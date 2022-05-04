오류, 버그, 질문 - 페이지 571 1...564565566567568569570571572573574575576577578...3184 새 코멘트 x572intraday 2011.11.15 15:51 #5701 첫 번째 예는 현재 시간 프레임의 하나 또는 두 개의 막대 내에서 서로 상승하는 더 낮은 시간 프레임의 프랙탈을 과압축한 것입니다. 이것은 시각적으로 읽을 수 없으며 불필요한 것으로 필터링되어야 합니다. 두 번째 옵션은 꽤 괜찮습니다(현재 TF 및 이전 버전의 프랙탈만 있음). Владимир 2011.11.15 17:03 #5702 최적화 결과: 1870이라는 구절이 있는 첫 번째 줄을 선택하고 다음을 얻습니다. 또는 그것을 이해하는 방법? Aleksandr Chugunov 2011.11.15 17:38 #5703 빌드 540에서 문제가 발생했습니다. 리뷰( http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2747&view=findpost&p=34925 )로 판단하면 간단한 재컴파일이 도움이 되지 않았습니다. 그것은 나를 위해 일부 중개인을 위해 작동합니다. 2011.11.15 17:35:54 HistoryBase 'AUDUSD' 1개의 잘못된 막대가 제거되었습니다. 2011.11.15 17:35:52 HistoryBase 'AUDUSD' 잘못된 막대 1개 제거 2011.11.15 17:35:50 HistoryBase 'AUDUSD' 잘못된 막대 1개 제거 2011.11.15 17:35:48 HistoryBase 'AUDUSD' 1개의 잘못된 막대가 제거되었습니다. Slava 2011.11.15 22:28 #5707

최적화 결과를 바탕으로 다음을 수행합니다.

1870이라는 구절이 있는 첫 번째 줄을 선택하고 다음을 얻습니다.

또는 그것을 이해하는 방법?

최신 빌드에 있습니까?

테스트 에이전트의 빌드 번호도 제공하십시오.

그리고 일반적으로 그러한 질문과 함께 - 서비스 데스크에. 자세히 들어가야 함

Test Account 2011.11.16 10:08 #5708

서비스 데스크에 씁니다. 전문가, 최적화 설정, 입력 매개변수, 최적화가 수행된 서버 + 사용된 에이전트를 첨부하십시오.

로그가 있었다면 그들의 것입니다. Konstantin Chernov 2011.11.16 10:29 #5709

if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + " выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при выборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}

CSymbolInfo Exp_Symbol_Info;
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
Print("Не удалось инициализировать стандартный торговый класс CSymbolInfo на паре " + Exp_Symbol);
return(false);
}

Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
Sleep(1000);

if(!Exp_Symbol_Info.IsSynchronized())
{
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
}

ResetLastError();

//-- запрос данных холостой (неважно с ошибкой или нет, запрос осуществлен = > должна начать подкачиваться история)
MqlRates rt[10]; // Массив значений цен для X последних баров
if(CopyRates(Exp_Symbol,Exp_Period_Work,0,10,rt)!=10) // Копируем в массив значения цен 2-х последних баров
{
PrintLog("CopyRates "+Exp_Symbol+" не загружена история");
GetMyLastError(GetLastError());
Sleep(1000);
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
}

이 코드에 오류가 있습니까? 다중 통화 전문가 고문. 모든 것이 정상적으로 작동하는 쌍에 대한 가격이 있고, 다른 쌍의 경우 가격에 대해 이해할 수 없는 일이 발생합니다.

그들은 있거나 그렇지 않습니다. 테스터가 일반적으로 데이터를 로드하면 로그에 다음과 같은 줄이 있습니다.

2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: 2009.01.02 10:00부터 역사 시작
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: 히스토리 캐시가 12497바에 예약됨
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 2009.01.02 10:00 ~ 2009.12.31 18:59 시작 데이터의 355335 M1 레코드 포함
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 기호 틱 베이스 발견
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01.01 00:00:02 MarketWatch 창에서 GBPUSD 기호가 선택되었습니다.
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 2009.01.02부터 2010.12.31까지 동기화된 기록
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 동기화할 히스토리 데이터 27바이트 로드
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 심볼 동기화됨, 3304바이트의 심볼 정보 수신
2011.11.16 10:09:06 Core 1 GBPUSD: 동기화할 기호
2011.11.16 10:09:06 Core 1 2010.01.01 00:00:02 Expert Advisor 초기화... GBPUSD GBPUSD ....................... 2011.11.16 10:09:08 코어 1 GBPCHF,H1: 2009.01.02 06:00부터 역사 시작 2011.11.16 10:09:08 코어 1 GBPCHF,H1: 히스토리 캐시가 12497바에 예약됨 2011.11.16 10:09:08 코어 1 GBPCHF: 2009.01.02 06:01 ~ 2009.12.31 18:59 시작 데이터의 365428 M1 레코드 포함 2011.11.16 10:09:07 코어 1 GBPCHF: 기호 틱 베이스 발견 2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01.01 00:00:03 MarketWatch 창에서 GGBPCHF 기호가 선택되었습니다. 2011.11.16 10:09:07 코어 1 GBPCHF: 2009.01.02에서 2010.12.31까지 동기화된 기록 2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: 동기화할 히스토리 데이터 27바이트 로드 2011.11.16 10:09:07 코어 1 GBPCHF: 심볼 동기화됨, 3304바이트의 심볼 정보 수신됨 2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: 동기화할 기호 .................. 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: 2009.01.02 10:00부터 역사 시작 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: 히스토리 캐시가 12497바에 예약됨 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: 2009.01.02 10:00 ~ 2009.12.31 18:59 시작 데이터의 M1 레코드 352656개 포함 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: 기호 틱 베이스 발견 2011.11.16 10:09:09 Core 1 2010.01.01 00:00:05 MarketWatch 창에서 USDJPY 기호 가 선택되었습니다. 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: 2009.01.02에서 2010.12.31까지 동기화된 기록 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: 동기화할 히스토리 데이터 27바이트 로드 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: 심볼 동기화, 3304바이트의 심볼 정보 수신 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: 동기화할 기호 그러나 때때로 테스터는 다음과 같은 문제를 일으키기도 합니다. 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 ....................... 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음 ........................... 2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음 그리고 첫 번째 테스트가 정상적으로 통과하고 데이터가 로드되면 두 번째에는 가격이 없습니다. 기호별 기록이 로드되고 Expert Advisor가 여러 번 실행되었습니다. Aleksandr Chugunov 2011.11.16 15:33 #5710

Konstantin83 :

그리고 첫 번째 테스트가 정상적으로 통과하고 데이터가 로드되면 두 번째에는 가격이 없습니다. 기호별 기록이 로드되고 Expert Advisor가 여러 번 실행되었습니다. Expert Advisor가 테스트 중인 것과 다른 기호로 데이터를 로드하려면 무엇을 해야 하며 어떤 검사를 해야 합니까?

성공적으로 시작한 후 테스트가 중단되면 두 번째 초기화에 실패하는 것으로 나타났습니다. 그리고 세 번째와 네 번째. 터미널을 닫았다가 다시 열면 첫 실행은 정상이 됩니다. 테스트를 중단하지 않고 다시 실행하면 "기호에 대한 가격 없음" 오류가 다시 발생합니다.

MarketWatch 는 어디에서 어떻게 형성됩니까?

내가 알기로는 이 블록은 결과를 확인하면서 목록에 문자를 추가하려고 합니다.

if ( SymbolSelect (Exp_Symbol, true ))
{
Print ( "Символ " + Exp_Symbol + " выбран в окне MarketWatch." );
}
else
{
Print ( "Произошла ошибка при выборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError( GetLastError ());
}

그러나 전문가가 다중인 경우 여러 통화 쌍을 추가해야 합니다(위의 예에서는 표시되지 않음). 첫 번째 예는 현재 시간 프레임의 하나 또는 두 개의 막대 내에서 서로 상승하는 더 낮은 시간 프레임의 프랙탈을 과압축한 것입니다. 이것은 시각적으로 읽을 수 없으며 불필요한 것으로 필터링되어야 합니다. 두 번째 옵션은 꽤 괜찮습니다(현재 TF 및 이전 버전의 프랙탈만 있음).
빌드 540에서 문제가 발생했습니다. 리뷰( http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2747&view=findpost&p=34925 )로 판단하면 간단한 재컴파일이 도움이 되지 않았습니다.
그것은 나를 위해 일부 중개인을 위해 작동합니다.
2011.11.15 17:35:54 HistoryBase 'AUDUSD' 1개의 잘못된 막대가 제거되었습니다.
2011.11.15 17:35:52 HistoryBase 'AUDUSD' 잘못된 막대 1개 제거
2011.11.15 17:35:50 HistoryBase 'AUDUSD' 잘못된 막대 1개 제거
2011.11.15 17:35:48 HistoryBase 'AUDUSD' 1개의 잘못된 막대가 제거되었습니다.
32비트 버전에서 실행했는데... 처음에는 아무 것도 표시되지 않았다가 다음과 같이 표시되었습니다.
2011.11.15 18:24:38 HWAFM_instrument (EURUSD,M1) 'E:\MetaTrader5\MT532\MQL5\Experts\HWAFM\HWAFM_instrument.ex5'의 0x449C2D9C에 대한 액세스 위반 읽기
64비트에서는 눈에 띄는 문제가 없습니다.
최신 빌드에 있습니까?
테스트 에이전트의 빌드 번호도 제공하십시오.
그리고 일반적으로 그러한 질문과 함께 - 서비스 데스크에. 자세히 들어가야 함
서비스 데스크에 씁니다. 전문가, 최적화 설정, 입력 매개변수, 최적화가 수행된 서버 + 사용된 에이전트를 첨부하십시오.
로그가 있었다면 그들의 것입니다.
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + " выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при выборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
CSymbolInfo Exp_Symbol_Info;if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
Print("Не удалось инициализировать стандартный торговый класс CSymbolInfo на паре " + Exp_Symbol);
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
Sleep(1000);
if(!Exp_Symbol_Info.IsSynchronized())
{
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
}
ResetLastError();
//-- запрос данных холостой (неважно с ошибкой или нет, запрос осуществлен = > должна начать подкачиваться история)
MqlRates rt[10]; // Массив значений цен для X последних баров
if(CopyRates(Exp_Symbol,Exp_Period_Work,0,10,rt)!=10) // Копируем в массив значения цен 2-х последних баров
{
PrintLog("CopyRates "+Exp_Symbol+" не загружена история");
GetMyLastError(GetLastError());
Sleep(1000);
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
}
이 코드에 오류가 있습니까? 다중 통화 전문가 고문. 모든 것이 정상적으로 작동하는 쌍에 대한 가격이 있고, 다른 쌍의 경우 가격에 대해 이해할 수 없는 일이 발생합니다.
그들은 있거나 그렇지 않습니다. 테스터가 일반적으로 데이터를 로드하면 로그에 다음과 같은 줄이 있습니다.
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: 2009.01.02 10:00부터 역사 시작
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: 히스토리 캐시가 12497바에 예약됨
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 2009.01.02 10:00 ~ 2009.12.31 18:59 시작 데이터의 355335 M1 레코드 포함
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 기호 틱 베이스 발견
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01.01 00:00:02 MarketWatch 창에서 GBPUSD 기호가 선택되었습니다.
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 2009.01.02부터 2010.12.31까지 동기화된 기록
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 동기화할 히스토리 데이터 27바이트 로드
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 심볼 동기화됨, 3304바이트의 심볼 정보 수신
2011.11.16 10:09:06 Core 1 GBPUSD: 동기화할 기호
2011.11.16 10:09:06 Core 1 2010.01.01 00:00:02 Expert Advisor 초기화... GBPUSD
2011.11.16 10:09:08 코어 1 GBPCHF,H1: 2009.01.02 06:00부터 역사 시작
2011.11.16 10:09:08 코어 1 GBPCHF,H1: 히스토리 캐시가 12497바에 예약됨
2011.11.16 10:09:08 코어 1 GBPCHF: 2009.01.02 06:01 ~ 2009.12.31 18:59 시작 데이터의 365428 M1 레코드 포함
2011.11.16 10:09:07 코어 1 GBPCHF: 기호 틱 베이스 발견
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01.01 00:00:03 MarketWatch 창에서 GGBPCHF 기호가 선택되었습니다.
2011.11.16 10:09:07 코어 1 GBPCHF: 2009.01.02에서 2010.12.31까지 동기화된 기록
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: 동기화할 히스토리 데이터 27바이트 로드
2011.11.16 10:09:07 코어 1 GBPCHF: 심볼 동기화됨, 3304바이트의 심볼 정보 수신됨
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: 동기화할 기호
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: 2009.01.02 10:00부터 역사 시작
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: 히스토리 캐시가 12497바에 예약됨
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: 2009.01.02 10:00 ~ 2009.12.31 18:59 시작 데이터의 M1 레코드 352656개 포함
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: 기호 틱 베이스 발견
2011.11.16 10:09:09 Core 1 2010.01.01 00:00:05 MarketWatch 창에서 USDJPY 기호 가 선택되었습니다.
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: 2009.01.02에서 2010.12.31까지 동기화된 기록
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: 동기화할 히스토리 데이터 27바이트 로드
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: 심볼 동기화, 3304바이트의 심볼 정보 수신
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: 동기화할 기호
그러나 때때로 테스터는 다음과 같은 문제를 일으키기도 합니다.
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:52 Core 1 기호 USDJPY에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
2011.11.16 10:09:51 Core 1 기호 USDCHF에 대한 가격 없음
그리고 첫 번째 테스트가 정상적으로 통과하고 데이터가 로드되면 두 번째에는 가격이 없습니다. 기호별 기록이 로드되고 Expert Advisor가 여러 번 실행되었습니다. Expert Advisor가 테스트 중인 것과 다른 기호로 데이터를 로드하려면 무엇을 해야 하며 어떤 검사를 해야 합니까?
성공적으로 시작한 후 테스트가 중단되면 두 번째 초기화에 실패하는 것으로 나타났습니다. 그리고 세 번째와 네 번째. 터미널을 닫았다가 다시 열면 첫 실행은 정상이 됩니다. 테스트를 중단하지 않고 다시 실행하면 "기호에 대한 가격 없음" 오류가 다시 발생합니다.
그리고 첫 번째 테스트가 정상적으로 통과하고 데이터가 로드되면 두 번째에는 가격이 없습니다. 기호별 기록이 로드되고 Expert Advisor가 여러 번 실행되었습니다. Expert Advisor가 테스트 중인 것과 다른 기호로 데이터를 로드하려면 무엇을 해야 하며 어떤 검사를 해야 합니까?
성공적으로 시작한 후 테스트가 중단되면 두 번째 초기화에 실패하는 것으로 나타났습니다. 그리고 세 번째와 네 번째. 터미널을 닫았다가 다시 열면 첫 실행은 정상입니다. 테스트를 중단하지 않고 다시 실행하면 "기호에 대한 가격 없음" 오류가 다시 발생합니다.
MarketWatch 는 어디에서 어떻게 형성됩니까?
내가 알기로는 이 블록은 결과를 확인하면서 목록에 문자를 추가하려고 합니다.
그러나 전문가가 다중인 경우 여러 통화 쌍을 추가해야 합니다(위의 예에서는 표시되지 않음).