손실 없이 MetaTrader 5로 전환할 수 있도록 도와주세요 - 페이지 6

새 코멘트
 
Serj74 :
정말 감사합니다
두 번째는 준비되었습니다. 너무 오래 걸려서 죄송합니다. 일주일 동안 컴퓨터에 접근할 기회가 없었습니다.
파일:
macd-rsi.mq5  7 kb
 
vdv2001 :
두 번째는 준비되었습니다. 너무 오래 걸려서 죄송합니다. 일주일 동안 컴퓨터에 접근할 기회가 없었습니다.
감사해요
 

vdv2001의 경우

물론 늦었지만 여전히 이 세 가지 지표를 MKL 5로 번역할 수 있는지 묻고 싶습니다. 그 중 두 가지는 Rosh가 만든 것입니다. 불행히도, 나는 프로그래밍에 완전히 멍청합니다.

파일:
coeffofline_true2.mq4  3 kb
nrtr_rosh_v2.mq4  10 kb
laguerre.mq4  3 kb
 
또한, ASTTREND 거래 시스템에 대한 지표 그룹이 있습니다(인기 있었던 때를 기억할 수 있음). 거부하지 않으면 MKL 5로 번역을 위해 보내드릴 수 있습니다(6개의 지표, 3개의 주요 , 나머지는 서비스 성격)
 
vdv2001 :
두 번째는 준비되었습니다. 너무 오래 걸려서 죄송합니다. 일주일 동안 컴퓨터에 접근할 기회가 없었습니다.
분명히 해당 게시물에 대한 답변 스타일로 작성해야했습니다. 그렇다면 이전 두 게시물에주의를 기울이십시오. 당신의 관심에 미리 감사드립니다
 

  iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
  iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
  dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
  dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];

MT5에서 이 코드를 작성하는 방법은 무엇입니까?

포럼에서 iBarShift 프로시저를 찾았지만 컴파일러는 TFMigrate 함수가 존재하지 않는다고 맹세합니다.

int iBarShift( string symbol,
                   int tf,
                   datetime time,
                   bool exact=false)
  {
   if (time< 0 ) return (- 1 );
   ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
   datetime Arr[],time1;
   CopyTime (symbol,timeframe, 0 , 1 ,Arr);
   time1=Arr[ 0 ];
   if ( CopyTime (symbol,timeframe,time,time1,Arr)> 0 )
     {
       if ( ArraySize (Arr)> 2 ) return ( ArraySize (Arr)- 1 );
       if (time<time1) return ( 1 );
       else return ( 0 );
     }
   else return (- 1 );
  } 

 
eminsk :

  iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
  iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
  dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
  dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];

MT5에서 이 코드를 작성하는 방법은 무엇입니까?

포럼에서 iBarShift 프로시저를 찾았지만 컴파일러는 TFMigrate 함수가 존재하지 않는다고 맹세합니다.

int iBarShift( string symbol,
                   int tf,
                   datetime time,
                   bool exact=false)
  {
   if (time< 0 ) return (- 1 );
   ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
   datetime Arr[],time1;
   CopyTime (symbol,timeframe, 0 , 1 ,Arr);
   time1=Arr[ 0 ];
   if ( CopyTime (symbol,timeframe,time,time1,Arr)> 0 )
     {
       if ( ArraySize (Arr)> 2 ) return ( ArraySize (Arr)- 1 );
       if (time<time1) return ( 1 );
       else return ( 0 );
     }
   else return (- 1 );
  } 

MQL4에서 MQL5로 전환 참조
 

한 기기의 차트를 다른 기기에 오버레이하려면 MultiInstrument 표시기 또는 이와 유사한 것을 다시 작성하십시오.


 

많이 필요한 지표인데 5 에서도 비슷한 일이 가능할까요?

파일:
ind.rar  3 kb
 

Процедуру iBarShift я нашел на форуме, но копилятор ругается на функцию TFMigrate что она не существует:

 ENUM_TIMEFRAMES TFMigrate( int tf){ switch (tf) { case 0 : return ( PERIOD_CURRENT );   case 1 : return ( PERIOD_M1 );       case 5 : return ( PERIOD_M5 );   case 15 : return ( PERIOD_M15 );
                                               case 30 : return ( PERIOD_M30 );       case 60 : return ( PERIOD_H1 );     case 240 : return ( PERIOD_H4 ); case 1440 : return ( PERIOD_D1 );
                                               case 10080 : return ( PERIOD_W1 );     case 43200 : return ( PERIOD_MN1 ); default : return ( PERIOD_CURRENT );}}
여기 있어요.
12345678910111213...21
새 코멘트