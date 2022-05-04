오류, 버그, 질문 - 페이지 404 1...397398399400401402403404405406407408409410411...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.06.03 21:20 #4031 AlexSTAL : 빌드 463 x64 난 그냥 충격 (긍정) 15-20분(나 자신을 설명하지 않음) 대신에 전문가가 있는 터미널이 30초 이내에 로드되기 시작했습니다! 거기에서 무엇을 속였습니까? 터미널은 실제로 10초 만에 로드되기 시작했지만 동시에 여전히 바이러스 백신과 충돌합니다. 개발자. 바이러스 백신이 중단되지 않고 업데이트 후 터미널 이 버그가 없도록 이미 수행된 작업은 무엇입니까? Renat Fatkhullin 2011.06.03 22:37 #4032 AlexSTAL : 빌드 463 x64 난 그냥 충격 (긍정) 15-20분(나 자신을 설명하지 않음) 대신에 전문가가 있는 터미널이 30초 이내에 로드되기 시작했습니다! 거기에서 무엇을 속였습니까? 이전 로그와 새 로그를 첨부할 수 있습니까? 즉, 안정화의 순간까지 이전 빌드의 이전 시작의 처음 N 라인과 안정화의 순간까지 새 빌드의 로그의 첫 N 라인? Renat Fatkhullin 2011.06.03 22:39 #4033 Interesting : 터미널은 실제로 10초 만에 로드되기 시작했지만 동시에 여전히 바이러스 백신과 충돌합니다. 개발자. 바이러스 백신이 중단되지 않고 업데이트 후 터미널 이 버그가 없도록 이미 수행된 작업은 무엇입니까? 정확히 무슨 일이 일어나고(스크린샷, 로그, 설명) 어떤 바이러스 백신에서 발생합니까? 우리는 합리적인 한도 내에서 모든 것을 올바르게 수행하며 모든 파일은 디지털 서명으로 서명됩니다. 바이러스 백신은 프로그램이 자체적으로 업데이트되는 것을 좋아하지 않습니다. Serge 2011.06.03 22:41 #4034 Rosh : 25개의 기술 지표 에 대한 예를 추가했습니다. 나머지는 다음 주에도 동일하게 진행합니다. 고맙습니다. 표준 라이브러리와 후자의 예를 사용하여 이것을 보고 싶습니다. [삭제] 2011.06.04 05:22 #4035 Renat : 정확히 무슨 일이 일어나고(스크린샷, 로그, 설명) 어떤 바이러스 백신에서 발생합니까? 우리는 합리적인 한도 내에서 모든 것을 올바르게 수행하며 모든 파일은 디지털 서명으로 서명됩니다. 바이러스 백신은 프로그램이 자체적으로 업데이트되는 것을 좋아하지 않습니다. 이미 앞에서 문제를 설명했습니다. 일반적으로 다음과 같습니다. 1. 새 빌드로 업데이트할 때 터미널 을 처음 재시작하는 동안 새 빌드를 정상적으로 로드할 수 없습니다. 프로세서는 70-100%로 로드됩니다. terminal.exe 프로세스가 목록에서 중단됩니다(이 프로세스는 수동으로 제거할 수 없음). 프로세스가 있지만 인터페이스가 없습니다(인터페이스가 나타나려고 하는 상황이 몇 번 있었지만 메뉴 및 기타 세부 정보 없이 기본 응용 프로그램 창의 흰색 형태만 표시됨). 2. 안티바이러스 KIS 2011(11.0.2.556 - bcd). 최대 보호가 활성화되어 있지만(아마도 자녀 보호 제외), 동시에 MT5에는 필요한 모든 권한이 있습니다. 또한 가능하면 체크박스를 설정했습니다. - 디지털 서명이 있는 프로그램을 신뢰합니다. 3. 업데이트 후 자동 재시작을 거부하고 바이러스 백신을 끄고(작동 중지) 터미널을 시작해야만 터미널을 시작할 수 있습니다. 모든 반복 실행은 이미 활성 바이러스 백신으로 정상적으로 수행됩니다. 업데이트 후 성공적으로 실행되는 경우가 있지만 동시에 터미널이 15-20분 동안 로드됩니다(여건이 잘 조합되면 더 적음). 추신 아마도 이것은 안티바이러스(예를 들어, 빌드를 변경하는 터미널의 내부 작업)와 관련이 없지만 보호 기능이 활성화된 상태에서 어떻게든 오랫동안 이 작업을 수행합니다. 적어도 예전에는 그랬습니다. 신호 지표 기반 거래 Metatrader 5로 시작하는 방법 MetaTrader 5 전략 테스터: Aleksandr Chugunov 2011.06.04 08:46 #4036 Renat : 이전 로그와 새 로그를 첨부할 수 있습니까? 즉, 안정화의 순간까지 이전 빌드의 이전 시작의 처음 N 라인과 안정화의 순간까지 새 빌드의 로그의 첫 N 라인? 로그 로드(관련이 있는 경우 15분 후에 찾을 수 있으며 이 정도면 충분할 것입니다) 파일: log.txt 7 kb MONTEGRO 2011.06.04 11:55 #4037 빌드 463, OS WinXP SP3. 이미 여러 빌드에서 최적화 프로그램이 제대로 작동하지 않습니다. 최적화 프로세스 동안 에이전트는 "완료됨" 또는 "준비" 상태로 전환되고 일부는 "바쁨" 상태(즉, 테스트 프로세스가 실제로 중지됨)인 에이전트를 수동으로 비활성화/활성화할 때까지 "바쁨" 상태로 유지됩니다. . "사용 중" 상태의 에이전트를 "다시 시작"한 후 나머지는 모두 깨어나고 다음 플러그까지 프로세스가 계속됩니다. 이 경우 프로세스 중 로그에서 다음을 확인할 수 있습니다. gumgum 2011.06.04 12:53 #4038 거리가 클 때 괄호가 강조 표시되지 않는 이유는 무엇입니까? Yedelkin 2011.06.04 16:46 #4039 stringo : 흥미로운 : 다음 질문에 대한 답변을 듣고 싶습니다. OnTrade()에서 매개변수 챔피언십을 기다려야 합니까? 물론 아직 계획이 있다면... 기다리지 마. 이 문제는 종료되지 않았으며 개발자는 여러 번 논의했습니다. 확실한 결론은 나지 않았습니다. 구현이 너무 꼬입니다. 따라서 결정은 아직 보류 중입니다. 저것들. 이 옵션의 구현에 심각한 문제가 있습니까?: void OnTrade ( const string symbol, //символ, от которого (по которому) пришло торговое событие const uchar type, //тип торгового события (изменения в ордерах, позициях или сделках) const ulong ticket //тикет ордера или сделки, либо идентификатор позиции (в зависимости от второго параметра) ); 그러면 나는 스스로 신호를 알아낼 것이다. 그리고 이제 OnTrade (무효) 기능을 사용하는 것이 의미가 없다고 생각합니다. 예를 들어 12개의 거래된 기호를 사용하여 각 거래 이벤트 후에 동일한 필터를 실행하는 것입니다. Renat Fatkhullin 2011.06.04 17:20 #4040 AlexSTAL : 로그 로드(관련이 있는 경우 15분 후에 찾을 수 있으며 이 정도면 충분할 것입니다) 로그 감사합니다. 조사해보겠습니다. 1...397398399400401402403404405406407408409410411...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
빌드 463 x64
난 그냥 충격 (긍정)
15-20분(나 자신을 설명하지 않음) 대신에 전문가가 있는 터미널이 30초 이내에 로드되기 시작했습니다!
거기에서 무엇을 속였습니까?
터미널은 실제로 10초 만에 로드되기 시작했지만 동시에 여전히 바이러스 백신과 충돌합니다.
개발자.
바이러스 백신이 중단되지 않고 업데이트 후 터미널 이 버그가 없도록 이미 수행된 작업은 무엇입니까?
빌드 463 x64
난 그냥 충격 (긍정)
15-20분(나 자신을 설명하지 않음) 대신에 전문가가 있는 터미널이 30초 이내에 로드되기 시작했습니다!
거기에서 무엇을 속였습니까?
이전 로그와 새 로그를 첨부할 수 있습니까?
즉, 안정화의 순간까지 이전 빌드의 이전 시작의 처음 N 라인과 안정화의 순간까지 새 빌드의 로그의 첫 N 라인?
터미널은 실제로 10초 만에 로드되기 시작했지만 동시에 여전히 바이러스 백신과 충돌합니다.
개발자.
바이러스 백신이 중단되지 않고 업데이트 후 터미널 이 버그가 없도록 이미 수행된 작업은 무엇입니까?
정확히 무슨 일이 일어나고(스크린샷, 로그, 설명) 어떤 바이러스 백신에서 발생합니까?
우리는 합리적인 한도 내에서 모든 것을 올바르게 수행하며 모든 파일은 디지털 서명으로 서명됩니다. 바이러스 백신은 프로그램이 자체적으로 업데이트되는 것을 좋아하지 않습니다.
25개의 기술 지표 에 대한 예를 추가했습니다. 나머지는 다음 주에도 동일하게 진행합니다.
정확히 무슨 일이 일어나고(스크린샷, 로그, 설명) 어떤 바이러스 백신에서 발생합니까?
우리는 합리적인 한도 내에서 모든 것을 올바르게 수행하며 모든 파일은 디지털 서명으로 서명됩니다. 바이러스 백신은 프로그램이 자체적으로 업데이트되는 것을 좋아하지 않습니다.
이미 앞에서 문제를 설명했습니다.
일반적으로 다음과 같습니다.
1. 새 빌드로 업데이트할 때 터미널 을 처음 재시작하는 동안 새 빌드를 정상적으로 로드할 수 없습니다.
프로세서는 70-100%로 로드됩니다. terminal.exe 프로세스가 목록에서 중단됩니다(이 프로세스는 수동으로 제거할 수 없음). 프로세스가 있지만 인터페이스가 없습니다(인터페이스가 나타나려고 하는 상황이 몇 번 있었지만 메뉴 및 기타 세부 정보 없이 기본 응용 프로그램 창의 흰색 형태만 표시됨).
2. 안티바이러스 KIS 2011(11.0.2.556 - bcd). 최대 보호가 활성화되어 있지만(아마도 자녀 보호 제외), 동시에 MT5에는 필요한 모든 권한이 있습니다.
또한 가능하면 체크박스를 설정했습니다. - 디지털 서명이 있는 프로그램을 신뢰합니다.
3. 업데이트 후 자동 재시작을 거부하고 바이러스 백신을 끄고(작동 중지) 터미널을 시작해야만 터미널을 시작할 수 있습니다.
모든 반복 실행은 이미 활성 바이러스 백신으로 정상적으로 수행됩니다.
업데이트 후 성공적으로 실행되는 경우가 있지만 동시에 터미널이 15-20분 동안 로드됩니다(여건이 잘 조합되면 더 적음).
추신
아마도 이것은 안티바이러스(예를 들어, 빌드를 변경하는 터미널의 내부 작업)와 관련이 없지만 보호 기능이 활성화된 상태에서 어떻게든 오랫동안 이 작업을 수행합니다.
적어도 예전에는 그랬습니다.
이전 로그와 새 로그를 첨부할 수 있습니까?
즉, 안정화의 순간까지 이전 빌드의 이전 시작의 처음 N 라인과 안정화의 순간까지 새 빌드의 로그의 첫 N 라인?
빌드 463, OS WinXP SP3.
이미 여러 빌드에서 최적화 프로그램이 제대로 작동하지 않습니다. 최적화 프로세스 동안 에이전트는 "완료됨" 또는 "준비" 상태로 전환되고 일부는 "바쁨" 상태(즉, 테스트 프로세스가 실제로 중지됨)인 에이전트를 수동으로 비활성화/활성화할 때까지 "바쁨" 상태로 유지됩니다. . "사용 중" 상태의 에이전트를 "다시 시작"한 후 나머지는 모두 깨어나고 다음 플러그까지 프로세스가 계속됩니다.
이 경우 프로세스 중 로그에서 다음을 확인할 수 있습니다.
거리가 클 때 괄호가 강조 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
stringo :
흥미로운 :
다음 질문에 대한 답변을 듣고 싶습니다. OnTrade()에서 매개변수 챔피언십을 기다려야 합니까?
물론 아직 계획이 있다면...
기다리지 마.
이 문제는 종료되지 않았으며 개발자는 여러 번 논의했습니다. 확실한 결론은 나지 않았습니다. 구현이 너무 꼬입니다. 따라서 결정은 아직 보류 중입니다.
저것들. 이 옵션의 구현에 심각한 문제가 있습니까?:그러면 나는 스스로 신호를 알아낼 것이다. 그리고 이제 OnTrade (무효) 기능을 사용하는 것이 의미가 없다고 생각합니다. 예를 들어 12개의 거래된 기호를 사용하여 각 거래 이벤트 후에 동일한 필터를 실행하는 것입니다.
로그 로드(관련이 있는 경우 15분 후에 찾을 수 있으며 이 정도면 충분할 것입니다)