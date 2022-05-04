오류, 버그, 질문 - 페이지 565

VovkaSOL :
안녕하세요, 저는 다중 통화를 작성하기 시작했습니다. iMA라고 부릅니다 . 어떤 이유로 실제 거래에서 모든 것이 잘 작동합니다. 테스터에서 시작하자마자 오류가 발생합니다. 전문가는 '이동 평균' 표시기를 로드할 수 없기 때문에 제거 ], 지표에 어떤 지표가 있는지, 명확하지 않아 인터넷에서 명쾌한 답을 찾지 못했습니다. 조언 부탁드립니다. 매우 감사하겠습니다.
이 오류는 테스터의 시장 검토 창에서 기호가 선택되지 않았으므로 EA가 필요한 기호에 대한 지표를 생성할 수 없음을 나타냅니다. EA가 미리 작동할 기호 목록을 프로그래밍 방식으로 만들어야 합니다.
 
sergey1294 :
이 오류는 테스터의 시장 검토 창에서 기호가 선택되지 않았으므로 EA가 필요한 기호에 대한 지표를 생성 할 수 없음을 나타냅니다. EA가 미리 작동할 기호 목록을 프로그래밍 방식으로 만들어야 합니다.
그리고 그것으로 충분하지 않습니까? SymbolSelect(SYM,true) 기호에 대한 클래스를 만들 때 수행합니다. 나는 그것을 데모에서 실행하고 모든 것이 작동합니다. 테스터에는 그런 오류가 있습니다. 어디를 봐야할지 아직 이해하지 못했습니다.
VovkaSOL :
그리고 그것으로 충분하지 않습니까? SymbolSelect(SYM,true) 기호에 대한 클래스를 만들 때 수행합니다. 나는 그것을 데모에서 실행하고 모든 것이 작동합니다. 테스터에는 그런 오류가 있습니다. 어디를 봐야할지 아직 이해하지 못했습니다.

더 완전한 예를 볼 수 있습니까? 사실은 특정 상황에서 발생하는 테스터 의 기호 선택에 매우 오래된 문제가 있다는 것입니다.

미리 준비된 배열을 기반으로 문자를 선택했는데 이 접근 방식에는 문제가 없었습니다.

터미널을 업데이트했습니다. 오류가 나타났습니다. 그런 RESULT.RETCODE를 식별할 수 없습니다.

 

다운로드 히스토리는 EURO에서 52%로 멈춥니다... 분명히 많은 요청이 서버로 이동합니다.

 
누구든지 나에게 가장 간단한 것을 설명할 수 있습니까? 주말에 표시기에 갑자기 수명 표시가 나타나는 이유는 무엇입니까? 틱, 명시적 주기, 타이머 및 지연된 기타 다중 작업 구성이 없으며 전문가 로그에 5분마다 인쇄 쓰레기가 있습니다.
 

예, 전나무 막대기 !! 이 EGlobal 은 밤에 다시 연결되었습니다! 너무 심해서 소리 알림을 껐습니다. 이제 실수로 기억하고 켰습니다. 다시 연결할 때마다 의사가 생성되므로 OnCalculate 에서 인쇄 가 로그를 제공합니다.

좋아, 적어도 나는 그것을 알아 냈다.

 

여기 문제가 있을 수 있습니다.

악기의 전체 주문량을 마감하는 기능이 있습니다. 터미널에 다음 내용의 오류가 가득합니다.

2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 인스턴트 매도 실패 0.20 EURUSD at 1.34542 [잘못된 요청]

기능 코드는 다음과 같습니다.

 void CloseOrders ( string symbol)
  {
   double lot;
   long direction;
   ENUM_ORDER_TYPE TypeOrder;
   MqlTradeRequest mrequest;     // Будет использоваться для отсылки торговых запросов
   MqlTradeResult mresult;       // Будет использоваться для получения результатов выполнения торговых запросов

   PositionSelect (symbol);
   lot= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME );
   if (lot== 0 )
       return ;

  direction= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE );

   if (direction== POSITION_TYPE_BUY )
     {
      TypeOrder= ORDER_TYPE_SELL ;
      mrequest.price= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK );               // последняя цена ask     
     }
   else
     {
      TypeOrder= ORDER_TYPE_BUY ;
      mrequest.price= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID );               // последняя цена bid
     }
     
   mrequest.action= TRADE_ACTION_DEAL ;                                       // немедленное исполнение
   mrequest.sl = 0 ;   //NormalizeDouble(latest_price.ask - STP*_Point,_Digits); // Stop Loss
   mrequest.tp = 0 ;   //NormalizeDouble(latest_price.ask + TKP*_Point,_Digits); // Take Profit
   mrequest.symbol=symbol;                                                   // символ
   mrequest.volume=lot;                                                     // количество лотов для закрытия
   //   mrequest.magic=magic;                                               // Magic Number
   mrequest.type = TypeOrder;                                               // ордер на покупку или продажу
   //mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                             // тип исполнения ордера - все или ничего
   mrequest.deviation= 100 ;                                                   // проскальзывание от текущей цены
   mrequest.comment= "Закрытие " ;  
   OrderSend (mrequest, mresult);                                             // комментарий
   return ;
  }
 

터미널 버전을 업데이트한 후 오류가 나타납니다.

2011.11.12 19:20:14 코어 1 2011.02.21 21:44:00 매수 정지 실패 8.81 EURUSD at 1.36996 (0.00000) sl: 1.36626 tp: 1.37683 [잘못된 요청]

2011.11.12 19:24:29 코어 1 2011.02.25 02:10:00 즉시 구매 실패 51.88 EURUSD at 1.38164 sl: 1.37794 tp: 1.38260 [잘못된 요청]

무엇이 문제가 될 수 있습니까?

모든 것이 이전에 작동했습니다.

 
문제는 시가에 있음을 분명히 알 수 있다. 서비스 데스크에 작성하십시오 .
