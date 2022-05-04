오류, 버그, 질문 - 페이지 701

Fia :

...

터미널의 공유 폴더 에 파일을 저장합니다. 이렇게 하려면 FILE_COMMON 플래그를 설정하십시오.

//---

Windows 7 의 경우 경로는 다음과 같습니다.

C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\

//---

Windows XP 의 경우 이미 작성된 것으로 보이며 경로는 다음과 같습니다.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\

 
tol64 :
터미널의 공유 폴더 에 파일을 저장합니다. 이렇게 하려면 FILE_COMMON 플래그를 설정하십시오.

감사합니다. 작동하고 컴파일 및 테스트 후에 파일을 삭제하지 않는 것 같습니다!

예, win 7 64bit에서 maleh의 공유 폴더 경로는 도움말에 표시된 것과 "C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files"가 다릅니다.

(다시 한번 감사합니다. 경로 자체를 선택한 후 추가를 보았습니다))


그러나 질문은 열려 있습니다. 이것이 제가 위에서 작성한 버그입니까 아니면 의도한 것입니까?

사람들이 같은 갈퀴(신비주의자)를 밟지 않도록 인증서 또는 MT5 자체도 편집해야 합니다. 그렇지 않으면 잘 작동하지 않습니다.

 
Fia :

개발자 여러분, 다음 문제에 주의를 기울이고 수정하십시오.

우리는 건설

 int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);

도움말에서 프로그램을 테스트할 때:

처음으로 파일을 읽고 볼 수 있지만 응용 프로그램을 다시 컴파일하면 테스트 시작 직전에 테스트 디렉토리의 파일이 하위 폴더와 함께 지워집니다!

그렇다면 왜?

정의상 이전에 저장한 파일이 있을 수 없는 타사 테스트(실제로 클라우드를 포함한 모든 새로운 위치에서)를 시작합니다. 테스터는 터미널의 /Files 디렉토리의 작업 복사본과 다른 자체 제거 가능한 /Files 저장소를 사용합니다.

Expert Advisor가 항상 필요한 파일을 갖도록 하려면 다음 방법을 사용하십시오.

  1. #property tester_file "_My\\sym.txt"를 통해 EA의 설명을 통해 영구 파일 전달(어디서나 작동함)
  2. FILE_COMMON 을 통한 공유 저장소 작업(로컬 테스트에서만 작동)
[삭제]  

서비스 데스크에서 요청 #163680에주의하십시오.

 

이것은 버그인 것 같습니다. 테스터에서 1을 반환하고 0이어야 합니다.

 int OnInit ()
  {
   return ( 0 );
  }
//=========================================================================
void OnDeinit ( const int reason)
  {
  }
//============================================================================
void OnTick ()
  {
       HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());
       int total= HistoryDealsTotal ();
       Print ( "Всего сделок в истории=  " ,total);
  }
 

한 통화 쌍의 여러 TF 차트가 있는 n번째 프로필을 만들고 이 통화 쌍의 이름을 프로필에 할당합니다. 터미널을 다시 시작한 후 프로필의 내용이 "혼합"됩니다. 예를 들어 EURUSD라는 이름의 프로필을 열면 EURCHF 쌍이 터미널 창에서 열리며 프로필의 이름이 바뀌거나 해당 폴더의 내용이 변경됩니다. 연속적으로 모두가 아니라 선택적으로.

이것은 프로필 이름이 커플 이름과 동일한 것과 관련이 있습니까?

추세선 이 위치를 변경할 때 중간점이 사라지는 이유는 무엇입니까?

'마켓리뷰'에서 타임그래프가 사라진 이유, 뭐라고 불러요?

ivandurak :

이것은 버그인 것 같습니다. 테스터에서 1을 반환하고 0이어야 합니다.


입금 작업도 거래로 간주되며 숫자 0 아래에 있습니다. 확인하십시오.
 

데모 계정을 열 때 그는 잘못된 그룹에 속합니다.


 
시간 프레임 간 전환 중에 변수의 마지막 값을 유지하는 방법은 무엇입니까? 초기화 해제-초기화 과정이 발생하고 모든 것이 재설정되지만... 저장해야 합니다.
 
x100intraday :
시간 프레임 간 전환 중에 변수의 마지막 값을 유지하는 방법은 무엇입니까? 초기화 해제-초기화 프로세스가 발생하고 모든 것이 재설정되지만... 저장해야 합니다.

전역 터미널 변수 가 작동합니까?

2. 파일을 넣고 읽어보세요.

