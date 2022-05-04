오류, 버그, 질문 - 페이지 605 1...598599600601602603604605606607608609610611612...3184 새 코멘트 Anatoli Kazharski 2011.12.20 02:31 #6041 sergeev : 저는 이 요청을 지지합니다. ... 기능과 사용성 개선이 계속되기를 바랍니다. 저도 지지합니다. 이 빌드는 새해 선물일 뿐입니다. 고맙습니다! ))) Igor Volodin 2011.12.20 02:35 #6042 만들어진. 제어 라이브러리가 필요한 기능의 도입에 기여한 것도 기쁩니다. 이미 많은 일이 이루어졌고 아마도 많은 소원이 쌓였을 것입니다. 내 응용 프로그램이 긴 목록에 들어가는 것을 거의 느낄 수 있습니다. 물론 한번에 다 하고 싶지만 출연자들의 부담감은 이해한다. 글쎄요, 그래프 부분의 마무리가 의제이기 때문에 여전히 뭔가가 잡힐 수 있습니다 ... 이벤트 외에도 # 286616에서 OBJ_EDIT 개체 에 텍스트 (x, y)를 배치하는 선택적 가능성을 제안했습니다. ( OBJ_BUTTON 에서 그러한 가능성도 방지되지는 않지만) 이제 OBJ_EDIT의 크기를 조정 하면 텍스트가 세로로 왼쪽 정렬되고 OBJ_BUTTON 중앙 에 맞춰집니다 . 저것들. 텍스트를 시각적으로 자르는 것은 오른쪽에서만 가능하며 왼쪽, 아래쪽 또는 위쪽의 부분적으로 "텍스트 숨기기"는 작동하지 않습니다. 저것들. 제한된 공간이나 스크롤링 텍스트가 있는 텍스트 영역에서 스크롤링 텍스트 효과를 만드는 것은 순수 MQL에서 작동하지 않습니다. 예시: 오른쪽에서 텍스트가 잘립니다. 가로 스크롤로 왼쪽이 잘릴 수 있음 수익성 있는 EA 공유 앗 논의 Victor Kirillin 2011.12.20 07:00 #6043 Vigor : 개발자에게 질문합니다. 새 빌드의 기능에서 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE 이벤트의 작업이 선언됩니다. 이벤트 도입 예정: CHART_EVENT_MOUSE_DOWN 및 CHART_EVENT_MOUSE_UP? 결국, 그것들이 없으면 본격적인 드래그 앤 드롭이 작동하지 않습니다. 아마도 별도의 이벤트는 없을 것입니다. 왼쪽 마우스 버튼의 상태와 함께 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE가 있을 것입니다. [삭제] 2011.12.20 09:09 #6044 인용구의 오류나 그런거 이해가 안가네요... 파일: cho.PNG 64 kb pusheax 2011.12.20 11:48 #6045 EURCAD 1M,5M,15M 한 쌍의 경우 역사상 너무 큰 격차가 있습니다! 수정 해주세요. --- 2011.12.20 12:39 #6046 uncleVic : 왼쪽 마우스 버튼의 상태와 함께 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE가 있을 것입니다. 브라보! 최고다!!! 11번째 --- 2011.12.20 12:43 #6047 Vigor : 이미 많은 일이 이루어졌고 아마도 많은 소원이 쌓였을 것입니다. 내 응용 프로그램이 긴 목록에 들어가는 것을 거의 느낄 수 있습니다. 물론 한번에 다 하고 싶지만 출연자들의 부담감은 이해한다. 글쎄요, 그래프 부분의 마무리가 의제이기 때문에 여전히 뭔가가 잡힐 수 있습니다 ... 이벤트 외에도 # 286616에서 OBJ_EDIT 개체 에 텍스트 (x, y)를 배치하는 선택적 가능성을 제안했습니다. ( OBJ_BUTTON 에서 그러한 가능성도 방지되지는 않지만) )) 유사한 응용 프로그램 #282875 . 여기서 반복하겠습니다. 편집 상자에 대한 OBJPROP_ANCHOR 속성 의 분석을 추가하십시오. 텍스트가 지정된 속성 OBJPROP_ANCHOR 에 따라 내부에 배치되도록 합니다. 즉, 편집 상자 내부의 텍스트 정렬을 사용자 정의할 수 있습니다. 서비스 데스크에서 들어 올릴 수 있습니다. --- 2011.12.20 13:35 #6048 uncleVic : 왼쪽 마우스 버튼의 상태와 함께 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE가 있을 것입니다. Victor님 , 표준 라이브러리 제어에 대한 중요한 요청이 하나 더 있습니다. (서비스 데스크에서 완전히 사라졌고, 열려 있거나 닫혀 있는 것이 아닙니다.) 이벤트 CHARTEVENT_OBJECT_DELETE - 그래픽 개체 삭제(차트에 대해 CHART_EVENT_OBJECT_DELETE =true 속성이 설정된 경우) 이벤트에 관한 것입니다. 요청에서 나는 플래그를 객체가 삭제된 lparam 에 작성하도록 요청했습니다 - 터미널에 의해(lparam =0 ) 또는 MQL에서 프로그래밍 방식으로(lparam =1 ) Igor Volodin 2011.12.20 17:09 #6049 uncleVic : 아마도 별도의 이벤트는 없을 것입니다. 왼쪽 마우스 버튼의 상태와 함께 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE가 있을 것입니다. 고맙습니다! Victor Kirillin 2011.12.20 17:54 #6050 sergeev : Victor님 , 표준 라이브러리 제어에 대한 중요한 요청이 하나 더 있습니다. (서비스 데스크에서 완전히 사라졌고, 열려 있거나 닫혀 있는 것이 아닙니다.) 이벤트 CHARTEVENT_OBJECT_DELETE - 그래픽 개체 삭제(차트에 대해 CHART_EVENT_OBJECT_DELETE =true 속성이 설정된 경우) 이벤트에 관한 것입니다. 요청에서 나는 플래그를 객체가 삭제된 lparam 에 작성하도록 요청했습니다 - 터미널에 의해(lparam =0 ) 또는 MQL에서 프로그래밍 방식으로(lparam =1 ) 이유가 명확하지 않습니까? 결국 프로그램이 개체를 삭제한 경우 해당 개체에 대해 알고 있습니다. 그리고 개체가 삭제되고 이에 대한 프로그램이 "꿈도 아니고 영혼도 아닌" 경우 - 터미널은 그에 따라 책임이 있습니다. 1...598599600601602603604605606607608609610611612...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
저는 이 요청을 지지합니다.
기능과 사용성 개선이 계속되기를 바랍니다.
만들어진. 제어 라이브러리가 필요한 기능의 도입에 기여한 것도 기쁩니다.
이미 많은 일이 이루어졌고 아마도 많은 소원이 쌓였을 것입니다. 내 응용 프로그램이 긴 목록에 들어가는 것을 거의 느낄 수 있습니다. 물론 한번에 다 하고 싶지만 출연자들의 부담감은 이해한다.글쎄요, 그래프 부분의 마무리가 의제이기 때문에 여전히 뭔가가 잡힐 수 있습니다 ... 이벤트 외에도 # 286616에서 OBJ_EDIT 개체 에 텍스트 (x, y)를 배치하는 선택적 가능성을 제안했습니다. ( OBJ_BUTTON 에서 그러한 가능성도 방지되지는 않지만)
이제 OBJ_EDIT의 크기를 조정 하면 텍스트가 세로로 왼쪽 정렬되고 OBJ_BUTTON 중앙 에 맞춰집니다 . 저것들. 텍스트를 시각적으로 자르는 것은 오른쪽에서만 가능하며 왼쪽, 아래쪽 또는 위쪽의 부분적으로 "텍스트 숨기기"는 작동하지 않습니다.
저것들. 제한된 공간이나 스크롤링 텍스트가 있는 텍스트 영역에서 스크롤링 텍스트 효과를 만드는 것은 순수 MQL에서 작동하지 않습니다.
예시:
오른쪽에서 텍스트가 잘립니다.
가로 스크롤로 왼쪽이 잘릴 수 있음
개발자에게 질문합니다. 새 빌드의 기능에서 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE 이벤트의 작업이 선언됩니다.
이벤트 도입 예정: CHART_EVENT_MOUSE_DOWN 및 CHART_EVENT_MOUSE_UP?
결국, 그것들이 없으면 본격적인 드래그 앤 드롭이 작동하지 않습니다.
EURCAD 1M,5M,15M 한 쌍의 경우 역사상 너무 큰 격차가 있습니다!
수정 해주세요.
왼쪽 마우스 버튼의 상태와 함께 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE가 있을 것입니다.
)) 유사한 응용 프로그램 #282875 . 여기서 반복하겠습니다.
편집 상자에 대한 OBJPROP_ANCHOR 속성 의 분석을 추가하십시오.
텍스트가 지정된 속성 OBJPROP_ANCHOR 에 따라 내부에 배치되도록 합니다. 즉, 편집 상자 내부의 텍스트 정렬을 사용자 정의할 수 있습니다.
Victor님 , 표준 라이브러리 제어에 대한 중요한 요청이 하나 더 있습니다. (서비스 데스크에서 완전히 사라졌고, 열려 있거나 닫혀 있는 것이 아닙니다.)
이벤트 CHARTEVENT_OBJECT_DELETE - 그래픽 개체 삭제(차트에 대해 CHART_EVENT_OBJECT_DELETE =true 속성이 설정된 경우) 이벤트에 관한 것입니다.
요청에서 나는 플래그를 객체가 삭제된 lparam 에 작성하도록 요청했습니다 - 터미널에 의해(lparam =0 ) 또는 MQL에서 프로그래밍 방식으로(lparam =1 )
