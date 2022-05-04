오류, 버그, 질문 - 페이지 563 1...556557558559560561562563564565566567568569570...3184 새 코멘트 Arkadiy 2011.11.09 23:18 #5621 Arkadiy : 다시 - (나는 그 때 VOLUME = 26004라고 말했습니다) 그리고 지금 12:00시에 그것은 26397로 나열됩니다. 여러분, 주제에 대한 답변의 부족을 화나게 합니다. 일반적으로 VOLUME은 존경받는 여성입니다. 그녀를 충분히 존경하는 마음으로 대하는 것이 좋을 것입니다. x572intraday 2011.11.09 23:58 #5622 도움말 https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples 에는 이상하고 완성되지 않은 것처럼 보이는 문구 가 있습니다. 일본 촛대는 하위 번호가 2로 지정됩니다. 버퍼 수와 ". 더하기 공백으로 구분되지 않는 " subnumber". Документация по MQL5: Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах www.mql5.com Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах - Документация по MQL5 Arkadiy 2011.11.10 00:33 #5623 Arkadiy : 일반적으로 VOLUME은 존경받는 여성입니다. 그녀를 충분히 존경하는 마음으로 대하는 것이 좋을 것입니다. 나는 그녀가 화를 내지 않았는지 확인합니다. Arkadiy 2011.11.10 00:44 #5624 Arkadiy : 일반적으로 VOLUME은 존경받는 여성입니다. 그녀를 충분히 존경하는 마음으로 대하는 것이 좋을 것입니다. 더 쉬움 2+2=4 Victor Kirillin 2011.11.10 07:36 #5625 Arkadiy : 더 쉬움 2+2=4 서비스 데스크에 요청을 작성합니다 . Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Rashid Umarov 2011.11.10 17:17 #5626 x100intraday : 도움말 https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples 에는 이상하고 완성되지 않은 것처럼 보이는 문구 가 있습니다. 일본 촛대는 하위 번호가 2로 지정됩니다. 버퍼 수와 ". 더하기 공백으로 구분되지 않는 " subnumber". 올려주셔서 감사합니다 이게 맞습니다 예제를 약간 변경하여 간단한 선 형태로 구성을 추가해 보겠습니다 - DRAW_LINE . 이제 라인을 숫자 1로 하고 일본 촛대는 숫자 2가 됩니다. 버퍼 수와 구성 수가 증가했습니다. //--- 표시기의 5개 표시기 버퍼 #특성 Indicator_buffers 5 //--- 표시기의 2개의 그래픽 플롯 #특성 Indicator_plots 2 //--- 그래픽 플롯 번호 1은 라인으로 표시됩니다. #특성 표시기_유형1 DRAW_LINE //--- 선은 clrDodgerRed 색상으로 그려집니다. #특성 표시기_색상1 clrDodger레드 //--- 그래픽 플롯 번호 2는 일본 촛대로 표시됩니다. #특성 Indicator_type2 DRAW_CANDLES //--- 일본 촛대는 clrDodgerBlue 색상으로 그려집니다. #특성 Indicator_color2 clrDodger블루 //--- 표시기 버퍼용 5개 배열 이중 LineBuffer[]; 이중 OBuffer[]; 이중 HBuffer[]; 이중 LBuffer[]; 이중 CBuffer[]; Arkadiy 2011.11.10 20:17 #5627 최고의 소원 볼륨이 있는 모든 기간에는 오해, 즉 불일치가 있습니다. 제 생각에는 신체의 어딘가에 적응할 시간이 필요합니다. Lis 2011.11.10 20:19 #5628 이 문제의 원인: 특정 Expert Advisor의 테스트 결과를 열 수 없습니다. Rashid Umarov 2011.11.10 20:22 #5629 Lis : 이 문제의 원인: 특정 Expert Advisor의 테스트 결과를 열 수 없습니다. OpenXML 보고서의 형식에 문제가 있습니다. 이미 수정되었지만 현재 빌드에 아직 포함되지 않았을 수 있습니다. 가능한 경우 OpenOffice로 열어보십시오. Mykola Demko 2011.11.10 20:26 #5630 Rosh 2011.11.01 19:59 2011.11.01 19:59:10 # MetaTrader 5 업데이트 공지 ... 최종 변경 로그와 빌드 번호가 포함된 추가 뉴스가 공개됩니다... ... 설명하다. 1...556557558559560561562563564565566567568569570...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다시 - (나는 그 때 VOLUME = 26004라고 말했습니다) 그리고 지금 12:00시에 그것은 26397로 나열됩니다. 여러분, 주제에 대한 답변의 부족을 화나게 합니다.
일반적으로 VOLUME은 존경받는 여성입니다. 그녀를 충분히 존경하는 마음으로 대하는 것이 좋을 것입니다.
더 쉬움 2+2=4
도움말 https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples 에는 이상하고 완성되지 않은 것처럼 보이는 문구 가 있습니다. 일본 촛대는 하위 번호가 2로 지정됩니다. 버퍼 수와 ". 더하기 공백으로 구분되지 않는 " subnumber".
올려주셔서 감사합니다 이게 맞습니다
예제를 약간 변경하여 간단한 선 형태로 구성을 추가해 보겠습니다 - DRAW_LINE . 이제 라인을 숫자 1로 하고 일본 촛대는 숫자 2가 됩니다. 버퍼 수와 구성 수가 증가했습니다.
//--- 표시기의 5개 표시기 버퍼
#특성 Indicator_buffers 5
//--- 표시기의 2개의 그래픽 플롯
#특성 Indicator_plots 2
//--- 그래픽 플롯 번호 1은 라인으로 표시됩니다.
#특성 표시기_유형1 DRAW_LINE
//--- 선은 clrDodgerRed 색상으로 그려집니다.
#특성 표시기_색상1 clrDodger레드
//--- 그래픽 플롯 번호 2는 일본 촛대로 표시됩니다.
#특성 Indicator_type2 DRAW_CANDLES
//--- 일본 촛대는 clrDodgerBlue 색상으로 그려집니다.
#특성 Indicator_color2 clrDodger블루
//--- 표시기 버퍼용 5개 배열
이중 LineBuffer[];
이중 OBuffer[];
이중 HBuffer[];
이중 LBuffer[];
이중 CBuffer[];
볼륨이 있는 모든 기간에는 오해, 즉 불일치가 있습니다.
제 생각에는 신체의 어딘가에 적응할 시간이 필요합니다.
이 문제의 원인:
특정 Expert Advisor의 테스트 결과를 열 수 없습니다.
MetaTrader 5 업데이트 공지
