모든 쌍을 위한 Alpari 내가 틀리지 않았다면 Alpari의 최소 랏은 0.10입니다. 그러나 신뢰성과 검증을 위해서는 위에서 언급한 것처럼 다음을 사용하는 것이 좋습니다. double min_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN ); Alexey Rassvetnyy 2011.02.09 07:51 #2962 텍스트 파일에서 긴 줄 을 읽을 때 오류 void testStr() { string fn= "test_str.txt",sRead,sWrite=""; int cnStr=100,cnSymb=6000,i,fh; fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI); if(fh==INVALID_HANDLE) return; for(i=0; i<cnSymb; i++) { sWrite+=(string)(i%10); } int wrLen; for(i=0; i<cnStr; i++) { wrLen=FileWriteString(fh,sWrite+"\r\n")-2; } FileClose(fh); fh=FileOpen(fn,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI); if(fh==INVALID_HANDLE) return; int readLen,minCn,j,error1Cn=0,error2Cn=0; for(i=0; i<cnStr; i++) { sRead=FileReadString(fh); readLen=StringLen(sRead); if(readLen!=wrLen) { if(error1Cn<3) Print("ERROR1 str: ",i," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen); error1Cn++; } int minCn=MathMin(readLen,wrLen); ushort chR,chW; for(j=0; j<minCn; j++) { chR = StringGetCharacter(sRead, j); chW = StringGetCharacter(sWrite, j); if(chR!=chW) break; } if(j!=minCn) { if(error2Cn<3) Print("ERROR2 str: ",i," symbol: ",j," chR: ",chR," chW: ",chW," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen); error2Cn++; } } FileClose(fh); Print("Str count: ",cnStr," str size: ",cnSymb," error1Cn: ",error1Cn," error2Cn: ",error2Cn); }//---void OnStart(){testStr();} 나에게 준다 Str count: 100 str size: 6000 error1Cn: 3 error2Cn: 1ERROR1 str: 99 readLen: 0, wrLen: 6000ERROR1 str: 98 readLen: 0, wrLen: 6000ERROR2 str: 0 symbol: 5373 chR: 53 chW: 51 readLen: 5998, wrLen: 6000ERROR1 str: 0 readLen: 5998, wrLen: 6000 최대한 빨리 수정해주세요. Boris 2011.02.09 11:42 #2963 버퍼 이름 이 데이터 창 에 표시되도록 만드는 방법을 알려주십시오. //+------------------------------------------------------------------+ //| ind_proba.mq5 | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 5 //must set, can be bigger than necessary, can not be bigger than indicator_buffers #property indicator_buffers 15 //must set, can be bigger than necessary //BufferPattern #property indicator_type1 DRAW_COLOR_BARS //DDDDC #property indicator_width1 2 #property indicator_color1 Blue,Red,Green //--- input parameters double OpenBarBuff[]; // data buffer double HighBarBuff[]; double LowBarBuff[]; double CloseBarBuff[]; double ColorBarBuff[]; // color buffer //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { //--- indicator buffers mapping IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); SetIndexBuffer ( 0 ,OpenBarBuff, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighBarBuff, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowBarBuff, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CloseBarBuff, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,ColorBarBuff, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "Open" ); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "High" ); PlotIndexSetString ( 2 , PLOT_LABEL , "Low" ); PlotIndexSetString ( 3 , PLOT_LABEL , "Close" ); //--- return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- CalcBars(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close); //--- return value of prev_calculated for next call return (rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ int CalcBars( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[]) { //--- auxiliary variables int i= 0 ; //--- set position for beginning if (i<prev_calculated) i=prev_calculated- 1 ; //--- start calculations while (i<rates_total) { OpenBarBuff[i]=open[i]; HighBarBuff[i]=high[i]; LowBarBuff[i]=low[i]; CloseBarBuff[i]=close[i]; ColorBarBuff[i]=( double )((close[i]>open[i])? 0 :(close[i]<open[i])? 1 : 2 ); i++; } //--- return value of prev_calculated for next call return (rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ Rashid Umarov 2011.02.09 11:47 #2964 프로그램 속성 섹션의 예를 참조하십시오. Boris 2011.02.09 12:07 #2965 Rosh : 프로그램 속성 섹션의 예를 참조하십시오. 고맙습니다. Ilyas 2011.02.09 12:12 #2966 BoraBo : 버퍼의 이름이 데이터 창에 표시되도록 만드는 방법을 알려주십시오. ...#property indicator_plots 1 #property indicator_buffers 5...PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");... Ilyas 2011.02.09 17:17 #2967 BZSP : 텍스트 파일에서 긴 줄 을 읽을 때 오류 최대한 빨리 수정해주세요. 게시해 주셔서 감사합니다. 수정되었습니다. Alexey Rassvetnyy 2011.02.09 20:36 #2968 mql5 : 게시해 주셔서 감사합니다. 수정되었습니다. 덕분에! 새 빌드는 언제입니까? Mykola Demko 2011.02.11 00:45 #2969 표준 CChart 클래스는 버그가 있습니다. #include <Charts\Chart.mqh> // подключаем класс void OnStart () { CChart eur; // создаём объект eur.Attach(); // приатачиваем к чарту } 스크립트를 실행하고 짜잔~ 일정이 바람에 날아가네요 :o) 차트는 오류 메시지 없이 삭제됩니다. Rashid Umarov 2011.02.11 08:30 #2970 Urain : 표준 CChart 클래스는 버그가 있습니다. 스크립트를 실행하고 짜잔~ 일정이 바람에 날아가네요 :o) 차트는 오류 메시지 없이 삭제됩니다. 스크립트가 완료되면 CChart 클래스의 인스턴스를 포함하여 모든 개체가 자동으로 소멸됩니다. 그러나 소멸시 생성된 객체의 소멸자가 호출됩니다. 이 경우 CChart 클래스의 소멸자는 다음과 같습니다. void CChart::Close() { if (m_chart_id!=- 1 ) { ChartClose (m_chart_id); m_chart_id=- 1 ; } } 즉, 스크립트가 실행 중인 차트가 닫힙니다. 추신 : MQL5에서 객체 생성 및 소멸 방법 기사 읽기
모든 쌍을 위한 Alpari
내가 틀리지 않았다면 Alpari의 최소 랏은 0.10입니다.
그러나 신뢰성과 검증을 위해서는 위에서 언급한 것처럼 다음을 사용하는 것이 좋습니다.
텍스트 파일에서 긴 줄 을 읽을 때 오류
{
string fn= "test_str.txt",sRead,sWrite="";
int cnStr=100,cnSymb=6000,i,fh;
fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
for(i=0; i<cnSymb; i++)
{
sWrite+=(string)(i%10);
}
int wrLen;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
wrLen=FileWriteString(fh,sWrite+"\r\n")-2;
}
FileClose(fh);
fh=FileOpen(fn,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
int readLen,minCn,j,error1Cn=0,error2Cn=0;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
sRead=FileReadString(fh);
readLen=StringLen(sRead);
if(readLen!=wrLen)
{
if(error1Cn<3) Print("ERROR1 str: ",i," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error1Cn++;
}
int minCn=MathMin(readLen,wrLen);
ushort chR,chW;
for(j=0; j<minCn; j++)
{
chR = StringGetCharacter(sRead, j);
chW = StringGetCharacter(sWrite, j);
if(chR!=chW) break;
}
if(j!=minCn)
{
if(error2Cn<3) Print("ERROR2 str: ",i," symbol: ",j," chR: ",chR," chW: ",chW," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error2Cn++;
}
}
FileClose(fh);
Print("Str count: ",cnStr," str size: ",cnSymb," error1Cn: ",error1Cn," error2Cn: ",error2Cn);
}
//---
void OnStart(){testStr();}
나에게 준다
ERROR1 str: 99 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR1 str: 98 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR2 str: 0 symbol: 5373 chR: 53 chW: 51 readLen: 5998, wrLen: 6000
ERROR1 str: 0 readLen: 5998, wrLen: 6000
최대한 빨리 수정해주세요.
버퍼 이름 이 데이터 창 에 표시되도록 만드는 방법을 알려주십시오.
프로그램 속성 섹션의 예를 참조하십시오.
버퍼의 이름이 데이터 창에 표시되도록 만드는 방법을 알려주십시오.
#property indicator_plots 1
#property indicator_buffers 5
...
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
...
텍스트 파일에서 긴 줄 을 읽을 때 오류
최대한 빨리 수정해주세요.
게시해 주셔서 감사합니다. 수정되었습니다.
표준 CChart 클래스는 버그가 있습니다.
스크립트를 실행하고 짜잔~ 일정이 바람에 날아가네요 :o)
차트는 오류 메시지 없이 삭제됩니다.
표준 CChart 클래스는 버그가 있습니다.
스크립트를 실행하고 짜잔~ 일정이 바람에 날아가네요 :o)
차트는 오류 메시지 없이 삭제됩니다.
스크립트가 완료되면 CChart 클래스의 인스턴스를 포함하여 모든 개체가 자동으로 소멸됩니다. 그러나 소멸시 생성된 객체의 소멸자가 호출됩니다. 이 경우 CChart 클래스의 소멸자는 다음과 같습니다.
즉, 스크립트가 실행 중인 차트가 닫힙니다.
추신 : MQL5에서 객체 생성 및 소멸 방법 기사 읽기