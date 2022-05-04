오류, 버그, 질문 - 페이지 292 1...285286287288289290291292293294295296297298299...3184 새 코멘트 fvdtrejder 2011.02.03 21:48 #2911 Interesting : 아이디어에 따르면 자동으로 true-1, false-0으로 변환됩니다. 감사합니다 Yedelkin 2011.02.03 21:51 #2912 fvdtrejder : 프로그램에서 정적 int Recount [] 배열을 설명한 후 Recount[Number] =false를 쓸 수 있습니까? 죄송합니다. 저는 이 프로그램을 구체적으로 공부하지 않았기 때문에 프로그램의 논리를 모릅니다. 당신을 괴롭히는 것은 정확히 무엇입니까? 정적 배열의 요소는 프로그램에서 값을 변경합니까? [삭제] 2011.02.03 22:03 #2913 Yedelkin : 죄송합니다. 저는 이 프로그램을 구체적으로 공부하지 않았기 때문에 프로그램의 논리를 모릅니다. 당신을 괴롭히는 것은 정확히 무엇입니까? 정적 배열의 요소는 프로그램에서 값을 변경합니까? int에 부울 값이 할당된다는 사실. Yedelkin 2011.02.03 22:21 #2914 Interesting : int에 부울 값이 할당된다는 사실. 아, 옵션도 있습니다. 이 질문이 혼란스럽다면 암시적 유형 캐스팅에 대한 참조 책을 살펴보십시오. 원칙적으로 Interesting 은 이미 이 질문에 답했습니다. 그러나 완전히 세심한 작업을 수행하려면 명시적 유형 캐스팅을 제안합니다. Recount[Number] = ( int ) false ; Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Приведение типов www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Приведение типов - Документация по MQL5 Dmitriy Skub 2011.02.03 22:21 #2915 fvdtrejder : boolean 표현식이 1 또는 0으로 변환되는 프로그램을 찾지 못했거나 무언가를 이해하지 못했습니다. 나머지는 감사합니다 bool 유형 도 정수로 저장되지만 크기는 1바이트이므로 int 유형으로의 변환은 자동으로 수행됩니다. 이 방법의 단점은 다른 컴파일러로의 이식성을 보장할 수 없다는 것입니다. 그러나 이 경우에는 다른 컴파일러가 단순히 존재하지 않기 때문에 문제가 되지 않습니다. Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Тип bool www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Целые типы / Тип bool - Документация по MQL5 fvdtrejder 2011.02.03 23:17 #2916 Yedelkin : 죄송합니다. 저는 이 프로그램을 구체적으로 공부하지 않았기 때문에 프로그램의 논리를 모릅니다. 당신을 괴롭히는 것은 정확히 무엇입니까? 정적 배열의 요소는 프로그램에서 값을 변경합니까? 다 이해합니다 감사합니다 vda 2011.02.04 02:23 #2917 beginner : 여기서 1분 전에 Symbol1의 위치가 변경되었다는 것을 알게 된 것이 흥미롭습니다. 나는 당신이 다른 방법을 사용하고 있다는 것을 이해하지만 요점은 당신이 필요 이상으로 많이 열지 않기 위해 이것은 당신의 일입니다 ... 당신을 위해 이것을 씹으십시오. Oleg 2011.02.04 10:18 #2918 alexluek : 나는 당신이 다른 방법을 사용하고 있다는 것을 이해하지만 요점은 당신이 필요 이상으로 많이 열지 않기 위해 이것은 당신의 일입니다 ... 당신을 위해 이것을 씹으십시오. 결론은 symbol1 로 열고 symbol2,3으로 볼륨을 조정한다는 것입니다. 제안하신 내용이 맞습니다. 감사합니다. vda 2011.02.04 17:08 #2919 MT5 391 테스터 차트에 문제가 있습니다. 이전 버전에서는 문을 닫은 곳과 + 또는 -를 볼 수 있습니다. 그리고 이제 그들은 어떻게 든 붙어 있습니다. 무화과 에 . 2번 열림 + 2번 닫힘 - 2번이 아닌 1번 거래로 표시 또는 심지어 3.4 저것들. 이전 버전에서 동일한 기간과 동일한 매개변수를 테스트했기 때문에 그랬어야 했습니다. 그건 그렇고 - 2 쌍에서 작업 (차익 거래) Voodoo_King 2011.02.06 12:10 #2920 빌드 391, 392 결과 테이블에서 테스트 실행 #271에 대한 매개변수를 설정합니다. 그리고 우리는 테이블에 있는 것과 밀접하게 연관되지 않는 결과를 얻습니다((( 1...285286287288289290291292293294295296297298299...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아이디어에 따르면 자동으로 true-1, false-0으로 변환됩니다.
프로그램에서 정적 int Recount [] 배열을 설명한 후 Recount[Number] =false를 쓸 수 있습니까?
죄송합니다. 저는 이 프로그램을 구체적으로 공부하지 않았기 때문에 프로그램의 논리를 모릅니다. 당신을 괴롭히는 것은 정확히 무엇입니까? 정적 배열의 요소는 프로그램에서 값을 변경합니까?
int에 부울 값이 할당된다는 사실.
아, 옵션도 있습니다. 이 질문이 혼란스럽다면 암시적 유형 캐스팅에 대한 참조 책을 살펴보십시오.
원칙적으로 Interesting 은 이미 이 질문에 답했습니다. 그러나 완전히 세심한 작업을 수행하려면 명시적 유형 캐스팅을 제안합니다.
boolean 표현식이 1 또는 0으로 변환되는 프로그램을 찾지 못했거나 무언가를 이해하지 못했습니다.
나머지는 감사합니다
bool 유형 도 정수로 저장되지만 크기는 1바이트이므로 int 유형으로의 변환은 자동으로 수행됩니다.
이 방법의 단점은 다른 컴파일러로의 이식성을 보장할 수 없다는 것입니다. 그러나 이 경우에는 다른 컴파일러가 단순히 존재하지 않기 때문에 문제가 되지 않습니다.
죄송합니다. 저는 이 프로그램을 구체적으로 공부하지 않았기 때문에 프로그램의 논리를 모릅니다. 당신을 괴롭히는 것은 정확히 무엇입니까? 정적 배열의 요소는 프로그램에서 값을 변경합니까?
여기서 1분 전에 Symbol1의 위치가 변경되었다는 것을 알게 된 것이 흥미롭습니다.
나는 당신이 다른 방법을 사용하고 있다는 것을 이해하지만 요점은 당신이
필요 이상으로 많이 열지 않기 위해 이것은 당신의 일입니다 ...
당신을 위해 이것을 씹으십시오.
나는 당신이 다른 방법을 사용하고 있다는 것을 이해하지만 요점은 당신이
필요 이상으로 많이 열지 않기 위해 이것은 당신의 일입니다 ...
당신을 위해 이것을 씹으십시오.
MT5 391
테스터 차트에 문제가 있습니다. 이전 버전에서는
문을 닫은 곳과 + 또는 -를 볼 수 있습니다.
그리고 이제 그들은 어떻게 든 붙어 있습니다. 무화과 에 . 2번 열림 + 2번 닫힘 - 2번이 아닌 1번 거래로 표시
또는 심지어 3.4
저것들. 이전 버전에서 동일한 기간과 동일한 매개변수를 테스트했기 때문에 그랬어야 했습니다.
그건 그렇고 - 2 쌍에서 작업 (차익 거래)
빌드 391, 392
결과 테이블에서 테스트 실행 #271에 대한 매개변수를 설정합니다.
그리고 우리는 테이블에 있는 것과 밀접하게 연관되지 않는 결과를 얻습니다(((