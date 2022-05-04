오류, 버그, 질문 - 페이지 704 1...697698699700701702703704705706707708709710711...3184 새 코멘트 pusheax 2012.04.06 10:21 #7031 Dima_S : 은행 휴무 이것은 무엇을 의미 하는가? 다른 통화 쌍에 대해 견적이 나오는 이유는 무엇입니까? Alexey Klenov 2012.04.06 15:10 #7032 2012년 2월 17일부터 오늘(14쌍)까지의 모든 틱에 대한 다중 통화 테스트 가 구부러졌습니다. LJ 0 ******* (EURUSD,H1) 16 : 49 : 20 2012.02 . 27 05 : 00 : 03 CTrade::PositionOpen: [done] EO 3 MemoryException 16 : 51 : 46 831520768 bytes not available CG 3 MemoryException 16 : 51 : 46 804257792 bytes not available HL 3 Tester 16 : 51 : 46 stopped on 22 % of testing interval Yedelkin 2012.04.06 15:25 #7033 olyakish : 2012년 2월 17일부터 오늘(14쌍)까지의 모든 틱에 대한 다중 통화 테스트가 구부러졌습니다. 그리고 TERMINAL_MAXBARS는 얼마로 설정되어 있습니까? 줄이려고 하면 될까요? Anton 2012.04.06 15:45 #7034 olyakish : 2012년 2월 17일부터 오늘(14쌍)까지의 모든 틱에 대한 다중 통화 테스트가 구부러졌습니다. MetaQuotes-데모 서버? Alexey Klenov 2012.04.06 18:06 #7035 antt : MetaQuotes-데모 서버? 알파리NZ-MT5 예델킨 : 그리고 TERMINAL_MAXBARS는 얼마로 설정되어 있습니까? 줄이려고 하지 않을까요? 50000 3개의 차트만 열려 있습니다(하나에는 50000개의 막대가 있고 다른 2개에는 3000개 정도). 터미널은 동시에 210MB의 RAM을 먹습니다. 테스트 모드의 테스터 620MB Win7 x64 라이선스(노트북 포함) Dmitriy Skub 2012.04.06 22:52 #7036 Dima_S : 은행 휴무 푸시 액스 : 이것은 무엇을 의미 하는가? 다른 통화 쌍에 대해 견적이 나오는 이유는 무엇입니까? 이것은 은행이 휴가 중임을 의미합니다) 그리고 모든 은행이 아니기 때문에 견적은 여전히 어느 정도옵니다. Victor 2012.04.07 08:09 #7037 스스로 결정할 수 없다 정상인지 아닌지? 이것은 모든 C 및 C++ 유사 언어에서 사실입니까? //------------------------------------ // Script program start function //------------------------------------ void OnStart () { int i,j; double a,b; a= 7.0 / 200.0 ; b= 7.0 /a; i=( int )b; j=( int ) floor (b); Print (b, " " ,i, " " ,j); } 결과는 다음과 같습니다. 200.0 199 199 아시는 분 계시면 알려주세요. Yedelkin 2012.04.07 08:29 #7038 victorg : 스스로 결정할 수 없다 정상인지 아닌지? 이것은 모든 C 및 C++ 유사 언어에서 사실입니까? 결과는 다음과 같습니다. 200.0 199 199 아시는 분 계시면 알려주세요. 다음 스크립트를 실행해 보십시오( 인쇄 기능의 잼에 대해 - 이것은 다음 질문 입니다): //------------------------------------ // Script program start function //------------------------------------ void OnStart () { int i,j; double a,b; a= 7.0 / 200.0 ; b= 7.0 /a; i=( int )b; j=( int ) floor (b); Print ( DoubleToString (b, 16 ), " " ,i, " " ,j); } Victor 2012.04.07 08:44 #7039 Yedelkin : 다음 스크립트를 실행해 보십시오( 인쇄 기능의 잼에 대해 - 이것은 다음 질문 입니다): 고맙습니다 ! Yedelkin 2012.04.07 08:47 #7040 victorg : 고맙습니다 ! 그리고 Print() 함수의 잼에 대한 질문은 열려있을 것입니다? :) 1...697698699700701702703704705706707708709710711...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
은행 휴무
이것은 무엇을 의미 하는가?
다른 통화 쌍에 대해 견적이 나오는 이유는 무엇입니까?
2012년 2월 17일부터 오늘(14쌍)까지의 모든 틱에 대한 다중 통화 테스트 가 구부러졌습니다.
2012년 2월 17일부터 오늘(14쌍)까지의 모든 틱에 대한 다중 통화 테스트가 구부러졌습니다.
2012년 2월 17일부터 오늘(14쌍)까지의 모든 틱에 대한 다중 통화 테스트가 구부러졌습니다.
MetaQuotes-데모 서버?
알파리NZ-MT5
그리고 TERMINAL_MAXBARS는 얼마로 설정되어 있습니까? 줄이려고 하지 않을까요?
50000 3개의 차트만 열려 있습니다(하나에는 50000개의 막대가 있고 다른 2개에는 3000개 정도).
터미널은 동시에 210MB의 RAM을 먹습니다.
테스트 모드의 테스터 620MB
Win7 x64 라이선스(노트북 포함)
은행 휴무
이것은 무엇을 의미 하는가?
다른 통화 쌍에 대해 견적이 나오는 이유는 무엇입니까?
스스로 결정할 수 없다 정상인지 아닌지? 이것은 모든 C 및 C++ 유사 언어에서 사실입니까?
결과는 다음과 같습니다. 200.0 199 199
아시는 분 계시면 알려주세요.
스스로 결정할 수 없다 정상인지 아닌지? 이것은 모든 C 및 C++ 유사 언어에서 사실입니까?
결과는 다음과 같습니다. 200.0 199 199
아시는 분 계시면 알려주세요.
다음 스크립트를 실행해 보십시오( 인쇄 기능의 잼에 대해 - 이것은 다음 질문 입니다):
다음 스크립트를 실행해 보십시오( 인쇄 기능의 잼에 대해 - 이것은 다음 질문 입니다):
고맙습니다 !