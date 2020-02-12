손실 없이 MetaTrader 5로 전환할 수 있도록 도와주세요 - 페이지 6 12345678910111213...21 새 코멘트 Dmitry Voronkov 2010.05.29 18:54 #51 Serj74 : 정말 감사합니다 두 번째는 준비되었습니다. 너무 오래 걸려서 죄송합니다. 일주일 동안 컴퓨터에 접근할 기회가 없었습니다. 파일: macd-rsi.mq5 7 kb Serj74 2010.05.30 23:15 #52 vdv2001 : 두 번째는 준비되었습니다. 너무 오래 걸려서 죄송합니다. 일주일 동안 컴퓨터에 접근할 기회가 없었습니다. 감사해요 Ilya 2010.06.17 23:27 #53 vdv2001의 경우 물론 늦었지만 여전히 이 세 가지 지표를 MKL 5로 번역할 수 있는지 묻고 싶습니다. 그 중 두 가지는 Rosh가 만든 것입니다. 불행히도, 나는 프로그래밍에 완전히 멍청합니다. 파일: coeffofline_true2.mq4 3 kb nrtr_rosh_v2.mq4 10 kb laguerre.mq4 3 kb Ilya 2010.06.17 23:32 #54 또한, ASTTREND 거래 시스템에 대한 지표 그룹이 있습니다(인기 있었던 때를 기억할 수 있음). 거부하지 않으면 MKL 5로 번역을 위해 보내드릴 수 있습니다(6개의 지표, 3개의 주요 , 나머지는 서비스 성격) Ilya 2010.06.21 17:57 #55 vdv2001 : 두 번째는 준비되었습니다. 너무 오래 걸려서 죄송합니다. 일주일 동안 컴퓨터에 접근할 기회가 없었습니다. 분명히 해당 게시물에 대한 답변 스타일로 작성해야했습니다. 그렇다면 이전 두 게시물에주의를 기울이십시오. 당신의 관심에 미리 감사드립니다 Николай 2010.07.05 00:18 #56 iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin); iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd); dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)]; dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)]; MT5에서 이 코드를 작성하는 방법은 무엇입니까? 포럼에서 iBarShift 프로시저를 찾았지만 컴파일러는 TFMigrate 함수가 존재하지 않는다고 맹세합니다. int iBarShift( string symbol, int tf, datetime time, bool exact=false) { if (time< 0 ) return (- 1 ); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf); datetime Arr[],time1; CopyTime (symbol,timeframe, 0 , 1 ,Arr); time1=Arr[ 0 ]; if ( CopyTime (symbol,timeframe,time,time1,Arr)> 0 ) { if ( ArraySize (Arr)> 2 ) return ( ArraySize (Arr)- 1 ); if (time<time1) return ( 1 ); else return ( 0 ); } else return (- 1 ); } Help to upgrade to Automatic Validation problem Questions from Beginners MQL5 Dmitry Voronkov 2010.07.05 10:59 #57 eminsk : iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin); iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd); dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)]; dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)]; MT5에서 이 코드를 작성하는 방법은 무엇입니까? 포럼에서 iBarShift 프로시저를 찾았지만 컴파일러는 TFMigrate 함수가 존재하지 않는다고 맹세합니다. int iBarShift( string symbol, int tf, datetime time, bool exact=false) { if (time< 0 ) return (- 1 ); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf); datetime Arr[],time1; CopyTime (symbol,timeframe, 0 , 1 ,Arr); time1=Arr[ 0 ]; if ( CopyTime (symbol,timeframe,time,time1,Arr)> 0 ) { if ( ArraySize (Arr)> 2 ) return ( ArraySize (Arr)- 1 ); if (time<time1) return ( 1 ); else return ( 0 ); } else return (- 1 ); } MQL4에서 MQL5로 전환 참조 Serge 2010.07.18 17:44 #58 한 기기의 차트를 다른 기기에 오버레이하려면 MultiInstrument 표시기 또는 이와 유사한 것을 다시 작성하십시오. GreenbackV 2010.07.26 12:44 #59 많이 필요한 지표인데 5 산 에서도 비슷한 일이 가능할까요? 파일: ind.rar 3 kb Mario 2010.07.29 15:46 #60 Процедуру iBarShift я нашел на форуме, но копилятор ругается на функцию TFMigrate что она не существует: ENUM_TIMEFRAMES TFMigrate( int tf){ switch (tf) { case 0 : return ( PERIOD_CURRENT ); case 1 : return ( PERIOD_M1 ); case 5 : return ( PERIOD_M5 ); case 15 : return ( PERIOD_M15 ); case 30 : return ( PERIOD_M30 ); case 60 : return ( PERIOD_H1 ); case 240 : return ( PERIOD_H4 ); case 1440 : return ( PERIOD_D1 ); case 10080 : return ( PERIOD_W1 ); case 43200 : return ( PERIOD_MN1 ); default : return ( PERIOD_CURRENT );}} 여기 있어요. 12345678910111213...21 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
물론 늦었지만 여전히 이 세 가지 지표를 MKL 5로 번역할 수 있는지 묻고 싶습니다. 그 중 두 가지는 Rosh가 만든 것입니다. 불행히도, 나는 프로그래밍에 완전히 멍청합니다.
iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
MT5에서 이 코드를 작성하는 방법은 무엇입니까?
포럼에서 iBarShift 프로시저를 찾았지만 컴파일러는 TFMigrate 함수가 존재하지 않는다고 맹세합니다.
int iBarShift( string symbol,
int tf,
datetime time,
bool exact=false)
{
if (time< 0 ) return (- 1 );
ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
datetime Arr[],time1;
CopyTime (symbol,timeframe, 0 , 1 ,Arr);
time1=Arr[ 0 ];
if ( CopyTime (symbol,timeframe,time,time1,Arr)> 0 )
{
if ( ArraySize (Arr)> 2 ) return ( ArraySize (Arr)- 1 );
if (time<time1) return ( 1 );
else return ( 0 );
}
else return (- 1 );
}
한 기기의 차트를 다른 기기에 오버레이하려면 MultiInstrument 표시기 또는 이와 유사한 것을 다시 작성하십시오.
많이 필요한 지표인데 5 산 에서도 비슷한 일이 가능할까요?
Процедуру iBarShift я нашел на форуме, но копилятор ругается на функцию TFMigrate что она не существует: