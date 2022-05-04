오류, 버그, 질문 - 페이지 481

테스터 에서 컴퓨터의 현지 시간 을 찾는 방법을 알려주십시오. TimeLocal 및 TimeGMT와 같은 기능은 테스터에 의해 겹칩니다.

당신은 당신 자신을 알고 있습니다 - 질문은 유휴 상태가 아닙니다 ;-) - 15분의 이정표를 초과하지 않도록 테스트 시간을 정해야 합니다.

DLL도 사용할 수 없음을 알려드립니다. ;-/

 
현지 시간이 필요한 이유는 무엇입니까?

첫째, 테스터 자체가 로그에서 테스트 시간을 밀리초 단위로 발행하고 두 번째로 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

Valmars :

정확히! 고맙습니다. 어떤 이유에서인지 이 기능이 도움말의 날짜 및 시간 그룹에 포함되어 있지 않기 때문입니다.
 

개발자, 마우스 거래를 비활성화하는 방법?

실수로 주문/정지 라인을 터치하면 변경 창을 호출한다는 사실에 이미 지쳤습니다.

서비스 데스크에 가입하지 않았습니다. 무시

어쩌면 이미 존재합니까? 이 해로움을 끄기 위해 daw를 어디에 둘 것인가?

 

디버거의 2차원 배열에서 인덱스가 재정렬된 것을 볼 수 있습니다.

 
몇 개의 인덱스가 재정렬됩니까?
 
배열의 첫 번째 차원과 두 번째 차원입니다. 모든 것이 화면에 명확하게 표시됩니다. 예를 들어 [2][1]과 디버거에서 [1][2] 요소의 값을 기록했습니다.
 
안녕하세요! Settings-Trade-One-Click 에서 도움이 되지 않습니까?
모든 코드를 제공하십시오.
내가 올바르게 이해한다면 [0][1]은 0.1을 포함해야 하고(분명히 그렇습니다) 1로 인쇄됩니다. 반면 [1][0]은 1을 포함해야 하지만 0.1로 인쇄됩니다.

인쇄할 때 주소를 지정할 때 "열"과 "행"이 변경된 위치(일반적으로 주소 지정을 위반함)를 가정합니다.

 
우리는 응용 프로그램을 보았습니다.
