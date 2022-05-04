오류, 버그, 질문 - 페이지 569 1...562563564565566567568569570571572573574575576...3184 새 코멘트 Anatoli Kazharski 2011.11.14 07:34 #5681 테스터에서 2000년부터 일간 바에 대해 " 시가만 공개 " 모드로 테스트를 실행하면 격차를 발견했습니다. 즉, " OHLC on M1 " 모드의 정상적인 결과는 다음과 같습니다. 그러나 " 시가만 " 모드에서: 대략 2002년부터 2006년까지 A 패스. --- 누구든지 비슷한 경험이 있습니까? ire9589 2011.11.14 09:39 #5682 테스터는 거래를 거부합니다. Metatrader5 웹사이트에서 설치하면 어드바이저가 완벽하게 작동하여 sl 및 tp 주문을 설정하고 거래를 엽니다. 그러나 MetaTrader5가 업데이트되면 테스터는 단일 거래를 하지 않습니다. 다시 시작해도 도움이 되지 않습니다. 추신. 검색으로 비슷한 주제를 찾지 못했으니 욕하지 마세요. x572intraday 2011.11.14 10:15 #5683 ire9589 : 테스터는 거래를 거부합니다. Metatrader5 웹사이트에서 설치하면 어드바이저가 완벽하게 작동하여 sl 및 tp 주문을 설정하고 거래를 엽니다. 그러나 MetaTrader5가 업데이트되면 테스터는 단일 거래를 하지 않습니다. 다시 시작해도 도움이 되지 않습니다. 추신. 검색으로 비슷한 주제를 찾지 못했으니 욕하지 마세요. LiveUpdate 업데이트 성능에 문제가 있는 경우 클라이언트 터미널을 완전히 다시 설치하는 것이 좋습니다. Test Account 2011.11.14 10:33 #5684 Cmu4 : 여기 문제가 있을 수 있습니다. 악기의 전체 주문량을 마감하는 기능이 있습니다. 터미널에 다음 내용의 오류가 가득합니다. 2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 인스턴트 매도 실패 0.20 EURUSD at 1.34542 [잘못된 요청] 기능 코드는 다음과 같습니다. 귀하의 문제는 현재 무역 구조 선언 뒤에 2줄을 추가하여 해결되었습니다. ZeroMemory (mrequest); ZeroMemory (mresult); Test Account 2011.11.14 10:35 #5685 Valmars : 새 빌드는 루프에서 간단한 구조 복사를 중지했습니다. 테스트 스크립트는 다음과 같습니다. 재현 감사합니다. 수정하겠습니다. Alexandr Kim 2011.11.14 11:06 #5686 차트 속성에서 "차트 위"가 설정되어 있으면 세로선 하단 막대의 시간이 차트의 시간과 시각적으로 일치하지 않습니다. "Graph on top"을 끄면 모든 것이 정상입니다. Alex-4 2011.11.14 13:17 #5687 추가된 항목 ZeroMemory (요청); 제로메모리(결과); 거래 구조의 발표 이후 ==> 모든 것이 시계처럼 작동했습니다 ==>! Andrey Vasiliev 2011.11.14 14:28 #5688 alexvd : 귀하의 문제는 현재 무역 구조 선언 뒤에 2줄을 추가하여 해결되었습니다. 사용자 정의 함수 내에서 OrderSend()가 여러 번 실행되면 각 OrderSend() 전에 ZeroMemory (결과) 를 실행해야 합니까? Test Account 2011.11.14 14:41 #5689 MoneyJinn : 사용자 정의 함수 내에서 OrderSend()가 여러 번 실행되면 각 OrderSend() 전에 ZeroMemory (결과) 를 실행해야 합니까? 나는 OrderSend를 호출 하기 전이 아니라 각 거래 구조 선언 후에 말할 것입니다. Документация по MQL5: Торговые функции / OrderSend www.mql5.com Торговые функции / OrderSend - Документация по MQL5 Konstantin Chernov 2011.11.14 17:12 #5690 EA가 온라인으로 작동하는 경우 데이터는 \MetaTrader 5\MQL5\Files 디렉토리에서 로드됩니다. 그리고 espert를 테스트할 때 파일에서 데이터를 로드하는 방법은 무엇입니까? 1...562563564565566567568569570571572573574575576...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테스터에서 2000년부터 일간 바에 대해 " 시가만 공개 " 모드로 테스트를 실행하면 격차를 발견했습니다. 즉, " OHLC on M1 " 모드의 정상적인 결과는 다음과 같습니다.
그러나 " 시가만 " 모드에서:
대략 2002년부터 2006년까지 A 패스.
---
누구든지 비슷한 경험이 있습니까?
테스터는 거래를 거부합니다. Metatrader5 웹사이트에서 설치하면 어드바이저가 완벽하게 작동하여 sl 및 tp 주문을 설정하고 거래를 엽니다. 그러나 MetaTrader5가 업데이트되면 테스터는 단일 거래를 하지 않습니다. 다시 시작해도 도움이 되지 않습니다.
추신. 검색으로 비슷한 주제를 찾지 못했으니 욕하지 마세요.
여기 문제가 있을 수 있습니다.
악기의 전체 주문량을 마감하는 기능이 있습니다. 터미널에 다음 내용의 오류가 가득합니다.
2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 인스턴트 매도 실패 0.20 EURUSD at 1.34542 [잘못된 요청]
기능 코드는 다음과 같습니다.
귀하의 문제는 현재 무역 구조 선언 뒤에 2줄을 추가하여 해결되었습니다.
새 빌드는 루프에서 간단한 구조 복사를 중지했습니다. 테스트 스크립트는 다음과 같습니다.
재현 감사합니다. 수정하겠습니다.
차트 속성에서 "차트 위"가 설정되어 있으면 세로선 하단 막대의 시간이 차트의 시간과 시각적으로 일치하지 않습니다.
"Graph on top"을 끄면 모든 것이 정상입니다.
추가된 항목
ZeroMemory (요청);
제로메모리(결과);
거래 구조의 발표 이후 ==> 모든 것이 시계처럼 작동했습니다 ==>!
사용자 정의 함수 내에서 OrderSend()가 여러 번 실행되면
각 OrderSend() 전에 ZeroMemory (결과) 를 실행해야 합니까?
EA가 온라인으로 작동하는 경우 데이터는 \MetaTrader 5\MQL5\Files 디렉토리에서 로드됩니다. 그리고 espert를 테스트할 때 파일에서 데이터를 로드하는 방법은 무엇입니까?