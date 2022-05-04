오류, 버그, 질문 - 페이지 141 1...134135136137138139140141142143144145146147148...3184 새 코멘트 Vladimir 2010.09.22 04:32 #1401 pronych : 글쎄, 스프레드에 관해서는 이것은 단지 알려져 있습니다. 그것들은 아주 오래전에 인용문에 추가되었으며(우주의 기준에 따라) 한 달 전부터 변경되었을 가능성이 거의 없습니다. 그리고 시스템 자체는 스프레드에서 그러한 손실을 의미하지 않습니다. 여기에 맞지 않는 것이 있습니다. 코드의 어딘가를 망쳤거나(가능성은 낮음) 실제로 테스트 결과가 최적화 결과와 근본적으로 다를 때 발생합니다. 그리고 이것은 이미 버그입니다. 그래서 나는 모든 사람에게 묻습니다. 다른 사람이 이것을 경험 했습니까? 간단한 Expert Advisor를 빠르게 작성하고 최적화를 실행했습니다. 그런 다음 그는 최고의 옵션을 선택하고 그를 운전했습니다. 저도 아주 다른 결과를 얻었습니다. 그리고 이익뿐만 아니라 트랜잭션 수도 일치하지 않습니다. 단일 실행으로 82개, 최적화에 따라 103개입니다. 21개의 거래가 어딘가에서 사라졌습니다. 서비스 데스크에 씁니다 . 최신 빌드에서 문제가 발생했습니다. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Yedelkin 2010.09.22 05:16 #1402 pronych : По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое? 4개월 동안 - 지속적으로. 그리고 최선을 다할 때만이 아닙니다. 사용. Cherrr 2010.09.22 08:09 #1403 문제가 다음과 같다고 가정해 보겠습니다. 전문가 코드: 무효 OnTick() { Print("CUR NEED ",Bars(_Symbol,_Period), " 550"); } 이에 따라 2개의 숫자가 표시됩니다. 첫 번째는 현재 막대 수이고 두 번째는 작업에 필요한 막대 수입니다. 우리는 2010년 9월 1일부터 다른 날 오늘까지 테스트하고 있습니다. 이 경우 테스터가 나에게 가장 먼저 표시하는 것은 숫자 428,550입니다. 그러면 첫 번째 숫자가 자연스럽게 늘어납니다. 우리는 1월 1일, 9일부터 다른 날 오늘까지 테스트합니다. 처음 두 개의 오한은 262,550입니다. 필요한 수의 막대 가 1년에 누적될 것이 분명하지만 이 방법으로 테스트하는 것은 전혀 편리하지 않습니다. Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5 [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 간단한 전문가를 작성해야합니다 숨겨진 발산 [삭제] 2010.09.22 10:18 #1404 EQU : 이유를 찾았다.. 컴퓨터를 끈 후 - 최대 절전 모드로 전환 - 프로세스가 작업 목록에 남아 있었지만 .. 어떤 이유로 켠 후에 나타나지 않았으며 alt-taboo에서 감지되지 않았습니다 .. 나는 그것을 손으로 작업 관리자에서 떼어 냈습니다. 도움이되었습니다 .. 원인을 찾았지만 의문이 남는다.. Closed MT (최대 절전 모드 전) - 바탕 화면, 작업 표시줄이 보입니다 - clean .. 작업 관리자로 이동합니다. 작업 목록이 비어 있습니다. - 프로세스 목록에서 terminal.exe는 메모리 양을 약 150M에서 700M으로 천천히 늘린 다음 - 조금 더 빠르게 - 모든 것을 0으로 떨어뜨립니다. 그 후 그것은 언로드 .. 8 분 이상 (간과 - 금연 - 아마도 더) 프로세스, 보이지 않는 상태로 유지, 심지어 열심히 일합니다 .. 아마도 창은 "잠깐, 언로드 중입니다."와 같이 최소한 모달일 수 있으므로 작업 관리자에 지속적으로 올라가지 않도록 ?? 유니버설 MA 크로스 EA 샹들리에 에마 크로스! gumgum 2010.09.22 11:26 #1405 Cherrr : Cherrr 2010.09.22 13:26 #1406 고맙습니다) 이 로딩 가능한 최소값이 결코 충분하지 않다는 것이 유감입니다. Дмитрий 2010.09.22 15:20 #1407 Cherrr : 고맙습니다) 이 로딩 가능한 최소값이 결코 충분하지 않다는 것이 유감입니다. 이런 식으로 하세요 datetime ДатаНачалаТестаПриТестировании= D'09.11.2008' ; void OnTick () { if ( MQL5InfoInteger ( MQL5_TESTING )==true || MQL5InfoInteger ( MQL5_OPTIMIZATION )==true) if ( TimeCurrent ()<ДатаНачалаТестаПриТестировании) return ; ... } TestStartDateDuring Testing에서 테스트가 필요한 날짜부터 설정하고 테스터에서 이른 날짜를 지정합니다. 정확히 어떤 막대가 필요한 만큼의 막대가 필요한지 알려줍니다. Mario 2010.09.23 00:09 #1408 챔피언십에서 시간은 어디에 쓰나요... GMT+4 인가요? 테스터에 글을 써도 그렇고.. 별 차이가 없다!!!!!!!!!!!!!! TimeGMT (dt); if (dt.hour< 3 ) return ; TimeCurrent (dt); if (dt.hour< 3 ) return ; Renat Fatkhullin 2010.09.23 07:34 #1409 maryan.dirtyn : 챔피언십에서 시간은 어디에 쓰나요... GMT+4 인가요? 테스터에 글을 써도 그렇고.. 별 차이가 없다!!!!!!!!!!!!!! 데모 서버의 현재 시간 이 사용됩니다. Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent www.mql5.com Дата и время / TimeCurrent - Документация по MQL5 Vladimir 2010.09.23 13:19 #1410 2009년 테스터에서 그는 거래를 (많이) 열었지만 2010년에는 원하지 않습니다. 경계 기간을 사용하면 2009년 말까지 계산되고 그 이후에는 계산되지 않습니다. 컴퓨터가 재부팅되고 빌드가 334를 씁니다. ???? 1...134135136137138139140141142143144145146147148...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 스프레드에 관해서는 이것은 단지 알려져 있습니다. 그것들은 아주 오래전에 인용문에 추가되었으며(우주의 기준에 따라) 한 달 전부터 변경되었을 가능성이 거의 없습니다. 그리고 시스템 자체는 스프레드에서 그러한 손실을 의미하지 않습니다. 여기에 맞지 않는 것이 있습니다. 코드의 어딘가를 망쳤거나(가능성은 낮음) 실제로 테스트 결과가 최적화 결과와 근본적으로 다를 때 발생합니다. 그리고 이것은 이미 버그입니다. 그래서 나는 모든 사람에게 묻습니다. 다른 사람이 이것을 경험 했습니까?
간단한 Expert Advisor를 빠르게 작성하고 최적화를 실행했습니다. 그런 다음 그는 최고의 옵션을 선택하고 그를 운전했습니다. 저도 아주 다른 결과를 얻었습니다. 그리고 이익뿐만 아니라 트랜잭션 수도 일치하지 않습니다. 단일 실행으로 82개, 최적화에 따라 103개입니다. 21개의 거래가 어딘가에서 사라졌습니다. 서비스 데스크에 씁니다 . 최신 빌드에서 문제가 발생했습니다.
По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?
문제가 다음과 같다고 가정해 보겠습니다.
전문가 코드:
무효 OnTick()
{
Print("CUR NEED ",Bars(_Symbol,_Period), " 550");
}
이에 따라 2개의 숫자가 표시됩니다. 첫 번째는 현재 막대 수이고 두 번째는 작업에 필요한 막대 수입니다.
우리는 2010년 9월 1일부터 다른 날 오늘까지 테스트하고 있습니다.
이 경우 테스터가 나에게 가장 먼저 표시하는 것은 숫자 428,550입니다. 그러면 첫 번째 숫자가 자연스럽게 늘어납니다.
우리는 1월 1일, 9일부터 다른 날 오늘까지 테스트합니다. 처음 두 개의 오한은 262,550입니다. 필요한 수의 막대 가 1년에 누적될 것이 분명하지만 이 방법으로 테스트하는 것은 전혀 편리하지 않습니다.
이유를 찾았다..
컴퓨터를 끈 후 - 최대 절전 모드로 전환 - 프로세스가 작업 목록에 남아 있었지만 .. 어떤 이유로 켠 후에 나타나지 않았으며 alt-taboo에서 감지되지 않았습니다 ..
나는 그것을 손으로 작업 관리자에서 떼어 냈습니다. 도움이되었습니다 ..
원인을 찾았지만 의문이 남는다..
Closed MT (최대 절전 모드 전) - 바탕 화면, 작업 표시줄이 보입니다 - clean ..
작업 관리자로 이동합니다. 작업 목록이 비어 있습니다. - 프로세스 목록에서 terminal.exe는 메모리 양을 약 150M에서 700M으로 천천히 늘린 다음 - 조금 더 빠르게 - 모든 것을 0으로 떨어뜨립니다. 그 후 그것은 언로드 .. 8 분 이상 (간과 - 금연 - 아마도 더) 프로세스, 보이지 않는 상태로 유지, 심지어 열심히 일합니다 ..
아마도 창은 "잠깐, 언로드 중입니다."와 같이 최소한 모달일 수 있으므로 작업 관리자에 지속적으로 올라가지 않도록 ??
이 로딩 가능한 최소값이 결코 충분하지 않다는 것이 유감입니다.
이 로딩 가능한 최소값이 결코 충분하지 않다는 것이 유감입니다.
이런 식으로 하세요
TestStartDateDuring Testing에서 테스트가 필요한 날짜부터 설정하고 테스터에서 이른 날짜를 지정합니다. 정확히 어떤 막대가 필요한 만큼의 막대가 필요한지 알려줍니다.
챔피언십에서 시간은 어디에 쓰나요... GMT+4 인가요? 테스터에 글을 써도 그렇고.. 별 차이가 없다!!!!!!!!!!!!!!
2009년 테스터에서 그는 거래를 (많이) 열었지만 2010년에는 원하지 않습니다. 경계 기간을 사용하면 2009년 말까지 계산되고 그 이후에는 계산되지 않습니다. 컴퓨터가 재부팅되고 빌드가 334를 씁니다.
