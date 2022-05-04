오류, 버그, 질문 - 페이지 401 1...394395396397398399400401402403404405406407408...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.06.02 00:31 #4001 Interesting : 이제 주목하세요(430 빌드, 계정이 방금 Alpari에 등록되었습니다). 실제 - 2011년 5월 25일의 458번. Sergey Gritsay 2011.06.02 00:36 #4002 voix_kas : 세르게이1294 정보 주셔서 감사합니다. 어쨌든, 그것은 트릭입니다. 최소 거래량 요건이 충족되지 않습니다. 열린 포지션이 없고 어떤 방향으로든 0.01랏의 포지션을 열려고 하는 것이 가능합니까? 어쨌든 개발자들의 설명을 듣고 싶습니다. 상황은 대조적입니다. 수동 모드에서도 작은 볼륨의 거래는 할 수 없지만 나머지 위치는 최소 랏 미만으로 닫을 수 있습니다. 내가 말했듯이 이것은 네 가지에서 동일합니다. [삭제] 2011.06.02 00:40 #4003 voix_kas : 실제 - 2011년 5월 25일 번호 458. 그게 없을 것 같나요? 세르게이1294 : 수동 모드에서도 작은 볼륨의 거래는 할 수 없지만 나머지 위치는 최소 랏 미만으로 닫을 수 있습니다. 내가 말했듯이 이것은 네 가지에서 동일합니다. 실제로, 기존 포즈를 모든 볼륨에 닫을 수 있습니다(이것이 버그가 아닌 경우 다른 것은 모르겠습니다. 원래 의도된 방식일 수도 있습니다...). 사례. 새 포즈를 열 수 없으며 기존 포즈를 잘못된 볼륨으로 바꾸는 것도 작동하지 않습니다. 평균화는 또한 모든 볼륨을 허용하지만 기본적으로 이해할 수 있습니다. Валерий 2011.06.02 01:35 #4004 Interesting : 실제로, 기존 포즈를 모든 볼륨에 닫을 수 있습니다(이것이 버그가 아닌 경우 다른 것은 모르겠습니다. 원래 의도된 방식일 수도 있습니다...). 사례. 새 포즈를 열 수 없으며 기존 포즈를 잘못된 볼륨으로 바꾸는 것도 작동하지 않습니다. 자, 이제 명확해졌습니다. 포지션의 완전한 청산을 제외하고 거래량 세분화 규칙이 적용됩니다. 이 경우 거래는 모든 거래량일 수 있습니다. 문서에 지정해야 합니다. [삭제] 2011.06.02 02:12 #4005 Valmars : 자, 이제 명확해졌습니다. 포지션의 완전한 청산을 제외하고 거래량 세분화 규칙이 적용됩니다. 이 경우 거래는 모든 거래량일 수 있습니다. 문서에 지정해야 합니다. 보정. 뿐만 아니라 완전한. 내가 이해하는 바와 같이 예외(예외인 경우)는 세 가지 경우에 작동합니다. a) 포지션과 동일한 로트에 대한 포지션의 완전한 청산(기술적인 세부 사항은 생략) b) 기존 위치 자르기 - 기존 위치의 볼륨을 단계의 배수로 줄입니다(추정). c) 평균화/우선화 - 단계(아마도)의 배수만큼 기존 위치의 볼륨을 증가시킵니다. 추신 결과적으로 최종 볼륨이 최소값보다 작지 않은 경우 반전이 가능합니다. 여기서는 확인하지 않았습니다(그러나 이것은 본질적으로 더 이상 규칙의 예외가 아닙니다). [삭제] 2011.06.02 09:49 #4006 여러분, 우리의 모든 결론은 추측입니다. 개발자로부터 특정 의견을 받아야 합니다. 기능인가요 버그인가요? 기능이라면 문서 수준에서 최대한 자세히 설명해야 합니다! 버그가 있는 경우 "MQL5 엔진" 수준에서 명확한 제한이 있어야 하는 것은 매우 분명합니다. 최소 로트와 최소 스텝이 같아야 합니다. 포럼에 올라갔더니 개발자 대표가 발생하는 모든 질문에 대해 빠르게 논의하는 것 같습니다. 이 플랫폼의 가장 큰 장점은 무엇입니까? 가까운 시일 내에 그들로부터 철저한 답변을 받을 수 있기를 바랍니다. [삭제] 2011.06.02 10:33 #4007 voix_kas : 여러분, 우리의 모든 결론은 추측입니다. 개발자로부터 특정 의견을 받아야 합니다. 기능인가요 버그인가요? 기능이라면 문서 수준에서 최대한 자세히 설명해야 합니다! 이것이 MT4에도 어느 정도 존재한다는 점을 고려하면 기능 으로 승인할 것입니다(문서 계정의 경우 개발자가 더 잘 알고 있음). 일반적으로 브로커는 최소 주문과 동일한 단계를 설정하지만 그렇지 않은 경우 이는 거래 콤플렉스가 아니라 브로커의 문제입니다. 추신 브로커가 상인이 이 허점을 이용하는 것에 만족하지 못하는 경우가 있을 수 있습니다. 중요한 것은 너무 대담해지지 않는 것입니다. Aleksandr Chugunov 2011.06.02 10:39 #4008 Interesting : 일반적으로 브로커는 최소 주문과 동일한 단계를 설정합니다. 매우 자주 분. 로트 = 0.1, 단계 0.01 [삭제] 2011.06.02 11:21 #4009 AlexSTAL : 매우 자주 분. 로트 = 0.1, 단계 0.01 DC에서는 예, 실제로 작동하는 브로커가 이러한 방식으로 서버를 구성할지 확신할 수 없습니다. 그리고 DC는 아무리 친절하더라도 클라이언트의 매우 명확한 행동을 잠시 살펴본 후 조치를 취할 수 있습니다(어떤 DC가 그런 뻔뻔함을 좋아할까요?). 그러나 너무 뻔뻔하지 않다면 이 작업 방식이 효과가 있을 수 있습니다. [삭제] 2011.06.02 11:57 #4010 흥미로운 거듭 말씀드리지만 저는 "아마도"에 대한 추측과 희망을 지지하는 사람이 아닙니다. 개발자의 정성적인 응답으로 문제를 명확하게 해결할 수 있습니다. 1...394395396397398399400401402403404405406407408...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이제 주목하세요(430 빌드, 계정이 방금 Alpari에 등록되었습니다).
세르게이1294
정보 주셔서 감사합니다.
어쨌든, 그것은 트릭입니다. 최소 거래량 요건이 충족되지 않습니다.
열린 포지션이 없고 어떤 방향으로든 0.01랏의 포지션을 열려고 하는 것이 가능합니까?
어쨌든 개발자들의 설명을 듣고 싶습니다. 상황은 대조적입니다.
실제 - 2011년 5월 25일 번호 458.
그게 없을 것 같나요?
수동 모드에서도 작은 볼륨의 거래는 할 수 없지만 나머지 위치는 최소 랏 미만으로 닫을 수 있습니다. 내가 말했듯이 이것은 네 가지에서 동일합니다.
실제로, 기존 포즈를 모든 볼륨에 닫을 수 있습니다(이것이 버그가 아닌 경우 다른 것은 모르겠습니다. 원래 의도된 방식일 수도 있습니다...). 사례.
새 포즈를 열 수 없으며 기존 포즈를 잘못된 볼륨으로 바꾸는 것도 작동하지 않습니다.
평균화는 또한 모든 볼륨을 허용하지만 기본적으로 이해할 수 있습니다.
Interesting :
자, 이제 명확해졌습니다. 포지션의 완전한 청산을 제외하고 거래량 세분화 규칙이 적용됩니다. 이 경우 거래는 모든 거래량일 수 있습니다. 문서에 지정해야 합니다.
보정.
뿐만 아니라 완전한. 내가 이해하는 바와 같이 예외(예외인 경우)는 세 가지 경우에 작동합니다.
a) 포지션과 동일한 로트에 대한 포지션의 완전한 청산(기술적인 세부 사항은 생략)
b) 기존 위치 자르기 - 기존 위치의 볼륨을 단계의 배수로 줄입니다(추정).
c) 평균화/우선화 - 단계(아마도)의 배수만큼 기존 위치의 볼륨을 증가시킵니다.
추신
결과적으로 최종 볼륨이 최소값보다 작지 않은 경우 반전이 가능합니다. 여기서는 확인하지 않았습니다(그러나 이것은 본질적으로 더 이상 규칙의 예외가 아닙니다).
여러분, 우리의 모든 결론은 추측입니다.
개발자로부터 특정 의견을 받아야 합니다. 기능인가요 버그인가요?
기능이라면 문서 수준에서 최대한 자세히 설명해야 합니다!
버그가 있는 경우 "MQL5 엔진" 수준에서 명확한 제한이 있어야 하는 것은 매우 분명합니다. 최소 로트와 최소 스텝이 같아야 합니다.
포럼에 올라갔더니 개발자 대표가 발생하는 모든 질문에 대해 빠르게 논의하는 것 같습니다. 이 플랫폼의 가장 큰 장점은 무엇입니까?
가까운 시일 내에 그들로부터 철저한 답변을 받을 수 있기를 바랍니다.
이것이 MT4에도 어느 정도 존재한다는 점을 고려하면 기능 으로 승인할 것입니다(문서 계정의 경우 개발자가 더 잘 알고 있음).
일반적으로 브로커는 최소 주문과 동일한 단계를 설정하지만 그렇지 않은 경우 이는 거래 콤플렉스가 아니라 브로커의 문제입니다.
추신
브로커가 상인이 이 허점을 이용하는 것에 만족하지 못하는 경우가 있을 수 있습니다. 중요한 것은 너무 대담해지지 않는 것입니다.
일반적으로 브로커는 최소 주문과 동일한 단계를 설정합니다.
매우 자주 분. 로트 = 0.1, 단계 0.01
DC에서는 예, 실제로 작동하는 브로커가 이러한 방식으로 서버를 구성할지 확신할 수 없습니다.
그리고 DC는 아무리 친절하더라도 클라이언트의 매우 명확한 행동을 잠시 살펴본 후 조치를 취할 수 있습니다(어떤 DC가 그런 뻔뻔함을 좋아할까요?).
그러나 너무 뻔뻔하지 않다면 이 작업 방식이 효과가 있을 수 있습니다.
흥미로운
거듭 말씀드리지만 저는 "아마도"에 대한 추측과 희망을 지지하는 사람이 아닙니다.
개발자의 정성적인 응답으로 문제를 명확하게 해결할 수 있습니다.