SL & TP Modification

StopLoss 및/또는 TakeProfit 수준을 수정 하기 위한 거래 주문. 5개의 필드가 필요합니다.

  • 행동
  • 기호
  • 티피

아마도 수정해야 할 것입니다. 5개가 아니라 4개의 필드가 필요합니다.

 
아마도 수정해야 할 것입니다. 5개가 아니라 4개의 필드가 필요합니다.

수정했습니다. 감사합니다.
 
이상한 일정


이것은 버그입니까 아니면 의도된 것이며 테스터는 OHLC를 초과하는 가격으로 포지션을 열거나 닫을 수 있습니까?

또는 내가 뭔가를 이해하지 못합니까?

 
이것은 버그입니까 아니면 의도된 것이며 테스터는 OHLC를 초과하는 가격으로 포지션을 열거나 닫을 수 있습니까?

또는 내가 뭔가를 이해하지 못합니까?

또는 내가 뭔가를 이해하지 못합니까?

스프레드 크기 , 빌드 번호 및 서버 이름을 지정합니다. 양초는 Bid 가격으로 그리고 매수(파란색 화살표)는 Ask 가격으로 그려집니다.
스프레드는 10-15핍(1.43905-1.43916) 주변에서 부동하고 있으며 차트에서 스프레드는 훨씬 더 큽니다. 빌드 489, 서버 Alpari-Demo.
 

조언자를 테스트 할 때 무엇이 오류를 일으킬 수 있습니까? 빌드 489

alpari는 USDCHF USDJPY를 사용할 때만 다음을 씁니다.

 2011.08 . 16 19 : 35 : 45      Core 1   no prices for symbol USDJPY

m1에 1999년부터 가격과 인용문이 있는 기반이 있습니다.

 
이것은 버그입니까 아니면 의도된 것이며 테스터는 OHLC를 초과하는 가격으로 포지션을 열거나 닫을 수 있습니까?

또는 내가 뭔가를 이해하지 못합니까?



마찬가지로 테스터에서도 이러한 개폐의 가능성이 있습니다.
SD, 티켓 #200538

 

문서는 다음과 같이 말합니다.

Программы MQL5

mql5 프로그램이 작동하려면 컴파일해야 합니다("컴파일" 버튼 또는 F7 키). 컴파일은 오류 없이 통과해야 합니다(분석해야 하는 경고가 허용됨). 동시에 해당 디렉토리, terminal_dir\MQL5\Experts , terminal_dir\MQL5\indicators 또는 terminal_dir\MQL5\scripts 에 동일한 이름과 EX5 확장자를 가진 실행 파일을 생성해야 합니다 . 실행할 수 있는 파일입니다.

문제는 터미널이 이 디렉토리에서 컴파일된 Expert Advisor를 볼 수 없다는 것입니다. 어떻게 할까요?!

그런데 "Compile"을 클릭하면 메타에디터에 오류가 없고 아래 그림의 테스터에서 화살표로 표시된 필드가 두 번 깜박입니다... 하지만 Expert Advisor는 선택을 위해 나타나지 않습니다.

나중에 추가됨: .exe 터미널 및 테스터의 속성에서 "XP용 호환성 모드에서 실행" 옆의 확인란을 선택하면 모든 것을 찾습니다.

여러분 개발자 - 당신을 위한 질문 !!!

 
터미널 도움말에서 "터미널 시작" 섹션을 읽으십시오. 귀하의 사례가 거기에 설명되어 있지 않으면 OS 버전, 비트 깊이 등 추가 세부 정보를 제공하십시오.
" 플롯 이동 " 옵션이 활성화된 경우

조정 후 오른쪽 가장자리에서 조정 가능한 들여쓰기

mt5 템플릿에 - 저장되지 않았습니다.


MT4에서 - 저장됨.



그래서 고쳐졌어?

