손실 없이 MetaTrader 5로 전환할 수 있도록 도와주세요 - 페이지 3

새 코멘트
 
nei :
무녀!!! 매우 감사합니다!!!!

마지막 칠면조 Pivot_ESAZ_Monthly.mq5는 GMT와 크게 연결되어 있으므로 터미널 시간에 따라 표시됩니다. 그렇지 않으면 다른 TF(일별, 시간별)의 수준이 일치하지 않습니다.

매주 COMPLETE_MONTH(전체 월) 및 ONLY_WORKING_DAYS(근무일만)의 두 가지 작동 모드에서와 같이.

COMPLETE_MONTH 모드에서는 주말을 지나갈 때 오프셋이 있습니다.

ONLY_WORKING_DAYS 모드에서는 근무일수를 카운트(토,일 제외)하여 빌드를 진행합니다.

젠장, 한 가지 문제, 금요일은 다른 날보다 짧기 때문에 매주 한 시간씩 앞으로 시프트가 있습니다. 그것을 극복하는 방법을 알 때까지 생각하는 붐 ...

파일:
pivot_esaz_monthly.mq5  18 kb
 

Murray의 수준에 약간의 아름다움을 가져 왔습니다.

파일:
murrey_math_mt5.mq5  15 kb
 

mq4에서는 포물선 회귀를 기반으로 구현되었습니다.

다시 프로그래밍할 수 있도록 도와주시겠습니까? 또는 double ai[10,10]을 다르게 구현하는 방법은 무엇입니까?

 
aqualix :

mq4에서는 포물선 회귀를 기반으로 구현되었습니다.

다시 프로그래밍할 수 있도록 도와주시겠습니까? 또는 double ai[10,10]을 다르게 구현하는 방법은 무엇입니까?


질문을 이해하지 못하겠습니다. 무엇에 관한 것입니까?

 
vdv2001 писал(а) :

질문이 이해가 안가는데 무슨 내용인가요?

죄송합니다. 지표 자체를 게시하는 것을 잊었습니다. 코드를 보면 우리가 말하는 내용이 명확해질 것입니다.

 
aqualix :

죄송합니다. 지표 자체를 게시하는 것을 잊었습니다. 코드를 보면 우리가 말하는 내용이 명확해질 것입니다.

알겠습니다. 오늘 파헤치고 내일 구독을 취소하겠습니다.
 

배열을 전송하면 모든 것이 간단하며 특정 차원을 지정해야 합니다.

 void af_Gauss( int n, double & a[ 10 ][ 10 ], double & b[], double & x[])

아니면 적어도

 void af_Gauss( int n, double & a[][ 10 ], double & b[], double & x[])

그러면 그는 칠면조를 스스로 파괴할 것인가, 아니면 약혼할 것인가?

직접 해 보세요. 할 수 없으면 나중에 (3일 이내에) 도와드리겠습니다.

할 수 있으면 쓰고, 할 수 없으면 써라!

 
JS.Urovni 지표( JS.Urovni.V2.mq4 )를 다시 작성하십시오. 그는 복잡하지 않습니다.
 
Graff :
JS.Urovni 지표( JS.Urovni.V2.mq4 )를 다시 작성하십시오. 그는 복잡하지 않습니다.

받고 구독하세요 ;))

오류를 찾고 수정하며 동시에 MQL5를 이해하게 됩니다.

파일:
js_urovni_v2.mq5  4 kb
 
vdv2001 писал(а) :

받고 구독하세요 ;))

오류를 찾고 수정하며 동시에 MQL5를 이해하게 됩니다.

정말 감사합니다.
12345678910...21
새 코멘트