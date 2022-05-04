오류, 버그, 질문 - 페이지 563

Arkadiy :
다시 - (나는 그 때 VOLUME = 26004라고 말했습니다) 그리고 지금 12:00시에 그것은 26397로 나열됩니다. 여러분, 주제에 대한 답변의 부족을 화나게 합니다.
일반적으로 VOLUME은 존경받는 여성입니다. 그녀를 충분히 존경하는 마음으로 대하는 것이 좋을 것입니다.
 
도움말 https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples 에는 이상하고 완성되지 않은 것처럼 보이는 문구 가 있습니다. 일본 촛대는 하위 번호가 2로 지정됩니다. 버퍼 수와 ". 더하기 공백으로 구분되지 않는 " subnumber".
Arkadiy :
나는 그녀가 화를 내지 않았는지 확인합니다.
 
Arkadiy :
더 쉬움 2+2=4
 
Arkadiy :
서비스 데스크에 요청을 작성합니다 .
x100intraday :
올려주셔서 감사합니다 이게 맞습니다

예제를 약간 변경하여 간단한 선 형태로 구성을 추가해 보겠습니다 - DRAW_LINE . 이제 라인을 숫자 1로 하고 일본 촛대는 숫자 2가 됩니다. 버퍼 수와 구성 수가 증가했습니다.

//--- 표시기의 5개 표시기 버퍼

#특성   Indicator_buffers 5

//--- 표시기의 2개의 그래픽 플롯

#특성   Indicator_plots 2

//--- 그래픽 플롯 번호 1은 라인으로 표시됩니다.

#특성   표시기_유형1     DRAW_LINE

//--- 선은 clrDodgerRed 색상으로 그려집니다.

#특성   표시기_색상1    clrDodger레드

//--- 그래픽 플롯 번호 2는 일본 촛대로 표시됩니다.

#특성   Indicator_type2     DRAW_CANDLES

//--- 일본 촛대는 clrDodgerBlue 색상으로 그려집니다.

#특성   Indicator_color2    clrDodger블루

//--- 표시기 버퍼용 5개 배열

이중 LineBuffer[];

이중 OBuffer[];

이중 HBuffer[];

이중 LBuffer[];

이중 CBuffer[];

 

최고의 소원

볼륨이 있는 모든 기간에는 오해, 즉 불일치가 있습니다.

제 생각에는 신체의 어딘가에 적응할 시간이 필요합니다.

 

이 문제의 원인:

테스트 결과를 여는 동안 오류가 발생했습니다.

특정 Expert Advisor의 테스트 결과를 열 수 없습니다.
 
Lis :

이 문제의 원인:


특정 Expert Advisor의 테스트 결과를 열 수 없습니다.
OpenXML 보고서의 형식에 문제가 있습니다. 이미 수정되었지만 현재 빌드에 아직 포함되지 않았을 수 있습니다. 가능한 경우 OpenOffice로 열어보십시오.
 
Rosh 2011.11.01 19:59 2011.11.01 19:59:10


MetaTrader 5 업데이트 공지


... 최종 변경 로그와 빌드 번호가 포함된 추가 뉴스가 공개됩니다...

...

설명하다.

