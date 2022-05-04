오류, 버그, 질문 - 페이지 566 1...559560561562563564565566567568569570571572573...3184 새 코멘트 Olegs Kucerenko 2011.11.12 19:48 #5651 나는 OrderCheck 를 통해 확인했습니다.따라서 이해할 수없는 result.retcode와 함께 요청이 이미 거부되었습니다.이미 SD에 썼습니다.잘못입니다. 업데이트를 비활성화할 수 있습니까? x572intraday 2011.11.12 22:58 #5652 일부 MQl 프로그램을 오프라인으로 테스트하기 위해 터미널을 오프라인으로 전환하는 방법이 있습니까? Cmu4 2011.11.12 23:18 #5653 여러분, 새로운 빌드의 추세로 뭔가가 전혀 나를 기쁘게하지 않습니다 ... 어떤 종류의 잼?!?! (이것은 질문입니다, 어떤 경우에) 여기서 우리는 수정하고 거기에서는 비틀어집니다. 뭐, 요마요..... 최대한. Anatoli Kazharski 2011.11.12 23:43 #5654 Cmu4 : 여러분, 새로운 빌드의 추세로 뭔가가 전혀 나를 기쁘게하지 않습니다 ... 어떤 종류의 잼?!?! (이것은 어떤 경우에 질문입니다) 여기서 우리는 수정하고 거기에서는 비틀어집니다. 뭐, 요마요..... 최대한. 나는 다소 복잡한 프로젝트 를 가지고 있지만 새 빌드로 전환한 후 방해물을 찾지 못했습니다. 나는 모든 파일을 다시 컴파일했고 모든 것이 잘되었습니다. 그러나 모든 사람은 자신의 뉘앙스가 있습니다 ... Cmu4 2011.11.13 00:21 #5655 papaklass : //mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // 주문 실행 유형 - 전부 또는 전무 거래 요청에서 실행할 주문 유형을 주석 처리했습니다. 나는 그것으로 무엇을해야할지 잘 이해하지 못했습니다 ... 제거합니까? Cmu4 2011.11.13 00:28 #5656 papaklass : 두 개의 슬래시를 제거합니다. 요청의 필수 필드입니다. 그리고 당신은 그것을 주석 처리했습니다. 거래 주문에 참여하지 않습니다. 너: //mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // 주문 실행 유형 - 전부 또는 전무 하지만 당신은 필요합니다: mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // 주문 실행 유형 - 전부 또는 전무 도움이 되지 않음: Cmu4 2011.11.13 00:33 #5657 papaklass : 그런 다음 문제는 새 빌드에 있습니다. 왜냐하면. 오류가 발생할 뿐만 아니라. 그게 다야 ... 이제 닫는 기능을 어떻게 형성합니까? 결국 순전히 시각적으로 보면 함수가 미끄러짐을 고려하여 올바른 가격을 형성합니다.... Olegs Kucerenko 2011.11.13 00:41 #5658 예, 오류 10013 잘못된 요청입니다. 다른 방법을 시도했습니다. 요청을 보내는 일반적인 방법이 작동하지 않습니다. 일하는 사람의 경우 클래스를 통해 보낼 것입니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера - Документация по MQL5 Cmu4 2011.11.13 00:41 #5659 papaklass : 또한 거래 요청에서 주석을 제거하십시오. 포지션을 청산 할 때는 필요하지 않습니다. 시도했지만 도움이되지 않습니다. 게다가, 나는 MKL4 시대부터 줄에서 // 뒤에 오는 모든 것이 컴파일러에 의해 고려되지 않는다는 것을 기억합니다. 그래서 "//....." = "empty_space". Cmu4 2011.11.13 00:45 #5660 Karlson : 예, 오류 10013 잘못된 요청입니다. 다른 방법을 시도했습니다. 요청을 보내는 일반적인 방법이 작동하지 않습니다. 일하는 사람의 경우 클래스를 통해 보낼 것입니다. 여기 ... 이동 중에도 같은 노래. "수업을 통해"요청을 보내는 방법을 아는 사람을 쓰십시오! 아니면 링크를 제공하거나, 아니면 뭔가를 ... 그렇지 않으면 주말이 배수가 됩니다 .. 나는 그들을 위해 프로그래밍하고 싶었고, 개발자들은 그런 놀라움을 던졌습니다. .. 아니요, 월요일이 아닐 것입니다... 하지만 아니요. 1...559560561562563564565566567568569570571572573...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 OrderCheck 를 통해 확인했습니다.따라서 이해할 수없는 result.retcode와 함께 요청이 이미 거부되었습니다.이미 SD에 썼습니다.잘못입니다.
업데이트를 비활성화할 수 있습니까?
여러분, 새로운 빌드의 추세로 뭔가가 전혀 나를 기쁘게하지 않습니다 ... 어떤 종류의 잼?!?! (이것은 질문입니다, 어떤 경우에)
여기서 우리는 수정하고 거기에서는 비틀어집니다. 뭐, 요마요..... 최대한.
여러분, 새로운 빌드의 추세로 뭔가가 전혀 나를 기쁘게하지 않습니다 ... 어떤 종류의 잼?!?! (이것은 어떤 경우에 질문입니다)
여기서 우리는 수정하고 거기에서는 비틀어집니다. 뭐, 요마요..... 최대한.
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // 주문 실행 유형 - 전부 또는 전무
거래 요청에서 실행할 주문 유형을 주석 처리했습니다.
두 개의 슬래시를 제거합니다. 요청의 필수 필드입니다. 그리고 당신은 그것을 주석 처리했습니다. 거래 주문에 참여하지 않습니다.
너:
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // 주문 실행 유형 - 전부 또는 전무
하지만 당신은 필요합니다:
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // 주문 실행 유형 - 전부 또는 전무
도움이 되지 않음:
그런 다음 문제는 새 빌드에 있습니다. 왜냐하면. 오류가 발생할 뿐만 아니라.
또한 거래 요청에서 주석을 제거하십시오. 포지션을 청산 할 때는 필요하지 않습니다.
예, 오류 10013 잘못된 요청입니다. 다른 방법을 시도했습니다. 요청을 보내는 일반적인 방법이 작동하지 않습니다. 일하는 사람의 경우 클래스를 통해 보낼 것입니다.
여기 ... 이동 중에도 같은 노래.
"수업을 통해"요청을 보내는 방법을 아는 사람을 쓰십시오! 아니면 링크를 제공하거나, 아니면 뭔가를 ... 그렇지 않으면 주말이 배수가 됩니다 .. 나는 그들을 위해 프로그래밍하고 싶었고, 개발자들은 그런 놀라움을 던졌습니다. .. 아니요, 월요일이 아닐 것입니다... 하지만 아니요.