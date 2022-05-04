오류, 버그, 질문 - 페이지 709 1...702703704705706707708709710711712713714715716...3184 새 코멘트 Alexey Klenov 2012.04.09 07:40 #7081 나는 모든 종류의 버그에 대해 "운이 좋은" 것입니다. 돼지 저금통을위한 또 다른 것이 있습니다. 서버는 주문이 접수되었다는 것을 "잊어버렸고" 실행해야 합니다. 친애하는 MetaQuotes, 프로필에서 발견된 각 버그에 대해 상징적인 금액을 청구할 때입니다. 보고 터미널 디버깅이 더 빨라질 것입니다. 버그를 찾았습니다. 죄송합니다. 찾지 못했습니다. Yedelkin 2012.04.09 07:44 #7082 ivandurak : 다음은 테스터에 쾅 소리가 나는 기록입니다. 차트에 전문가를 첨부하려고 하면 오류가 발생합니다. 어떤 오류가 발생합니까? Yedelkin 2012.04.09 07:46 #7083 olyakish : 버그를 찾았습니다. 죄송합니다. 찾지 못했습니다. 계속: "버그가 거짓으로 판명되었습니다 - 패널티를 직접 지불하십시오" :) Alexey 2012.04.09 07:54 #7084 Yedelkin : 어떤 오류가 발생합니까? 2012.04.09 09:36:48 Martin_v5(GBPUSD,M5)는 '\Channels\PercentageCrossoverChannel' 사용자 지정 표시기를 로드할 수 없습니다. [4802] Alexey Klenov 2012.04.09 07:57 #7085 Yedelkin : 계속: "버그가 거짓으로 판명되었습니다 - 패널티를 직접 지불하십시오" :) 농담 감사합니다. 예를 들어 전략에 따르면 포지션이 마감되어야 했기 때문에 자신의 주머니(디포)에서 페널티를 받았어야 하고, 그 다음에는... Yedelkin 2012.04.09 08:00 #7086 ivandurak : 2012.04.09 09:36:48 Martin_v5(GBPUSD,M5)는 '\Channels\PercentageCrossoverChannel' 사용자 지정 표시기를 로드할 수 없습니다. [4802] 표시기에 액세스하기 전에 필요한 이력이 있는지 확인합니까? 그리고 표시기 이름에 이중 백슬래시가 표시되지 않습니다. Alexey 2012.04.09 08:26 #7087 Yedelkin : 표시기에 액세스하기 전에 필요한 이력이 있는지 확인합니까? 그리고 표시기 이름에 이중 백슬래시가 표시되지 않습니다. 역사는 충분합니다. 차트에 별도로 던진 지표가 올바르게 표시됩니다. 전문가 탭의 오류 주석에는 이중 슬래시가 없으며 모든 것이 전문가 코드에 있습니다. 위 참조, 테스트 모드 에서 올바른 작동으로 입증된 바와 같이 모든 것이 올바른 것 같습니다. 가능한 이유는 지표로가는 길에 키릴 자모를 사용하는 것입니다. 로드된 차트의 히스토리가 매우 크면 제한이 필요합니다. Yedelkin 2012.04.09 08:49 #7088 ivandurak : 전문가 탭의 오류 주석에는 이중 슬래시가 없으며 모든 것이 전문가 코드에 있습니다. 위 참조 코드: int OnInit () { hPerCros= iCustom ( _Symbol , 0 , "\\Каналы \PercentageCrossoverChannel " ,Percent,Shift) ; if ( hPerCros < 0 ) Print ( "Ошибка создания индикатора= " , GetLastError ()); return ( 0 ); } 핸드북에서: 이름 【인】 표시기의 루트 디렉터리 (MQL5/Indicators/)에 대한 상대 경로를 포함하는 사용자 지정 표시기의 이름입니다. 표시기가 하위 디렉토리 (예: MQL5/Indicators/ Examples )에 있는 경우 이름은 그에 따라 표시되어야 합니다. 즉 - " Examples \\ indicator_name "(분리자로 단일 백슬래시 대신 이중 백슬래시가 필요함). 질문: 코드에서 표시기 이름 PercentageCrossoverChannel 앞의 슬래시는 정확히 무엇이며 핸드북의 예에서 슬래시는 무엇입니까? Alexey 2012.04.09 09:13 #7089 Yedelkin : 코드: 핸드북에서: 질문: 코드에서 표시기 이름 PercentageCrossoverChannel 앞의 슬래시는 정확히 무엇이며 핸드북의 예에서 슬래시는 무엇입니까? 모든 ATP가 파악되었습니다. 집중적으로 속도를 늦추면 월요일이 영향을 미칩니다. Yedelkin 2012.04.09 09:50 #7090 ivandurak : 집중적으로 속도를 늦추면 월요일이 영향을 미칩니다. 그래 헛소리 전쟁! 1...702703704705706707708709710711712713714715716...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 모든 종류의 버그에 대해 "운이 좋은" 것입니다.
돼지 저금통을위한 또 다른 것이 있습니다.
서버는 주문이 접수되었다는 것을 "잊어버렸고" 실행해야 합니다.
친애하는 MetaQuotes, 프로필에서 발견된 각 버그에 대해 상징적인 금액을 청구할 때입니다. 보고 터미널 디버깅이 더 빨라질 것입니다.
버그를 찾았습니다. 죄송합니다. 찾지 못했습니다.
다음은 테스터에 쾅 소리가 나는 기록입니다. 차트에 전문가를 첨부하려고 하면 오류가 발생합니다.
버그를 찾았습니다. 죄송합니다. 찾지 못했습니다.
어떤 오류가 발생합니까?
계속: "버그가 거짓으로 판명되었습니다 - 패널티를 직접 지불하십시오" :)
농담 감사합니다.
예를 들어 전략에 따르면 포지션이 마감되어야 했기 때문에 자신의 주머니(디포)에서 페널티를 받았어야 하고, 그 다음에는...
2012.04.09 09:36:48 Martin_v5(GBPUSD,M5)는 '\Channels\PercentageCrossoverChannel' 사용자 지정 표시기를 로드할 수 없습니다. [4802]
표시기에 액세스하기 전에 필요한 이력이 있는지 확인합니까?
그리고 표시기 이름에 이중 백슬래시가 표시되지 않습니다.
역사는 충분합니다. 차트에 별도로 던진 지표가 올바르게 표시됩니다. 전문가 탭의 오류 주석에는 이중 슬래시가 없으며 모든 것이 전문가 코드에 있습니다. 위 참조, 테스트 모드 에서 올바른 작동으로 입증된 바와 같이 모든 것이 올바른 것 같습니다.
가능한 이유는 지표로가는 길에 키릴 자모를 사용하는 것입니다. 로드된 차트의 히스토리가 매우 크면 제한이 필요합니다.
이름
【인】 표시기의 루트 디렉터리 (MQL5/Indicators/)에 대한 상대 경로를 포함하는 사용자 지정 표시기의 이름입니다. 표시기가 하위 디렉토리 (예: MQL5/Indicators/ Examples )에 있는 경우 이름은 그에 따라 표시되어야 합니다. 즉 - " Examples \\ indicator_name "(분리자로 단일 백슬래시 대신 이중 백슬래시가 필요함).
핸드북에서:질문: 코드에서 표시기 이름 PercentageCrossoverChannel 앞의 슬래시는 정확히 무엇이며 핸드북의 예에서 슬래시는 무엇입니까?
집중적으로 속도를 늦추면 월요일이 영향을 미칩니다.