오류, 버그, 질문 - 페이지 700

Olegs Kucerenko 2012.03.29 16:05 #6991

Renat :

서버 추가 필드에 스트레이트홀드 를 입력하고 엔터를 누릅니다. 작동하는 서버가 나타납니다.

감사합니다. 연결되었습니다.

sion 2012.03.29 18:55 #6992

Windows 8에 클라이언트를 설치했습니다. 설치하는 동안 D:\mt5\ 와 같이 시스템 드라이브에 없는 디렉토리를 지정합니다. 표시기 및 기타 모든 작업의 작업 디렉터리는 C:\Users\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\***이 됩니다. 이 문제를 어떻게든 극복할 수 있습니까? 디렉토리 변경을 위한 터미널 설정을 찾지 못했습니다.

Vladimir Gomonov 2012.03.29 19:06 #6993

sion :

Windows 8에 클라이언트를 설치했습니다. 설치하는 동안 D:\mt5\ 와 같이 시스템 드라이브에 없는 디렉토리를 지정합니다. 표시기 및 기타 모든 작업의 작업 디렉터리는 C:\Users\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\***이 됩니다. 이 문제를 어떻게든 극복할 수 있습니까? 터미널에서 디렉토리 변경을 위한 설정을 찾지 못했습니다.

그래서 해봤어?

sion 2012.03.29 19:17 #6994

MetaDriver :

그래서 당신은 그것을 시도 했습니까?

도움이 되었습니다. 감사합니다.

[삭제] 2012.03.29 19:40 #6995

voix_kas :

거래 작업 수행 가능성에 대한 설명.

주어진:

1. 1.1랏의 롱포지션을 오픈합니다.

2. 상품 거래는 제한적입니다. 포지션 청산 및/또는 거래 구매만 가능합니다.

현재 위치를 닫아야 합니다.

질문:

1. 1.0랏 의 매도 주문을 보낼 수 있습니까? 그렇지 않은 경우 이 요구 사항이 클라이언트에서 검증됩니까, 아니면 서버에서 거부됩니까?

2. 부분실행 모드에서 1.1랏 판매 주문을 물량으로 보낼 수 있나요? 그렇지 않은 경우 이 요구 사항이 클라이언트에서 검증됩니까, 아니면 서버에서 거부됩니까?

여전히 관련이 있습니다.

[삭제] 2012.03.30 11:10 #6996

사람들, 와우! 정말로, 묻는 질문에 대한 대답이 너무 뻔해서 모두가 대답하기에는 너무 게으르다고? :)

도움 요청을 무시하지 마십시오.

Mykola Demko 2012.03.30 13:10 #6997

voix_kas :

사람들, 와우! 정말로, 묻는 질문에 대한 대답이 너무 뻔해서 모두가 대답하기에는 너무 게으르다고? :)

도움 요청을 무시하지 마십시오.

OrderCheck 주문을 제출하기 전에 이 기능을 사용 하여 요청을 검증 합니까?

반환 코드로 모든 답변을 얻으십시오.

Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCheck
www.mql5.com
Торговые функции / OrderCheck - Документация по MQL5

Olegs Kucerenko 2012.03.30 17:03 #6998

두 개의 계정.MK 및 Insta.Settings 250000개의 막대. 전체 기록이 로드되었습니다. 막대의 수는 아래 스크립트에서 확인합니다.

차트는 주기가 4000인 단순 평균 SMA를 나타냅니다. 주기는 막대의 수보다 작기 때문에 구축 마진이 있습니다.

평균 변속 이유를 알려주세요 TF 순서에서 더 낮은 데일리에 나타납니다.

[삭제] 2012.03.31 11:47 #6999

개발자에게 요청합니다. 가능하다면 MT 4의 다음 빌드에서 단일 실행 테스트에서 OpenMP 병렬화를 작성하십시오. 2008 스튜디오에는 컴파일러에서 지원이 있으며 이것은 몇 줄로 해결됩니다. 그리고 고문의 주요주기에서. 따라서 동시에 최적화가 더 빠르고 실시간으로 진행됩니다. 그런 다음 하나의 코어가 모든 곳에서 작동합니다. 엉망입니다. 모든 사람에게 때때로 가속을 주십시오. 고맙습니다. 물론 5는 훨씬 더 뒤처지겠지만 이것이 이미 문제입니다.

Fia 2012.04.01 16:31 #7000

개발자 여러분, 다음 문제에 주의를 기울이고 수정하십시오.

우리는 건설

int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);

도움말에서 프로그램을 테스트할 때:

" Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\files в случае тестирования)."

처음으로 파일을 읽고 볼 수 있지만 응용 프로그램을 다시 컴파일하면 테스트 시작 직전에 테스트 디렉토리의 파일이 하위 폴더와 함께 지워집니다!

그렇다면 왜?

이것이 버그라면 수정하십시오. 외부 파일로 응용 프로그램을 제대로 테스트 및 디버그 할 수 없습니다.

예, Win 7 64 비트 를 사용합니다. 및 MT 5(619).

Errors, bugs, questions

OpenCL: MQL5의 내부 구현

메타 트레이더 5를 설치할
서버 추가 필드에 스트레이트홀드 를 입력하고 엔터를 누릅니다. 작동하는 서버가 나타납니다.
거래 작업 수행 가능성에 대한 설명.
주어진:
1. 1.1랏의 롱포지션을 오픈합니다.
2. 상품 거래는 제한적입니다. 포지션 청산 및/또는 거래 구매만 가능합니다.
현재 위치를 닫아야 합니다.
질문:
1. 1.0랏 의 매도 주문을 보낼 수 있습니까? 그렇지 않은 경우 이 요구 사항이 클라이언트에서 검증됩니까, 아니면 서버에서 거부됩니까?
2. 부분실행 모드에서 1.1랏 판매 주문을 물량으로 보낼 수 있나요? 그렇지 않은 경우 이 요구 사항이 클라이언트에서 검증됩니까, 아니면 서버에서 거부됩니까?
도움 요청을 무시하지 마십시오.
OrderCheck 주문을 제출하기 전에 이 기능을 사용 하여 요청을 검증 합니까?
반환 코드로 모든 답변을 얻으십시오.
두 개의 계정.MK 및 Insta.Settings 250000개의 막대. 전체 기록이 로드되었습니다. 막대의 수는 아래 스크립트에서 확인합니다.
차트는 주기가 4000인 단순 평균 SMA를 나타냅니다. 주기는 막대의 수보다 작기 때문에 구축 마진이 있습니다.
평균 변속 이유를 알려주세요 TF 순서에서 더 낮은 데일리에 나타납니다.
개발자 여러분, 다음 문제에 주의를 기울이고 수정하십시오.
우리는 건설
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
도움말에서 프로그램을 테스트할 때:
“ Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\files в случае тестирования).”
처음으로 파일을 읽고 볼 수 있지만 응용 프로그램을 다시 컴파일하면 테스트 시작 직전에 테스트 디렉토리의 파일이 하위 폴더와 함께 지워집니다!
그렇다면 왜?
이것이 버그라면 수정하십시오. 외부 파일로 응용 프로그램을 제대로 테스트 및 디버그 할 수 없습니다.
예, Win 7 64 비트 를 사용합니다. 및 MT 5(619).