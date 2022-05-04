오류, 버그, 질문 - 페이지 266 1...259260261262263264265266267268269270271272273...3184 새 코멘트 Aleksandr Chugunov 2011.01.17 16:04 #2651 mql5 : 루핑 문제는 변경하는 방식에 있는 것이 아니라(물론 0으로 변경하지 않는 한) 이 변수의 값을 확인하는 데 있습니다. 이 값은 절대 0보다 작지 않습니다. 무슨 말을 하고 싶은지 이해가 되지 않습니다. 예를 들어 "문제"를 피하기 위해 루프에서 추가 종료 조건을 추가할 수 있습니다. uchar LastBarInd = 2 ; for ( uchar i = LastBarInd; i >= 0 ; i--) { ................. // тело if (i == 0) break; } 또는 for를 기반으로 하지 않고 while을 기반으로 루프를 만드십시오 ... Renat Fatkhullin 2011.01.17 16:28 #2652 AlexSTAL : 무슨 말을 하고 싶은지 이해가 되지 않습니다. 그가 말하려는 것은 컴파일러가 컴파일 타임에 간단한 정적 비교를 잡을 수 있지만 런타임 제어에 대해서는 무력하다는 것입니다. Ilyas 2011.01.17 16:37 #2653 AlexSTAL : 무슨 말을 하고 싶은지 이해가 되지 않습니다. 예를 들어 "문제"를 피하기 위해 루프에서 추가 종료 조건을 추가할 수 있습니다. 또는 for를 기반으로 하지 않고 while을 기반으로 루프를 만드십시오 ... 예, 하지만 for 조건에서 "i>=0" 체크를 "true"로 바꿀 수 있습니다. 컴파일러는 이에 대해 알려줍니다(다음 빌드 중 하나에서 경고와 함께). Jager 2011.01.17 17:45 #2654 테스트 차트 창은 MT4에서와 같이 TP, SL 레벨, 보류 중인 주문 을 표시하지 않습니다. MT5에 추가할 수 있나요? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Jager 2011.01.18 16:30 #2655 숫자는 반올림되지 않습니다. 제가 뭔가 잘못하고 있는 것 같습니다. 말씀해 주세요. 코드는 다음과 같습니다. for ( int e= 1 ; e<=NSignalBuy; e++) { Print ( "OkruglyaemDo2[" ,e, "]=" , NormalizeDouble (OkruglyaemDo2[e], 2 )); } 결과는 다음과 같습니다. 2011.01.18 16:25:55 코어 1 2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루냥도2[18]=6.29 2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[17]=3.94 2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[16]=7.54 2011.01.18 16:25:55 코어 1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[15]=7.86 2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루냥도2[14]=13.71 2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[13]=7.13 2011.01.18 16:25:55 코어 1 2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[11]=3.71 2011.01.18 16:25:55 코어 1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[10]=5.52 2011.01.18 16:25:55 코어 1 Errors, bugs, questions [Archive!] Pure mathematics, physics, Off-topic MT4/mql4 questions. Aleksandr Chugunov 2011.01.18 16:37 #2656 Jager : 숫자는 반올림되지 않습니다. 제가 뭔가 잘못하고 있는 것 같습니다. 말씀해 주세요. 코드는 다음과 같습니다. 결과는 다음과 같습니다. 2011.01.18 16:25:55 코어 1 2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루냥도2[18]=6.29 2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[17]=3.94 2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[16]=7.54 2011.01.18 16:25:55 코어 1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[15]=7.86 2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루냥도2[14]=13.71 2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[13]=7.13 2011.01.18 16:25:55 코어 1 2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[11]=3.71 2011.01.18 16:25:55 코어 1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[10]=5.52 2011.01.18 16:25:55 코어 1 1) 읽기: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double 및 https://www.mql5.com/ru/articles/1561 2) 인쇄 시 반올림을 원할 경우: DoubleToString Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - Документация по MQL5 Jager 2011.01.18 16:47 #2657 AlexSTAL : 1) 읽기: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double 및 https://www.mql5.com/ru/articles/1561 2) 인쇄 시 반올림을 원할 경우: DoubleToString 감사합니다. 도움이 되었습니다. 다음은 GBPUSD 기호에 대한 이익 포인트 및 가격의 반올림에 대한 몇 가지 오해입니다. 그래야 할 것 같지 않습니다. Trolls 2011.01.18 21:18 #2658 자동 업데이트 란 LiveUpdate 시스템을 통해 사용할 수 있습니다. 그것을 실행하는 방법 터미널이 업데이트되지 않음 OS Win 7 - 32에서 터미널은 "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable 명령으로 실행됩니다. Z.Y. 매번 재설치가 가능한가요? Yedelkin 2011.01.18 21:29 #2659 네비게이터 창에서 실수로 전문가 파일을 삭제했습니다. 알고 보니 같은 이름의 .mq5 파일도 삭제됐다. 이 파일을 복구(찾기)할 수 있습니까? 비슷한 스레드를 찾을 수 없습니다. Aleksandr Chugunov 2011.01.18 21:31 #2660 Yedelkin : 네비게이터 창에서 실수로 전문가 파일을 삭제했습니다. 알고 보니 같은 이름의 .mq5 파일도 삭제됐다. 이 파일을 복구(찾기)할 수 있습니까? 비슷한 스레드를 찾을 수 없습니다. Windows 휴지통에서 (비활성화되지 않은 경우) 1...259260261262263264265266267268269270271272273...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
루핑 문제는 변경하는 방식에 있는 것이 아니라(물론 0으로 변경하지 않는 한) 이 변수의 값을 확인하는 데 있습니다. 이 값은 절대 0보다 작지 않습니다.
무슨 말을 하고 싶은지 이해가 되지 않습니다. 예를 들어 "문제"를 피하기 위해 루프에서 추가 종료 조건을 추가할 수 있습니다.
또는 for를 기반으로 하지 않고 while을 기반으로 루프를 만드십시오 ...
무슨 말을 하고 싶은지 이해가 되지 않습니다.
무슨 말을 하고 싶은지 이해가 되지 않습니다. 예를 들어 "문제"를 피하기 위해 루프에서 추가 종료 조건을 추가할 수 있습니다.
또는 for를 기반으로 하지 않고 while을 기반으로 루프를 만드십시오 ...
숫자는 반올림되지 않습니다. 제가 뭔가 잘못하고 있는 것 같습니다. 말씀해 주세요.
코드는 다음과 같습니다.
결과는 다음과 같습니다.2011.01.18 16:25:55 코어 1
2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루냥도2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 코어 1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루냥도2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 코어 1
2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 코어 1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 코어 1
숫자는 반올림되지 않습니다. 제가 뭔가 잘못하고 있는 것 같습니다. 말씀해 주세요.
코드는 다음과 같습니다.
결과는 다음과 같습니다.2011.01.18 16:25:55 코어 1
2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루냥도2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 코어 1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루냥도2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 코어1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 코어 1
2011.01.18 16:25:55 1코어 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 코어 1 2010.10.30 23:59:50 옥루글램도2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 코어 1
1) 읽기: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double 및 https://www.mql5.com/ru/articles/1561
2) 인쇄 시 반올림을 원할 경우: DoubleToString
1) 읽기: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double 및 https://www.mql5.com/ru/articles/1561
2) 인쇄 시 반올림을 원할 경우: DoubleToString
감사합니다. 도움이 되었습니다.
다음은 GBPUSD 기호에 대한 이익 포인트 및 가격의 반올림에 대한 몇 가지 오해입니다. 그래야 할 것 같지 않습니다.
자동 업데이트 란 LiveUpdate 시스템을 통해 사용할 수 있습니다.
그것을 실행하는 방법
터미널이 업데이트되지 않음
OS Win 7 - 32에서 터미널은 "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable 명령으로 실행됩니다.
Z.Y. 매번 재설치가 가능한가요?
네비게이터 창에서 실수로 전문가 파일을 삭제했습니다. 알고 보니 같은 이름의 .mq5 파일도 삭제됐다.
이 파일을 복구(찾기)할 수 있습니까?
비슷한 스레드를 찾을 수 없습니다.
네비게이터 창에서 실수로 전문가 파일을 삭제했습니다. 알고 보니 같은 이름의 .mq5 파일도 삭제됐다.
이 파일을 복구(찾기)할 수 있습니까?
비슷한 스레드를 찾을 수 없습니다.
Windows 휴지통에서 (비활성화되지 않은 경우)