 AM2 : 로그 항목의 의미: 범위를 벗어난 배열(126,16) 어드바이저 디버깅 방법을 알려주세요. MT5로 번역해서 컴파일했는데 이런 에러가 납니다. 이 줄(126,16)을 찾으십시오. 당신은 범위를 벗어났습니다 Andrey Dik 2010.07.06 14:33 #337 AM2 : 로그 항목은 무엇을 의미합니까? 범위를 벗어난 배열(126,16) 어드바이저 디버깅 방법을 알려주세요. MT5로 번역해서 컴파일했는데 이런 에러가 납니다. 존재하지 않는배열 인덱스 를 참조합니다. 126 - 코드의 줄, 16 - 줄의 요소 Документация по MQL5: Основы языка / Переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные - Документация по MQL5 [삭제] 2010.07.06 14:37 #338 AM2 : 로그 항목은 무엇을 의미합니까? 범위를 벗어난 배열(126,16) 어드바이저 디버깅 방법을 알려주세요. MT5로 번역해서 컴파일했는데 이런 에러가 납니다. 배열의 차원 을 확인해야 합니다. 존재하지 않는 "셀"(또는 기존 셀이지만 번호가 다르게 지정됨)에 호소했을 가능성이 큽니다... 배열 인덱싱은 0부터 시작하기 때문에 이 기능을 고려하지 않고 배열 인덱스에 접근하면 범위를 벗어나는 경우가 종종 발생하는데... Test Account 2010.07.06 15:13 #339 ddd06 : Service Desk에서 메시지 를 복제해야 합니까? 네. 이렇게 하면 문제가 시야에서 사라지는 것을 방지할 수 있습니다. Rashid Umarov 2010.07.06 15:18 #340 ddd06 : 신청 은 천정으로 하고 있는 것 같은데, 지금은 18261이 마지막입니다. 사람이 몇 명인지는 모르겠지만 많은 신청을 처리하려면 시간이 많이 걸릴 것입니다.) 다음은 귀하의 지원서에 대한 답변입니다. 약간 수정된 버전을 사용해 보세요. 모든 것이 동일합니다. 파일: prover.mq5 2 kb 1...272829303132333435363738394041...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
고문의 비용으로 질문은 - 서비스 데스크에 편지를 써야 합니까?
오류 또는 오작동 - 예. 그 직전에 가능한 한 많은 정보를 수집하고 도움말을 연구하십시오. 아마 답을 찾을 수 있을 것입니다.
친애하는 alexvd님 , 제 생각에는 이것은 실수 입니다. 서비스 데스크에서 메시지를 복제할 필요가 있는지 묻습니다.
원칙적으로 이것은 진드기 생성의 차이일 수 있지만 그렇지 않습니다.
개발자 - 놓쳤습니다. 내 애플리케이션 #15802 가 완료되었거나 진행 중입니까?
신청 은 천정으로 하고 있는 것 같은데, 지금은 18261이 마지막입니다. 사람이 몇 명인지는 모르겠지만 많은 신청을 처리하려면 시간이 많이 걸릴 것입니다.)
로그 항목은 무엇을 의미합니까?
범위를 벗어난 배열(126,16)
어드바이저 디버깅 방법을 알려주세요. MT5로 번역해서 컴파일했는데 이런 에러가 납니다.
배열의 차원 을 확인해야 합니다. 존재하지 않는 "셀"(또는 기존 셀이지만 번호가 다르게 지정됨)에 호소했을 가능성이 큽니다...
배열 인덱싱은 0부터 시작하기 때문에 이 기능을 고려하지 않고 배열 인덱스에 접근하면 범위를 벗어나는 경우가 종종 발생하는데...
네.
이렇게 하면 문제가 시야에서 사라지는 것을 방지할 수 있습니다.
다음은 귀하의 지원서에 대한 답변입니다.
약간 수정된 버전을 사용해 보세요. 모든 것이 동일합니다.