오류, 버그, 질문 - 페이지 400

[삭제] 2011.06.02 00:04 #3991

sergey1294 :

수동으로 확인하면 모든 것이 잘 닫힙니다. 시장에서 매수 0.21 로트를 열고 매도 0.2 로트를 매도했는데 최소 0.1 랏이지만 매수 0.01 랏이 있었습니다. 어쩐지 4번째에 확인했는데 부분폐쇄도 에러가 안나네

어떤 서버와 계정 유형이 있습니까?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5

[삭제] 2011.06.02 00:04 #3992

Valmars :

...불합리한 것으로 판명되었습니다. 오픈 포지션 을 완전히 닫을 수는 없습니다.

정확히! 그것이 바로 내가 말하는 것입니다!

내가 틀렸을 수도 있습니다. 저를 올바른 길로 인도해 주십시오. =) Валерий 2011.06.02 00:09 #3994 sergey1294 : 수동으로 확인하면 모든 것이 잘 닫힙니다. 시장에서 매수 0.21 로트를 열고 매도 0.2 로트를 매도했는데 최소 0.1 랏이지만 매수 0.01 랏이 있었습니다. 어쩐지 4번째에 확인했는데 부분폐쇄도 에러가 안나네 어떤 서버에서 확인하셨나요? Sergey Gritsay 2011.06.02 00:12 #3995 Valmars : 어떤 서버에서 확인하셨나요? 알파리에 거래 내역 보고서 이름: 데모 USD 두 번째 거래 계좌: 3072893(USD, Alpari-Demo, 데모) 브로커: 알파리 N.Z 리미티드 날짜: 2011.06.02 00:07 명령 영업시간 주문하다 상징 유형 용량 가격 S/L T/P 시간 상태 논평 2011.06.01 22:54 3972119 EURUSD 구입 0.10 / 0.10 1.43418 2011.06.01 22:54 채우는 2011.06.01 22:55 3972122 EURUSD 구입 0.11 / 0.11 1.43424 2011.06.01 22:55 채우는 2011.06.01 22:56 3972124 EURUSD 팔다 0.20 / 0.20 1.43403 2011.06.01 22:56 채우는 2011.06.01 22:59 3972136 EURUSD 팔다 0.01 / 0.01 1.43427 2011.06.01 22:59 채우는 거래 시간 거래 상징 유형 방향 용량 가격 주문하다 수수료 교환 이익 균형 논평 2010.12.25 13:41 1412532 균형 0.00 0.00 10 000.00 10 000.00 2011.06.01 22:54 1984790 EURUSD 구입 ~에 0.10 1.43418 3972119 0.00 0.00 0.00 10 000.00 2011.06.01 22:55 1984792 EURUSD 구입 ~에 0.11 1.43424 3972122 0.00 0.00 0.00 10 000.00 2011.06.01 22:56 1984794 EURUSD 팔다 밖으로 0.20 1.43403 3972124 0.00 0.00 -3.63 9 996.37 2011.06.01 22:59 1984806 EURUSD 팔다 밖으로 0.01 1.43427 3972136 0.00 0.00 0.06 9 996.43 0.00 0.00 -3.57 9 996.43 균형: 9996.43 무료 마진: 9996.43 신용 자금: 0.00 여유: 0.00 변동 손익: 0.00 마진 수준: 0.00% Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions FORTS의 신호가 적은 이유는 CFD를 사용하여 DJI에서 한 [삭제] 2011.06.02 00:16 #3996 sergey1294 : 예, 0.01의 나머지 볼륨은 적어도 수동 모드에서 닫힙니다. 다음 알고리즘을 시도하십시오. 1. 1.01랏의 거래량으로 롱 포지션을 엽니다 . 2. 1.0랏 판매 주문을 보냅니다. 3. 0.01랏 판매 주문을 보냅니다. 자동 거래에는 포지션을 "닫는" 기능/조작이 없습니다. 포지션은 동일한 양의 역 거래 에 의해서만 마감됩니다(모든 것을 올바르게 이해하는 경우). Sergey Gritsay 2011.06.02 00:21 #3997 voix_kas : 다음 알고리즘을 시도하십시오. 1. 1.01랏의 거래량으로 롱 포지션을 엽니다 . 2. 1.0랏 판매 주문을 보냅니다. 3. 0.01랏 판매 주문을 보냅니다. 자동 거래에서는 포지션의 "청산"이 없습니다. 포지션은 동일한 양의 역 거래에 의해서만 마감됩니다(모든 것을 올바르게 이해하는 경우). 시도했습니다. 독점적으로 수동으로 작동합니다. 프로그래밍 방식으로 알지 못합니다. 테스트 스크립트를 작성해야 합니다. 시간이 걸릴 것입니다. 거래 내역 보고서 이름: 데모 USD 두 번째 거래 계좌: 3072893(USD, Alpari-Demo, 데모) 브로커: 알파리 N.Z 리미티드 날짜: 2011.06.02 00:19 명령 영업시간 주문하다 상징 유형 용량 가격 S/L T/P 시간 상태 논평 2011.06.01 22:54 3972119 EURUSD 구입 0.10 / 0.10 1.43418 2011.06.01 22:54 채우는 2011.06.01 22:55 3972122 EURUSD 구입 0.11 / 0.11 1.43424 2011.06.01 22:55 채우는 2011.06.01 22:56 3972124 EURUSD 팔다 0.20 / 0.20 1.43403 2011.06.01 22:56 채우는 2011.06.01 22:59 3972136 EURUSD 팔다 0.01 / 0.01 1.43427 2011.06.01 22:59 채우는 2011.06.01 23:18 3972198 EURUSD 구입 1.01 / 1.01 1.43272 2011.06.01 23:18 채우는 2011.06.01 23:18 3972200 EURUSD 팔다 1.00 / 1.00 1.43243 2011.06.01 23:18 채우는 2011.06.01 23:19 3972201 EURUSD 팔다 0.01 / 0.01 1.43244 2011.06.01 23:19 채우는 거래 시간 거래 상징 유형 방향 용량 가격 주문하다 수수료 교환 이익 균형 논평 2010.12.25 13:41 1412532 균형 0.00 0.00 10 000.00 10 000.00 2011.06.01 22:54 1984790 EURUSD 구입 ~에 0.10 1.43418 3972119 0.00 0.00 0.00 10 000.00 2011.06.01 22:55 1984792 EURUSD 구입 ~에 0.11 1.43424 3972122 0.00 0.00 0.00 10 000.00 2011.06.01 22:56 1984794 EURUSD 팔다 밖으로 0.20 1.43403 3972124 0.00 0.00 -3.63 9 996.37 2011.06.01 22:59 1984806 EURUSD 팔다 밖으로 0.01 1.43427 3972136 0.00 0.00 0.06 9 996.43 2011.06.01 23:18 1984864 EURUSD 구입 ~에 1.01 1.43272 3972198 0.00 0.00 0.00 9 996.43 2011.06.01 23:18 1984866 EURUSD 팔다 밖으로 1.00 1.43243 3972200 0.00 0.00 -29.00 9 967.43 2011.06.01 23:19 1984867 EURUSD 팔다 밖으로 0.01 1.43244 3972201 0.00 0.00 -0.28 9 967.15 0.00 0.00 -32.85 9 967.15 균형: 9967.15 무료 마진: 9967.15 신용 자금: 0.00 여유: 0.00 변동 손익: 0.00 마진 수준: 0.00% Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions CFD를 사용하여 DJI에서 한 새로운 젖꼭지 시스템! Serge 2011.06.02 00:27 #3998 uncleVic : 당신의 "물고기"와 간단히 소원을 붙이십시오. 가능하면 (빠른 약속은 하지 않습니다) 한번 보도록 하겠습니다. 도와 주셔서 감사합니다. Rosh는 몇 가지 교대 에 대해 썼지만 여전히 어디로 교대해야 하는지 이해하지 못했습니다. 코드가 추가되고 주석 처리되었습니다. 전략: Tenkan>Kijun 및 Tenkan 및 Kijun이 구름 위에 있을 때 막대 아래에 녹색 화살표를 그립니다. Tenkan<Kijun과 Tenkan과 Kijun이 구름 아래 있을 때 빨간색 화살표를 그립니다. @sergeev 답변 감사합니다. std에서 가져온 데이터로 올바르게 작업하는 방법에 문제가 없습니다. 도서관. 파일: Ich_2.mq5 5 kb [삭제] 2011.06.02 00:28 #3999 sergey1294 : 수동으로 확인하면 모든 것이 잘 닫힙니다. 시장에서 매수 0.21 로트를 열고 매도 0.2 로트를 매도했는데 최소 0.1 랏이지만 매수 0.01 랏이 있었습니다. 어쩐지 4번째에 확인했는데 부분폐쇄도 에러가 안나네 이것은 내 생각에 명백한 버그입니다(적어도 서투른 서버 설정). 결론은 수동 모드의 서버는 어떤 경우에도 최소 볼륨 미만의 트랜잭션을 허용해서는 안 된다는 것입니다. Alpari에서 최소 0.10. 이는 표준 터미널 프롬프트에서 SymbolInfoSample 스크립트를 실행하여 쉽게 볼 수 있습니다(최소 0.10 및 0.01 보폭 표시). 이제 주목하세요(430 빌드, 계정이 방금 Alpari에 등록되었습니다). 거래 계좌: 3089878(USD, Alpari-Demo, 데모) 브로커: 알파리 날짜: 2011.06.02 05:30 명령 영업시간 주문하다 상징 유형 용량 가격 S/L T/P 시간 상태 논평 2011.06.01 23:22 3972207 EURUSD 팔다 0.10 / 0.10 1.43261 2011.06.01 23:22 채우는 2011.06.01 23:23 3972211 EURUSD 구입 0.01 / 0.01 1.43303 2011.06.01 23:23 채우는 거래 시간 거래 상징 유형 방향 용량 가격 주문하다 수수료 교환 이익 균형 논평 2011.06.01 23:19 1984869 균형 0.00 0.00 64 156.00 64 156.00 2011.06.01 23:22 1984875 EURUSD 팔다 ~에 0.10 1.43261 3972207 0.00 0.00 0.00 64 156.00 2011.06.01 23:23 1984879 EURUSD 구입 밖으로 0.01 1.43303 3972211 0.00 0.00 -0.42 64 155.58 0.00 0.00 -0.42 64 155.58 거래 포지션 시간 상징 유형 용량 가격 S/L T/P 시장 가격 수수료 교환 이익 논평 2011.06.01 23:22 EURUSD 팔다 0.09 1.43261 1.43331 0.00 0.00 -6.30 0.00 0.00 -6.30 이제 누군가 버그 없이 최소 거래량보다 적게 거래하는 방법을 설명합니다(이것은 포지션이 아니라 거래량이 0.01임)... 거래를 위한 대화창이 있는 화면 추구(이론적으로 로트가 0.10미만이면 자동으로 조작이 금지되어야 하지만 아니요, 다 괜찮습니다)! Errors, bugs, questions

흥미로운 거래 아이디어가 있습니다. B 밴드와 B 너비를

[삭제] 2011.06.02 00:29 #4000

세르게이1294

정보 주셔서 감사합니다.

어쨌든, 그것은 트릭입니다. 최소 거래량 요건이 충족되지 않습니다.

열린 포지션이 없고 어떤 방향으로든 0.01랏의 포지션을 열려고 하는 것이 가능합니까?

어쨌든 개발자들의 설명을 듣고 싶습니다. 상황은 대조적입니다.
당신의 "물고기"와 간단히 소원을 붙이십시오. 가능하면 (빠른 약속은 하지 않습니다) 한번 보도록 하겠습니다.
도와 주셔서 감사합니다. Rosh는 몇 가지 교대 에 대해 썼지만 여전히 어디로 교대해야 하는지 이해하지 못했습니다. 코드가 추가되고 주석 처리되었습니다. 전략: Tenkan>Kijun 및 Tenkan 및 Kijun이 구름 위에 있을 때 막대 아래에 녹색 화살표를 그립니다. Tenkan<Kijun과 Tenkan과 Kijun이 구름 아래 있을 때 빨간색 화살표를 그립니다.
@sergeev 답변 감사합니다. std에서 가져온 데이터로 올바르게 작업하는 방법에 문제가 없습니다. 도서관.
수동으로 확인하면 모든 것이 잘 닫힙니다. 시장에서 매수 0.21 로트를 열고 매도 0.2 로트를 매도했는데 최소 0.1 랏이지만 매수 0.01 랏이 있었습니다. 어쩐지 4번째에 확인했는데 부분폐쇄도 에러가 안나네
이것은 내 생각에 명백한 버그입니다(적어도 서투른 서버 설정).
결론은 수동 모드의 서버는 어떤 경우에도 최소 볼륨 미만의 트랜잭션을 허용해서는 안 된다는 것입니다.
Alpari에서 최소 0.10. 이는 표준 터미널 프롬프트에서 SymbolInfoSample 스크립트를 실행하여 쉽게 볼 수 있습니다(최소 0.10 및 0.01 보폭 표시).
이제 주목하세요(430 빌드, 계정이 방금 Alpari에 등록되었습니다).
이제 누군가 버그 없이 최소 거래량보다 적게 거래하는 방법을 설명합니다(이것은 포지션이 아니라 거래량이 0.01임)...
거래를 위한 대화창이 있는 화면 추구(이론적으로 로트가 0.10미만이면 자동으로 조작이 금지되어야 하지만 아니요, 다 괜찮습니다)!
정보 주셔서 감사합니다.
어쨌든, 그것은 트릭입니다. 최소 거래량 요건이 충족되지 않습니다.
열린 포지션이 없고 어떤 방향으로든 0.01랏의 포지션을 열려고 하는 것이 가능합니까?
어쨌든 개발자들의 설명을 듣고 싶습니다. 상황은 대조적입니다.