오류, 버그, 질문 - 페이지 266

mql5 :

루핑 문제는 변경하는 방식에 있는 것이 아니라(물론 0으로 변경하지 않는 한) 이 변수의 값을 확인하는 데 있습니다. 이 값은 절대 0보다 작지 않습니다.

무슨 말을 하고 싶은지 이해가 되지 않습니다. 예를 들어 "문제"를 피하기 위해 루프에서 추가 종료 조건을 추가할 수 있습니다. 

   uchar LastBarInd = 2 ;
   for ( uchar i = LastBarInd; i >= 0 ; i--)
     {
      ................. // тело
      if (i == 0) break;
     }

또는 for를 기반으로 하지 않고 while을 기반으로 루프를 만드십시오 ...

 
AlexSTAL :

무슨 말을 하고 싶은지 이해가 되지 않습니다.

그가 말하려는 것은 컴파일러가 컴파일 타임에 간단한 정적 비교를 잡을 수 있지만 런타임 제어에 대해서는 무력하다는 것입니다.
 
AlexSTAL :

무슨 말을 하고 싶은지 이해가 되지 않습니다. 예를 들어 "문제"를 피하기 위해 루프에서 추가 종료 조건을 추가할 수 있습니다.

또는 for를 기반으로 하지 않고 while을 기반으로 루프를 만드십시오 ...


예, 하지만 for 조건에서 "i>=0" 체크를 "true"로 바꿀 수 있습니다. 컴파일러는 이에 대해 알려줍니다(다음 빌드 중 하나에서 경고와 함께).
 
테스트 차트 창은 MT4에서와 같이 TP, SL 레벨, 보류 중인 주문 을 표시하지 않습니다. MT5에 추가할 수 있나요?
숫자는 반올림되지 않습니다. 제가 뭔가 잘못하고 있는 것 같습니다. 말씀해 주세요.

코드는 다음과 같습니다. 

   for ( int e= 1 ; e<=NSignalBuy; e++)
     {
   Print ( "OkruglyaemDo2[" ,e, "]=" , NormalizeDouble (OkruglyaemDo2[e], 2 ));
     }

결과는 다음과 같습니다.

2011.01.18 16:25:55 코어 1
2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루냥도2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 코어 1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루냥도2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 코어 1
2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 코어 1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 코어 1
 
1) 읽기: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/doublehttps://www.mql5.com/ru/articles/1561

2) 인쇄 시 반올림을 원할 경우: DoubleToString

AlexSTAL :

1) 읽기: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/doublehttps://www.mql5.com/ru/articles/1561

2) 인쇄 시 반올림을 원할 경우: DoubleToString

감사합니다. 도움이 되었습니다.

다음은 GBPUSD 기호에 대한 이익 포인트 및 가격의 반올림에 대한 몇 가지 오해입니다. 그래야 할 것 같지 않습니다.


 

자동 업데이트 란 LiveUpdate 시스템을 통해 사용할 수 있습니다.

그것을 실행하는 방법

터미널이 업데이트되지 않음

OS Win 7 - 32에서 터미널은 "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable 명령으로 실행됩니다.

Z.Y. 매번 재설치가 가능한가요?

 

네비게이터 창에서 실수로 전문가 파일을 삭제했습니다. 알고 보니 같은 이름의 .mq5 파일도 삭제됐다.

이 파일을 복구(찾기)할 수 있습니까?

비슷한 스레드를 찾을 수 없습니다.

 
Yedelkin :

네비게이터 창에서 실수로 전문가 파일을 삭제했습니다. 알고 보니 같은 이름의 .mq5 파일도 삭제됐다.

이 파일을 복구(찾기)할 수 있습니까?

비슷한 스레드를 찾을 수 없습니다.

Windows 휴지통에서 (비활성화되지 않은 경우)

