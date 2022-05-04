오류, 버그, 질문 - 페이지 487 1...480481482483484485486487488489490491492493494...3184 새 코멘트 Yedelkin 2011.08.15 21:20 #4861 SL & TP Modification StopLoss 및/또는 TakeProfit 수준을 수정 하기 위한 거래 주문. 5개의 필드가 필요합니다. 행동 기호 슬 티피 아마도 수정해야 할 것입니다. 5개가 아니라 4개의 필드가 필요합니다. Rashid Umarov 2011.08.16 14:44 #4862 Yedelkin : 아마도 수정해야 할 것입니다. 5개가 아니라 4개의 필드가 필요합니다. 수정했습니다. 감사합니다. Lyuk 2011.08.16 18:21 #4863 이것은 버그입니까 아니면 의도된 것이며 테스터는 OHLC를 초과하는 가격으로 포지션을 열거나 닫을 수 있습니까? 또는 내가 뭔가를 이해하지 못합니까? Rashid Umarov 2011.08.16 18:30 #4864 Lyuk : 이것은 버그입니까 아니면 의도된 것이며 테스터는 OHLC를 초과하는 가격으로 포지션을 열거나 닫을 수 있습니까? 또는 내가 뭔가를 이해하지 못합니까? 스프레드 크기 , 빌드 번호 및 서버 이름을 지정합니다. 양초는 Bid 가격으로 그리고 매수(파란색 화살표)는 Ask 가격으로 그려집니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Lyuk 2011.08.16 18:53 #4865 스프레드는 10-15핍(1.43905-1.43916) 주변에서 부동하고 있으며 차트에서 스프레드는 훨씬 더 큽니다. 빌드 489, 서버 Alpari-Demo. Alexander Puzikov 2011.08.16 19:40 #4866 조언자를 테스트 할 때 무엇이 오류를 일으킬 수 있습니까? 빌드 489 alpari는 USDCHF USDJPY를 사용할 때만 다음을 씁니다. 2011.08 . 16 19 : 35 : 45 Core 1 no prices for symbol USDJPY m1에 1999년부터 가격과 인용문이 있는 기반이 있습니다. Igor Volodin 2011.08.16 23:04 #4867 Lyuk : 이것은 버그입니까 아니면 의도된 것이며 테스터는 OHLC를 초과하는 가격으로 포지션을 열거나 닫을 수 있습니까? 또는 내가 뭔가를 이해하지 못합니까? 마찬가지로 테스터에서도 이러한 개폐의 가능성이 있습니다. SD, 티켓 #200538 Cmu4 2011.08.16 23:38 #4868 문서는 다음과 같이 말합니다. Программы MQL5 mql5 프로그램이 작동하려면 컴파일해야 합니다("컴파일" 버튼 또는 F7 키). 컴파일은 오류 없이 통과해야 합니다(분석해야 하는 경고가 허용됨). 동시에 해당 디렉토리, terminal_dir\MQL5\Experts , terminal_dir\MQL5\indicators 또는 terminal_dir\MQL5\scripts 에 동일한 이름과 EX5 확장자를 가진 실행 파일을 생성해야 합니다 . 실행할 수 있는 파일입니다. 문제는 터미널이 이 디렉토리에서 컴파일된 Expert Advisor를 볼 수 없다는 것입니다. 어떻게 할까요?! 그런데 "Compile"을 클릭하면 메타에디터에 오류가 없고 아래 그림의 테스터에서 화살표로 표시된 필드가 두 번 깜박입니다... 하지만 Expert Advisor는 선택을 위해 나타나지 않습니다. 나중에 추가됨: .exe 터미널 및 테스터의 속성에서 "XP용 호환성 모드에서 실행" 옆의 확인란을 선택하면 모든 것을 찾습니다. 여러분 개발자 - 당신을 위한 질문 !!! Rashid Umarov 2011.08.17 07:19 #4869 터미널 도움말에서 "터미널 시작" 섹션을 읽으십시오. 귀하의 사례가 거기에 설명되어 있지 않으면 OS 버전, 비트 깊이 등 추가 세부 정보를 제공하십시오. [삭제] 2011.08.17 14:38 #4870 tester_el_pro : " 플롯 이동 " 옵션이 활성화된 경우 조정 후 오른쪽 가장자리에서 조정 가능한 들여쓰기 mt5 템플릿에 - 저장되지 않았습니다. MT4에서 - 저장됨. 그래서 고쳐졌어? 1...480481482483484485486487488489490491492493494...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
SL & TP Modification
StopLoss 및/또는 TakeProfit 수준을 수정 하기 위한 거래 주문. 5개의 필드가 필요합니다.
아마도 수정해야 할 것입니다. 5개가 아니라 4개의 필드가 필요합니다.
이것은 버그입니까 아니면 의도된 것이며 테스터는 OHLC를 초과하는 가격으로 포지션을 열거나 닫을 수 있습니까?
또는 내가 뭔가를 이해하지 못합니까?
조언자를 테스트 할 때 무엇이 오류를 일으킬 수 있습니까? 빌드 489
alpari는 USDCHF USDJPY를 사용할 때만 다음을 씁니다.
m1에 1999년부터 가격과 인용문이 있는 기반이 있습니다.
마찬가지로 테스터에서도 이러한 개폐의 가능성이 있습니다.
SD, 티켓 #200538
문서는 다음과 같이 말합니다.
Программы MQL5
mql5 프로그램이 작동하려면 컴파일해야 합니다("컴파일" 버튼 또는 F7 키). 컴파일은 오류 없이 통과해야 합니다(분석해야 하는 경고가 허용됨). 동시에 해당 디렉토리, terminal_dir\MQL5\Experts , terminal_dir\MQL5\indicators 또는 terminal_dir\MQL5\scripts 에 동일한 이름과 EX5 확장자를 가진 실행 파일을 생성해야 합니다 . 실행할 수 있는 파일입니다.
문제는 터미널이 이 디렉토리에서 컴파일된 Expert Advisor를 볼 수 없다는 것입니다. 어떻게 할까요?!
그런데 "Compile"을 클릭하면 메타에디터에 오류가 없고 아래 그림의 테스터에서 화살표로 표시된 필드가 두 번 깜박입니다... 하지만 Expert Advisor는 선택을 위해 나타나지 않습니다.
나중에 추가됨: .exe 터미널 및 테스터의 속성에서 "XP용 호환성 모드에서 실행" 옆의 확인란을 선택하면 모든 것을 찾습니다.
여러분 개발자 - 당신을 위한 질문 !!!
" 플롯 이동 " 옵션이 활성화된 경우
조정 후 오른쪽 가장자리에서 조정 가능한 들여쓰기
mt5 템플릿에 - 저장되지 않았습니다.
MT4에서 - 저장됨.
그래서 고쳐졌어?