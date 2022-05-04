오류, 버그, 질문 - 페이지 129

각 틱 후에 받은 데이터를 M1 차트와 비교했습니다. hh:mm:01 또는 hh:mm:59에 틱이 발생하고 양초가 예상과 다르게 보이는 경우 M1 차트에 데이터가 표시되지 않는 경우가 있습니다.
 
avk :
각 틱 후에 받은 데이터를 M1 차트와 비교했습니다. hh:mm:01 또는 hh:mm:59에 틱이 발생하고 양초가 예상과 다르게 보이는 경우 M1 차트에 데이터가 표시되지 않는 경우가 있습니다.

더 자세히 설명해 주시겠습니까?
 
Alexander :
더 자세히 설명해 주시겠습니까?

나는 MS SQL 서버의 데이터베이스에 있는 모든 틱을 기록할 때 NordFX-Server 데모 계정에서 이것을 알아차렸습니다. 다음은 2010년 9월 14일(EURUSD) 날짜의 틱 시간 및 시세입니다.

14:06:01 1.2847
14:06:03 1.2847

14:12:01 1.2842



MetaTrader 5 빌드 324(2010년 9월 8일)

 
gwend :

1. "다시 시작"을 클릭했을 때 편집 가능한 텍스트가 있는 MetaEditor를 열었습니까? 아니면 테스트를 시작했습니까?

2. "다시 시작"을 클릭하고 터미널을 닫은 후 자체적으로 시작했습니까, 아니면 수동으로 시작했습니까?

직접 시작한 경우 터미널을 닫은 후 대략 얼마 동안 수동으로 시작했습니까? (5-30-60초?)

3. 바이러스 백신이 설치되어 있습니까?

1. MetaEditor가 편집 가능한 텍스트로 열렸습니다.

2. 한 번 MT가 자체적으로 시작되면(하지만 기다리는 데 오랜 시간이 걸렸다 - 60..120초), 두 번째로 MT 자체를 시작했지만, 역시 빨리 "뒤집어 돌았다" ...

3. 라이센스가 부여된 Kaspersky를 설치했습니다.

 

방금 우연히 발견했습니다... 하지만 터미널 1.29559553에서 유로달러의 가격을 어떻게 얻었습니까 ???

 
avk :
각 틱 후에 받은 데이터를 M1 차트와 비교했습니다. hh:mm:01 또는 hh:mm:59에 틱이 발생하고 양초가 예상과 다르게 보이는 경우 M1 차트에 데이터가 표시되지 않는 경우가 있습니다.

저도 이 사실을 확인합니다. 스프레드 이력을 그리는 지표를 연구하는 동안 발견했습니다( CopySpread 참조). 틱으로 그린 스프레드 이력 부분은 단말 재기동 후 다소 변경됩니다.
 
maryan.dirtyn :

방금 우연히 발견했습니다... 하지만 터미널 1.29559553에서 유로달러의 가격을 어떻게 얻었습니까 ???

이것은 이 포지션이 이 상품의 여러 거래의 결과라는 것을 의미합니다. 결과적으로 포지션 의 가중 평균 가격 이 표시됩니다.
Rosh :
이것은 이 포지션이 이 상품의 여러 거래의 결과라는 것을 의미합니다. 결과적으로 포지션 의 가중 평균 가격 이 표시됩니다.

나 자신에게 아무 것도 ...하지만 나는 그것이 결함이라고 생각했습니다 ...

나는 행정부가 눈에 띄는 장소에 적어도 두 개의 주제를 만들 것을 제안합니다. 거기에는 토론 없이 주제에 대한 게시물(사실, 특정 코드)만 있을 것입니다.

1. MQL4에서 MQL5로 전환

2. MQL5의 비밀...

[삭제]  

Dmitriy2 :

나는 행정부가 눈에 띄는 장소에 적어도 두 개의 주제를 만들 것을 제안합니다. 거기에는 토론 없이 주제에 대한 게시물(사실, 특정 코드)만 있을 것입니다.

1. MQL4에서 MQL5로 전환

2. MQL5의 비밀...

1. 토론 없이 어때요? 이야기를 해보는 건 어떨까요?... :)

2. 그것에 대한 비밀과 특정 사람들이 알 수 있는 비밀...

 
Interesting :

1. 토론 없이 어때요? 이야기를 해보는 건 어떨까요?... :)

2. 그것에 대한 비밀과 특정 사람들이 알 수 있는 비밀...

아니요, 이것은 우리가 이미 이야기했을 때 모든 것이 명확해졌고 결과가 그 스레드에 있었습니다. 글쎄, 일종의 사실, 그것이 무엇이든

그리고 여기에 가중평균가격 등의 비밀이 있으며, 당신은 우연히 당신이 필요로 하는 다른 많은 것들을 알게 될 것입니다

