오류, 버그, 질문 - 페이지 699

Anatoli Kazharski 2012.03.28 16:03 #6981

papaklass :

그래서 누군가가 자신의 게시물을 삭제하거나 변경했습니다.

규칙을 잊지 않으면 3일 이내에 게시물을 수정할 수 있습니다. 때때로 주제가 나타나며, 그 마지막 메시지는 오래전에 작성되었습니다.

승인된 사람이 스스로 조정할 수 있습니까? ))))

Vladimir Gomonov 2012.03.28 16:48 #6982

tol64 :

....

승인된 사람이 스스로 조정할 수 있습니까? ))))

외환 근처에서 이러한 일은 항상 발생합니다. 그렇지 않더라도, 그들은 일어나고 있는 것처럼 보입니다. 그것에 익숙해.

Anatoli Kazharski 2012.03.28 16:58 #6983

MetaDriver :

외환 근처에서 이러한 일은 항상 발생합니다. 그렇지 않더라도, 그들은 일어나고 있는 것처럼 보입니다. 그것에 익숙해.

예, 농담이었습니다. 그러나 모든 농담에는 진실이 있을 수 있습니다. ))

그리고 '익숙해진다'는 ... 이미 익숙해진 것 같아요. 다른 사람들이 쓴 글을 읽는 것만으로도 충분했습니다. 이 활동에 오랫동안 종사해 온 사람들을 다른 각도에서 다른 관점에서 고려하십시오. 그리고 조정은 Forex 근처에서만 이루어지지 않습니다. 그들은 모든 곳에서 들여옵니다. 무한히 작은 입자에서 무한히 많은 양으로. 재귀처럼. ))))

Andrey Dik 2012.03.28 17:25 #6984

가장자리 효과, 데자뷰, 시간 루프, 자신이 작성한 게시물의 출현/사라짐. 이 모든 것은 시공간 연속체의 이상 현상인 Forex라는 현상의 결과입니다.

가장 강한 징후는 외환 근처에서 관찰됩니다. 터미널의 동일한 버그, 많은 빌드 이전에 수정, 챔피언십 전날에 논의된 동일한 주제 - 이 모든 것은 동일한 성격의 현상입니다.

Anatoli Kazharski 2012.03.28 20:04 #6985

joo :

가장자리 효과, 데자뷰, 시간 루프, 자신이 작성한 게시물의 출현/사라짐. 이 모든 것은 시공간 연속체의 이상 현상인 Forex라는 현상의 결과입니다.

가장 강한 징후는 외환 근처에서 관찰됩니다. 터미널의 동일한 버그, 많은 빌드 이전에 수정, 챔피언십 전날에 논의된 동일한 주제 - 이 모든 것은 동일한 성격의 현상입니다.

나에게 주변에서 일어나는 모든 일은 그것이 무엇인지(주변의 모든 것) 그리고 그 이유를 진정한 의미에서 알지 못하기 때문에 이상 현상입니다. )))

Anatoli Kazharski 2012.03.28 20:06 #6986

Firefox 브라우저에서 Achievements 반대편 프로필의 아이콘은 표시되지 않습니다.

Opera 와 IE 브라우저에서는 모든 것이 정상입니다.

Renat Fatkhullin 2012.03.28 20:18 #6987

방금 이전 사진을 캐시했습니다. ctrl+f5를 누르세요.

[삭제] 2012.03.28 21:03 #6988

거래 작업 수행 가능성에 대한 설명.

주어진:

1. 1.1랏의 롱포지션을 오픈합니다.

2. 상품 거래는 제한적입니다. 포지션 청산 및/또는 거래 구매만 가능합니다.

현재 위치를 닫아야 합니다.

질문:

1. 1.0랏 의 매도 주문을 보낼 수 있습니까? 그렇지 않은 경우 이 요구 사항이 클라이언트에서 검증됩니까, 아니면 서버에서 거부됩니까?

2. 부분실행 모드에서 1.1랏 판매 주문을 물량으로 보낼 수 있나요? 그렇지 않은 경우 이 요구 사항이 클라이언트에서 검증됩니까, 아니면 서버에서 거부됩니까?

Olegs Kucerenko 2012.03.29 15:53 #6989

한 터미널에서 다른 서버로 쉽게 연결합니다. 어떤 식으로든 Light에 연결할 수 없습니다. 원본 Light(그들에서 다운로드)에서는 모든 것이 정상입니다. 어디를 봐야 할까요?

Renat Fatkhullin 2012.03.29 16:01 #6990

Karlson :

한 터미널에서 다른 서버로 쉽게 연결합니다. 어떤 식으로든 Light에 연결할 수 없습니다. 원본 Light(그들에서 다운로드)에서는 모든 것이 정상입니다. 어디를 봐야 할까요?

서버 추가 필드에 스트레이트홀드 를 입력하고 엔터를 누릅니다. 작동하는 서버가 나타납니다.
그래서 누군가가 자신의 게시물을 삭제하거나 변경했습니다.
규칙을 잊지 않으면 3일 이내에 게시물을 수정할 수 있습니다. 때때로 주제가 나타나며, 그 마지막 메시지는 오래전에 작성되었습니다.
승인된 사람이 스스로 조정할 수 있습니까? ))))
승인된 사람이 스스로 조정할 수 있습니까? ))))
외환 근처에서 이러한 일은 항상 발생합니다. 그렇지 않더라도, 그들은 일어나고 있는 것처럼 보입니다. 그것에 익숙해.
예, 농담이었습니다. 그러나 모든 농담에는 진실이 있을 수 있습니다. ))
그리고 '익숙해진다'는 ... 이미 익숙해진 것 같아요. 다른 사람들이 쓴 글을 읽는 것만으로도 충분했습니다. 이 활동에 오랫동안 종사해 온 사람들을 다른 각도에서 다른 관점에서 고려하십시오. 그리고 조정은 Forex 근처에서만 이루어지지 않습니다. 그들은 모든 곳에서 들여옵니다. 무한히 작은 입자에서 무한히 많은 양으로. 재귀처럼. ))))
가장자리 효과, 데자뷰, 시간 루프, 자신이 작성한 게시물의 출현/사라짐. 이 모든 것은 시공간 연속체의 이상 현상인 Forex라는 현상의 결과입니다.
가장 강한 징후는 외환 근처에서 관찰됩니다. 터미널의 동일한 버그, 많은 빌드 이전에 수정, 챔피언십 전날에 논의된 동일한 주제 - 이 모든 것은 동일한 성격의 현상입니다.
가장자리 효과, 데자뷰, 시간 루프, 자신이 작성한 게시물의 출현/사라짐. 이 모든 것은 시공간 연속체의 이상 현상인 Forex라는 현상의 결과입니다.
가장 강한 징후는 외환 근처에서 관찰됩니다. 터미널의 동일한 버그, 많은 빌드 이전에 수정, 챔피언십 전날에 논의된 동일한 주제 - 이 모든 것은 동일한 성격의 현상입니다.
Firefox 브라우저에서 Achievements 반대편 프로필의 아이콘은 표시되지 않습니다.
Opera 와 IE 브라우저에서는 모든 것이 정상입니다.
거래 작업 수행 가능성에 대한 설명.
주어진:
1. 1.1랏의 롱포지션을 오픈합니다.
2. 상품 거래는 제한적입니다. 포지션 청산 및/또는 거래 구매만 가능합니다.
현재 위치를 닫아야 합니다.
질문:
1. 1.0랏 의 매도 주문을 보낼 수 있습니까? 그렇지 않은 경우 이 요구 사항이 클라이언트에서 검증됩니까, 아니면 서버에서 거부됩니까?
2. 부분실행 모드에서 1.1랏 판매 주문을 물량으로 보낼 수 있나요? 그렇지 않은 경우 이 요구 사항이 클라이언트에서 검증됩니까, 아니면 서버에서 거부됩니까?
한 터미널에서 다른 서버로 쉽게 연결합니다. 어떤 식으로든 Light에 연결할 수 없습니다. 원본 Light(그들에서 다운로드)에서는 모든 것이 정상입니다. 어디를 봐야 할까요?
한 터미널에서 다른 서버로 쉽게 연결합니다. 어떤 식으로든 Light에 연결할 수 없습니다. 원본 Light(그들에서 다운로드)에서는 모든 것이 정상입니다. 어디를 봐야 할까요?