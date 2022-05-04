오류, 버그, 질문 - 페이지 409 1...402403404405406407408409410411412413414415416...3184 새 코멘트 Sergey Gritsay 2011.06.07 21:35 #4081 TG : 다음 코드가 mql5에 어떻게 표시되는지 알려주세요. 주파수에서 현재 시간을 얻는 방법? 잡고 있다 //+------------------------------------------------------------------+ //| пример.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "" #property link "" #property version "1.00" input int HourOpen= 4 ; MqlDateTime str; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { //--- //--- return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit ( const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick () { //--- TimeToStruct ( TimeCurrent (),str); if (str.hour==HourOpen) { // действие } } //+------------------------------------------------------------------+ Mykola Demko 2011.06.07 21:39 #4082 sergey1294 : 잡고 있다 TimeCurrent()에는 오버로드가 있으므로 사용자의 버전도 정확하지만 시간을 직접 확인할 수 있습니다( TimeToStruct() 무시). Yedelkin 2011.06.07 21:40 #4083 stringo : 저것들. 이 옵션의 구현에 심각한 문제가 있습니까?: void OnTrade ( const string symbol, //символ, от которого (по которому) пришло торговое событие const uchar type, //тип торгового события (изменения в ордерах, позициях или сделках) const ulong ticket //тикет ордера или сделки, либо идентификатор позиции (в зависимости от второго параметра) ); 정확히. 문제는 거래와 메시지 대기열이 어떤 식으로든 동기화되지 않는다는 것입니다. 동일한 티켓에서 많은 메시지가 올 수 있습니다. 또한 이 힙에서 첫 번째 메시지를 수신하면 동일한 티켓에 추가 메시지가 있는지 전혀 알 수 없습니다. 티켓 수정을 서둘러 처리했지만 티켓이 더 이상 존재하지 않으며 이미 마감된 위치 기록에 있습니다. 무엇을 할까요? 알 수 없음 . 이제 비인격적인 거래 이벤트가 발생하면 오픈 포지션 의 현황과 거래 내역을 즉시 알 수 있습니다. 당신은 티켓 번호가 없으며 현재 상태를 제외하고는 집중할 것이 없습니다. 연락이 없는 이틀이었다. 물론 OnTrade() 함수에서 가능한 매개변수를 사용하기 위한 다른 옵션이 있을 수 있지만 저는 이 옵션을 목표로 합니다. 1. 주문. "힙에서" 다음 메시지를 수신하면 해당 주문이 미결 주문 목록( OrderSelect ) 또는 과거 주문 목록( HistoryOrderSelect )에 있는지 여부를 주문 티켓으로 확인할 것입니다. 저것들. 주문 목록과 관련하여 특정 주문의 현재 위치에 대한 최신 정보를 얻습니다. 2. 직위. "힙에서" 다음 메시지를 수신하면 기호 이름으로 이 기호의 위치 상태가 무엇인지 알아냅니다( PositionSelect ). 저것들. 또한 현재 위치에 대한 최신 정보를 얻습니다. 다음 - 필요한 경우 특정 도구의 속성으로 작업합니다. 그래서 나는 주기적인 검사를 과도하게 사용하지 않으려고 한다. 포럼을 어지럽히 지 않도록 EA에 필요한 단순 코드(2개의 일을 그만둬, 돈을 벌 T-G 2011.06.07 21:42 #4084 Urain 및 sergey1294 신속한 응답에 감사드립니다. 이제 명확합니다. Vasiliy Zabelin 2011.06.07 22:55 #4085 AlexSTAL : 그는 무엇을 씁니다? 증상은 무엇입니까? 아무것도 쓰지 않습니다! 데모 계정 을 열려고 합니다(다른 DC에서 시도했습니다). 문제 그러면 계정을 만들 수 없습니다 [삭제] 2011.06.08 03:27 #4086 papaklass : 대부분의 거래자는 손절매 또는 이익실현이 발생했는지 그리고 어떤 상품에서 발생했는지 알아야 합니다. 나머지 거래 이벤트는 거래와 거의 관련이 없는 이국적입니다. 임호. 따라서 OnTrade() 함수 에서 기호가 보고된 경우 예를 들어 현재 잔액 값을 이전 잔액과 비교하여 sl 또는 tp가 작동한 것을 결정할 수 있습니다. 최소한 상징을 만드십시오. 동의한다. 최소한 상징이 필요하고 우리는 그것이 무엇인지 알아낼 것입니다. 여우 : 아무것도 쓰지 않습니다! 데모 계정을 열려고 합니다(다른 DC에서 시도했습니다). 문제 그러면 계정을 만들 수 없습니다 언제 어디서 터미널을 다운로드 했습니까? 이것은 유익한 정보가 아니기 때문에 다음 창의 스크린샷이 바람직합니다. [삭제] 2011.06.08 07:44 #4087 개발자 Win 2003 SP2(터미널 모드에서)의 거래 계정에서 정보가 지속적으로 삭제됩니다. 버그입니까 아니면 보안을 강화하기 위해 설계된 것입니까? 또는 다른 계정으로 일반 모드와 터미널 모드에서 동일한 프로그램 사본을 번갈아 사용하면 계정 정보가 주기적으로 사라집니다. 분명히 다른 계정의 터미널 모드에서만 비슷한 상황이 작동합니다(아직 테스트되지 않음). Yedelkin 2011.06.08 08:10 #4088 papaklass : 대부분의 거래자는 손절매 또는 이익실현이 발생했는지 그리고 어떤 상품에서 발생했는지 알아야 합니다. 나머지 거래 이벤트는 거래와 거의 관련이 없는 이국적입니다. 임호. 따라서 OnTrade() 함수 에서 기호가 보고된 경우 예를 들어 현재 잔액 값을 이전 잔액과 비교하여 sl 또는 tp가 작동한 것을 결정할 수 있습니다. 최소한 상징을 만드십시오. "티켓 보호"에서 :) 저는 보류 중인 주문으로 작업하고 출생에서 은퇴까지의 운명을 추적하는 것을 선호합니다. "무역과 거의 관련이 없는 이국적"이란 무엇입니까? 반대로 티켓으로 주문의 운명을 점 추적하는 것은 시대의 요구 사항입니다. - 예약 주문을 반복하지 않거나 이미 설정된 주문이 늦지 않게 하기 위해. 위에서 제가 작성한 매개변수가 있으면 주문 포인트 추적 블록을 OnTrade() 함수로 이전할 수 있습니다. Slava 2011.06.08 09:34 #4089 papaklass : 대부분의 거래자는 손절매 또는 이익실현이 발생했는지 그리고 어떤 상품에서 발생했는지 알아야 합니다. 나머지 거래 이벤트는 거래와 거의 관련이 없는 이국적입니다. 임호. 따라서 OnTrade() 함수 에서 기호가 보고된 경우 예를 들어 현재 잔액 값을 이전 잔액과 비교하여 sl 또는 tp가 작동한 것을 결정할 수 있습니다. 최소한 상징을 만드십시오. 다시 한 번 반복합니다. 문제가 종료되지 않았습니다. 수용 가능한 해결책을 찾을 때까지 연기되었습니다. 글쎄, 더 중요한 작업은 아직 해결되지 않았습니다. Slava 2011.06.08 09:36 #4090 Yedelkin : "티켓 보호"에서 :) 저는 보류 중인 주문으로 작업하고 출생에서 은퇴까지의 운명을 추적하는 것을 선호합니다. "무역과 거의 관련이 없는 이국적"이란 무엇입니까? 반대로 티켓으로 주문의 운명을 정확하게 추적하는 것은 시대의 요구 사항입니다. - 예약 주문을 반복하지 않거나 이미 설정된 주문이 늦지 않게 하기 위해. 위에서 작성한 매개변수가 있으면 현물 추적 주문 블록을 OnTrade() 함수 로 전송할 수 있습니다. 아마도 얼마나 많은 거래 이벤트가 아직 대기열에 있는지에 대한 정보를 제공하면 많은 것이 단순화될 것입니다. 1...402403404405406407408409410411412413414415416...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
저것들. 이 옵션의 구현에 심각한 문제가 있습니까?:
정확히. 문제는 거래와 메시지 대기열이 어떤 식으로든 동기화되지 않는다는 것입니다. 동일한 티켓에서 많은 메시지가 올 수 있습니다.
또한 이 힙에서 첫 번째 메시지를 수신하면 동일한 티켓에 추가 메시지가 있는지 전혀 알 수 없습니다. 티켓 수정을 서둘러 처리했지만 티켓이 더 이상 존재하지 않으며 이미 마감된 위치 기록에 있습니다. 무엇을 할까요? 알 수 없음 .
이제 비인격적인 거래 이벤트가 발생하면 오픈 포지션 의 현황과 거래 내역을 즉시 알 수 있습니다. 당신은 티켓 번호가 없으며 현재 상태를 제외하고는 집중할 것이 없습니다.
물론 OnTrade() 함수에서 가능한 매개변수를 사용하기 위한 다른 옵션이 있을 수 있지만 저는 이 옵션을 목표로 합니다.
1. 주문. "힙에서" 다음 메시지를 수신하면 해당 주문이 미결 주문 목록( OrderSelect ) 또는 과거 주문 목록( HistoryOrderSelect )에 있는지 여부를 주문 티켓으로 확인할 것입니다. 저것들. 주문 목록과 관련하여 특정 주문의 현재 위치에 대한 최신 정보를 얻습니다.
2. 직위. "힙에서" 다음 메시지를 수신하면 기호 이름으로 이 기호의 위치 상태가 무엇인지 알아냅니다( PositionSelect ). 저것들. 또한 현재 위치에 대한 최신 정보를 얻습니다.
다음 - 필요한 경우 특정 도구의 속성으로 작업합니다.
그래서 나는 주기적인 검사를 과도하게 사용하지 않으려고 한다.
아무것도 쓰지 않습니다! 데모 계정 을 열려고 합니다(다른 DC에서 시도했습니다).
그러면 계정을 만들 수 없습니다
대부분의 거래자는 손절매 또는 이익실현이 발생했는지 그리고 어떤 상품에서 발생했는지 알아야 합니다. 나머지 거래 이벤트는 거래와 거의 관련이 없는 이국적입니다. 임호. 따라서 OnTrade() 함수 에서 기호가 보고된 경우 예를 들어 현재 잔액 값을 이전 잔액과 비교하여 sl 또는 tp가 작동한 것을 결정할 수 있습니다. 최소한 상징을 만드십시오.
Win 2003 SP2(터미널 모드에서)의 거래 계정에서 정보가 지속적으로 삭제됩니다. 버그입니까 아니면 보안을 강화하기 위해 설계된 것입니까?
또는 다른 계정으로 일반 모드와 터미널 모드에서 동일한 프로그램 사본을 번갈아 사용하면 계정 정보가 주기적으로 사라집니다. 분명히 다른 계정의 터미널 모드에서만 비슷한 상황이 작동합니다(아직 테스트되지 않음).
"티켓 보호"에서 :) 저는 보류 중인 주문으로 작업하고 출생에서 은퇴까지의 운명을 추적하는 것을 선호합니다. "무역과 거의 관련이 없는 이국적"이란 무엇입니까? 반대로 티켓으로 주문의 운명을 정확하게 추적하는 것은 시대의 요구 사항입니다. - 예약 주문을 반복하지 않거나 이미 설정된 주문이 늦지 않게 하기 위해. 위에서 작성한 매개변수가 있으면 현물 추적 주문 블록을 OnTrade() 함수 로 전송할 수 있습니다.