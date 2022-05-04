오류, 버그, 질문 - 페이지 701 1...694695696697698699700701702703704705706707708...3184 새 코멘트 Anatoli Kazharski 2012.04.01 16:41 #7001 Fia : ... 터미널의 공유 폴더 에 파일을 저장합니다. 이렇게 하려면 FILE_COMMON 플래그를 설정하십시오. //--- Windows 7 의 경우 경로는 다음과 같습니다. C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\ //--- Windows XP 의 경우 이미 작성된 것으로 보이며 경로는 다음과 같습니다. C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\ Fia 2012.04.01 17:08 #7002 tol64 : 터미널의 공유 폴더 에 파일을 저장합니다. 이렇게 하려면 FILE_COMMON 플래그를 설정하십시오. 감사합니다. 작동하고 컴파일 및 테스트 후에 파일을 삭제하지 않는 것 같습니다! 예, win 7 64bit에서 maleh의 공유 폴더 경로는 도움말에 표시된 것과 "C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files"가 다릅니다. (다시 한번 감사합니다. 경로 자체를 선택한 후 추가를 보았습니다)) 그러나 질문은 열려 있습니다. 이것이 제가 위에서 작성한 버그입니까 아니면 의도한 것입니까? 사람들이 같은 갈퀴(신비주의자)를 밟지 않도록 인증서 또는 MT5 자체도 편집해야 합니다. 그렇지 않으면 잘 작동하지 않습니다. 기고글 토론 "파라볼릭 SAR 초보자의 질문 MQL5 MT5 EA/지표의 틱 에뮬레이션 Renat Fatkhullin 2012.04.01 17:21 #7003 Fia : 개발자 여러분, 다음 문제에 주의를 기울이고 수정하십시오. 우리는 건설 int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI); 도움말에서 프로그램을 테스트할 때: 처음으로 파일을 읽고 볼 수 있지만 응용 프로그램을 다시 컴파일하면 테스트 시작 직전에 테스트 디렉토리의 파일이 하위 폴더와 함께 지워집니다! 그렇다면 왜? 정의상 이전에 저장한 파일이 있을 수 없는 타사 테스트(실제로 클라우드를 포함한 모든 새로운 위치에서)를 시작합니다. 테스터는 터미널의 /Files 디렉토리의 작업 복사본과 다른 자체 제거 가능한 /Files 저장소를 사용합니다. Expert Advisor가 항상 필요한 파일을 갖도록 하려면 다음 방법을 사용하십시오. #property tester_file "_My\\sym.txt"를 통해 EA의 설명을 통해 영구 파일 전달(어디서나 작동함) FILE_COMMON 을 통한 공유 저장소 작업(로컬 테스트에서만 작동) 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 기고글 토론 "가상 호스팅으로 닫지 않은 파일이 포함된 [삭제] 2012.04.02 09:55 #7004 서비스 데스크에서 요청 #163680에주의하십시오. Alexey 2012.04.03 09:04 #7005 이것은 버그인 것 같습니다. 테스터에서 1을 반환하고 0이어야 합니다. int OnInit () { return ( 0 ); } //========================================================================= void OnDeinit ( const int reason) { } //============================================================================ void OnTick () { HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int total= HistoryDealsTotal (); Print ( "Всего сделок в истории= " ,total); } RekkeR 2012.04.03 09:07 #7006 한 통화 쌍의 여러 TF 차트가 있는 n번째 프로필을 만들고 이 통화 쌍의 이름을 프로필에 할당합니다. 터미널을 다시 시작한 후 프로필의 내용이 "혼합"됩니다. 예를 들어 EURUSD라는 이름의 프로필을 열면 EURCHF 쌍이 터미널 창에서 열리며 프로필의 이름이 바뀌거나 해당 폴더의 내용이 변경됩니다. 연속적으로 모두가 아니라 선택적으로. 이것은 프로필 이름이 커플 이름과 동일한 것과 관련이 있습니까? 추세선 이 위치를 변경할 때 중간점이 사라지는 이유는 무엇입니까? '마켓리뷰'에서 타임그래프가 사라진 이유, 뭐라고 불러요? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2012.04.03 09:36 #7007 ivandurak : 이것은 버그인 것 같습니다. 테스터에서 1을 반환하고 0이어야 합니다. 입금 작업도 거래로 간주되며 숫자 0 아래에 있습니다. 확인하십시오. Alexey Klenov 2012.04.03 14:26 #7008 데모 계정을 열 때 그는 잘못된 그룹에 속합니다. x572intraday 2012.04.03 14:46 #7009 시간 프레임 간 전환 중에 변수의 마지막 값을 유지하는 방법은 무엇입니까? 초기화 해제-초기화 과정이 발생하고 모든 것이 재설정되지만... 저장해야 합니다. Yedelkin 2012.04.03 17:46 #7010 x100intraday : 시간 프레임 간 전환 중에 변수의 마지막 값을 유지하는 방법은 무엇입니까? 초기화 해제-초기화 프로세스가 발생하고 모든 것이 재설정되지만... 저장해야 합니다. 전역 터미널 변수 가 작동합니까? 2. 파일을 넣고 읽어보세요. 1...694695696697698699700701702703704705706707708...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
터미널의 공유 폴더 에 파일을 저장합니다. 이렇게 하려면 FILE_COMMON 플래그를 설정하십시오.
//---
Windows 7 의 경우 경로는 다음과 같습니다.
C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\
//---
Windows XP 의 경우 이미 작성된 것으로 보이며 경로는 다음과 같습니다.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\
감사합니다. 작동하고 컴파일 및 테스트 후에 파일을 삭제하지 않는 것 같습니다!
예, win 7 64bit에서 maleh의 공유 폴더 경로는 도움말에 표시된 것과 "C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files"가 다릅니다.
(다시 한번 감사합니다. 경로 자체를 선택한 후 추가를 보았습니다))
그러나 질문은 열려 있습니다. 이것이 제가 위에서 작성한 버그입니까 아니면 의도한 것입니까?
사람들이 같은 갈퀴(신비주의자)를 밟지 않도록 인증서 또는 MT5 자체도 편집해야 합니다. 그렇지 않으면 잘 작동하지 않습니다.
개발자 여러분, 다음 문제에 주의를 기울이고 수정하십시오.
우리는 건설
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
도움말에서 프로그램을 테스트할 때:
처음으로 파일을 읽고 볼 수 있지만 응용 프로그램을 다시 컴파일하면 테스트 시작 직전에 테스트 디렉토리의 파일이 하위 폴더와 함께 지워집니다!
그렇다면 왜?
정의상 이전에 저장한 파일이 있을 수 없는 타사 테스트(실제로 클라우드를 포함한 모든 새로운 위치에서)를 시작합니다. 테스터는 터미널의 /Files 디렉토리의 작업 복사본과 다른 자체 제거 가능한 /Files 저장소를 사용합니다.
Expert Advisor가 항상 필요한 파일을 갖도록 하려면 다음 방법을 사용하십시오.
서비스 데스크에서 요청 #163680에주의하십시오.
이것은 버그인 것 같습니다. 테스터에서 1을 반환하고 0이어야 합니다.
한 통화 쌍의 여러 TF 차트가 있는 n번째 프로필을 만들고 이 통화 쌍의 이름을 프로필에 할당합니다. 터미널을 다시 시작한 후 프로필의 내용이 "혼합"됩니다. 예를 들어 EURUSD라는 이름의 프로필을 열면 EURCHF 쌍이 터미널 창에서 열리며 프로필의 이름이 바뀌거나 해당 폴더의 내용이 변경됩니다. 연속적으로 모두가 아니라 선택적으로.
이것은 프로필 이름이 커플 이름과 동일한 것과 관련이 있습니까?
추세선 이 위치를 변경할 때 중간점이 사라지는 이유는 무엇입니까?
'마켓리뷰'에서 타임그래프가 사라진 이유, 뭐라고 불러요?
데모 계정을 열 때 그는 잘못된 그룹에 속합니다.
시간 프레임 간 전환 중에 변수의 마지막 값을 유지하는 방법은 무엇입니까? 초기화 해제-초기화 프로세스가 발생하고 모든 것이 재설정되지만... 저장해야 합니다.
전역 터미널 변수 가 작동합니까?
2. 파일을 넣고 읽어보세요.