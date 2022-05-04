오류, 버그, 질문 - 페이지 140 1...133134135136137138139140141142143144145146147...3184 새 코멘트 Test Account 2010.09.21 18:26 #1391 jmp : mb off topic - 차트의 크기와 위치를 조정하고 MT5를 닫고 엽니다. 결과적으로 모든 차트가 창의 전체 너비에 걸쳐 늘어납니다. 이를 제거하는 방법은 무엇입니까? 서비스 데스크 요청을 작성하십시오. 터미널을 다시 시작하기 전(위치 설정 포함)과 실행 후 스크린샷을 제공하십시오. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Test Account 2010.09.21 18:34 #1392 Cherrr : 이 혼란스러운 이야기에서 나는 단 하나의 질문이 있습니다. 어떻게든 이 문제를 처리할 수 있습니까? 설정한 테스트 매개변수와 날짜에 대한 자세한 설명이 필요하지만 필요한 결과를 얻지는 못합니다. 그것은 당신이 실행하는 전문가를 다치게하지 않을 것입니다. 서비스 데스크에 신청서 형식으로 발급하는 것이 가장 좋습니다. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. [삭제] 2010.09.21 20:17 #1393

개발자.

새 빌드의 시장 개요에는 기호가 없습니다(또는 단순히 표시되지 않음). 아니면 단지 내 결함입니까?

빌드는 WinXP 32비트에서 작동합니다.

Yedelkin 2010.09.21 20:26 #1394

Interesting :

아니면 단지 내 결함입니까?

빌드는 WinXP 32비트에서 작동합니다.

모든 것이 남아 있습니다. XP. 마우스 오른쪽 버튼이 작동하지 않습니까?

[삭제] 2010.09.21 20:28 #1395

Yedelkin :

모든 것이 남아 있습니다. XP. 마우스 오른쪽 버튼이 작동하지 않습니까?

세 번의 재부팅 후에 모든 것이 나타나는 것처럼 보였습니다. 다른 터미널에서 해봐야겠네요...

추신

다른 사람들은 괜찮습니다. 임의의 결함처럼 보입니다 :(

Aleksey 2010.09.22 00:39 #1396

호기심이 많은. 그런 농담을 본 사람이 있습니까?

최적화 후 " 단일 테스트 실행 "에서 (최상의) 옵션을 선택하여 그래프를 확인하고 봅니다.

단일 테스트 에서 완전히 다른 결과 를 얻습니다.

그리고 설정에서 모든 것이 최적화와 동일합니다.

이미 두 번 잡아서 최적화를 중지하고 실행했는데 테스트가 최적화에 해당하지 않고 +9000에서 마이너스 9000까지 ... 캔트가 무엇인지 이해하지 못합니다. 어쩌면 내. 나는 아직 서비스에 글을 쓰지 않습니다.

무엇을 더 추가할 수 있습니까? 후자의 경우에:

최적화 후(테스트 전) 테스트 방법을 ' OHLC에서 M1 '(최적화 중)에서 ' Every tick '으로 변경했는데 결과는 동일하게 음성이었습니다. 그 후 테스트 방법을 ' OHLC on M1 '으로 다시 변경하고 다시 테스트했습니다. 차이점은 중요하지 않으며 최적화가 수행된 매개변수가 제공됩니다. OBJ_TEXT 개체에서 여러 줄에 틱 기반 전문가 고문 다중 통화 지표를 개발하는 Sergey Gritsay 2010.09.22 00:52 #1397 거래 세션 을 확인하는 기능을 작성했습니다. 테스터에서 데모 작업을 하고 싶지 않고 로그에 데이터를 인쇄했습니다. 데모에서: NN 0 Проверка (EURUSD,M5) 00 : 49 : 35 2010.09 . 21 22 : 49 : 32 >= 2010.09 . 21 00 : 00 : 00 && 2010.09 . 21 22 : 49 : 32 < 2010.09 . 21 23 : 59 : 00 DI 0 Проверка (EURUSD,M5) 00 : 49 : 37 2010.09 . 21 22 : 49 : 33 >= 2010.09 . 21 00 : 00 : 00 && 2010.09 . 21 22 : 49 : 33 < 2010.09 . 21 23 : 59 : 00 LI 0 Проверка (EURUSD,M5) 00 : 49 : 37 2010.09 . 21 22 : 49 : 34 >= 2010.09 . 21 00 : 00 : 00 && 2010.09 . 21 22 : 49 : 34 < 2010.09 . 21 23 : 59 : 00 QH 0 Проверка (EURUSD,M5) 00 : 49 : 38 2010.09 . 21 22 : 49 : 34 >= 2010.09 . 21 00 : 00 : 00 && 2010.09 . 21 22 : 49 : 34 < 2010.09 . 21 23 : 59 : 00 KH 0 Проверка (EURUSD,M5) 00 : 49 : 41 2010.09 . 21 22 : 49 : 37 >= 2010.09 . 21 00 : 00 : 00 && 2010.09 . 21 22 : 49 : 37 < 2010.09 . 21 23 : 59 : 00 CK 0 Проверка (EURUSD,M5) 00 : 49 : 41 2010.09 . 21 22 : 49 : 38 >= 2010.09 . 21 00 : 00 : 00 && 2010.09 . 21 22 : 49 : 38 < 2010.09 . 21 23 : 59 : 00 테스터에서: RE 0 Core 1 00 : 40 : 08 2010.01 . 04 04 : 01 : 00 Условие 2010.01 . 04 04 : 01 : 00 >= 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 && 2010.01 . 04 04 : 01 : 00 < 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 не выполнено RP 0 Core 1 00 : 40 : 08 2010.01 . 04 04 : 01 : 02 Условие 2010.01 . 04 04 : 01 : 02 >= 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 && 2010.01 . 04 04 : 01 : 02 < 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 не выполнено JO 0 Core 1 00 : 40 : 08 2010.01 . 04 04 : 01 : 04 Условие 2010.01 . 04 04 : 01 : 04 >= 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 && 2010.01 . 04 04 : 01 : 04 < 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 не выполнено JJ 0 Core 1 00 : 40 : 08 2010.01 . 04 04 : 01 : 06 Условие 2010.01 . 04 04 : 01 : 06 >= 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 && 2010.01 . 04 04 : 01 : 06 < 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 не выполнено RI 0 Core 1 00 : 40 : 08 2010.01 . 04 04 : 01 : 08 Условие 2010.01 . 04 04 : 01 : 08 >= 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 && 2010.01 . 04 04 : 01 : 08 < 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 не выполнено GD 0 Core 1 00 : 40 : 08 2010.01 . 04 04 : 01 : 10 Условие 2010.01 . 04 04 : 01 : 10 >= 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 && 2010.01 . 04 04 : 01 : 10 < 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 не выполнено KP 0 Core 1 00 : 40 : 08 2010.01 . 04 04 : 01 : 12 Условие 2010.01 . 04 04 : 01 : 12 >= 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 && 2010.01 . 04 04 : 01 : 12 < 2010.01 . 04 00 : 00 : 00 не выполнено 코드: //+------------------------------------------------------------------+ //| Проверка.mq5 | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" MqlDateTime str; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { //--- //--- return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit ( const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick () { //--- sesion( _Symbol ); } //+------------------------------------------------------------------+ bool sesion( string sym) { datetime start,finish; string d1,d2; datetime date= TimeCurrent (); TimeToStruct (date,str); string ty= string (str.year); string tm= string (str.mon); string td1= string (str.day); SymbolInfoSessionTrade (sym,( ENUM_DAY_OF_WEEK )str.day_of_week, 0 ,start,finish); d1 = TimeToString (start,TIME_MINUTES); d2 = TimeToString (finish- 1 ,TIME_MINUTES); datetime dd1 = StringToTime (ty+ "." +tm+ "." +td1+ " " +d1); datetime dd2 = StringToTime (ty+ "." +tm+ "." +td1+ " " +d2); if (date>=dd1 && date<dd2) { Print (date, " >= " ,dd1, " && " ,date, " < " ,dd2); return (true); } Print ( "Условие " ,date, " >= " ,dd1, " && " ,date, " < " ,dd2, " не выполнено" ); return (false); } //+------------------------------------------------------------------+ Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote www.mql5.com Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote - Документация по MQL5 Vladimir 2010.09.22 01:01 #1398 pronych : 호기심이 많은. 그런 농담을 본 사람이 있습니까? 최적화 후 " 단일 테스트 실행 "에서 (최상의) 옵션을 선택하여 그래프를 확인하고 봅니다. 단일 테스트 에서 완전히 다른 결과 를 얻습니다. 그리고 설정에서 모든 것이 최적화와 동일합니다.벌써 2번 잡히고 최적화도 멈추고 실행도 해봤는데 테스트가 안맞아요...캔트가 뭔지 모르겠네요. 어쩌면 내. 나는 아직 서비스에 글을 쓰지 않습니다. 이것은 MT4에서도 발생했습니다. 최적화 중에 과거 시세(O, H, L, C)가 변경될 수 있습니다. 가장 최근 거래의 결과는 최적화 중에 새 막대가 도착하는 경우에도 변경될 수 있습니다. 스프레드도 변경될 수 있습니다. 하나의 스프레드로 최적화를 시작하여 수행했고 다른 스프레드로 확인을 완료했습니다. MT5는 과거 스프레드(매도 및 매수)를 포함해야 하지만 직접 테스트하지는 않았습니다. 아마도 지식이 있는 사람들은 MT5의 역사적 스프레드에 대해 대답할 것입니다. MT4에서 전체 기록에 대한 스프레드는 항상 가장 최근의 스프레드와 동일한 따옴표로 사용되었습니다. 따라서 테스터의 실행 시간에 따라 테스트 결과가 달라졌습니다. 토요일과 일요일에만 결과가 변경되지 않았습니다. 우리는 재미있는 것을 무료로 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 BrainSystem: 거래 시스템 개발 Prival 2010.09.22 01:14 #1399 gpwr : .... 아마도 지식이 있는 사람들은 MT5의 역사적 스프레드에 대해 대답할 것입니다. MT4에서 전체 기록에 대한 스프레드는 항상 가장 최근의 스프레드와 동일한 따옴표로 사용되었습니다. 따라서 테스터의 실행 시간에 따라 테스트 결과가 달라졌습니다. 토요일과 일요일에만 결과가 변경되지 않았습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983 이제 내 관찰에 따르면 이것은 수정되었습니다. 스프레드로 기록 채우기 Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" www.mql5.com Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5". Aleksey 2010.09.22 02:01 #1400 gpwr : 이것은 MT4에서도 발생했습니다. 최적화 중에 과거 시세(O, H, L, C)가 변경될 수 있습니다. 가장 최근 거래의 결과는 최적화 중에 새 막대 가 도착하는 경우에도 변경될 수 있습니다. 스프레드도 변경될 수 있습니다. 하나의 스프레드로 최적화를 시작하여 수행했고 다른 스프레드로 확인을 완료했습니다. mb off topic - 차트의 크기와 위치를 조정하고 MT5를 닫고 엽니다. 결과적으로 모든 차트가 창의 전체 너비에 걸쳐 늘어납니다. 이를 제거하는 방법은 무엇입니까?
서비스 데스크 요청을 작성하십시오.
터미널을 다시 시작하기 전(위치 설정 포함)과 실행 후 스크린샷을 제공하십시오.
이 혼란스러운 이야기에서 나는 단 하나의 질문이 있습니다. 어떻게든 이 문제를 처리할 수 있습니까?
설정한 테스트 매개변수와 날짜에 대한 자세한 설명이 필요하지만 필요한 결과를 얻지는 못합니다. 그것은 당신이 실행하는 전문가를 다치게하지 않을 것입니다.
서비스 데스크에 신청서 형식으로 발급하는 것이 가장 좋습니다.
개발자.
새 빌드의 시장 개요에는 기호가 없습니다(또는 단순히 표시되지 않음). 아니면 단지 내 결함입니까?
빌드는 WinXP 32비트에서 작동합니다.
아니면 단지 내 결함입니까?
빌드는 WinXP 32비트에서 작동합니다.
모든 것이 남아 있습니다. XP. 마우스 오른쪽 버튼이 작동하지 않습니까?
세 번의 재부팅 후에 모든 것이 나타나는 것처럼 보였습니다. 다른 터미널에서 해봐야겠네요...
추신
다른 사람들은 괜찮습니다. 임의의 결함처럼 보입니다 :(
호기심이 많은. 그런 농담을 본 사람이 있습니까?
최적화 후 " 단일 테스트 실행 "에서 (최상의) 옵션을 선택하여 그래프를 확인하고 봅니다.
단일 테스트 에서 완전히 다른 결과 를 얻습니다.
그리고 설정에서 모든 것이 최적화와 동일합니다.
이미 두 번 잡아서 최적화를 중지하고 실행했는데 테스트가 최적화에 해당하지 않고 +9000에서 마이너스 9000까지 ... 캔트가 무엇인지 이해하지 못합니다. 어쩌면 내. 나는 아직 서비스에 글을 쓰지 않습니다.
무엇을 더 추가할 수 있습니까? 후자의 경우에:
최적화 후(테스트 전) 테스트 방법을 ' OHLC에서 M1 '(최적화 중)에서 ' Every tick '으로 변경했는데 결과는 동일하게 음성이었습니다. 그 후 테스트 방법을 ' OHLC on M1 '으로 다시 변경하고 다시 테스트했습니다. 차이점은 중요하지 않으며 최적화가 수행된 매개변수가 제공됩니다.
거래 세션 을 확인하는 기능을 작성했습니다. 테스터에서 데모 작업을 하고 싶지 않고 로그에 데이터를 인쇄했습니다.
데모에서:
테스터에서:
코드:
호기심이 많은. 그런 농담을 본 사람이 있습니까?
최적화 후 " 단일 테스트 실행 "에서 (최상의) 옵션을 선택하여 그래프를 확인하고 봅니다.
단일 테스트 에서 완전히 다른 결과 를 얻습니다.
그리고 설정에서 모든 것이 최적화와 동일합니다.
벌써 2번 잡히고 최적화도 멈추고 실행도 해봤는데 테스트가 안맞아요...캔트가 뭔지 모르겠네요. 어쩌면 내. 나는 아직 서비스에 글을 쓰지 않습니다.
.... 아마도 지식이 있는 사람들은 MT5의 역사적 스프레드에 대해 대답할 것입니다. MT4에서 전체 기록에 대한 스프레드는 항상 가장 최근의 스프레드와 동일한 따옴표로 사용되었습니다. 따라서 테스터의 실행 시간에 따라 테스트 결과가 달라졌습니다. 토요일과 일요일에만 결과가 변경되지 않았습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983
이제 내 관찰에 따르면 이것은 수정되었습니다. 스프레드로 기록 채우기
이것은 MT4에서도 발생했습니다. 최적화 중에 과거 시세(O, H, L, C)가 변경될 수 있습니다. 가장 최근 거래의 결과는 최적화 중에 새 막대 가 도착하는 경우에도 변경될 수 있습니다. 스프레드도 변경될 수 있습니다. 하나의 스프레드로 최적화를 시작하여 수행했고 다른 스프레드로 확인을 완료했습니다. MT5는 과거 스프레드(매도 및 매수)를 포함해야 하지만 직접 테스트하지는 않았습니다. 아마도 지식이 있는 사람들은 MT5의 역사적 스프레드에 대해 대답할 것입니다. MT4에서 전체 기록에 대한 스프레드는 항상 가장 최근의 스프레드와 동일한 따옴표로 사용되었습니다. 따라서 테스터의 실행 시간에 따라 테스트 결과가 달라졌습니다. 토요일과 일요일에만 결과가 변경되지 않았습니다.