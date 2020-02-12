손실 없이 MetaTrader 5로 전환할 수 있도록 도와주세요
많은 분들이 이미 MT5 프로그래밍을 이해하셨기를 바랍니다.
불행히도 모든 사람이 프로그래밍의 지혜를 이해할 수 있는 것은 아닙니다.
MT4가 존재하는 동안 좋은 지표가 만들어졌습니다. 누군가가 그들을 MT5 플랫폼으로 옮기고 싶어한다고 생각합니다.
여기에서 도움을 찾을 수 있기를 바랍니다.
MT5로 옮기고 싶은 지표가 있는 파일을 첨부합니다
첫 번째 진행: 수학적 머레이 라인(지지 및 저항) https://www.mql5.com/en/code/101
다른 사람들이있을 것입니다 ;)
- 투표: 14
- 2010.04.20
- Dmitry
- www.mql5.com
정말 감사합니다!!! 계속되기를 기대합니다
우리는 계속합니다:
Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5 공격에서
다시, 물건을 사용하지 않고, 그래서 어제, 어제 등등. 마지막 촛불 하나에는 모서리가 없습니다 (모든 것이 버퍼에 있으며 작은 시간 프레임에서는 거의 보이지 않습니다 :)). 현재 날짜는 정상적으로 표시됩니다. 모든 것은 GMT를 기준으로 합니다.
주간의 경우 문제는 5 근무일 또는 전체 주 비율로 수행하는 경우 대각선의 기울기에 큰 영향을 미칩니다.
Murray 레벨의 방법과 적용을 잘 모릅니다. 문헌을 알려주세요.
최근 스토캐스틱 엔진 구현을 마쳤습니다.
추신 그리고 피벗을 찾는 것은 흥미로웠습니다.
그러나 Gartley 222와 Pessavento에 대해 나는 친밀하게 친숙하며 그들의 작업에 특별히 관심이 없습니다.
Murray에 관해서는 방금 칠면조를 다시 작성했습니다.
피벗과 관련하여 이것은 비표준 피벗이며 전략을 위한 것이며 토론은 포럼 http://goodservice.su/forum/25-3550-1 에서 진행되었으며 노란색 피벗만 사실입니다.
나는 Murray 레벨의 방법과 적용에 대한 지식이 거의 없습니다. 문헌을 알려주세요.
첫째, MT4에 대한 표시기의 주석에 작성됩니다.
두 번째로 여기: http://www.murreymath.com/
