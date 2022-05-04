오류, 버그, 질문 - 페이지 572 1...565566567568569570571572573574575576577578579...3184 새 코멘트 Konstantin Chernov 2011.11.16 16:22 #5711 Interesting : MarketWatch 는 어디에서 어떻게 형성됩니까? 내가 알기로는 이 블록은 결과를 확인하면서 목록에 문자를 추가하려고 합니다. 그러나 전문가가 다중인 경우 여러 통화 쌍을 추가해야 합니다(위의 예에서는 표시되지 않음). 이 코드는 첫 번째 "외부" 통화 쌍을 제외하고 각 패스에서 통화 쌍, Exp_Symbol에 대한 주기에 있습니다. 5개의 통화 쌍이 있는 경우 SymbolSelect(Exp_Symbol, true)는 5개의 다른 기호에 대해 5번 작동합니다. 코드에서 "외부" 기호에 대한 SymbolSelect() , SymbolIsSynchronized(), CopyRates() 함수를 호출했습니다(따라서 기록을 펌핑해야 함). 1차 테스트 중에는 데이터가 있지만 2차 테스트에서는 데이터가 없고 Expert Advisor가 테스터에서 오류와 함께 충돌합니다. Ilyas 2011.11.17 19:32 #5717 Talex : ArrayResize 함수가 모든 매개변수와 어떻게 작동하는지 확인하기로 했습니다. 문제없이 컴파일되면 모든 곳에서 자동 거래가 허용되지만 OnInit에 가지 않고도 Expert Advisor가 차트에서 언로드됩니다. 무슨 일이야, 난 모르겠어. 평범한 범위를 벗어났습니다. "전문가" 탭을 확인하세요. 예약은 할당이 아니며 메모리는 10개 미만으로 할당되지만 배열은 그대로 5개 요소에 대해 유지됩니다. Александр 2011.11.17 20:10 #5718 mql5 : 평범한 범위를 벗어났습니다. "전문가" 탭을 확인하세요. 예약은 할당이 아니며 메모리는 10개 미만으로 할당되지만 배열은 그대로 5개 요소에 대해 유지됩니다. 감사합니다. 잘못된 탭을 보았고, 아프고, 분명히 영향을 미치고 있습니다. MarketWatch 는 어디에서 어떻게 형성됩니까?
내가 알기로는 이 블록은 결과를 확인하면서 목록에 문자를 추가하려고 합니다.
그러나 전문가가 다중인 경우 여러 통화 쌍을 추가해야 합니다(위의 예에서는 표시되지 않음).
이 코드는 첫 번째 "외부" 통화 쌍을 제외하고 각 패스에서 통화 쌍, Exp_Symbol에 대한 주기에 있습니다. 5개의 통화 쌍이 있는 경우 SymbolSelect(Exp_Symbol, true)는 5개의 다른 기호에 대해 5번 작동합니다.
코드에서 "외부" 기호에 대한 SymbolSelect() , SymbolIsSynchronized(), CopyRates() 함수를 호출했습니다(따라서 기록을 펌핑해야 함). 1차 테스트 중에는 데이터가 있지만 2차 테스트에서는 데이터가 없고 Expert Advisor가 테스터에서 오류와 함께 충돌합니다.
이 코드는 첫 번째 "외부" 통화 쌍을 제외한 모든 패스에서 통화 쌍 루프인 Exp_Symbol에 있습니다. 코드에서 "외부" 기호에 대한 SymbolSelect() , SymbolIsSynchronized(), CopyRates() 함수를 호출했습니다(따라서 기록을 펌핑해야 함). 1차 테스트 시에는 데이터가 존재하나 2차 테스트 시 데이터가 존재하지 않고, 테스터 내 Expert Advisor가 오류와 함께 크래시를 일으키게 된다.
전문가와 최적화/테스트 설정 에 대한 설명을 서비스 데스크에 보낼 수 있습니까?
2009년 1월 데이터를 업로드하고 싶습니다. 시, 15분 동안의 데이터는 언로드되지만 5분 동안은 언로드되지 않고, 이력이 없습니다. 스토리가 5분 안에 다운로드되지 않는 이유는 무엇입니까?
void OnStart()
{
int size = 25;
datetime dateFrom;
datetime dateTo;
MqlRates rates[];
MqlDateTime stDate;
int FileHandle;
stDate.day = 1;
stDate.hour = 0;
stDate.mon = 1;
stDate.year = 2009;
dateFrom = StructToTime( stDate );
stDate.day = 31;
dateTo = StructToTime( stDate );
ArraySetAsSeries(rates,true);
int copied=CopyRates(Symbol(), PERIOD_M5, dateFrom, dateTo, rates);
for(int i=0;i<100;i++)
{
if(GetLastError()!=0)
{
Sleep(5000);
copied=CopyRates(Symbol(), PERIOD_M5, dateFrom, dateTo, rates);
}
else
{
break;
}
Print("Нет истории, проход № " + i);
}
if(copied>0)
{
Print("Скопировано баров: "+IntegerToString(copied));
//string format="open = %G, high = %G, low = %G, close = %G, volume = %d";
string out;
size = ArraySize(rates);
ResetLastError();
FileHandle=FileOpen("Data.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
if(FileHandle==INVALID_HANDLE)
{
Print("Ошибка " + IntegerToString((GetLastError())));
}
for(int i=size-1;i>=0;i--)
{
FileWrite(FileHandle, TimeToString(rates[i].time), DoubleToString(rates[i].open, _Digits), DoubleToString(rates[i].high, _Digits), DoubleToString(rates[i].low, _Digits), DoubleToString(rates[i].close, _Digits));
}
Print("size = " + FileSize(FileHandle));
FileFlush(FileHandle);
FileClose(FileHandle);
}
else
{
Print("Не удалось получить исторические данные по символу ",Symbol());
Print("Ошибка " + GetLastError());
}
}
여보세요,
나를 위해 테스트하고 최적화를 활성화한 후 다음과 같이 나옵니다.
핵심 1 유전자 패스(127, 1195) 테스트에서 "심각한 런타임 오류" 오류가 발생했습니다.
테스트는 괜찮습니다.