오류, 버그, 질문 - 페이지 362

Mykola Demko 2011.04.13 14:56 #3611

Lizar :
이러한 기능의 필요성은 개체 유형의 수가 증가함에 따라 증가할 것입니다. 그리고 유형별로 앵커 포인트 수를 결정할 수 없을 때 객체가 나타날 때 필요합니다. 예를 들어, 일부 폴리라인. 그 동안에는 그다지 중요하지 않지만, 소원에 따라 서비스 데스크에서 발급할 수 있습니다.
이제 가장 현실적인 방법(필요한 경우)은 개체 유형별로 앵커 포인트 수를 발행하는 스위치 기능을 만드는 것입니다.
스위치에서 이 테이블(MQL5 참조/표준 상수, 열거 및 구조/ 객체 상수/객체 유형)을 처리하기만 하면 됩니다. 함수의 입력 매개변수는 ObjectGetInteger(chart_id,name, OBJPROP_TYPE )입니다.
모든 유형이 앵커 포인트에 단단히 묶여 있기 때문에 함정이 없습니다. 그러나 다양한 수의 포인트가 있는 개체가 나타나면 그러한 기능이 극도로 필요합니다.
예, 위에서 썼듯이 스위치를 통해 구현했습니다. 문제 없이 작동합니다. 그러나 아이디어는 더 나아가 더 많은 편의성과 다양성을 원합니다.
그건 그렇고, 제 생각에는 사용자가 자신의 개체를 만들 수 있게 하는 것이 좋을 것입니다. 예를 들어, 최소한 표준 개체를 공통 "브랜드" 아래의 그룹으로 결합하는 것을 허용합니다. 개체 그룹을 하나로 참조할 수 있습니다. 그러면 폴리라인, 링, 토러스와 같은 까다로운 개체가 있을 것입니다. 예, 많은 것들이 있습니다. 예, 특정 제어판의 개체도 결합할 수 있습니다. 그리고 Ctrl-B는 개체 시트가 아니라 개체 그룹의 깔끔한 이름 또는 이와 유사한 것을 제공합니다. 그러나 OnChartEven() 핸들러에서 객체를 변경하여 100,000개의 이벤트를 수신하는 문제도 해결됩니다. 이 100,000개 개체는 함께 그룹화되어 하나 의 CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE 이벤트만 수신할 수 있습니다. 일반적으로 아름다움. 물론 이 모든 것은 클래스를 통해 부분적으로 구현될 수 있지만 전부는 아닙니다.

논의 MQL4: Meta Trader 4 앗
꿈꾸는 것은 해롭지 않습니다 ... 그러나 나는 당신에게 희망을 권하지 않습니다.
Serge 2011.04.13 22:58 #3615

한 번에 여러 악기의 양초를 표시하는 표시기를 쓰고 있습니다. 출시 후 새 막대 가 나타나기 전에 모든 것이 올바르게 표시됩니다.
그러나 새로운 막대가 나타난 후 변화가 발생합니다.
그리고 ChartRedraw는 도움이 되지 않습니다. 오른쪽 버튼을 누르면 모든 것이 제자리에 업데이트됩니다. 변위를 방지하는 방법을 알려주세요?
Mykola Demko 2011.04.14 19:00 #3616

이중 정규화됨 가격 ; MqlTradeRequest 에서 자동으로?(가능성은 낮음) 그렇지 않은 경우 표준 라이브러리 에 여전히 정규화가 없는 이유는 무엇입니까? (질문은 9개월 전에 제기되었습니다)
나는 단순히 표준 라이브러리에서 편집을 함으로써 상황에서 벗어났지만 이것이 사실이 아님을 스스로 이해하고 있습니다(업데이트할 때 철거됨).
내가 틀렸다면 지적해주세요.
우리는 임의성에 대한 비난을받지 않도록 상인의 가격을 변경할 권리가 없기 때문에 자동으로 정상화하지 않습니다.
계산된 가격을 사용하는 경우 자체 정규화를 수행해야 합니다. 순 변경되지 않은 Bid/Ask 가격으로 주문하면 정규화가 필요하지 않습니다.
덕분에 원하는 것을 얻었습니다. 4개에서는 입찰/매도도 정규화해야 했습니다.
