오류, 버그, 질문 - 페이지 367

[삭제] 2011.04.17 11:41 #3661

Yedelkin :

문제는 다른 문제일 가능성이 큽니다. OnInit()에 정확히 동일한 배열 선언 이 있으며 제대로 작동하고 작동합니다. ArrSybols 배열 이름에서 라틴 문자 m이 누락되었습니다. 이것이 프로그래머의 문제일까요? 누락되었을 수 있지만 무언가에 의존합니까? 그리고 내가 모국어로 글을 쓴다면(내가 이해하는 한 금지되지 않음), 전체 터미널이 떨어져야 합니까? 코드는 이러한 배열 선언 없이 정확히 작동하며 차원만 지정해도 모든 것이 작동합니다.

//Вот так работает
string ArrSybols[ 10 ];

처음에 배열 선언은 다음과 같았습니다.

//List of symbols for trade on the Championship 2010
string ArrSymbolsChampionship2010[ 10 ] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "USDCHF" , "USDCAD" , "AUDUSD" , "EURJPY" , "EURCHF" , "GBPJPY" , "GBPCHF" };

Serge 2011.04.17 11:42 #3662

질문 은 여전히 유효합니다.

별도의 창에서 OBJ_CHART에 표시기를 첨부했지만 표시기 창의 크기를 조정하면 표시기 창의 크기를 조정하면 그다지 아름답지 않습니다. OBJ_CHART의 높이가 500이면 인디케이터 창의 높이가 최대 493으로 설정되었습니다. 결과적으로 못생긴 탑이 남습니다. 그것을 제거하는 방법?

코드:

if ( ObjectFind ( 0 , "MW_chart" )!= 0 )
      {
      ObjectCreate ( 0 , "MW_chart" , OBJ_CHART , 0 ,time[ 0 ],close[ 0 ]);
      ObjectSetString ( 0 , "MW_chart" , OBJPROP_SYMBOL , _Symbol );
      ObjectSetInteger ( 0 , "MW_chart" , OBJPROP_PERIOD , _Period );
      ObjectSetInteger ( 0 , "MW_chart" , OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER );
      ObjectSetInteger ( 0 , "MW_chart" , OBJPROP_XSIZE , 1000 );
      ObjectSetInteger ( 0 , "MW_chart" , OBJPROP_DATE_SCALE , false );
      ObjectSetInteger ( 0 , "MW_chart" , OBJPROP_PRICE_SCALE , false );
      ObjectSetInteger ( 0 , "MW_chart" , OBJPROP_SELECTABLE , 1 );
      ObjectSetInteger ( 0 , "MW_chart" , OBJPROP_CHART_SCALE , 2 );
      ObjectSetInteger ( 0 , "MW_chart" , OBJPROP_YSIZE , 500 );
      }
   int h= iCCI ( Symbol (), Period (), 14 , PRICE_TYPICAL );
   long id= ObjectGetInteger ( 0 , "MW_chart" , OBJPROP_CHART_ID );
   ChartIndicatorAdd (id, 1 ,h);
   ChartSetInteger (id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 1 , 493 );

Yedelkin 2011.04.17 11:56 #3663

Interesting :

누락되었을 수 있지만 무언가에 의존합니까?

물론 그것은 다릅니다. 제가 설명드릴 일이 아닙니다 :) 배열이 하나의 이름으로 선언되고 이 배열의 요소에 대한 액세스가 다른 배열 이름으로 이동하면 ... :)

어레이의 초기 수동 초기화 없이 모든 것이 작동한다면 스스로 이해하는 대로 코드를 살펴보아야 합니다. 결국 문자열 배열의 명시적 초기화가 없다고 해서 클라이언트 터미널이 자체적으로 이 배열을 초기화하는 것을 막지는 못합니다.

나는 반복한다: 나는 그러한 선을 풀고 그것의 "최대한"을 해결한다.

Mykola Demko 2011.04.17 12:10 #3664

Yedelkin :

물론 그것은 다릅니다. 제가 설명드릴 일이 아닙니다 :) 배열이 하나의 이름으로 선언되고 이 배열의 요소에 대한 액세스가 다른 배열 이름으로 이동하면 ... :)

어레이의 초기 수동 초기화 없이 모든 것이 작동한다면 스스로 이해하는 대로 코드를 살펴보아야 합니다. 결국 문자열 배열의 명시적 초기화가 없다고 해서 클라이언트 터미널이 자체적으로 이 배열을 초기화하는 것을 막지는 못합니다.

나는 반복한다: 나는 그러한 선을 풀고 그것의 "최대한"을 해결한다.

아니요, 아니요, 문제는 이름에 있는 것이 아니라 배열이 선언될 때 열거형으로 채워진다는 사실에 있습니다.

이것은 문자열을 제외한 모든 유형에서 정상적으로 작동합니다. 문자열을 사용하면 모든 프로그램이 완전히 무너집니다(전문가나 스크립트는 중요하지 않음).

이것은 명백한 버그입니다. 서비스 데스크에 문의 하십시오.

작동 방식은 다음과 같습니다.

// string a[2]={"a","b"};
long b[ 2 ]={ 2 , 3 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
//---
   Print ( "Работает" );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

그러나 배열 문자열 선언의 주석 처리를 제거하면 작동하지 않습니다.

Andrey Sharov 2011.04.17 12:40 #3665

Renat :

설정 에서 창의 최대 막대 수를 확인하십시오.

100000에서 1000000으로 변경되었습니다. 도움이 되었지만 터미널을 다시 시작한 후에만 가능합니다(도움말은 확인을 클릭한 후 변경 효과에 대해 설명함).

[삭제] 2011.04.17 13:42 #3666

Renat, 다시 야생의 taffy, 실수를 발견 한 것이 확실합니까?

Renat Fatkhullin 2011.04.17 14:00 #3667

트래픽 문제는 해결되었지만 아직 liveupdate에서 서버 구성 요소를 릴리스하지 않은 것이 사실입니다. 현재 클라이언트 터미널 업데이트 가 릴리스되었으며 서버는 다음 업데이트에 있습니다. 그들은 아직 테스트되지 않았습니다.

[삭제] 2011.04.17 14:46 #3668

Renat :

트래픽 문제는 해결되었지만 아직 liveupdate에서 서버 구성 요소를 릴리스하지 않은 것이 사실입니다. 현재 클라이언트 터미널 업데이트 가 릴리스되었으며 서버는 다음 업데이트에 있습니다. 그들은 아직 테스트되지 않았습니다.

분명한. 답변 해주셔서 감사합니다. 제 경우에도 계속 알려 드리겠습니다.

Valerii Mazurenko 2011.04.17 16:17 #3669

마지막 빌드(430)가 Forward 기간으로 테스트할 때 Custom Max가 멈춥니다(forward 테스트로 전환하는 순간인 것 같습니다). 처음에는 Expert Advisor에게 죄를 지었고 다음 코드를 확인했습니다.

input int a1;
input int a2;
input int a3;
int OnInit (){ return ( 0 );}
void OnDeinit ( const int reason){}
void OnTick (){}
double OnTester() { return ( rand ()); }

2011년 1월 1일부터 오늘(모든 앞으로 기간)까지 최적화 매개변수를 1에서 1000, 모든 틱, USDCAD, M4로 설정합니다. 매달렸다. 비활성화된 원격 에이전트 - 다시 시작됨 - 터미널도 중단되었습니다. 전달 기간을 제거했습니다. 작동합니다. Custom Max가 책임이 있는지 여부 - 확인하지 않았습니다. 이 빌드 전에는 모든 것이 작동했습니다.

Oleg 2011.04.17 16:22 #3670

이 항목은 무엇을 의미합니까?

2011.04.17 15:21:22 테스터 테스터 에이전트 실패
문제는 다른 문제일 가능성이 큽니다. OnInit()에 정확히 동일한 배열 선언 이 있으며 제대로 작동하고 작동합니다. ArrSybols 배열 이름에서 라틴 문자 m이 누락되었습니다. 이것이 프로그래머의 문제일까요?
누락되었을 수 있지만 무언가에 의존합니까?
그리고 내가 모국어로 글을 쓴다면(내가 이해하는 한 금지되지 않음), 전체 터미널이 떨어져야 합니까?
코드는 이러한 배열 선언 없이 정확히 작동하며 차원만 지정해도 모든 것이 작동합니다.
처음에 배열 선언은 다음과 같았습니다.
질문 은 여전히 유효합니다.
별도의 창에서 OBJ_CHART에 표시기를 첨부했지만 표시기 창의 크기를 조정하면 표시기 창의 크기를 조정하면 그다지 아름답지 않습니다. OBJ_CHART의 높이가 500이면 인디케이터 창의 높이가 최대 493으로 설정되었습니다. 결과적으로 못생긴 탑이 남습니다. 그것을 제거하는 방법?
코드:
물론 그것은 다릅니다. 제가 설명드릴 일이 아닙니다 :) 배열이 하나의 이름으로 선언되고 이 배열의 요소에 대한 액세스가 다른 배열 이름으로 이동하면 ... :)
어레이의 초기 수동 초기화 없이 모든 것이 작동한다면 스스로 이해하는 대로 코드를 살펴보아야 합니다. 결국 문자열 배열의 명시적 초기화가 없다고 해서 클라이언트 터미널이 자체적으로 이 배열을 초기화하는 것을 막지는 못합니다.
나는 반복한다: 나는 그러한 선을 풀고 그것의 "최대한"을 해결한다.
아니요, 아니요, 문제는 이름에 있는 것이 아니라 배열이 선언될 때 열거형으로 채워진다는 사실에 있습니다.
이것은 문자열을 제외한 모든 유형에서 정상적으로 작동합니다. 문자열을 사용하면 모든 프로그램이 완전히 무너집니다(전문가나 스크립트는 중요하지 않음).
이것은 명백한 버그입니다. 서비스 데스크에 문의 하십시오.
작동 방식은 다음과 같습니다.
그러나 배열 문자열 선언의 주석 처리를 제거하면 작동하지 않습니다.
설정 에서 창의 최대 막대 수를 확인하십시오.
Renat, 다시 야생의 taffy, 실수를 발견 한 것이 확실합니까?
트래픽 문제는 해결되었지만 아직 liveupdate에서 서버 구성 요소를 릴리스하지 않은 것이 사실입니다. 현재 클라이언트 터미널 업데이트 가 릴리스되었으며 서버는 다음 업데이트에 있습니다. 그들은 아직 테스트되지 않았습니다.
마지막 빌드(430)가 Forward 기간으로 테스트할 때 Custom Max가 멈춥니다(forward 테스트로 전환하는 순간인 것 같습니다). 처음에는 Expert Advisor에게 죄를 지었고 다음 코드를 확인했습니다.
2011년 1월 1일부터 오늘(모든 앞으로 기간)까지 최적화 매개변수를 1에서 1000, 모든 틱, USDCAD, M4로 설정합니다. 매달렸다. 비활성화된 원격 에이전트 - 다시 시작됨 - 터미널도 중단되었습니다. 전달 기간을 제거했습니다. 작동합니다. Custom Max가 책임이 있는지 여부 - 확인하지 않았습니다. 이 빌드 전에는 모든 것이 작동했습니다.
이 항목은 무엇을 의미합니까?
2011.04.17 15:21:22 테스터 테스터 에이전트 실패