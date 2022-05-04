오류, 버그, 질문 - 페이지 485 1...478479480481482483484485486487488489490491492...3184 새 코멘트 Andrey Sharov 2011.08.12 14:36 #4841 테스터 485 최적화 프로세스는 끝에 도달하지 않고 무언가를 기다리고 있습니다. 에이전트는 무료입니다. 매개변수의 중지 값으로 실행을 계산한 후 에이전트에 대한 작업 분배가 중지된다는 가정이 있습니다. 그리고 에이전트의 속도는 크게 다릅니다. 설정 사진을 첨부합니다. 파일: Tester485_1.PNG 15 kb Tester485_2.PNG 26 kb [삭제] 2011.08.13 05:04 #4842 개발자 새 빌드에 대한 설명 에는 프로젝트 를 다시 컴파일해야 한다고 나와 있습니다. 이전 버전에 두 개의 라이브러리가 남아 있지만 전문가는 정상적으로 보고 사용합니다. 따라서 전체 프로젝트의 필수 재컴파일이 필요하거나 무엇입니까? --- 2011.08.13 09:09 #4843 Interesting : 개발자 새 빌드에 대한 설명에는 프로젝트를 다시 컴파일해야 한다고 나와 있습니다. 이전 버전에 두 개의 라이브러리가 남아 있지만 전문가는 정상적으로 보고 사용합니다. 따라서 전체 프로젝트의 필수 재컴파일이 필요하거나 무엇입니까? 예 DV2010 2011.08.14 11:10 #4844 표시기 창이 많고 빠르게 전환하려면 어떻게 해야 합니까? 가장 논리적인 것은 해당 창을 숨기거나 열 수 있는 해당 버튼을 추가하는 것입니다. 아아, 현재 버전에는 그러한 가능성이 없는 것 같습니다. 결과적으로 다음을 수행해야 합니다. 1. 각 창에 대해 특별한 빈 표시기를 입력합니다. 2. 전문가의 이벤트 핸들러에서 버튼 상태가 변경되면 해당 전역 변수를 초기화합니다. 3. 빈 표시기의 이벤트 핸들러에 작성하여 전역 변수에 따라 크기(IndicatorSetInteger(INDICATOR_HEIGHT, 높이))를 변경합니다. 동시에 이러한 처리 과정에서 창의 크기가 항상 바뀌는 것은 아니며 무엇에 의존하는지 이해하기 어렵습니다. 이전에 썼던 다른 문제에서: 1. 하나의 창에서 여러 지표에 대해 단일 배율을 설정할 수 있는 간단한 가능성이 없기 때문에 값 범위가 다른 여러 지표를 배치할 때 해당 배율이 교차하고 abracadabra가 얻어집니다. 창의 전체 범위를 결정하기 위해 전역 변수를 통해 각 지표에 대한 범위를 계산해야 하는 것을 피하십시오. 2. 사용자 지정 지표 에서 전문가 배열로의 직접 프로그래밍 방식 액세스 부족 및 그에 따라 일부 지표가 전문가의 인터페이스 확장인 자체 테스터 및 적응형 거래 시스템의 구현 모델의 복잡성(예: 수익성 역학 지표 가격 차트 바로 아래의 테스트 기록에 대한 기타 결과 지표). 결론: 나는 MQL5의 인터페이스 기능이 현재로서는 아킬레스건이라고 생각하지만, 알고리즘에 직접적으로 집중하는 대다수의 개발자에게는 이것이 아직 특별히 눈에 띄지 않는다는 것을 인정합니다. 전문 프로그래머로서 "터미널"에서 바라는 Metatrader 5에서 고유한 기호 FORTS 도와주세요 MrRoss 2011.08.14 12:32 #4845 안녕하세요! 행운을 빕니다 시장에서 사냥! 말해 주세요(어디에 물어봐야 할지 모르겠음). 하지만 작업 창에 현재 시간 을 표시하는 스크립트가 있습니까? Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent www.mql5.com Дата и время / TimeCurrent - Документация по MQL5 Vladimir Gomonov 2011.08.14 15:37 #4846 MrRoss : 안녕하세요! 행운을 빕니다 시장에서 사냥! 말해 주세요(어디에 물어봐야 할지 모르겠음). 하지만 작업 창에현재 시간 을 표시하는 스크립트가 있습니까? 사전 설정 아카이브에서 ...\MQL5\Presets\ Sources.zip의 압축을 ...\MQL5\에 풉니다. 파일: FineClock.ex5 192 kb Presets.zip 4 kb Sources.zip 25 kb Cmu4 2011.08.14 19:56 #4847 파일을 여는 동안 버그가 있었습니다. 이는 메타에디터가 전체 코드를 한 줄로 다시 작성한다는 사실에서 드러납니다(다른 컴퓨터에서도 동일). 메모장을 사용하면 모든 것이 정상적으로 열립니다. 다음은 스크린샷입니다. 그것으로 무엇을하고 잼은 어디에 있습니까? Mykola Demko 2011.08.14 20:13 #4848 Cmu4 : 파일을 여는 동안 버그가 발생했습니다. 이는 메타에디터가 전체 코드를 한 줄로 다시 작성한다는 사실에서 드러납니다(다른 컴퓨터에서도 동일). 메모장을 사용하면 모든 것이 정상적으로 열립니다. 다음은 스크린샷입니다. 그것으로 무엇을해야하며 잼은 어디에 있습니까? 파일 이름에서 점을 제거하거나 다른 문자로 바꾸십시오. ME가 알 수 없는 확장자를 가진 파일로 인식하는 것 같습니다. MrRoss 2011.08.14 20:43 #4849 MetaDriver : 사전 설정 아카이브에서 ...\MQL5\Presets\ Sources.zip의 압축을 ...\MQL5\에 풉니다. 메타드라이버님 감사합니다!!! 딱 필요한 것!!! :-)) Bene_Nota 2011.08.14 20:44 #4850 sergeev : 플랫폼이 아니라 서버입니다. 플랫폼과 함께 포럼이 충돌합니다 ... 얼마나 오래 지속되는지 말씀해 주시겠습니까? 1...478479480481482483484485486487488489490491492...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
최적화 프로세스는 끝에 도달하지 않고 무언가를 기다리고 있습니다. 에이전트는 무료입니다.
매개변수의 중지 값으로 실행을 계산한 후 에이전트에 대한 작업 분배가 중지된다는 가정이 있습니다. 그리고 에이전트의 속도는 크게 다릅니다.
설정 사진을 첨부합니다.
새 빌드에 대한 설명 에는 프로젝트 를 다시 컴파일해야 한다고 나와 있습니다. 이전 버전에 두 개의 라이브러리가 남아 있지만 전문가는 정상적으로 보고 사용합니다.
따라서 전체 프로젝트의 필수 재컴파일이 필요하거나 무엇입니까?
표시기 창이 많고 빠르게 전환하려면 어떻게 해야 합니까?
가장 논리적인 것은 해당 창을 숨기거나 열 수 있는 해당 버튼을 추가하는 것입니다.
아아, 현재 버전에는 그러한 가능성이 없는 것 같습니다.
결과적으로 다음을 수행해야 합니다.
1. 각 창에 대해 특별한 빈 표시기를 입력합니다.
2. 전문가의 이벤트 핸들러에서 버튼 상태가 변경되면 해당 전역 변수를 초기화합니다.
3. 빈 표시기의 이벤트 핸들러에 작성하여 전역 변수에 따라 크기(IndicatorSetInteger(INDICATOR_HEIGHT, 높이))를 변경합니다.
동시에 이러한 처리 과정에서 창의 크기가 항상 바뀌는 것은 아니며 무엇에 의존하는지 이해하기 어렵습니다.
이전에 썼던 다른 문제에서:
1. 하나의 창에서 여러 지표에 대해 단일 배율을 설정할 수 있는 간단한 가능성이 없기 때문에 값 범위가 다른 여러 지표를 배치할 때 해당 배율이 교차하고 abracadabra가 얻어집니다. 창의 전체 범위를 결정하기 위해 전역 변수를 통해 각 지표에 대한 범위를 계산해야 하는 것을 피하십시오.
2. 사용자 지정 지표 에서 전문가 배열로의 직접 프로그래밍 방식 액세스 부족 및 그에 따라 일부 지표가 전문가의 인터페이스 확장인 자체 테스터 및 적응형 거래 시스템의 구현 모델의 복잡성(예: 수익성 역학 지표 가격 차트 바로 아래의 테스트 기록에 대한 기타 결과 지표).
결론: 나는 MQL5의 인터페이스 기능이 현재로서는 아킬레스건이라고 생각하지만, 알고리즘에 직접적으로 집중하는 대다수의 개발자에게는 이것이 아직 특별히 눈에 띄지 않는다는 것을 인정합니다.
안녕하세요! 행운을 빕니다 시장에서 사냥! 말해 주세요(어디에 물어봐야 할지 모르겠음). 하지만 작업 창에현재 시간 을 표시하는 스크립트가 있습니까?
사전 설정 아카이브에서 ...\MQL5\Presets\
Sources.zip의 압축을 ...\MQL5\에 풉니다.
파일을 여는 동안 버그가 있었습니다. 이는 메타에디터가 전체 코드를 한 줄로 다시 작성한다는 사실에서 드러납니다(다른 컴퓨터에서도 동일). 메모장을 사용하면 모든 것이 정상적으로 열립니다. 다음은 스크린샷입니다.
그것으로 무엇을하고 잼은 어디에 있습니까?
파일 이름에서 점을 제거하거나 다른 문자로 바꾸십시오.
ME가 알 수 없는 확장자를 가진 파일로 인식하는 것 같습니다.
플랫폼이 아니라 서버입니다.
플랫폼과 함께 포럼이 충돌합니다 ...