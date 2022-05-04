오류, 버그, 질문 - 페이지 362

Lizar :
이러한 기능의 필요성은 개체 유형의 수가 증가함에 따라 증가할 것입니다. 그리고 유형별로 앵커 포인트 수를 결정할 수 없을 때 객체가 나타날 때 필요합니다. 예를 들어, 일부 폴리라인. 그 동안에는 그다지 중요하지 않지만, 소원에 따라 서비스 데스크에서 발급할 수 있습니다.

이제 가장 현실적인 방법(필요한 경우)은 개체 유형별로 앵커 포인트 수를 발행하는 스위치 기능을 만드는 것입니다.

스위치에서 이 테이블(MQL5 참조/표준 상수, 열거 및 구조/ 객체 상수/객체 유형)을 처리하기만 하면 됩니다. 함수의 입력 매개변수는 ObjectGetInteger(chart_id,name, OBJPROP_TYPE )입니다.

모든 유형이 앵커 포인트에 단단히 묶여 있기 때문에 함정이 없습니다. 그러나 다양한 수의 포인트가 있는 개체가 나타나면 그러한 기능이 극도로 필요합니다.

 
Urain :

오래 전에 ObjectGet에서 속성을 요청했습니다. 그러나 SD는 거부되었습니다.

이것은 MT5의 내부에 있는 바로 그 논리 때문인 것 같습니다.

그는 아마도 모든 포인트를 살펴보고 비어 있는지 확인합니다. 그리고 그 지점에 정상적인 숫자가 있으면 건설이 일어납니다.

즉, 개체의 유형과 앵커 포인트의 수 사이에는 직접적인 관계가 없습니다.

그래서 당신은 당신이 직접 전환해야 한다는 것을 정확히 알아차렸습니다.

 
Urain :

세르게예프 :

예, 위에서 썼듯이 스위치를 통해 구현했습니다. 문제 없이 작동합니다. 그러나 아이디어는 더 나아가 더 많은 편의성과 다양성을 원합니다.

그건 그렇고, 제 생각에는 사용자가 자신의 개체를 만들 수 있게 하는 것이 좋을 것입니다. 예를 들어, 최소한 표준 개체를 공통 "브랜드" 아래의 그룹으로 결합하는 것을 허용합니다. 개체 그룹을 하나로 참조할 수 있습니다. 그러면 폴리라인, 링, 토러스와 같은 까다로운 개체가 있을 것입니다. 예, 많은 것들이 있습니다. 예, 특정 제어판의 개체도 결합할 수 있습니다. 그리고 Ctrl-B는 개체 시트가 아니라 개체 그룹의 깔끔한 이름 또는 이와 유사한 것을 제공합니다. 그러나 OnChartEven() 핸들러에서 객체를 변경하여 100,000개의 이벤트를 수신하는 문제도 해결됩니다. 이 100,000개 개체는 함께 그룹화되어 하나 의 CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE 이벤트만 수신할 수 있습니다. 일반적으로 아름다움. 물론 이 모든 것은 클래스를 통해 부분적으로 구현될 수 있지만 전부는 아닙니다.

 

Lizar :

........... 그리고 Ctrl-B는 개체 시트가 아니라 개체 그룹의 깔끔한 이름을 제공합니다.

.......왜냐하면 이 100,000개 개체는 함께 그룹화되어 하나 의 CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE 이벤트만 수신할 수 있습니다. 일반적으로 아름다움 .......

꿈꾸는 것은 해롭지 않습니다 ... 그러나 나는 당신에게 희망을 권하지 않습니다.

:)

 

한 번에 여러 악기의 양초를 표시하는 표시기를 쓰고 있습니다. 출시 후 새 막대 가 나타나기 전에 모든 것이 올바르게 표시됩니다.

그러나 새로운 막대가 나타난 후 변화가 발생합니다.

그리고 ChartRedraw는 도움이 되지 않습니다. 오른쪽 버튼을 누르면 모든 것이 제자리에 업데이트됩니다. 변위를 방지하는 방법을 알려주세요?

이중 정규화됨 가격 ; MqlTradeRequest 에서 자동으로?(가능성은 낮음) 그렇지 않은 경우 표준 라이브러리 에 여전히 정규화가 없는 이유는 무엇입니까? (질문은 9개월 전에 제기되었습니다)

나는 단순히 표준 라이브러리에서 편집을 함으로써 상황에서 벗어났지만 이것이 사실이 아님을 스스로 이해하고 있습니다(업데이트할 때 철거됨).

 bool CTrade::PositionOpen( const string symbol, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double volume,
                           double price, double sl, double tp, const string comment)
{
...
m_request.price       =price; // ??????????
...
}

내가 틀렸다면 지적해주세요.

우리는 임의성에 대한 비난을받지 않도록 상인의 가격을 변경할 권리가 없기 때문에 자동으로 정상화하지 않습니다.

계산된 가격을 사용하는 경우 자체 정규화를 수행해야 합니다. 순 변경되지 않은 Bid/Ask 가격으로 주문하면 정규화가 필요하지 않습니다.

 
Renat :

덕분에 원하는 것을 얻었습니다. 4개에서는 입찰/매도도 정규화해야 했습니다.
 
Urain :
덕분에 원하는 것을 얻었습니다. 4개에서는 입찰/매도도 정규화해야 했습니다.

실제로 MT4에서는 Bid와 Ask를 정규화할 필요가 없습니다. 기본적으로 항상 정규화됩니다.

손에 든 예가 있으면 보여주십시오.

 
Renat :

실제로 MT4에서는 Bid와 Ask를 정규화할 필요가 없습니다. 기본적으로 항상 정규화됩니다.

예시가 있다면 보여주세요.

손에 든 예가 없습니다. 꽤 오래 전(현재 빌드에서는 모든 것이 정상일 것입니다)이었습니다. MT4에서 Bid와 Ask를 요청해도 requotes 를 받는 등의 문제가 있었던 때, normalization 후에 모든 것이 해결되었으므로 규칙은 모든 요청을 정규화하는 것으로 나타났습니다. 그러나 당신은 습관이 제2의 천성임을 스스로 이해합니다.
