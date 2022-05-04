오류, 버그, 질문 - 페이지 241 1...234235236237238239240241242243244245246247248...3184 새 코멘트 Ilyas 2010.12.22 14:42 #2401 Vigor : 주석이 있는 예 덕분에 버그가 수정되었습니다. Valery Rode 2010.12.22 15:27 #2402 안녕하세요 ! 이것은 여기에서 나의 첫 번째 게시물이므로 우선 MetaTrader 거래 플랫폼 개발자에게 감사의 말을 전하고 싶습니다. 훌륭한 제품! 나는 당신에게 성공을 기원합니다. 질문이 있습니다. MetaTrader 클라이언트 터미널은 두 대의 컴퓨터에 설치되며 , 한 클라이언트에는 연결할 다음 서버 목록이 있습니다. 다른 클라이언트: 기록을 로드할 때 한 클라이언트에서 로드한 기록 데이터는 다른 클라이언트의 기록 데이터와 다릅니다. 물론 결과적으로 이러한 기계에서 거래 전문가를 테스트하면 다른 결과가 나타납니다. 이 상황을 설명해 주십시오. Renat Fatkhullin 2010.12.22 15:33 #2403 첫 번째 경우에는 Alpari 서버에서 거래 계정을 개설했고 두 번째 경우에는 데모 서버(MetaQuotes-Demo)에서 거래 계정을 개설했습니다. 데모 계정을 열 때 MetaQuotes-Demo를 선택하거나 access.metatrader5.com:443 주소를 서버 목록에 추가하고 해당 계정을 선택하십시오. Rashid Umarov 2010.12.22 15:34 #2404 Almirian : 이 상황을 설명해 주십시오. 다른 기록을 가진 다른 서버에 연결합니다. Valery Rode 2010.12.22 16:17 #2405 Renat와 Rosh - 답변에 감사드립니다. 하지만 질문은 다음 중 어느 것이 관련성이 있습니까(즉, 실제로 이야기)입니다. 서버마다 히스토리 데이터가 다르다는 것은 사실이고 자명하지만 그렇기 때문에 명확하지 않습니다. 차이가 상당히 크므로 Expert Advisor 설정에 결정적인 영향을 미칩니다. AIRAT SAFIN 2010.12.22 17:11 #2406 ... да, это похоже на на рекурсию ... 그러면 왜 그렇게 합니까? AIRAT SAFIN 2010.12.22 17:33 #2407 ... 서버마다 이력 데이터가 다르다는 것은 사실이고 자명한 일인데, 그래서인지 너무 불명확... 왜 그들은 같아야 합니까? Yedelkin 2010.12.22 18:16 #2408 Almirian : Renat와 Rosh - 답변에 감사드립니다. 하지만 질문은 다음 중 어느 것이 관련성이 있습니까(즉, 실제로 이야기)입니다. 서버마다 히스토리 데이터가 다르다는 것은 사실이고 자명하지만 그렇기 때문에 명확하지 않습니다. 차이가 상당히 크므로 Expert Advisor의 설정에 결정적인 영향을 미칩니다. MQ의 역사는 관련성이 있는 것으로 간주됩니다. 이 질문은 이전에도 여러 번 제기되었습니다. 차이의 원인은 과거 데이터와 관련하여 개별 중개인의 결함(무관심)이라고 했습니다. Jager 2010.12.22 18:25 #2409 Yedelkin : MQ의 역사는 관련성이 있는 것으로 간주됩니다. 이 질문은 이전에도 여러 번 제기되었습니다. 차이의 원인은 과거 데이터와 관련하여 개별 중개인의 결함(무관심)이라고 했습니다. 중개인이 잘못된 이야기를 듣는 이유는 무엇입니까? 아니면 브로커가 그것을 왜곡하는 데 시간을 낭비하고 있습니까? Yedelkin 2010.12.22 18:33 #2410 Jager : 중개인이 잘못된 이야기를 듣는 이유는 무엇입니까? 아니면 브로커가 그것을 왜곡하는 데 시간을 낭비하고 있습니까? 토론에서 이해했듯이 브로커는 기록을 개선(업데이트, "올바른" 다운로드)하는 데 시간을 낭비하지 않습니다. 예를 들어 스프레드가 히스토리에 나타났지만 브로커는 업데이트된 데이터베이스를 다운로드하지 않았습니다. 1...234235236237238239240241242243244245246247248...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
