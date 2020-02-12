손실 없이 MetaTrader 5로 전환할 수 있도록 도와주세요 - 페이지 20 1...131415161718192021 새 코멘트 Andrey Khatimlianskii 2014.04.24 15:22 #191 vspexp : 나는 그것을 여기 에서 찾았습니다, 보세요, 당신에게 맞을 것입니다, 그것은 달러 인덱스에 포함된 모든 통화를 포함합니다 마지막 막대를 제외한 모든 막대에서 미래를 엿보는 잘못된 계산이 있습니다. Ruslan Fakhretdinov 2014.07.28 12:47 #192 안녕하세요. 2년 전에 나는 mt4에 대한 표시기를 작성했으며 지금은 mt5를 사용하고 있으며 이 라인을 mql5로 번역할 수 없습니다. 도와주세요, 제발. #property indicator_chart_window int init() { return ( 0 ); } int start() { int t= OrdersTotal (); int th=OrdersHistoryTotal(); int a,day; double p= 0 ; double profit= 0 ; double spread=MarketInfo( Symbol (),MODE_SPREAD); if (DayOfWeek()== 1 )day = DayOfYear()- 1 ; if (DayOfWeek()== 2 )day = DayOfYear()- 2 ; if (DayOfWeek()== 3 )day = DayOfYear()- 3 ; if (DayOfWeek()== 4 )day = DayOfYear()- 4 ; if (DayOfWeek()== 5 )day = DayOfYear()- 5 ; for (a=th- 1 ;a>= 0 ;a--) { OrderSelect (a,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY); if (TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day) {profit+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();} else { continue ;} if (( Symbol () == OrderSymbol()) && (TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day)) {p+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();} else { continue ;} } Comment ( "СПРЕД = " ,spread, "\n" , "НЕДЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ по текущему инструменту = " ,p, "\n" , "ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ за неделю = " ,profit+ "\n" + "Стоимость пункта = " +MarketInfo( Symbol (),MODE_TICKVALUE)); return ( 0 ); } Denis Kirichenko 2014.07.28 13:59 #193 zlodei : 안녕하세요. 2년 전에 나는 MT4에 대한 지표를 작성했고 지금은 MT5를 사용하고 있으며 이 라인을 mql5로 번역할 수 없습니다. 도와주세요, 제발... 악당님, 앞으로 MQL5로 코딩할 계획이라면 "MetaTrader 5의 주문, 위치 및 거래" 기사를 추천합니다. 여기에서 MT4의 주문 작업 시스템이 MT5와 개념적으로 어떻게 다른지 알 수 있습니다. 추신. 그리고 댓글을 작성하는 창 패널 상단의 SRC 버튼을 통해 코드를 삽입하는 것도 허용됩니다... Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5 2011.01.05MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала. Ruslan Fakhretdinov 2014.07.28 15:09 #194 denkir : 악당님, 앞으로 MQL5로 코딩할 계획이라면 "MetaTrader 5의 주문, 위치 및 거래" 기사를 추천합니다. 여기에서 MT4의 주문 작업 시스템이 MT5와 개념적으로 어떻게 다른지 알 수 있습니다. SRC를 희생하여 수정되었습니다. 위치에 문제가 있는 경우 )))) DayOfWeek()를 번역할 수 없습니다. https://www.mql5.com/ru/articles/81 기사가 저를 많이 구했지만 이번에는 그렇지 않았습니다. ((( Переход с MQL4 на MQL5 2010.05.11Sergey Pavlovwww.mql5.com Данная статья, построенная в форме справочника по функциям MQL4, призвана помочь переходу с MQL4 на MQL5. Для каждой функции языка MQL4 приведено описание и представлен способ ее реализации на MQL5, что позволит вам значительно ускорить перевод своих программ с MQL4 на MQL5. Для удобства функции разбиты на группы, как в документации по MQL4. Andrey Khatimlianskii 2014.07.29 14:00 #195 zlodei : SRC를 희생하여 수정되었습니다. 위치에 문제가 있는 경우 )))) DayOfWeek()를 번역할 수 없습니다. https://www.mql5.com/ru/articles/81 기사가 저를 많이 구했지만 이번에는 그렇지 않았습니다. ((( https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 Ruslan Fakhretdinov 2014.07.29 17:18 #196 komposter : https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime 고마워, 나는 이미 그것을 읽었습니다 ... Andrey Khatimlianskii 2014.07.29 23:21 #197 zlodei : 고마워, 나는 이미 그것을 읽었습니다 ... 그리고? 예시로 옳지 않은 것은? datetime date1= D'2008.03.01' ; MqlDateTime str1; TimeToStruct (date1,str1); printf ( "day of week= " ,str1.day_of_week); BilliGordon 2014.12.24 21:06 #198 우수한 지표를 MQL5로 번역하는 데 도움을 주세요. 없는 것과 같습니다..)) 파일: TimeDayOfWeek.mq4 6 kb [삭제] 2014.12.25 16:56 #199 BilliGordon : 우수한 지표를 MQL5로 번역하는 데 도움을 주세요. 없는 것과 같습니다..)) 파일: DayOfWeek.ex5 5 kb vit1968 2014.12.26 11:41 #200 여러분, 안녕하세요! 하나의 TS로 거래하고 MT 5로 전환하려고 했습니다. 누군가 그것을 MT5로 변환할 수 있다면 나는 매우 감사할 것입니다! 파일: 81l.zip 67 kb 1...131415161718192021 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 그것을 여기 에서 찾았습니다, 보세요, 당신에게 맞을 것입니다, 그것은 달러 인덱스에 포함된 모든 통화를 포함합니다
안녕하세요. 2년 전에 나는 mt4에 대한 표시기를 작성했으며 지금은 mt5를 사용하고 있으며 이 라인을 mql5로 번역할 수 없습니다. 도와주세요, 제발.
안녕하세요. 2년 전에 나는 MT4에 대한 지표를 작성했고 지금은 MT5를 사용하고 있으며 이 라인을 mql5로 번역할 수 없습니다. 도와주세요, 제발...
악당님, 앞으로 MQL5로 코딩할 계획이라면 "MetaTrader 5의 주문, 위치 및 거래" 기사를 추천합니다. 여기에서 MT4의 주문 작업 시스템이 MT5와 개념적으로 어떻게 다른지 알 수 있습니다.
추신. 그리고 댓글을 작성하는 창 패널 상단의 SRC 버튼을 통해 코드를 삽입하는 것도 허용됩니다...
악당님, 앞으로 MQL5로 코딩할 계획이라면 "MetaTrader 5의 주문, 위치 및 거래" 기사를 추천합니다. 여기에서 MT4의 주문 작업 시스템이 MT5와 개념적으로 어떻게 다른지 알 수 있습니다.
SRC를 희생하여 수정되었습니다.
위치에 문제가 있는 경우 )))) DayOfWeek()를 번역할 수 없습니다. https://www.mql5.com/ru/articles/81 기사가 저를 많이 구했지만 이번에는 그렇지 않았습니다. (((
SRC를 희생하여 수정되었습니다.
위치에 문제가 있는 경우 )))) DayOfWeek()를 번역할 수 없습니다. https://www.mql5.com/ru/articles/81 기사가 저를 많이 구했지만 이번에는 그렇지 않았습니다. (((
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
고마워, 나는 이미 그것을 읽었습니다 ...
그리고? 예시로 옳지 않은 것은?
우수한 지표를 MQL5로 번역하는 데 도움을 주세요. 없는 것과 같습니다..))
여러분, 안녕하세요!
하나의 TS로 거래하고 MT 5로 전환하려고 했습니다.
누군가 그것을 MT5로 변환할 수 있다면 나는 매우 감사할 것입니다!