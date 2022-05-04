오류, 버그, 질문 - 페이지 481 1...474475476477478479480481482483484485486487488...3184 새 코멘트 Stanislav Korotky 2011.08.09 23:03 #4801 테스터 에서 컴퓨터의 현지 시간 을 찾는 방법을 알려주십시오. TimeLocal 및 TimeGMT와 같은 기능은 테스터에 의해 겹칩니다. 당신은 당신 자신을 알고 있습니다 - 질문은 유휴 상태가 아닙니다 ;-) - 15분의 이정표를 초과하지 않도록 테스트 시간을 정해야 합니다. DLL도 사용할 수 없음을 알려드립니다. ;-/ Валерий 2011.08.09 23:15 #4802 marketeer : 테스터에서 컴퓨터의 현지 시간을 찾는 방법을 알려주십시오. TimeLocal 및 TimeGMT와 같은 기능은 테스터에 의해 겹칩니다. 당신은 당신 자신을 알고 있습니다 - 질문은 유휴 상태가 아닙니다 ;-) - 15분의 이정표를 초과하지 않도록 테스트 시간을 정해야 합니다. DLL도 사용할 수 없음을 알려드립니다. ;-/ 현지 시간이 필요한 이유는 무엇입니까? 첫째, 테스터 자체가 로그에서 테스트 시간을 밀리초 단위로 발행하고 두 번째로 다음 기능을 사용할 수 있습니다. GetTickCount () Stanislav Korotky 2011.08.09 23:33 #4803 Valmars : 정확히! 고맙습니다. 어떤 이유에서인지 이 기능이 도움말의 날짜 및 시간 그룹에 포함되어 있지 않기 때문입니다. --- 2011.08.10 09:59 #4804 개발자, 마우스 거래를 비활성화하는 방법? 실수로 주문/정지 라인을 터치하면 변경 창을 호출한다는 사실에 이미 지쳤습니다. 서비스 데스크에 가입하지 않았습니다. 무시 어쩌면 이미 존재합니까? 이 해로움을 끄기 위해 daw를 어디에 둘 것인가? Retsam 2011.08.10 10:15 #4805 디버거의 2차원 배열에서 인덱스가 재정렬된 것을 볼 수 있습니다. --- 2011.08.10 11:22 #4806 몇 개의 인덱스가 재정렬됩니까? Retsam 2011.08.10 12:34 #4807 배열의 첫 번째 차원과 두 번째 차원입니다. 모든 것이 화면에 명확하게 표시됩니다. 예를 들어 [2][1]과 디버거에서 [1][2] 요소의 값을 기록했습니다. Olegs Kucerenko 2011.08.10 12:36 #4808 sergeev : 개발자, 마우스 거래를 비활성화하는 방법? 실수로 주문/정지 라인을 터치하면 변경 창을 호출한다는 사실에 이미 지쳤습니다. 서비스 데스크에 가입하지 않았습니다. 무시 어쩌면 이미 존재합니까? 이 해로움을 끄기 위해 daw를 어디에 둘 것인가? 안녕하세요! Settings-Trade-One-Click 에서 도움이 되지 않습니까? [삭제] 2011.08.10 13:00 #4809 Retsam : 디버거의 2차원 배열에서 인덱스가 재정렬된 것을 볼 수 있습니다. 모든 코드를 제공하십시오. 세르게예프 : 몇 개의 인덱스가 재정렬됩니까? 내가 올바르게 이해한다면 [0][1]은 0.1을 포함해야 하고(분명히 그렇습니다) 1로 인쇄됩니다. 반면 [1][0]은 1을 포함해야 하지만 0.1로 인쇄됩니다. 인쇄할 때 주소를 지정할 때 "열"과 "행"이 변경된 위치(일반적으로 주소 지정을 위반함)를 가정합니다. Test Account 2011.08.10 13:15 #4810 sergeev : 서비스 데스크에 가입하지 않았습니다. 무시 우리는 응용 프로그램을 보았습니다. 1...474475476477478479480481482483484485486487488...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테스터 에서 컴퓨터의 현지 시간 을 찾는 방법을 알려주십시오. TimeLocal 및 TimeGMT와 같은 기능은 테스터에 의해 겹칩니다.
당신은 당신 자신을 알고 있습니다 - 질문은 유휴 상태가 아닙니다 ;-) - 15분의 이정표를 초과하지 않도록 테스트 시간을 정해야 합니다.
DLL도 사용할 수 없음을 알려드립니다. ;-/
현지 시간이 필요한 이유는 무엇입니까?
첫째, 테스터 자체가 로그에서 테스트 시간을 밀리초 단위로 발행하고 두 번째로 다음 기능을 사용할 수 있습니다.
GetTickCount ()
개발자, 마우스 거래를 비활성화하는 방법?
실수로 주문/정지 라인을 터치하면 변경 창을 호출한다는 사실에 이미 지쳤습니다.
서비스 데스크에 가입하지 않았습니다. 무시
어쩌면 이미 존재합니까? 이 해로움을 끄기 위해 daw를 어디에 둘 것인가?
디버거의 2차원 배열에서 인덱스가 재정렬된 것을 볼 수 있습니다.
몇 개의 인덱스가 재정렬됩니까?
내가 올바르게 이해한다면 [0][1]은 0.1을 포함해야 하고(분명히 그렇습니다) 1로 인쇄됩니다. 반면 [1][0]은 1을 포함해야 하지만 0.1로 인쇄됩니다.
인쇄할 때 주소를 지정할 때 "열"과 "행"이 변경된 위치(일반적으로 주소 지정을 위반함)를 가정합니다.
