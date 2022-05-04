오류, 버그, 질문 - 페이지 366 1...359360361362363364365366367368369370371372373...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.04.16 13:05 #3651 Yedelkin : 알겠습니다. 나에게 "중요한 것은 전략이 거래 조건에 가장 잘 맞는다는 것입니다." 그러나 이것은 이미 세계관의 분야에서 나온 것입니다 :) 그리고 무역 행사의 구조 외에 어떤 다른 새로운 기능을 기대하십니까? 그건 그렇고, 테스터에서 CHARTEVENT_CUSTOM 도 손실되었지만 클래스 중 하나에서 오래된 오류가 생성되었습니다. 그래서 어느쪽에 문제가 있는지 알아낼 것입니다. OnTrade의 변경 사항은 확실히 좋지만 이 블록을 사용하지 않을 수 있습니다. 그러나 이벤트 일정으로 작업할 수 있는 직접적인 가능성과 이러한 이벤트의 역사가 있다는 사실이 저를 더 매료시킨다고 가정해 보겠습니다. 챔피언십에서 캘린더로 작업할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠어요. 내가 원하는 것이 훨씬 더 많이 있습니다. 문제는 그 결과가 무엇입니까 .... Yedelkin 2011.04.16 13:15 #3652 Interesting : 1. CHARTEVENT_CUSTOM은 어디로 갔고 1011 대신 ID 11이 반환되는 이유는 무엇입니까? 확인합니다. 테스터 에서 OnChartEvent() 함수 는 CHARTEVENT_CUSTOM(==1000) 용어를 고려하지 않고 id를 반환합니다. 아마도 적절한 위치에 있는 테스터 코드에 CHARTEVENT_CUSTOM 상수와 함께 id를 추가하는 것만 남아 있을 것입니다. Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий www.mql5.com Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5 Serge 2011.04.16 18:19 #3653 문제 를 도와주세요. Edgar Akhmadeev 2011.04.16 18:54 #3654 TesterStatistics가 추가되었지만 설명과 포함은 어디에 있습니까? [삭제] 2011.04.16 23:26 #3655 개발자. 팻 어레이의 그러한 선언이 차트에서 Expert Advisor의 철거로 이어진 것은 언제부터인지 이해할 수 없습니다. 딴거인줄알고 한참동안 모든 코드를 확인했다. 오랜 확인 끝에 정확히 그러한 배열 선언이 차트에서 Expert Advisor의 코로 이어지는 것으로 나타났습니다(차원만 지정하면 모든 것이 정상입니다). string ArrSybols[ 10 ] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "USDCHF" , "USDCAD" , "AUDUSD" , "EURJPY" , "EURCHF" , "GBPJPY" , "GBPCHF" }; 마지막으로 빌드합니다. XP 프로 SP3 x32 승리. Mykola Demko 2011.04.16 23:37 #3656 Interesting : 개발자. 팻 어레이의 그러한 선언이 차트에서 Expert Advisor의 철거로 이어진 것은 언제부터인지 이해할 수 없습니다. 딴거인줄알고 한참동안 모든 코드를 확인했다. 오랜 확인 끝에 정확히 그러한 배열 선언이 차트에서 Expert Advisor의 코로 이어지는 것으로 나타났습니다(차원만 지정하면 모든 것이 정상입니다). 마지막으로 빌드합니다. XP 프로 SP3 x32 승리. 뭐가 문제인지 모르겠는데 끈끈이만 있을 뿐. Ints와 다른 거주자들은 정상적으로 자신의 냄새를 맡습니다. Renat Fatkhullin 2011.04.17 00:51 #3657 우리가 알아낼거야 Andrey Sharov 2011.04.17 01:12 #3658 빌드 430. 테스터에서 실행 후 얻은 그래프는 왼쪽으로 스크롤할 수 없습니다. 열기 닫기 화살표는 뚜렷한 이유 없이 차트의 왼쪽 가장자리에 그룹화됩니다. 시간 척도의 선택은 명확하지 않습니다. 테스트 기간은 2010년 10월 4일부터 2010년 12월 24일까지였습니다. Renat Fatkhullin 2011.04.17 01:41 #3659 설정 에서 창의 최대 막대 수를 확인하십시오. Yedelkin 2011.04.17 10:22 #3660 Interesting : 개발자. 팻 어레이의 그러한 선언이 차트에서 Expert Advisor의 철거로 이어진 것은 언제부터인지 이해할 수 없습니다. string ArrSybols[ 10 ] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "USDCHF" , "USDCAD" , "AUDUSD" , "EURJPY" , "EURCHF" , "GBPJPY" , "GBPCHF" }; 딴거인줄알고 한참동안 모든 코드를 확인했다. 오랜 확인 끝에 정확히 그러한 배열 선언이 차트에서 Expert Advisor의 코로 이어지는 것으로 나타났습니다(차원만 지정하면 모든 것이 정상입니다). 마지막으로 빌드합니다. XP 프로 SP3 x32 승리. 문제는 다른 문제일 가능성이 큽니다. OnInit()에 정확히 동일한 배열 선언이 있으며 제대로 작동하고 작동합니다. ArrSybols 배열 이름에서 라틴 문자 m을 놓쳤습니다. 이것이 프로그래머의 문제일까요? 1...359360361362363364365366367368369370371372373...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
알겠습니다. 나에게 "중요한 것은 전략이 거래 조건에 가장 잘 맞는다는 것입니다." 그러나 이것은 이미 세계관의 분야에서 나온 것입니다 :) 그리고 무역 행사의 구조 외에 어떤 다른 새로운 기능을 기대하십니까?
그건 그렇고, 테스터에서 CHARTEVENT_CUSTOM 도 손실되었지만 클래스 중 하나에서 오래된 오류가 생성되었습니다. 그래서 어느쪽에 문제가 있는지 알아낼 것입니다.
OnTrade의 변경 사항은 확실히 좋지만 이 블록을 사용하지 않을 수 있습니다. 그러나 이벤트 일정으로 작업할 수 있는 직접적인 가능성과 이러한 이벤트의 역사가 있다는 사실이 저를 더 매료시킨다고 가정해 보겠습니다.
챔피언십에서 캘린더로 작업할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠어요.
내가 원하는 것이 훨씬 더 많이 있습니다. 문제는 그 결과가 무엇입니까 ....
1. CHARTEVENT_CUSTOM은 어디로 갔고 1011 대신 ID 11이 반환되는 이유는 무엇입니까?
개발자.
팻 어레이의 그러한 선언이 차트에서 Expert Advisor의 철거로 이어진 것은 언제부터인지 이해할 수 없습니다.
딴거인줄알고 한참동안 모든 코드를 확인했다. 오랜 확인 끝에 정확히 그러한 배열 선언이 차트에서 Expert Advisor의 코로 이어지는 것으로 나타났습니다(차원만 지정하면 모든 것이 정상입니다).마지막으로 빌드합니다. XP 프로 SP3 x32 승리.
빌드 430.
테스터에서 실행 후 얻은 그래프는 왼쪽으로 스크롤할 수 없습니다. 열기 닫기 화살표는 뚜렷한 이유 없이 차트의 왼쪽 가장자리에 그룹화됩니다. 시간 척도의 선택은 명확하지 않습니다. 테스트 기간은 2010년 10월 4일부터 2010년 12월 24일까지였습니다.
