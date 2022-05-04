오류, 버그, 질문 - 페이지 710 1...703704705706707708709710711712713714715716717...3184 새 코멘트 Anatoli Kazharski 2012.04.09 12:51 #7091 변수 array 의 크기 를 결정해야 했지만 오류가 발생했습니다. void OnStart () { int j= 1000 ; //--- double arrBalancesTS[][j]; } //--- //--- 상수(#define) 및 숫자 값과 직접 작동하지만 작동하지 않습니다. 왜요? Valerii Mazurenko 2012.04.09 12:55 #7092 tol64 : 변수 배열의 크기를 결정해야 했지만 오류가 발생했습니다. //--- //--- 상수(#define) 및 숫자 값과 직접 작동하지만 작동하지 않습니다. 왜요? 상수 포함 - 정적 배열 및 변수 포함 - 동적. 그리고 동적 크기는 ArrayResize를 사용하여 결정됩니다. Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива - Документация по MQL5 TheXpert 2012.04.09 12:55 #7093 tol64 : 왜요? 두 번째 및 후속 차원의 크기는 고정되어 있습니다. 상수로만 설정할 수 있습니다. Rashid Umarov 2012.04.09 12:56 #7094 tol64 : 상수(#define) 및 숫자 값과 직접 작동하지만 작동하지 않습니다. 왜요? #define 을 통해 정의할 때 컴파일러는 단순히 발생한 매크로를 컴파일 전에 필요한 항목으로 대체하기 때문입니다. 그러므로 그는 본다 void OnStart () { //--- double arrBalancesTS[][ 1000 ]; } MQL5 언어와 모순되지 않습니다. Rashid Umarov 2012.04.09 13:21 #7095 Yedelkin : 확인. 그럼 제가 가겠습니다. 그래서 Print() 함수 설명에 " Double type 데이터는 dot 뒤에 소수점 이하 16자리의 정확도로 출력된다."라고 되어 있다. 실제로 Print() 함수는 다소 반올림된 데이터를 출력하는 것으로 나타났습니다. ND 0 Victorg2 (EURUSD,M1) 11:04:42 인쇄(b)= 200.0 MP 0 Victorg2 (EURUSD,M1) 11:04:42 Print(DoubleToString(b,16))= 199.999999999999716 사실 실수 는 17자리 이하의 유효 숫자로 메모리에 저장됩니다. 차이점을 느끼려면 다음 예를 시도하십시오. //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { double a,b; a= 7.0 / 200.0 ; b= 7.0 /a; Print ( "Print(b)=" ,b); Print ( "Print(DoubleToString(b,16))=" , DoubleToString (b, 16 )); Print ( "Print(StringFormat(b,%.15G))=" , StringFormat ( "%.15G" ,b)); Print ( "Print(StringFormat(b,%.16G))=" , StringFormat ( "%.16G" ,b)); Print ( "Print(StringFormat(b,%.17G))=" , StringFormat ( "%.17G" ,b)); Print ( "Print(StringFormat(b,%.18G))=" , StringFormat ( "%.18G" ,b)); //19999999999999997 Print ( "Print(StringFormat(b,%.15f))=" , StringFormat ( "%.15f" ,b)); Print ( "Print(StringFormat(b,%.16f))=" , StringFormat ( "%.16f" ,b)); Print ( "Print(StringFormat(b,%.17f))=" , StringFormat ( "%.17f" ,b)); } //+------------------------------------------------------------------+ 설명서의 설명이 수정됩니다. Anatoli Kazharski 2012.04.09 13:46 #7096 notused : 상수 포함 - 정적 배열 및 변수 포함 - 동적. 그리고 동적 크기는 ArrayResize를 사용하여 결정됩니다. 더엑스퍼트 : 두 번째 및 후속 차원의 크기는 고정되어 있습니다. 상수로만 설정할 수 있습니다. 로쉬 : #define 을 통해 정의할 때 컴파일러는 단순히 발생한 매크로를 컴파일 전에 필요한 항목으로 대체하기 때문입니다. 그러므로 그는 본다 MQL5 언어와 모순되지 않습니다. 고맙습니다. 첫 번째 차원과 두 번째 차원의 배열 크기가 계산 중에 결정되고 상수가 될 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까? ArrayResize ()를 사용하면 첫 번째 차원의 크기만 조정할 수 있습니다. 그리고 왜 변수 값을 사용하여 배열의 크기를 변경할 수 있지만 초기에는 설정할 수 없습니까? --- 2012.04.09 13:47 #7097 tol64 : 고맙습니다. 첫 번째 차원과 두 번째 차원의 배열 크기가 계산 중에 결정되고 상수가 될 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까? ArrayResize ()를 사용하면 첫 번째 차원의 크기만 조정할 수 있습니다. 그리고 왜 변수 값을 사용하여 배열의 크기를 변경할 수 있지만 초기에는 설정할 수 없습니까? 수업을 사용합니다. Rashid Umarov 2012.04.09 13:49 #7098 tol64 : 고맙습니다. 첫 번째 차원과 두 번째 차원의 배열 크기가 계산 중에 결정되고 상수가 될 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까? ArrayResize ()를 사용하면 첫 번째 차원의 크기만 조정할 수 있습니다. 그리고 왜 변수 값을 사용하여 배열의 크기를 변경할 수 있지만 초기에는 설정할 수 없습니까? CMatrix 클래스에 대한 예제는 Overloading Operations 섹션을 참조하십시오. 아마도 이것이 귀하에게 적합할 것입니다. speedy 2012.04.09 14:10 #7099 안녕하세요. 2 클래스가 메시지를 교환하도록 강제하는 방법을 찾을 수 없습니다. 나는 클래스 A에 B에 대한 링크가 있고 B에 A에 대한 링크가 있기를 원했습니다. 컴파일 오류가 있습니다. 아마도 이것은 MQL5에서 허용되지 않습니다. 그러나 이것이 없으면 객체 프로그래밍이 30% 사용됩니다. 해결책은 아마도 모든 것을 알고 모든 것을 할 수 있는 하나의 큰 GOD 클래스를 작성하는 것입니다. 그러나 그것은 나에게 그다지 우아하게 보이지 않습니다. 누가 해결책을 도와줄 수 있습니까? 미리 감사드립니다! Rashid Umarov 2012.04.09 14:23 #7100 클래스에 대한 전달 선언 참조 1...703704705706707708709710711712713714715716717...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
상수(#define) 및 숫자 값과 직접 작동하지만 작동하지 않습니다. 왜요?
#define 을 통해 정의할 때 컴파일러는 단순히 발생한 매크로를 컴파일 전에 필요한 항목으로 대체하기 때문입니다. 그러므로 그는 본다
MQL5 언어와 모순되지 않습니다.
확인. 그럼 제가 가겠습니다. 그래서 Print() 함수 설명에 " Double type 데이터는 dot 뒤에 소수점 이하 16자리의 정확도로 출력된다."라고 되어 있다. 실제로 Print() 함수는 다소 반올림된 데이터를 출력하는 것으로 나타났습니다.
MP 0 Victorg2 (EURUSD,M1) 11:04:42 Print(DoubleToString(b,16))= 199.999999999999716
사실 실수 는 17자리 이하의 유효 숫자로 메모리에 저장됩니다.
차이점을 느끼려면 다음 예를 시도하십시오.설명서의 설명이 수정됩니다.
고맙습니다. 첫 번째 차원과 두 번째 차원의 배열 크기가 계산 중에 결정되고 상수가 될 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까? ArrayResize ()를 사용하면 첫 번째 차원의 크기만 조정할 수 있습니다. 그리고 왜 변수 값을 사용하여 배열의 크기를 변경할 수 있지만 초기에는 설정할 수 없습니까?
