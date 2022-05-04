오류, 버그, 질문 - 페이지 559 1...552553554555556557558559560561562563564565566...3184 새 코멘트 Arkadiy 2011.11.03 19:35 #5581 Arkadiy : 나는 당신의 침묵을 깨뜨립니다 - 절대 GMT + 1이 아니지만 GMT + 2 - 무엇이든 상관없습니다 - 평균/오실레이터처럼 유인물을 그냥 씹는 사람들과 지옥에. 주요 문제와 과제는 뉴스와 노동 인민의 매트 장치와의 공존입니다. 우크라이나 : 겨울 GMT+2 여기 -하지만 GMT + 1 GMT + 1이어야하며 방법이 없습니다. 어떻게 Rashid Umarov 2011.11.03 19:44 #5582 Arkadiy : 당신의 대답은 비참합니다. 하지만 몇 분기와 수십 년 의 역사는 어떻습니까? 무엇에? 근무 시간은 어떻게 됩니까? 몇 달이면 모든 것을 수동으로 확인할 수 있습니다. 이 경우 1시간은 중요하지 않습니다. Mykola Demko 2011.11.03 19:44 #5583 Arkadiy : 당신의 대답은 비참합니다. 하지만 몇 분기와 수십 년의 역사는 어떻습니까? 무엇에? 여기에서 나는 거의 동일합니다. 문제는 시간대 를 변경하는 것이 아니라 테스터의 뉴스 기록에 있습니다 (실시간으로 충분합니다). PS 우리는 뉴스 구조가 필요하고 시계열과 같은 구조 배열의 저장을 구성하면 모든 문제가 해결됩니다. Arkadiy 2011.11.03 19:49 #5584 Rosh : 근무 시간은 어떻게 됩니까? 몇 달이면 모든 것을 수동으로 확인할 수 있습니다. 이 경우 1시간은 중요하지 않습니다. 구체적이지는 않지만 4시간 이상 Mykola Demko 2011.11.03 19:55 #5585 원칙적으로는 달력 탭 자체가 이미 그런 구조가 정형화되어 있음을 보여주는데, 시계열형 배열을 구성하는 것의 문제점은 하나의 기호에 대해 동시에 여러 개의 뉴스가 있을 수 있다는 점뿐이지만 이것은 전문가를 위한 해결 가능한 문제. Loky 2011.11.03 20:50 #5586 2011년 10월 21일 이후 MT5에서 A.low는 어떻게 되었나요? 이 문제에 대한 침묵이 놀랍습니다. Renat Fatkhullin 2011.11.03 21:27 #5587 papaklass : 과연, 터미널은? 챔피언십 기간 동안 서버를 다시 시작할 수 없기 때문에 주말을 기다리고 있습니다. 시간대 전환의 경계에서 차트 생성의 불일치가 포착되었습니다. 버그는 이미 수정되었습니다. gumgum 2011.11.04 22:18 #5588 왜 그렇게 대답합니까? 1) 4개의 추세선을 입력합니다. 2) 스케일 변경(가격 스케일에서 커서 이동): 3) 수평 혼합: 그래서 (차트의 가장 왼쪽 선)이어야합니까? P 이전 게시물 삭제된 가격이 반환됨) Mykola Demko 2011.11.04 22:30 #5589 클래스의 얼마나 많은 객체 가 고통 없이 생성될 수 있습니까? 3000000이상이면 다 잘되는데 삭제하면 비정상 종료 됩니다. 개체 수가 ~3개 미만이면 프로그램이 정상적으로 종료됩니다. PS 많은 수의 클래스 개체로 프로그램을 정상적으로 종료하는 방법은 무엇입니까? Vladimir Gomonov 2011.11.05 07:30 #5590 Urain : 클래스의 얼마나 많은 객체 가 고통 없이 생성될 수 있습니까? 3000000이상이면 다 잘되는데 삭제하면 비정상 종료 됩니다. 개체 수가 ~3개 미만이면 프로그램이 정상적으로 종료됩니다. PS 많은 수의 클래스 개체로 프로그램을 정상적으로 종료하는 방법은 무엇입니까? 아마도 Deinit의 작업을 위해 메타 인용에 의해 할당된 표준 시간보다 300만 개체를 삭제하는 데 시간이 조금 더 걸릴 것입니다. 도움말에서: MQL5 참조 > MQL5 프로그램 > 클라이언트 터미널 이벤트 : .... OnDeinit() 함수의 실행은 2.5초로 제한됩니다. ... 이 경우 단말의 로컬 메뉴에서 차트에서 Expert를 제거하여 종료하거나 ExpertRemove ()를 호출할 때 - 비정상 종료가 보장된다. // 물론 제대로 교육을 받은 프로그래머가 아니라면 Deinite에서만 객체를 삭제합니다. 따라서 유일한 방법은 교육에 대해 신경 쓰지 마십시오. 먼저 개체를 삭제한 다음 Deinit를 호출해야 합니다( ExpertRemove ()를 통해). 나머지는 스스로 생각할 수 있기를 바랍니다. 장 마감 마지막으로 MT5로 전환하려면 어떻게 mql5 언어의 특징, 미묘함 1...552553554555556557558559560561562563564565566...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 당신의 침묵을 깨뜨립니다 - 절대 GMT + 1이 아니지만 GMT + 2 - 무엇이든 상관없습니다 - 평균/오실레이터처럼 유인물을 그냥 씹는 사람들과 지옥에. 주요 문제와 과제는 뉴스와 노동 인민의 매트 장치와의 공존입니다.
겨울 GMT+2
당신의 대답은 비참합니다. 하지만 몇 분기와 수십 년 의 역사는 어떻습니까? 무엇에?
여기에서 나는 거의 동일합니다. 문제는 시간대 를 변경하는 것이 아니라 테스터의 뉴스 기록에 있습니다 (실시간으로 충분합니다).
PS 우리는 뉴스 구조가 필요하고 시계열과 같은 구조 배열의 저장을 구성하면 모든 문제가 해결됩니다.
근무 시간은 어떻게 됩니까? 몇 달이면 모든 것을 수동으로 확인할 수 있습니다. 이 경우 1시간은 중요하지 않습니다.
과연, 터미널은?
챔피언십 기간 동안 서버를 다시 시작할 수 없기 때문에 주말을 기다리고 있습니다.
시간대 전환의 경계에서 차트 생성의 불일치가 포착되었습니다. 버그는 이미 수정되었습니다.
왜 그렇게 대답합니까?
1) 4개의 추세선을 입력합니다.
2) 스케일 변경(가격 스케일에서 커서 이동):
3) 수평 혼합:
그래서 (차트의 가장 왼쪽 선)이어야합니까?
P 이전 게시물 삭제된 가격이 반환됨)
클래스의 얼마나 많은 객체 가 고통 없이 생성될 수 있습니까?
3000000이상이면 다 잘되는데 삭제하면 비정상 종료 됩니다.
개체 수가 ~3개 미만이면 프로그램이 정상적으로 종료됩니다.
PS 많은 수의 클래스 개체로 프로그램을 정상적으로 종료하는 방법은 무엇입니까?
아마도 Deinit의 작업을 위해 메타 인용에 의해 할당된 표준 시간보다 300만 개체를 삭제하는 데 시간이 조금 더 걸릴 것입니다.
도움말에서: MQL5 참조 > MQL5 프로그램 > 클라이언트 터미널 이벤트 :
.... OnDeinit() 함수의 실행은 2.5초로 제한됩니다. ...
이 경우 단말의 로컬 메뉴에서 차트에서 Expert를 제거하여 종료하거나 ExpertRemove ()를 호출할 때 - 비정상 종료가 보장된다.
// 물론 제대로 교육을 받은 프로그래머가 아니라면 Deinite에서만 객체를 삭제합니다.
따라서 유일한 방법은 교육에 대해 신경 쓰지 마십시오. 먼저 개체를 삭제한 다음 Deinit를 호출해야 합니다( ExpertRemove ()를 통해).
나머지는 스스로 생각할 수 있기를 바랍니다.