Mykola Demko 2010.08.06 12:32 #814 친애하는 동료 및 언어 개발자 여러분, 누가 비슷한 상황을 생각해 냈는지 설명하십시오. 두 개의 구조가 선언되고(상위 및 하위) 가장 높은 생성자가 start()에서 호출됩니다. 하위 구조의 생성자는 상위 구조의 생성자에 의해 호출됩니다. 시니어 구조에서 주니어 구조의 생성자로 변수를 전달하는 방법???????? struct Ml { int a; int b; void Ml() { if (f)a= 1 ; else a= 2 ; // ????????????????????????????? if (F)b= 2 ; else b= 3 ; // ????????????????????????????? }; void ~Ml(){}; void m(){}; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ struct St { bool f; // ????????????????????? bool F; // ????????????????????? Ml x[]; void St(){f=true; F=false; ArrayResize (x, 1 ); x[ 0 ].m();}; // ????????????????????? void ~St(){}; int mult( int i){ ArrayResize (x,i+ 1 ); return (x[i].a*x[ 0 ].b);}; int add( int i){ ArrayResize (x,i+ 1 ); return (x[i].a+x[ 0 ].b);}; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { St x[]; ArrayResize (x, 2 ); int Mult=x[ 1 ].mult( 10 ); int Add=x[ 1 ].add( 10 ); Print ( "x[1].mult(10)=" ,x[ 1 ].mult( 10 ), " x[1].add(10)=" ,x[ 1 ].add( 10 )); } //+------------------------------------------------------------------+ gumgum 2010.08.06 12:36 #815 Interesting : 초기화하는 동안 서버와 자체적으로 기록이 있는지 확인하십시오. 히스토리를 로드하고 싶다면 즉시(초기화 블록에서) 하세요... 그리고이 문제의 직렬성 (부재)은 0 막대를 계산할 위치를 보여줍니다 ... 이 체크 https://www.mql5.com/en/docs/series/seriesinfointeger ? 그리고 잠그는 방법(코를 올바른 방향으로 찌르기)? Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / SeriesInfoInteger www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / SeriesInfoInteger - Документация по MQL5 Slava 2010.08.06 12:40 #816 gumgum : 테스트할 때 과거 데이터가 충분했으면 합니다. 그것을 하는 방법? 코드에서 def와 거래를 허용할 수 있습니다. 날짜를 정하고 더 긴 테스트 기간을 선택하지만 다른 방법은 무엇입니까? 1 테스터는 테스트 시작 날짜 이전에 테스트된 시간 프레임의 최소 100개 막대가 로드되었는지 확인합니다. 2. 테스터는 테스트 시작일로부터 최소한 전년도 초의 이력을 로드합니다. 월간 기간을 선택하면 8년의 과거 데이터가 제공됩니다. 기간이 일주일이면 2년입니다. 신호를 분석할 때 현재 시간 프레임을 사용하지 말고 필요한 시간 프레임을 명시적으로 지정하십시오. gumgum 2010.08.06 12:56 #817 stringo : 1 테스터는 테스트 시작 날짜 이전에 테스트된 시간 프레임의 최소 100개 막대가 로드되었는지 확인합니다. 2. 테스터는 테스트 시작일로부터 최소한 전년도 초의 이력을 로드합니다. 월간 기간을 선택하면 8년의 과거 데이터가 제공됩니다. 기간이 일주일이면 2년입니다. 신호를 분석할 때 현재 시간 프레임을 사용하지 말고 필요한 시간 프레임을 명시적으로 지정하십시오. 다음과 같이 넣어: 나는 앉아서 기다리고 있습니다 .... 여기도 저기도 3.3%로 서 있습니다. Mykola Demko 2010.08.06 12:58 #818 Urain : 친애하는 동료 및 언어 개발자 여러분, 누가 비슷한 상황을 생각해 냈는지 설명하십시오. 두 개의 구조가 선언되고(상위 및 하위) 가장 높은 생성자가 start()에서 호출됩니다. 하위 구조의 생성자는 상위 구조의 생성자에 의해 호출됩니다. 시니어 구조에서 주니어 구조의 생성자로 변수를 전달하는 방법???????? 나는 삶의 예가 더 명확해질 것이라고 생각합니다. 새 위치가 나타나면 거래 포인터의 동적 배열을 포함하는 새 개체가 생성됩니다. 초기 상황에서 위치는 단 하나의 거래만을 가지므로 객체가 초기화될 때 해당 데이터가 적절한 구조에 기록됩니다. 그러나 구조 생성자는 위치 개체에서 티켓 번호를 받습니다. 그리고 여기이 티켓을 전달하는 방법이 명확하지 않습니까?? 변수의 전역 선언에는 문제가 없습니다. 위치가 선택 되고, 티켓이 작성되고, 객체가 구성되고, 객체에 구조가 구성되고 모든 사람이 전 세계적으로 동일한 티켓을 받습니다. 거래와 포지션 모두(티켓의 첫 개시 거래가 포지션 id와 같을 수 있음), 그러나 티켓의 글로벌 발표를 제거하려고 하면 문제가 시작됩니다. 2010.01.01부터 오늘까지 테스트를 해봤습니다. 2009.01.02 최초의 바의 다두를 모십니다.
첫 번째 사용 가능한 막대를 예를 들어 2006.01.02로 만드는 방법은 무엇입니까?
초기화하는 동안 서버와 자체적으로 기록이 있는지 확인하십시오. 히스토리를 로드하고 싶다면 즉시(초기화 블록에서) 하세요...
그리고이 문제의 직렬성 (부재)은 0 막대를 계산할 위치를 보여줍니다 ...
친애하는 동료 및 언어 개발자 여러분, 누가 비슷한 상황을 생각해 냈는지 설명하십시오.
두 개의 구조가 선언되고(상위 및 하위) 가장 높은 생성자가 start()에서 호출됩니다.
하위 구조의 생성자는 상위 구조의 생성자에 의해 호출됩니다.
시니어 구조에서 주니어 구조의 생성자로 변수를 전달하는 방법????????
1 테스터는 테스트 시작 날짜 이전에 테스트된 시간 프레임의 최소 100개 막대가 로드되었는지 확인합니다.
2. 테스터는 테스트 시작일로부터 최소한 전년도 초의 이력을 로드합니다.
월간 기간을 선택하면 8년의 과거 데이터가 제공됩니다. 기간이 일주일이면 2년입니다. 신호를 분석할 때 현재 시간 프레임을 사용하지 말고 필요한 시간 프레임을 명시적으로 지정하십시오.
나는 앉아서 기다리고 있습니다 .... 여기도 저기도 3.3%로 서 있습니다.
나는 삶의 예가 더 명확해질 것이라고 생각합니다.
새 위치가 나타나면 거래 포인터의 동적 배열을 포함하는 새 개체가 생성됩니다.
초기 상황에서 위치는 단 하나의 거래만을 가지므로 객체가 초기화될 때 해당 데이터가 적절한 구조에 기록됩니다.
그러나 구조 생성자는 위치 개체에서 티켓 번호를 받습니다.
그리고 여기이 티켓을 전달하는 방법이 명확하지 않습니까??
변수의 전역 선언에는 문제가 없습니다.
위치가 선택 되고, 티켓이 작성되고, 객체가 구성되고,
객체에 구조가 구성되고 모든 사람이 전 세계적으로 동일한 티켓을 받습니다.
거래와 포지션 모두(티켓의 첫 개시 거래가 포지션 id와 같을 수 있음),
그러나 티켓의 글로벌 발표를 제거하려고 하면 문제가 시작됩니다.
데이터를 로드하시겠습니까? 테스트 로그에 무엇이 있습니까?
현재 5.6%
2010.08.06 13:08:52 Core 1 EURUSD,매일: 역사는 2001.01.01 00:00부터 시작됩니다
2010.08.06 13:08:52 Core 1 EURUSD, 매일: 2411개 막대로 예약된 기록 캐시
2010.08.06 13:08:52 Core 1 EURUSD: 2001.01.01 00:01부터 2009.12.31 18:59까지 시작 데이터의 3208261 M1 레코드 포함
2010.08.06 13:05:58 코어 1 파라=EURUSD
2010.08.06 13:05:58 코어 1 델타=0.10
2010.08.06 13:05:58 코어1 FC=0.19
2010.08.06 13:05:58 코어 1 M=11
2010.08.06 13:05:58 코어 1 dis=0.11
2010.08.06 13:05:58 핵심 1 EURUSD, 월간: 2010.01.01 00:00부터 2010.03.31 00:00까지 Experts\slivarobot.ex5 테스트 시작: 입력:
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD, 월간: 1분 OHLC 틱 생성
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,월간: 2001.01.01 00:00부터 역사 시작
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD, 월간: 히스토리 캐시는 약 120개 바에 예약됨
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD: 2001.01.01 00:01부터 2009.12.31 18:59까지의 시작 데이터에 대한 3208261 M1 레코드 포함
2010.08.06 13:03:13 Core 1 EURUSD: 1993.05.13에서 2010.08.05까지 동기화된 기록
2010.08.06 13:03:13 Core 1 EURUSD: 동기화를 위해 27바이트의 기록 데이터 로드
2010.08.06 13:03:11 코어 1 EURUSD: 심볼 동기화. 3304바이트의 기호 정보가 수신되었습니다.
2010.08.06 13:03:11 코어1 퍼포먼스: 31
2010.08.06 13:03:11 Core 1 총 초기화 데이터 39Kb 수신
2010.08.06 13:03:11 Core 1 초기화 성공
2010.08.06 13:03:11 Core 1 초기입금 10000.00 USD
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Expert 파일 추가: Libraries\BSCAI.ex5. 3277바이트 로드됨
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Expert 파일 추가: Libraries\PNNOCHL(slivarobot).ex5. 13083바이트 로드됨
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Expert 파일 추가: Experts\slivarobot.ex5. 3598바이트 로드됨
2010.08.06 13:03:11 Core 1 선택된 심볼 275바이트 로드
2010.08.06 13:03:11 Core 1 테스터 매개변수 7178바이트 로드
2010.08.06 13:03:11 코어 1 그룹 정보 3780바이트 로드됨
2010.08.06 13:03:11 코어 1 3124바이트의 계정 정보가 로드됨
2010.08.06 13:03:11 Core 1 공통 동기화 완료
2010.08.06 13:03:07 테스터 EURUSD, 월간: Experts\slivarobot.ex5 테스트 2010.01.01 00:00 ~ 2010.03.31 00:00 시작
2010.08.06 13:03:07 Core 1 인증(에이전트 빌드 302)
2010.08.06 13:03:07 코어 1 연결됨
2010.08.06 13:03:06 코어 1 127.0.0.1:3000에 연결
2010.08.06 13:03:06 Core 1 Agent 프로세스 시작