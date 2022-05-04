오류, 버그, 질문 - 페이지 703 1...696697698699700701702703704705706707708709710...3184 새 코멘트 Yedelkin 2012.04.04 19:53 #7021 Renat : 공전. 동적인 것처럼 보이고 초기화 목록이 있는 배열은 자동으로 크기가 조정되는 배열에서 정적으로 간주됩니다. 그러면 아마도 오타가 있을 수 있습니다. 정적이었고 정적일 것입니다. Renat Fatkhullin 2012.04.04 21:02 #7022 Yedelkin : 그러면 아마도 오타가 있을 수 있습니다. 정적이었고 정적일 것입니다. 배열은 정적이며 정적 배열처럼 작동했습니다 . ArrayIsDynamic 함수가 상태를 올바르게 반환하지 않았기 때문입니다. 이 오류가 수정되었습니다. Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayIsDynamic www.mql5.com Операции с массивами / ArrayIsDynamic - Документация по MQL5 Ilyas 2012.04.05 09:19 #7023 불행히도 업데이트 목록에 부정확성이 있습니다. 1) 이제 ArrayIsDynamic을다차원 배열 에 사용할 수 있습니다. 2) 초기화 목록이 0인 동적 배열의 초기화를 수정했습니다. Документация по MQL5: Основы языка / Переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2012.04.05 09:55 #7024 voix_kas : 거래 작업 수행 가능성에 대한 설명. 주어진: 1. 1.1랏의 롱포지션을 오픈합니다. 2. 상품 거래는 제한적입니다. 포지션 청산 및/또는 거래 구매만 가능합니다. 현재 위치를 닫아야 합니다. 질문: 1. 1.0랏 의 매도 주문을 보낼 수 있습니까? 그렇지 않은 경우 이 요구 사항이 클라이언트에서 검증됩니까, 아니면 서버에서 거부됩니까? 2. 부분실행 모드에서 1.1랏 판매 주문을 물량으로 보낼 수 있나요? 그렇지 않은 경우 이 요구 사항이 클라이언트에서 검증됩니까, 아니면 서버에서 거부됩니까? 1-2. 예, 두 경우 모두 주문을 보낼 수 있습니다. 확인은 클라이언트와 서버 모두에서 수행됩니다(요청에 도달한 경우). Tatyana 2012.04.05 10:59 #7025 olyakish : 데모 계정 을 열면 잘못된 그룹에 속합니다. 계정이 잘못된 그룹에 속하는 이유는 무엇이라고 생각합니까? 다음 질문에 답하십시오. 이 데모 계정을 열 때 정확히 어떤 서버를 지정했습니까? 데모 계정을 열 때 어떤 유형의 계정을 선택하셨습니까? 이 터미널을 언제 설치했습니까? 클라이언트 단말기의 "도움말 -> 정보" 창에 어떤 회사가 표시되어 있습니까? Alexey Klenov 2012.04.05 15:05 #7026 Tatyana : 계정이 잘못된 그룹에 속하는 이유는 무엇이라고 생각합니까? 다음 질문에 답하십시오. 이 데모 계정을 열 때 정확히 어떤 서버를 지정했습니까? 데모 계정을 열 때 어떤 유형의 계정 을 선택하셨습니까? 이 터미널을 언제 설치했습니까? 클라이언트 단말기의 "도움말 -> 정보" 창에 어떤 회사가 표시되어 있습니까? 첫 번째와 두 번째 점에서. 나는 세 번째 요점에 대답하기가 어렵다고 생각하지만 오랜만이다. 네 번째 포인트의 경우 그게 다야. 예, 여기에 다른 그림이 있습니다. Fia 2012.04.05 15:18 #7027 안녕하세요, 이것이 버그인지 아니면 제가 뭔가 잘못하고 있는지 설명해 주시겠습니까? 1) MT 5의 이상한 동작, 테스터를 시작하고 OnInit()에서 필요한 것을 해결합니다. (OnTick()에서 비어 있음) 그런 다음 몇 분 동안 무언가를 비틀고 테스터에 있는 스트랫 버튼이 오랫동안 나타나지 않습니다. 나는 그를 방해한다 (테스터의 취소 버튼) 그런 다음 다시 시작 시 테스터가 시작되지 않고 아래에 있는 내용이 표시됩니다(강제 연결 해제 됨). 전체 터미널을 언로드하는 데만 도움이 됩니다. (이것은 버그입니까 아니면 내가 잘못하고있는 것입니까?) 127.0.0.1:3000에 연결 KM 0 코어 1 16:54:59 연결된 CO 0 코어 1 16:54:59 승인됨(에이전트 빌드 619) 채널 0 시험 장치 16:54:59 EURUSD,M5(AlpariNZ-MT5): Experts\Trade.ex5 테스트 2012.03.09 00:00 ~ 2012.04.03 00:00 IH 2 코어 1 16:54:59 연결이 끊긴 RG 0 코어 1 16:54:59 연결 닫힘 2) 또 다른 질문, 나는 MqlTick에서 최신 가격을 요청하고 그것을 가져 와서 Print 에 표시합니다 (" 마지막 거래의 현재 가격"+Last ) 디버거에서 이러한 값을 보고 인쇄 로그에 0이 있습니까? (이것은 외환에만 해당되며 명확하지 않습니다) 동시에 입찰 및 Ask 가 출력됩니다. Errors, bugs, questions [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 오늘 MT5 단말기가 업데이트되어 [삭제] 2012.04.06 07:59 #7028 Rosh : 1-2. 예, 두 경우 모두 주문을 보낼 수 있습니다. 확인은 클라이언트와 서버 모두에서 수행됩니다(요청에 도달한 경우). 답변 해주셔서 감사합니다. pusheax 2012.04.06 10:15 #7029 금 시세 에 대해 계속해서 무슨 일이 일어나고 있는지 말씀해 주시겠습니까? MT5와 MT4 모두에서 업데이트가 중지됩니다. Dmitriy Skub 2012.04.06 10:18 #7030 pusheax : 금 시세와 함께 계속해서 무슨 일이 일어나고 있는지 말해 줄 수 있습니까? MT5와 MT4 모두에서 업데이트가 중지됩니다. 은행 휴무 1...696697698699700701702703704705706707708709710...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
공전.
동적인 것처럼 보이고 초기화 목록이 있는 배열은 자동으로 크기가 조정되는 배열에서 정적으로 간주됩니다.
그러면 아마도 오타가 있을 수 있습니다. 정적이었고 정적일 것입니다.
1) 이제 ArrayIsDynamic을다차원 배열 에 사용할 수 있습니다.
2) 초기화 목록이 0인 동적 배열의 초기화를 수정했습니다.
거래 작업 수행 가능성에 대한 설명.
주어진:
1. 1.1랏의 롱포지션을 오픈합니다.
2. 상품 거래는 제한적입니다. 포지션 청산 및/또는 거래 구매만 가능합니다.
현재 위치를 닫아야 합니다.
질문:
1. 1.0랏 의 매도 주문을 보낼 수 있습니까? 그렇지 않은 경우 이 요구 사항이 클라이언트에서 검증됩니까, 아니면 서버에서 거부됩니까?
2. 부분실행 모드에서 1.1랏 판매 주문을 물량으로 보낼 수 있나요? 그렇지 않은 경우 이 요구 사항이 클라이언트에서 검증됩니까, 아니면 서버에서 거부됩니까?
1-2. 예, 두 경우 모두 주문을 보낼 수 있습니다. 확인은 클라이언트와 서버 모두에서 수행됩니다(요청에 도달한 경우).
데모 계정 을 열면 잘못된 그룹에 속합니다.
계정이 잘못된 그룹에 속하는 이유는 무엇이라고 생각합니까? 다음 질문에 답하십시오.
첫 번째와 두 번째 점에서.
나는 세 번째 요점에 대답하기가 어렵다고 생각하지만 오랜만이다.
네 번째 포인트의 경우
그게 다야.
예, 여기에 다른 그림이 있습니다.
안녕하세요, 이것이 버그인지 아니면 제가 뭔가 잘못하고 있는지 설명해 주시겠습니까?
1) MT 5의 이상한 동작, 테스터를 시작하고 OnInit()에서 필요한 것을 해결합니다. (OnTick()에서 비어 있음) 그런 다음 몇 분 동안 무언가를 비틀고 테스터에 있는 스트랫 버튼이 오랫동안 나타나지 않습니다. 나는 그를 방해한다 (테스터의 취소 버튼) 그런 다음 다시 시작 시 테스터가 시작되지 않고 아래에 있는 내용이 표시됩니다(강제 연결 해제 됨).
전체 터미널을 언로드하는 데만 도움이 됩니다. (이것은 버그입니까 아니면 내가 잘못하고있는 것입니까?)
127.0.0.1:3000에 연결
KM 0 코어 1 16:54:59 연결된
CO 0 코어 1 16:54:59 승인됨(에이전트 빌드 619)
채널 0 시험 장치 16:54:59 EURUSD,M5(AlpariNZ-MT5): Experts\Trade.ex5 테스트 2012.03.09 00:00 ~ 2012.04.03 00:00
IH 2 코어 1 16:54:59 연결이 끊긴
RG 0 코어 1 16:54:59 연결 닫힘
2) 또 다른 질문, 나는 MqlTick에서 최신 가격을 요청하고 그것을 가져 와서 Print 에 표시합니다 (" 마지막 거래의 현재 가격"+Last )
디버거에서 이러한 값을 보고 인쇄 로그에 0이 있습니까? (이것은 외환에만 해당되며 명확하지 않습니다)
동시에 입찰 및 Ask 가 출력됩니다.
금 시세 에 대해 계속해서 무슨 일이 일어나고 있는지 말씀해 주시겠습니까?
MT5와 MT4 모두에서 업데이트가 중지됩니다.
