Interesting :
아이디어에 따르면 자동으로 true-1, false-0으로 변환됩니다.
감사합니다
 
fvdtrejder :
프로그램에서 정적 int Recount [] 배열을 설명한 후 Recount[Number] =false를 쓸 수 있습니까?
죄송합니다. 저는 이 프로그램을 구체적으로 공부하지 않았기 때문에 프로그램의 논리를 모릅니다. 당신을 괴롭히는 것은 정확히 무엇입니까? 정적 배열의 요소는 프로그램에서 값을 변경합니까?
Yedelkin :
int에 부울 값이 할당된다는 사실.
 
Interesting :
int에 부울 값이 할당된다는 사실.

아, 옵션도 있습니다. 이 질문이 혼란스럽다면 암시적 유형 캐스팅에 대한 참조 책을 살펴보십시오.

원칙적으로 Interesting 은 이미 이 질문에 답했습니다. 그러나 완전히 세심한 작업을 수행하려면 명시적 유형 캐스팅을 제안합니다. 

Recount[Number] = ( int ) false
fvdtrejder :

boolean 표현식이 1 또는 0으로 변환되는 프로그램을 찾지 못했거나 무언가를 이해하지 못했습니다.

나머지는 감사합니다

bool 유형 도 정수로 저장되지만 크기는 1바이트이므로 int 유형으로의 변환은 자동으로 수행됩니다.

이 방법의 단점은 다른 컴파일러로의 이식성을 보장할 수 없다는 것입니다. 그러나 이 경우에는 다른 컴파일러가 단순히 존재하지 않기 때문에 문제가 되지 않습니다.

Yedelkin :
다 이해합니다 감사합니다
 
beginner :
여기서 1분 전에 Symbol1의 위치가 변경되었다는 것을 알게 된 것이 흥미롭습니다.

나는 당신이 다른 방법을 사용하고 있다는 것을 이해하지만 요점은 당신이

필요 이상으로 많이 열지 않기 위해 이것은 당신의 일입니다 ...

당신을 위해 이것을 씹으십시오.

 
alexluek :

나는 당신이 다른 방법을 사용하고 있다는 것을 이해하지만 요점은 당신이

필요 이상으로 많이 열지 않기 위해 이것은 당신의 일입니다 ...

당신을 위해 이것을 씹으십시오.

결론은 symbol1 로 열고 symbol2,3으로 볼륨을 조정한다는 것입니다. 제안하신 내용이 맞습니다. 감사합니다.
 

MT5 391

테스터 차트에 문제가 있습니다. 이전 버전에서는

문을 닫은 곳과 + 또는 -를 볼 수 있습니다.

그리고 이제 그들은 어떻게 든 붙어 있습니다. 무화과 에 . 2번 열림 + 2번 닫힘 - 2번이 아닌 1번 거래로 표시

또는 심지어 3.4


저것들. 이전 버전에서 동일한 기간과 동일한 매개변수를 테스트했기 때문에 그랬어야 했습니다.



그건 그렇고 - 2 쌍에서 작업 (차익 거래)

 

빌드 391, 392

결과 테이블에서 테스트 실행 #271에 대한 매개변수를 설정합니다.

최적화 결과

그리고 우리는 테이블에 있는 것과 밀접하게 연관되지 않는 결과를 얻습니다(((

271개의 패스에 대한 결과

