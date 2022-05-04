오류, 버그, 질문 - 페이지 402 1...395396397398399400401402403404405406407408409...3184 새 코멘트 Buter 2011.06.02 12:00 #4011 표시기 본문의 주석 기능( https://www.mql5.com/ru/docs/common/Comment )이 기본 창에 메시지를 표시하는 것을 발견했습니다. 예를 들어: //+----------------------------------------------- --------------------+ //| 가속기/감속기 발진기 | //+----------------------------------------------- --------------------+ int OnCalculate(const int rate_total, const int prev_calculated, const 날짜/시간 및 시간[], const 이중 및 열기[], const 더블 & 하이[], const 이중 및 낮음[], const 이중 닫기[], const long &TickVolume[], 상수 긴 볼륨[], 상수 정수(&Spread)[]) { 코멘트("테스트"); ..... 내 논리에 따르면 창에 표시되어야 합니다. Документация по MQL5: Общие функции / Comment www.mql5.com Общие функции / Comment - Документация по MQL5 [삭제] 2011.06.02 12:03 #4012 voix_kas : 흥미로운 거듭 말씀드리지만 저는 "아마도"에 대한 추측과 희망을 지지하는 사람이 아닙니다. 개발자의 정성적인 응답으로 문제를 명확하게 해결할 수 있습니다. 다음 질문에 대한 답변을 듣고 싶습니다. OnTrade()에서 매개변수 챔피언십을 기다려야 합니까? 물론 아직 계획이 있다면... Buter 2011.06.02 12:37 #4013 Alpari에서는 항상 클래식과 규정된 조건에서 작동했습니다. "최소 로트 0.1(단계 - 0.01)" 시가 0.1 종가 0.09 남음 0.01 [삭제] 2011.06.02 12:51 #4014 Buter : Alpari에서는 항상 클래식과 규정된 조건에서 작동했습니다. "최소 로트 0.1(단계 - 0.01)" 시가 0.1 종가 0.09 남음 0.01 나는 이 접근 방식에 반대하지 않습니다. 가장 중요한 것은 문서에 다음과 같이 명확하게 명시되어 있다는 것입니다. 거래의 최소 거래량에 대한 요구 사항은 이미 열린 포지션이 없는 경우에만 준수됩니다. 그렇지 않으면 트랜잭션 볼륨에 대한 요구 사항은 최소 세분화 측면에서만 충족됩니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Aleksandr Chugunov 2011.06.02 13:19 #4015 Buter : Alpari에서는 항상 클래식과 규정된 조건에서 작동했습니다. "최소 로트 0.1(단계 - 0.01)" 시가 0.1 종가 0.09 남음 0.01 방금 실제 계정 에서 펜으로 시도했습니다 - 작동하지 않습니다, "올바른 금액이 아닙니다" Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 [삭제] 2011.06.02 13:21 #4016 안녕하세요. 나는 최근에 Bollinger Bands 의 포럼에서 어떤 편차가 깨졌는지에 따라 막대를 장식하는 표시기를 보았습니다. 위쪽이면 추세가 상승하고 아래쪽이면 아래쪽입니다. 못찾 겠어요. 무슨 말인지 아시는 분 계시면 링크 좀 부탁드립니다. 고맙습니다. [삭제] 2011.06.02 13:39 #4017 AlexSTAL : 방금 실제 계정 에서 펜으로 시도했습니다 - 작동하지 않습니다, "올바른 금액이 아닙니다" MT4 또는 MT5? 모든 것이 MT5에서 작동하지만 MT4에서는 확인하지 않았습니다(손으로 하기 어려울 가능성이 큽니다. 불가능하다고 말하지는 않겠습니다. 결국 로컬 시스템입니다). Aleksandr Chugunov 2011.06.02 13:43 #4018 Interesting : MT4 또는 MT5? 모든 것이 MT5에서 작동하지만 MT4에서는 확인하지 않았습니다(손으로 하기 어려울 가능성이 큽니다. 불가능하다고 말하지는 않겠습니다. 결국 로컬 시스템입니다). MT4에서는 물론.. 실계정 으로 썼습니다 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 [삭제] 2011.06.02 13:47 #4019 AlexSTAL : MT4에서는 물론.. 실계정 으로 썼습니다 ALPARI와 REAL이라는 이름을 살펴보았는데요 :) 그러면 손이 작동하지 않을 수 있습니다. [삭제] 2011.06.02 19:19 #4020 tester_el_pro : 인터페이스 설정의 유연성 - 기호 이름을 표시하기 위한 설정, 즉 임의의 이름을 바꾸는 기능과 관련하여 사용자를 위해 MT5를 보다 유연하게 만드는 제안이 있습니다. gbpusd가 아니라 ... - "파운드", 예를 들어 통화 및 아래쪽 화살표 , 금속, 주식과 같은 분할판도 입력하여 모든 것이 한 더미에 있지 않도록 미니 아이콘을 추가할 수도 있습니다. 분할 스트립, 예를 들어 통화, 달러 기호 또는 녹색의 작은 종이 조각, 금속 - 음, 금은 작은 주괴 등입니다. 색상 설정, 시프트 및 패널의 유연성은 "Pro Trader" 플랫폼에 있습니다. 광고처럼 들리지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 현재로서는 귀하의 것이 확실히 더 간단하고 더 좋기 때문입니다... :) 예 를 들어 전공은 검정색 배경과 흰색 글꼴, 중간 중요도, 파란색과 흰색을 강조 표시합니다. , 그리고 흰색 바탕에 검은색이 있으므로 완전히 중요하지 않습니다. 어떤 소식이 있습니까???? 1...395396397398399400401402403404405406407408409...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
표시기 본문의 주석 기능( https://www.mql5.com/ru/docs/common/Comment )이 기본 창에 메시지를 표시하는 것을 발견했습니다.
예를 들어:
//+----------------------------------------------- --------------------+
//| 가속기/감속기 발진기 |
//+----------------------------------------------- --------------------+
int OnCalculate(const int rate_total, const int prev_calculated,
const 날짜/시간 및 시간[],
const 이중 및 열기[],
const 더블 & 하이[],
const 이중 및 낮음[],
const 이중 닫기[],
const long &TickVolume[],
상수 긴 볼륨[],
상수 정수(&Spread)[])
{
코멘트("테스트");
.....
내 논리에 따르면 창에 표시되어야 합니다.
흥미로운
거듭 말씀드리지만 저는 "아마도"에 대한 추측과 희망을 지지하는 사람이 아닙니다.
개발자의 정성적인 응답으로 문제를 명확하게 해결할 수 있습니다.
다음 질문에 대한 답변을 듣고 싶습니다. OnTrade()에서 매개변수 챔피언십을 기다려야 합니까?
물론 아직 계획이 있다면...
Alpari에서는 항상 클래식과 규정된 조건에서 작동했습니다.
"최소 로트 0.1(단계 - 0.01)"
시가 0.1 종가 0.09 남음 0.01
나는 이 접근 방식에 반대하지 않습니다. 가장 중요한 것은 문서에 다음과 같이 명확하게 명시되어 있다는 것입니다.
거래의 최소 거래량에 대한 요구 사항은 이미 열린 포지션이 없는 경우에만 준수됩니다. 그렇지 않으면 트랜잭션 볼륨에 대한 요구 사항은 최소 세분화 측면에서만 충족됩니다.
안녕하세요.
나는 최근에 Bollinger Bands 의 포럼에서 어떤 편차가 깨졌는지에 따라 막대를 장식하는 표시기를 보았습니다. 위쪽이면 추세가 상승하고 아래쪽이면 아래쪽입니다.
못찾 겠어요.
무슨 말인지 아시는 분 계시면 링크 좀 부탁드립니다. 고맙습니다.
방금 실제 계정 에서 펜으로 시도했습니다 - 작동하지 않습니다, "올바른 금액이 아닙니다"
MT4 또는 MT5?
모든 것이 MT5에서 작동하지만 MT4에서는 확인하지 않았습니다(손으로 하기 어려울 가능성이 큽니다. 불가능하다고 말하지는 않겠습니다. 결국 로컬 시스템입니다).
MT4에서는 물론.. 실계정 으로 썼습니다
ALPARI와 REAL이라는 이름을 살펴보았는데요 :)
그러면 손이 작동하지 않을 수 있습니다.
인터페이스 설정의 유연성 - 기호 이름을 표시하기 위한 설정, 즉 임의의 이름을 바꾸는 기능과 관련하여 사용자를 위해 MT5를 보다 유연하게 만드는 제안이 있습니다. gbpusd가 아니라 ... - "파운드", 예를 들어 통화 및 아래쪽 화살표 , 금속, 주식과 같은 분할판도 입력하여 모든 것이 한 더미에 있지 않도록 미니 아이콘을 추가할 수도 있습니다. 분할 스트립, 예를 들어 통화, 달러 기호 또는 녹색의 작은 종이 조각, 금속 - 음, 금은 작은 주괴 등입니다. 색상 설정, 시프트 및 패널의 유연성은 "Pro Trader" 플랫폼에 있습니다. 광고처럼 들리지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 현재로서는 귀하의 것이 확실히 더 간단하고 더 좋기 때문입니다... :)
예 를 들어 전공은 검정색 배경과 흰색 글꼴, 중간 중요도, 파란색과 흰색을 강조 표시합니다. , 그리고 흰색 바탕에 검은색이 있으므로 완전히 중요하지 않습니다.
어떤 소식이 있습니까????