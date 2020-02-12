손실 없이 MetaTrader 5로 전환할 수 있도록 도와주세요 - 페이지 7 1234567891011121314...21 새 코멘트 Yuri 2010.07.29 17:33 #61 지표가 화살표로 번역되었습니까? 번역을 요청할 수 있습니까: https://www.mql5.com/en/code/8329 yu-sha 2010.07.30 18:20 #62 여하튼, infa는 시스템 관리자의 날(빌드 299에서)이 표시기 디버거를 열었습니다. 8. MQL5: 사용자 지정 표시기를 디버그하는 기능이 추가되었습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788 Igor Makanu 2010.08.05 09:01 #63 나는 mql5에서 첫 번째 지표를 작성/재실행하려고 시도했지만 그것이 나에게 얼마나 어려울지 예상조차하지 못했습니다 :( 리메이크 도와주세요 https://www.mql5.com/en/code/9397 mql5에서는 이러한 iClose를 어디서 구할 수 있는지조차 모르겠습니다. 미리 Rashid Umarov 2010.08.05 09:16 #64 IgorM : mql5에서는 이러한 iClose를 어디서 구할 수 있는지조차 모르겠습니다. 미리 지표 섹션에서 기사 읽기 Igor Makanu 2010.08.05 09:43 #65 Rosh : 지표 섹션에서 기사 읽기 ATP, 좋은 예를 찾았습니다 https://www.mql5.com/en/articles/83 이제 mql5 구성이 혼동됩니다. ... if (EUR){copied= CopyClose ( "EURUSD" , PERIOD_CURRENT , 0 ,shiftbars,EURUSD); if (copied==- 1 ){f_comment( "Ждите...EURUSD" ); return ( 0 );}} ... 종가에 대한 데이터를 얻으려면 과거 데이터를 수신 배열 EURUSD[] 에 지속적으로 복사해야 하며 표시기가 이미 계산되고 그려졌다면 입력 int shiftbars=500을 복사할 필요가 없습니다. ; 이것은 불필요한 재계산 및 초과 메모리 할당 없이 최적으로 수행하는 방법을 혼동/오도하는 것입니다. Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов 2010.05.17Alexey Klenovwww.mql5.com В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора. Serge 2010.08.23 15:52 #66 Kareon : 안녕하세요! MQL5에 CCFp 표시기를 갖고 싶습니다. 최근 Vinin https://www.mql5.com/en/code/9568 에 의해 최적화되었습니다. MQL5를 위해 직접 시도했지만 성공하지 못했습니다. 누군가가 도움을 줄 수 있습니까? 잡다. 모두 테스트에 참여해 주시기 바랍니다. 파일: ccfp.mq5 8 kb Mikhail Simakov 2010.08.30 18:50 #67 메시지에 나오는 오류에 대한 정보를 어디에서 찾을 수 있는지 알려주시겠습니까? 예를 들어: 2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) 'trend_v3_5.mq5'(81.9)의 범위를 벗어난 배열 Sergey Gritsay 2010.08.30 19:39 #68 m_a_sim : 메시지에 나오는 오류에 대한 정보를 어디에서 찾을 수 있는지 알려주시겠습니까? 예를 들어: 2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) 'trend_v3_5.mq5'(81.9)의 범위를 벗어난 배열 이 줄은 코드가 81번 줄에서 오류를 일으켰음을 나타냅니다. 특히 배열의 잘못된 처리를 문자 그대로 번역 하면 배열을 넘어섰음을 의미합니다. 즉, 존재하지 않는 배열 셀로 전환했다는 의미입니다. [삭제] 2010.09.11 15:04 #69 시간이 있는 친구는 이 링크를 따라가십시오. https://www.mql5.com/ru/forum/2015 고맙습니다. FXTRADECOM 2010.10.05 14:04 #70 전문 포럼에서 아무도 간단한 질문에 대답할 수 없습니까? ! 기간 변환기 표시기를 통해 MT5에 몇 가지 비표준 기간을 더 추가할 수 있습니까? 파일: Period_Converter_Opt.zip 6 kb 1234567891011121314...21 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
지표가 화살표로 번역되었습니까?
번역을 요청할 수 있습니까: https://www.mql5.com/en/code/8329
여하튼, infa는 시스템 관리자의 날(빌드 299에서)이 표시기 디버거를 열었습니다.
8. MQL5: 사용자 지정 표시기를 디버그하는 기능이 추가되었습니다.
나는 mql5에서 첫 번째 지표를 작성/재실행하려고 시도했지만 그것이 나에게 얼마나 어려울지 예상조차하지 못했습니다 :(
리메이크 도와주세요 https://www.mql5.com/en/code/9397
mql5에서는 이러한 iClose를 어디서 구할 수 있는지조차 모르겠습니다.
지표 섹션에서 기사 읽기
ATP, 좋은 예를 찾았습니다 https://www.mql5.com/en/articles/83
이제 mql5 구성이 혼동됩니다.
종가에 대한 데이터를 얻으려면 과거 데이터를 수신 배열 EURUSD[] 에 지속적으로 복사해야 하며 표시기가 이미 계산되고 그려졌다면 입력 int shiftbars=500을 복사할 필요가 없습니다. ;
이것은 불필요한 재계산 및 초과 메모리 할당 없이 최적으로 수행하는 방법을 혼동/오도하는 것입니다.
MQL5에 CCFp 표시기를 갖고 싶습니다. 최근 Vinin https://www.mql5.com/en/code/9568 에 의해 최적화되었습니다. MQL5를 위해 직접 시도했지만 성공하지 못했습니다. 누군가가 도움을 줄 수 있습니까?
잡다. 모두 테스트에 참여해 주시기 바랍니다.
메시지에 나오는 오류에 대한 정보를 어디에서 찾을 수 있는지 알려주시겠습니까? 예를 들어:
2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) 'trend_v3_5.mq5'(81.9)의 범위를 벗어난 배열
시간이 있는 친구는 이 링크를 따라가십시오. https://www.mql5.com/ru/forum/2015
전문 포럼에서 아무도 간단한 질문에 대답할 수 없습니까? ! 기간 변환기 표시기를 통해 MT5에 몇 가지 비표준 기간을 더 추가할 수 있습니까?