오류, 버그, 질문 - 페이지 133 1...126127128129130131132133134135136137138139140...3184 새 코멘트 Mario 2010.09.15 14:53 #1321 Interesting : 내가 이해하는 한, 데모 또는 테스터에서와 같이 발생액이... 어때요? 재발견 또는 발생 Test Account 2010.09.15 15:02 #1322 Dmitriy2 : 따라서 로그에 값을 출력할 때 한 번만(처음으로) 포물선 함수, 즉 CopyBuffer는 -1이 아닌 0을 반환합니다. 오류가 발생한 경우에 발생해야 하기 때문입니다(그렇지 않아야 하지만 모든 데이터가 있고 모든 것이 업로드되고 멋진다차원 배열 이 없으며 오류가 없어야 합니다! ). 그리고 이것은 테스터에서만 한 번만 발생합니다. 그러면 모든 것이 잘 작동합니다. 메인 코드에서는 함수가 나에게 무엇을 반환하는지는 중요하지 않으며, 결국 거래 요청에 관해서는 요청에 대해 수신된 값을 범용 함수로 확인하고 만약 모든 것이 정상입니다. 요청을 보냅니다. 아니요. 정상이 될 때까지 기다립니다... 포물선 getter 함수에서 이 코드를 시도하십시오. double Параболик( ENUM_TIMEFRAMES период, double step, double maximum, int бар) { double ЗначениеParabolic[ 1 ]; int Parabolic= iSAR ( Symbol (),период,step,maximum); int cb= CopyBuffer (Parabolic, 0 ,бар, 1 ,ЗначениеParabolic); if (cb!= 1 ) Print ( "BarsCalculated " , BarsCalculated (Parabolic), ", CopyBuffer " , cb, ", ArrayValue " ,ЗначениеParabolic[ 0 ]); return (ЗначениеParabolic[ 0 ]); } 로그에 이와 같은 내용이 표시됩니다. 2010.09 . 15 14 : 53 : 53 Core 1 2010.09 . 01 00 : 00 : 07 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 2010.09 . 15 14 : 53 : 53 Core 1 2010.09 . 01 00 : 00 : 07 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 2010.09 . 15 14 : 53 : 53 Core 1 2010.09 . 01 00 : 00 : 07 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 2010.09 . 15 14 : 53 : 53 Core 1 2010.09 . 01 00 : 00 : 07 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 2010.09 . 15 14 : 53 : 53 Core 1 2010.09 . 01 00 : 00 : 07 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 2010.09 . 15 14 : 53 : 53 Core 1 SLпоПервойТочкеПараболика=true 이것은 -1이 아닌 0을 얻는 이유를 설명합니다. 3번째 반복하겠습니다. 데이터를 사용할 수 있지만 지표 값은 해당 시점에서 계산되지 않을 수 있습니다(MAY). 설명서에 적혀있어요! [삭제] 2010.09.15 15:39 #1323 maryan.dirtyn : 어때요? 재발견 또는 발생 FC는 재개장으로 어려움을 겪고 MT는 평생 동안 누적되었습니다. 일반 요일 싱글 및 수요일 x3( 트리플 스왑 날짜 지정)... Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Mario 2010.09.15 16:04 #1324 Interesting : FC는 재개장으로 어려움을 겪고 있으며 MT에서는 평생 동안 발생했습니다. 일반 요일 싱글 및 수요일 x3( 트리플 스왑 날짜 지정)... 나는 FK가 무엇인지 모른다.. 나는 그것이 챔피언십에서 어떻게 될 것인지 알아야합니다. Дмитрий 2010.09.15 16:07 #1325 alexvd : 포물선 getter 함수에서 이 코드를 시도하십시오. 로그에 이와 같은 내용이 표시됩니다. 이것은 -1이 아닌 0을 얻는 이유를 설명합니다. 3번째 반복하겠습니다. 데이터를 사용할 수 있지만 지표 값은 해당 시점에서 계산되지 않을 수 있습니다(MAY). 설명서에 적혀있어요! 정확히, 우리는 CopyBuffer의 응답이 아닌 포물선의 값을 얻습니다 ... 좋아... 포물선의 기능을 당신이 제공한 것으로 변경합시다(인화와 함께). for 루프에 지문을 추가합니다(제로 보호 없음) if (НапрСигнала== ORDER_TYPE_BUY ) { if (SLпоПервойТочкеПараболика==true) for (i= 0 ;;i=i+ 1 ) { Print ( "бай, параболик до иф " ,Параболик( PERIOD_CURRENT , 0.02 , 0.2 ,i+ 1 )); if (iLow( PERIOD_CURRENT ,i+ 1 , 1 )<Параболик( PERIOD_CURRENT , 0.02 , 0.2 ,i+ 1 )) // || Параболик(PERIOD_CURRENT,0.02,0.2,i+1)<=0 { Print ( "бай, параболик после иф " ,Параболик( PERIOD_CURRENT , 0.02 , 0.2 ,i+ 1 )); break ; } } ЗначениеSAR= NormalizeDouble (Параболик( PERIOD_CURRENT , 0.02 , 0.2 ,i)/ТИК, 0 )*ТИК; if (БИД>ЗначениеSAR) //bay slтики=( int ) NormalizeDouble ((АСК-ЗначениеSAR)/ТИК, 0 ); } if (НапрСигнала== ORDER_TYPE_SELL ) { if (SLпоПервойТочкеПараболика==true) for (i= 0 ;;i=i+ 1 ) { Print ( "селл, параболик до иф " ,Параболик( PERIOD_CURRENT , 0.02 , 0.2 ,i+ 1 )); if (iHigh( PERIOD_CURRENT ,i+ 1 , 1 )>Параболик( PERIOD_CURRENT , 0.02 , 0.2 ,i+ 1 )) // || Параболик(PERIOD_CURRENT,0.02,0.2,i+1)<=0 { Print ( "селл, параболик после иф " ,Параболик( PERIOD_CURRENT , 0.02 , 0.2 ,i+ 1 )); break ; } } ЗначениеSAR= NormalizeDouble (Параболик( PERIOD_CURRENT , 0.02 , 0.2 ,i)/ТИК, 0 )*ТИК; if (БИД<ЗначениеSAR) //sell slтики=( int ) NormalizeDouble ((ЗначениеSAR-БИД)/ТИК, 0 ); } 테스터에서 실행 JQ 0 Core 1 15 : 16 : 37 agent process started NJ 0 Core 1 15 : 16 : 37 connecting to 127.0 . 0.1 : 3000 NJ 0 Core 1 15 : 16 : 39 connected GP 0 Core 1 15 : 16 : 39 authorized (agent build 328 ) LK 0 Tester 15 : 16 : 39 EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Отладка.ex5 from 2010.01 . 01 00 : 00 to 2010.09 . 11 00 : 00 to be started RH 0 Core 1 15 : 16 : 41 common synchronization completed RS 0 Core 1 15 : 16 : 41 3124 bytes of account info loaded RI 0 Core 1 15 : 16 : 41 3768 bytes of group info loaded MN 0 Core 1 15 : 16 : 41 7170 bytes of tester parameters loaded EL 0 Core 1 15 : 16 : 41 275 bytes of selected symbols loaded IK 0 Core 1 15 : 16 : 41 expert file added: Experts\Отладка.ex5. 6597 bytes loaded LE 0 Core 1 15 : 16 : 41 initial deposit 10000.00 USD, leverage 1 : 100 KO 0 Core 1 15 : 16 : 41 successfully initialized RQ 0 Core 1 15 : 16 : 41 23 Kb of total initialization data received KK 0 Core 1 15 : 16 : 41 performance: 72 HP 0 Core 1 15 : 16 : 41 EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received RI 0 Core 1 15 : 16 : 43 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize MG 0 Core 1 15 : 16 : 43 EURUSD: history synchronized from 1993.05 . 13 to 2010.09 . 10 MP 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 CD 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 IK 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 ON 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 ER 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 KI 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 QL 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 GP 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 MG 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 CK 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 IN 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 OE 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 EI 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 KL 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 QS 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 GG 0 Core 1 15 : 16 : 45 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 KJ 0 Core 1 15 : 16 : 47 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 EN 0 Core 1 15 : 16 : 47 2010.01 . 04 00 : 00 : 02 BarsCalculated - 1 , CopyBuffer - 1 , ArrayValue 0 취소를 누를 때까지 무한대로 전문가를 차트에 올리다 PJ 0 Experts 15:27:14 expert Отладка (EURUSD,M20) removed MR 0 Trades 15:27:18 '677265' : instant buy 0.10 EURUSD at 1.29697 EH 0 Trades 15:27:19 '677265' : accepted instant buy 0.10 EURUSD at 1.29697 GL 0 Trades 15:27:21 '677265' : order #1350474 buy 0.10 EURUSD at 1.29697 done LH 0 Trades 15:27:21 '677265' : deal #1426626 buy 0.10 EURUSD at 1.29697 done (based on order #1350474) LI 0 Experts 15:27:56 expert Отладка (EURUSD,M20) loaded successfully IR 0 Trades 15:28:07 '677265' : instant sell 0.10 EURUSD at 1.29690 sl: 1.30136 tp: 1.29502 IM 0 Trades 15:28:08 '677265' : accepted instant sell 0.10 EURUSD at 1.29690 sl: 1.30136 tp: 1.29502 RK 0 Trades 15:28:10 '677265' : order #1350477 sell 0.10 EURUSD at 1.29690 done RO 0 Trades 15:28:10 '677265' : deal #1426629 sell 0.10 EURUSD at 1.29690 done (based on order #1350477) 로그에 오류가 없습니다 전문가 탭에서 우리는 그림을보고 오류도 없습니다. 포물선의 점을 셀 수 있습니다. 모든 것이 명확하게 일치합니다. 12 번째에 우리는주기를 종료합니다 ... Дмитрий 2010.09.15 16:10 #1326 오래전에 MQL5에서 "그 순간" 또는 이... 데이터가 여기 저기에 계산되지 않을 수 있다는 것을 깨달았습니다... 하지만 이것은 옳지 않습니다. 수정해야 하며 코드에 목발을 쓰지 않아야 합니다. 그건 그렇고, 이것은 포물선 뿐만 아니라 다른 모든 지표의 경우입니다. [삭제] 2010.09.15 16:11 #1327 maryan.dirtyn : 나는 FK가 무엇인지 모른다.. 나는 그것이 챔피언십에서 어떻게 될 것인지 알아야합니다. FC - Forex Club 및 Rumus2 터미널을 가정해 보겠습니다. 챔피언십 테스트 계정이 있나요? 그것을 시도하면 모든 것이 명확해질 것입니다 ... Test Account 2010.09.15 17:23 #1328 Dmitriy2 : 오래전에 MQL5에서 "그 순간" 또는 이... 데이터가 여기 저기에 계산되지 않을 수 있다는 것을 깨달았습니다... 하지만 이것은 옳지 않습니다. 수정해야 하며 코드에 목발을 쓰지 않아야 합니다. 그건 그렇고, 이것은 포물선뿐만 아니라 다른 모든 지표의 경우입니다. 토론을 시작하지 맙시다. 이 주제는 여러 번 논의되었습니다. 얼마 전 그들은 이미 다시 돌아왔습니다( https://www.mql5.com/en/forum/1951 ). Тестер стратегий. Помогите разобраться с ошибкой. www.mql5.com mq5) handle индикатора объявляется как глобальная переменная, индикатор инициализируется в OnInit() и передается в функцию. [삭제] 2010.09.15 18:30 #1329 앉아있어..보고있어.. MQL5와 MQL4가 같은 팀에서 작성되었다는 것이 믿기지 않습니다.((( MQ4 - 비행.. MQ5 - 베이비 토크 .. 나는 누군가를 화나게하고 싶지 않았지만 .. ((( Дмитрий 2010.09.15 19:11 #1330 alexvd : 토론을 시작하지 맙시다. 이 주제는 여러 번 논의되었습니다. 얼마 전 그들은 이미 다시 돌아왔습니다( https://www.mql5.com/en/forum/1951 ). 나는이 주제를 본 적이 없습니다 ... 예, 동일합니다 ... 사실은 모든 경우에 대해 어리석게도 모든 행에서 검사를 수행하여 코드를 혼란스럽게 하고 쌓이게 하지는 않을 것입니다. 이것이 논의되지 않으면 ... 목발이 추가되고 상당히 큰 프로젝트가 마침내 완전히 다시 완료되어 작업을 시작합니다 ... 그러나 일반적으로 나는이 접근 방식에 놀랐습니다 ... 그러한 질문이 제기 된 것은 이번이 처음이 아닙니다 (다른 사람들이 앞으로 한 번 이상 가질 것이라고 확신합니다). "처음처럼" 매번 이 버그를 해결하기 위해 수행해야 하는 작업을 설명하기 위해 자신과 다른 사람들의 작업 시간이 많이 소요됩니다. 당신이 해야 할 일은 Expert Advisor를 시작할 때 해당 브랜치에서 권장하는 이 하나를 TESTER에 추가하는 것입니다. 쉘이 글리치를 암시하고 아주 정확하게 정의된 글리치를 의미해서는 안 되며 이러한 글리치는 코드에서 우회되어야 했습니다. 또한 TERMINAL은 정확하고 올바르게 작동하며 오류가 없습니다(이 상황에서). 그러나 테스터의 작업은 터미널의 작업과 다릅니다. ps equi 안녕하세요 :) 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 프랙탈 브레이크 아웃 멈춤 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 1...126127128129130131132133134135136137138139140...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
내가 이해하는 한, 데모 또는 테스터에서와 같이 발생액이...
따라서 로그에 값을 출력할 때 한 번만(처음으로) 포물선 함수, 즉 CopyBuffer는 -1이 아닌 0을 반환합니다. 오류가 발생한 경우에 발생해야 하기 때문입니다(그렇지 않아야 하지만 모든 데이터가 있고 모든 것이 업로드되고 멋진다차원 배열 이 없으며 오류가 없어야 합니다! ). 그리고 이것은 테스터에서만 한 번만 발생합니다. 그러면 모든 것이 잘 작동합니다.
메인 코드에서는 함수가 나에게 무엇을 반환하는지는 중요하지 않으며, 결국 거래 요청에 관해서는 요청에 대해 수신된 값을 범용 함수로 확인하고 만약 모든 것이 정상입니다. 요청을 보냅니다. 아니요. 정상이 될 때까지 기다립니다...
포물선 getter 함수에서 이 코드를 시도하십시오.
로그에 이와 같은 내용이 표시됩니다.
이것은 -1이 아닌 0을 얻는 이유를 설명합니다.
3번째 반복하겠습니다. 데이터를 사용할 수 있지만 지표 값은 해당 시점에서 계산되지 않을 수 있습니다(MAY). 설명서에 적혀있어요!
어때요? 재발견 또는 발생
FC는 재개장으로 어려움을 겪고 있으며 MT에서는 평생 동안 발생했습니다. 일반 요일 싱글 및 수요일 x3( 트리플 스왑 날짜 지정)...
포물선 getter 함수에서 이 코드를 시도하십시오.
로그에 이와 같은 내용이 표시됩니다.
이것은 -1이 아닌 0을 얻는 이유를 설명합니다.
3번째 반복하겠습니다. 데이터를 사용할 수 있지만 지표 값은 해당 시점에서 계산되지 않을 수 있습니다(MAY). 설명서에 적혀있어요!
정확히, 우리는 CopyBuffer의 응답이 아닌 포물선의 값을 얻습니다 ...
좋아... 포물선의 기능을 당신이 제공한 것으로 변경합시다(인화와 함께).
for 루프에 지문을 추가합니다(제로 보호 없음)
테스터에서 실행
취소를 누를 때까지 무한대로
전문가를 차트에 올리다
로그에 오류가 없습니다
전문가 탭에서 우리는 그림을보고 오류도 없습니다.
포물선의 점을 셀 수 있습니다. 모든 것이 명확하게 일치합니다. 12 번째에 우리는주기를 종료합니다 ...
오래전에 MQL5에서 "그 순간" 또는 이... 데이터가 여기 저기에 계산되지 않을 수 있다는 것을 깨달았습니다... 하지만 이것은 옳지 않습니다. 수정해야 하며 코드에 목발을 쓰지 않아야 합니다.
그건 그렇고, 이것은 포물선 뿐만 아니라 다른 모든 지표의 경우입니다.
나는 FK가 무엇인지 모른다.. 나는 그것이 챔피언십에서 어떻게 될 것인지 알아야합니다.
FC - Forex Club 및 Rumus2 터미널을 가정해 보겠습니다.
챔피언십 테스트 계정이 있나요? 그것을 시도하면 모든 것이 명확해질 것입니다 ...
오래전에 MQL5에서 "그 순간" 또는 이... 데이터가 여기 저기에 계산되지 않을 수 있다는 것을 깨달았습니다... 하지만 이것은 옳지 않습니다. 수정해야 하며 코드에 목발을 쓰지 않아야 합니다.
그건 그렇고, 이것은 포물선뿐만 아니라 다른 모든 지표의 경우입니다.
토론을 시작하지 맙시다.
이 주제는 여러 번 논의되었습니다. 얼마 전 그들은 이미 다시 돌아왔습니다( https://www.mql5.com/en/forum/1951 ).
앉아있어..보고있어..
MQL5와 MQL4가 같은 팀에서 작성되었다는 것이 믿기지 않습니다.(((
MQ4 - 비행..
MQ5 - 베이비 토크 .. 나는 누군가를 화나게하고 싶지 않았지만 .. (((
토론을 시작하지 맙시다.
이 주제는 여러 번 논의되었습니다. 얼마 전 그들은 이미 다시 돌아왔습니다( https://www.mql5.com/en/forum/1951 ).
나는이 주제를 본 적이 없습니다 ... 예, 동일합니다 ...
사실은 모든 경우에 대해 어리석게도 모든 행에서 검사를 수행하여 코드를 혼란스럽게 하고 쌓이게 하지는 않을 것입니다. 이것이 논의되지 않으면 ... 목발이 추가되고 상당히 큰 프로젝트가 마침내 완전히 다시 완료되어 작업을 시작합니다 ...
그러나 일반적으로 나는이 접근 방식에 놀랐습니다 ... 그러한 질문이 제기 된 것은 이번이 처음이 아닙니다 (다른 사람들이 앞으로 한 번 이상 가질 것이라고 확신합니다). "처음처럼" 매번 이 버그를 해결하기 위해 수행해야 하는 작업을 설명하기 위해 자신과 다른 사람들의 작업 시간이 많이 소요됩니다.
당신이 해야 할 일은 Expert Advisor를 시작할 때 해당 브랜치에서 권장하는 이 하나를 TESTER에 추가하는 것입니다.
쉘이 글리치를 암시하고 아주 정확하게 정의된 글리치를 의미해서는 안 되며 이러한 글리치는 코드에서 우회되어야 했습니다. 또한 TERMINAL은 정확하고 올바르게 작동하며 오류가 없습니다(이 상황에서). 그러나 테스터의 작업은 터미널의 작업과 다릅니다.
ps equi 안녕하세요 :)