마지막 칠면조 Pivot_ESAZ_Monthly.mq5는 GMT와 크게 연결되어 있으므로 터미널 시간에 따라 표시됩니다. 그렇지 않으면 다른 TF(일별, 시간별)의 수준이 일치하지 않습니다.
매주 COMPLETE_MONTH(전체 월) 및 ONLY_WORKING_DAYS(근무일만)의 두 가지 작동 모드에서와 같이.
COMPLETE_MONTH 모드에서는 주말을 지나갈 때 오프셋이 있습니다.
ONLY_WORKING_DAYS 모드에서는 근무일수를 카운트(토,일 제외)하여 빌드를 진행합니다.
젠장, 한 가지 문제, 금요일은 다른 날보다 짧기 때문에 매주 한 시간씩 앞으로 시프트가 있습니다. 그것을 극복하는 방법을 알 때까지 생각하는 붐 ...
Murray의 수준에 약간의 아름다움을 가져 왔습니다.
mq4에서는 포물선 회귀를 기반으로 구현되었습니다.
다시 프로그래밍할 수 있도록 도와주시겠습니까? 또는 double ai[10,10]을 다르게 구현하는 방법은 무엇입니까?
질문을 이해하지 못하겠습니다. 무엇에 관한 것입니까?
죄송합니다. 지표 자체를 게시하는 것을 잊었습니다. 코드를 보면 우리가 말하는 내용이 명확해질 것입니다.
배열을 전송하면 모든 것이 간단하며 특정 차원을 지정해야 합니다.
아니면 적어도
그러면 그는 칠면조를 스스로 파괴할 것인가, 아니면 약혼할 것인가?
직접 해 보세요. 할 수 없으면 나중에 (3일 이내에) 도와드리겠습니다.
할 수 있으면 쓰고, 할 수 없으면 써라!
JS.Urovni 지표( JS.Urovni.V2.mq4 )를 다시 작성하십시오. 그는 복잡하지 않습니다.
받고 구독하세요 ;))
오류를 찾고 수정하며 동시에 MQL5를 이해하게 됩니다.
