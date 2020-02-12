손실 없이 MetaTrader 5로 전환할 수 있도록 도와주세요 - 페이지 20

vspexp :
나는 그것을 여기 에서 찾았습니다, 보세요, 당신에게 맞을 것입니다, 그것은 달러 인덱스에 포함된 모든 통화를 포함합니다
마지막 막대를 제외한 모든 막대에서 미래를 엿보는 잘못된 계산이 있습니다.
 

안녕하세요. 2년 전에 나는 mt4에 대한 표시기를 작성했으며 지금은 mt5를 사용하고 있으며 이 라인을 mql5로 번역할 수 없습니다. 도와주세요, 제발.

 #property indicator_chart_window



int init()

  {

   return ( 0 );

  }

int start()

  {

int t= OrdersTotal ();

int th=OrdersHistoryTotal();

int a,day;

double p= 0 ;

double profit= 0 ;

double spread=MarketInfo( Symbol (),MODE_SPREAD);

if (DayOfWeek()== 1 )day = DayOfYear()- 1 ;

if (DayOfWeek()== 2 )day = DayOfYear()- 2 ;

if (DayOfWeek()== 3 )day = DayOfYear()- 3 ;

if (DayOfWeek()== 4 )day = DayOfYear()- 4 ;

if (DayOfWeek()== 5 )day = DayOfYear()- 5 ;

for (a=th- 1 ;a>= 0 ;a--)

 {

   OrderSelect (a,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);

   if (TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day)

   {profit+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();} else { continue ;}

   if (( Symbol () == OrderSymbol()) && (TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day))

   {p+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();} else { continue ;}

 }



Comment ( "СПРЕД = " ,spread, "\n" , "НЕДЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ по текущему инструменту = " ,p, "\n" , "ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ за неделю = " ,profit+ "\n" +

         "Стоимость пункта = " +MarketInfo( Symbol (),MODE_TICKVALUE));

   return ( 0 );

zlodei :

안녕하세요. 2년 전에 나는 MT4에 대한 지표를 작성했고 지금은 MT5를 사용하고 있으며 이 라인을 mql5로 번역할 수 없습니다. 도와주세요, 제발...

악당님, 앞으로 MQL5로 코딩할 계획이라면 "MetaTrader 5의 주문, 위치 및 거래" 기사를 추천합니다. 여기에서 MT4의 주문 작업 시스템이 MT5와 개념적으로 어떻게 다른지 알 수 있습니다.

추신. 그리고 댓글을 작성하는 창 패널 상단의 SRC 버튼을 통해 코드를 삽입하는 것도 허용됩니다...

denkir :

악당님, 앞으로 MQL5로 코딩할 계획이라면 "MetaTrader 5의 주문, 위치 및 거래" 기사를 추천합니다. 여기에서 MT4의 주문 작업 시스템이 MT5와 개념적으로 어떻게 다른지 알 수 있습니다.

SRC를 희생하여 수정되었습니다.

위치에 문제가 있는 경우 )))) DayOfWeek()를 번역할 수 없습니다. https://www.mql5.com/ru/articles/81 기사가 저를 많이 구했지만 이번에는 그렇지 않았습니다. (((

zlodei :

SRC를 희생하여 수정되었습니다.

위치에 문제가 있는 경우 )))) DayOfWeek()를 번역할 수 없습니다. https://www.mql5.com/ru/articles/81 기사가 저를 많이 구했지만 이번에는 그렇지 않았습니다. (((

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
komposter :
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
고마워, 나는 이미 그것을 읽었습니다 ...
 
zlodei :
고마워, 나는 이미 그것을 읽었습니다 ...

그리고? 예시로 옳지 않은 것은? 

   datetime date1= D'2008.03.01' ;
 
   MqlDateTime str1;
   TimeToStruct (date1,str1);

우수한 지표를 MQL5로 번역하는 데 도움을 주세요. 없는 것과 같습니다..))
파일:
TimeDayOfWeek.mq4  6 kb
[삭제]  
BilliGordon :
우수한 지표를 MQL5로 번역하는 데 도움을 주세요. 없는 것과 같습니다..))
파일:
여러분, 안녕하세요!

하나의 TS로 거래하고 MT 5로 전환하려고 했습니다.

누군가 그것을 MT5로 변환할 수 있다면 나는 매우 감사할 것입니다!

파일:
81l.zip  67 kb
