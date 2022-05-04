오류, 버그, 질문 - 페이지 482 1...475476477478479480481482483484485486487488489...3184 새 코멘트 Retsam 2011.08.10 13:18 #4811 Interesting : 모든 코드를 제공하십시오. 파일: jhz0enx4qa.mq5 2 kb Anatoli Kazharski 2011.08.10 13:20 #4812 Karlson : 안녕하세요! Settings-Trade-One-Click 에서 도움이 되지 않습니까? 원클릭 거래 는 그렇지 않습니다. 원 클릭 거래 — 이 옵션을 사용하면 "시장 감시" 창의 "거래" 탭에서 한 번의 클릭으로 거래할 수 있습니다. 활성화된 경우 지정된 탭의 매수 또는 매도 명령이 즉시 적절한 요청을 거래 서버로 보냅니다. 이 옵션이 비활성화되면 거래 명령이 주문 생성 창을 호출합니다. 주문의 우선 순위가 그래픽 개체의 우선 순위보다 높다는 것을 고려하면 실제로 방해가됩니다. 생성된 사용자 패널을 클릭하면 뒤에 주문이 있으면 창이 나타납니다. 좋은 점은 차트에 있는 개체의 우선 순위를 설정하는 함수가 필요합니다. Photoshop의 레이어처럼))). 예를 들어, bool ObjectSetInteger ( long chart_id, // идентификатор графика string name, // имя int prop_id, // свойство OBJPROP_LAYER int prop_value // значение ( ноль первый слой и так далее ) ); 차트에서 정보나 거래 패널을 개발하는 것은 매우 유용한 기능이 될 것입니다. MQ Alexander 2011.08.10 13:20 #4813 sergeev : 개발자, 마우스 거래를 비활성화하는 방법? 실수로 주문/정지 라인을 터치하면 변경 창을 호출한다는 사실에 이미 지쳤습니다. 서비스 데스크에 가입하지 않았습니다. 무시 어쩌면 이미 존재합니까? 이 해로움을 끄기 위해 daw를 어디에 둘 것인가? 전체 터미널에 대해 터미널 설정에서 비활성화할 수 있습니다. 별도 차트의 경우: 차트에서 마우스 오른쪽 버튼->속성->표시-> 거래 수준 표시 [삭제] 2011.08.10 13:36 #4814 Retsam : 사실 이렇게 입력을 해야했는데 int OnInit () { array [ 0 ][ 0 ]= 0 ; array [ 0 ][ 1 ]= 0.1 ; array [ 0 ][ 2 ]= 0.2 ; array [ 1 ][ 0 ]= 1 ; array [ 1 ][ 1 ]= 1.1 ; array [ 1 ][ 2 ]= 1.2 ; array [ 2 ][ 0 ]= 2 ; array [ 2 ][ 1 ]= 2.1 ; array [ 2 ][ 2 ]= 2.2 ; for ( int l= 0 ;l< 3 ;l++) { for ( int c= 0 ;c< 3 ;c++) { Print ( "array [" ,l, "][" ,c, "] - " ,array[l][c]); } } return ( 0 ); } --- 2011.08.10 14:02 #4815 Alexander : 전체 터미널에 대해 터미널 설정에서 비활성화할 수 있습니다. 별도 차트의 경우: 차트에서 마우스 오른쪽 버튼->속성->표시-> 거래 수준 표시 아니, 아니! 이 옵션을 사용해주셔서 감사합니다. 그러나 단순히 가시성을 끌 필요는 없습니다. 결국, 정상적인 작업에서 주문하는 장소를 보는 것도 필요합니다. 이 라인의 마우스에 대한 반응을 제거해야 합니다. 항상 방해가 됩니다. 선이 있는 개체를 클릭하면 됩니다. 버튼을 누르는 대신 창을 즉시... 그리고 이것은 매우 성가신 일입니다. Anatoli Kazharski 2011.08.10 14:15 #4816 여기 매뉴얼에 오류가 있습니다. Konstantin Chernov 2011.08.10 14:38 #4817 2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore 동기화 실패 2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.community 계정이 지정되지 않았습니다. 빌드 485에서 클라우드에서 최적화할 수 없습니다... 혹시 제가 놓친 부분이 있나요? 유료였나요? Rashid Umarov 2011.08.10 14:55 #4818 Konstantin83 : 2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore 동기화 실패 2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.community 계정이 지정되지 않았습니다. 빌드 485에서 클라우드에서 최적화할 수 없습니다... 혹시 제가 놓친 부분이 있나요? 유료였나요? 마지막 빌드에서 MQL5 클라우드 네트워크에 연결 하려면 터미널 설정 에 로그인과 비밀번호를 입력해야 합니다. Konstantin Chernov 2011.08.10 15:13 #4819 Rosh : 마지막 빌드에서 MQL5 클라우드 네트워크에 연결 하려면 터미널 설정 에 로그인과 비밀번호를 입력해야 합니다. 효과가 있었습니다. 감사합니다. Bene_Nota 2011.08.10 17:12 #4820 최근에는 서버와의 지속적인 재접속 및 연결 끊김으로 인해 MT5로 작업이 불가능하게 되었고, 일종의 플랫폼 퇴행이 일어나고 있는 것 같습니다 :( 1...475476477478479480481482483484485486487488489...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
모든 코드를 제공하십시오.
안녕하세요! Settings-Trade-One-Click 에서 도움이 되지 않습니까?
원클릭 거래 는 그렇지 않습니다.
예를 들어,
차트에서 정보나 거래 패널을 개발하는 것은 매우 유용한 기능이 될 것입니다.
개발자, 마우스 거래를 비활성화하는 방법?
실수로 주문/정지 라인을 터치하면 변경 창을 호출한다는 사실에 이미 지쳤습니다.
서비스 데스크에 가입하지 않았습니다. 무시
어쩌면 이미 존재합니까? 이 해로움을 끄기 위해 daw를 어디에 둘 것인가?
사실 이렇게 입력을 해야했는데
전체 터미널에 대해 터미널 설정에서 비활성화할 수 있습니다.
아니, 아니! 이 옵션을 사용해주셔서 감사합니다. 그러나 단순히 가시성을 끌 필요는 없습니다. 결국, 정상적인 작업에서 주문하는 장소를 보는 것도 필요합니다.
이 라인의 마우스에 대한 반응을 제거해야 합니다. 항상 방해가 됩니다. 선이 있는 개체를 클릭하면 됩니다. 버튼을 누르는 대신 창을 즉시... 그리고 이것은 매우 성가신 일입니다.
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore 동기화 실패
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.community 계정이 지정되지 않았습니다.
빌드 485에서 클라우드에서 최적화할 수 없습니다... 혹시 제가 놓친 부분이 있나요? 유료였나요?
마지막 빌드에서 MQL5 클라우드 네트워크에 연결 하려면 터미널 설정 에 로그인과 비밀번호를 입력해야 합니다.
