Dima_S :
은행 휴무

이것은 무엇을 의미 하는가?

다른 통화 쌍에 대해 견적이 나오는 이유는 무엇입니까?

 

2012년 2월 17일부터 오늘(14쌍)까지의 모든 틱에 대한 다중 통화 테스트 가 구부러졌습니다. 

LJ       0        ******* (EURUSD,H1)     16 : 49 : 20          2012.02 . 27 05 : 00 : 03    CTrade::PositionOpen:  [done]
EO       3        MemoryException 16 : 51 : 46          831520768 bytes not available
CG       3        MemoryException 16 : 51 : 46          804257792 bytes not available
HL       3        Tester   16 : 51 : 46         stopped on 22 % of testing interval
 
olyakish :

그리고 TERMINAL_MAXBARS는 얼마로 설정되어 있습니까? 줄이려고 하면 될까요?
 
olyakish :

MetaQuotes-데모 서버?
 
antt :
알파리NZ-MT5

예델킨 :
그리고 TERMINAL_MAXBARS는 얼마로 설정되어 있습니까? 줄이려고 하지 않을까요?

50000 3개의 차트만 열려 있습니다(하나에는 50000개의 막대가 있고 다른 2개에는 3000개 정도).

터미널은 동시에 210MB의 RAM을 먹습니다.

테스트 모드의 테스터 620MB

Win7 x64 라이선스(노트북 포함)


 
Dima_S :
푸시 액스 :

이것은 은행이 휴가 중임을 의미합니다) 그리고 모든 은행이 아니기 때문에 견적은 여전히 어느 정도옵니다.
 

스스로 결정할 수 없다   정상인지 아닌지? 이것은 모든 C 및 C++ 유사 언어에서 사실입니까?

 //------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart ()
  {
   int i,j;
   double a,b;

  a= 7.0 / 200.0 ;
  b= 7.0 /a;

  i=( int )b;
  j=( int ) floor (b);
  
   Print (b, "   " ,i, "   " ,j);
  }

결과는 다음과 같습니다. 200.0 199 199

아시는 분 계시면 알려주세요.

 
victorg :

다음 스크립트를 실행해 보십시오( 인쇄 기능의 잼에 대해 - 이것은 다음 질문 입니다):

 //------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart ()
  {
   int i,j;
   double a,b;

  a= 7.0 / 200.0 ;
  b= 7.0 /a;

  i=( int )b;
  j=( int ) floor (b);
  
   Print ( DoubleToString (b, 16 ), "   " ,i, "   " ,j);
  }
 
Yedelkin :

고맙습니다 !
 
victorg :
그리고 Print() 함수의 잼에 대한 질문은 열려있을 것입니다? :)
