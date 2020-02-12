손실 없이 MetaTrader 5로 전환할 수 있도록 도와주세요 - 페이지 4

vdv2001 :

배열을 전송하면 모든 것이 간단하며 특정 차원을 지정해야 합니다.

아니면 적어도

칠면조를 스스로 파괴하시겠습니까, 아니면 처리하시겠습니까?

직접 해 보세요. 할 수 없으면 나중에 (3일 이내에) 도와드리겠습니다.

할 수 있으면 쓰고, 할 수 없으면 써라!

특별한 오류는 없지만 그리지는 않습니다. 작업을 완료하는 것은 불가능하지만 0으로 나누기는 343행에 나옵니다. 더 깊이 파고들거나 다른 구현 방법을 찾아야 합니다.
 
aqualix :
특별한 오류는 없지만 그리지는 않습니다. 작업을 완료하는 것은 불가능하지만 0으로 나누기는 343행에 나옵니다. 더 깊이 파고들거나 다른 구현 방법을 찾아야 합니다.

좋아, 우리는 내가 그것을 얻었다고 PM에게 갔다. 나는 그것을 알아낼 것이다. 나는 당신에게 실수가 무엇인지 말할 것이다.

이해가 안가서 다시 작성할게요 :)

 
aqualix :
특별한 오류는 없지만 그리지는 않습니다. 작업을 완료하는 것은 불가능하지만 0으로 나누기는 343행에 나옵니다. 더 깊이 파고들거나 다른 구현 방법을 찾아야 합니다.

다른 구현 방법을 찾았습니다... :))

버퍼에서 채널이 더 효율적이고 유연하다고 생각합니다. 직접 선형 회귀 채널을 만지작거릴 시간이 없었지만(버퍼에 밀어넣음) 개체를 사용했지만 원하는 경우 직접 할 수 있습니다.

 
안녕하세요! MQL5에서 내 지표(predictor4.mq4 파일)를 다시 작성하십시오. MQL4에서도 그 프로그래밍은 나에게 큰 어려움으로 주어졌다. 저는 교육을 받은 프로그래머가 아닙니다(아직도 배우고 있습니다). 이 지표는 Market Watch의 모든 상품과 해당 지표가 사용되는 상품의 상관관계를 계산합니다. 수신된 데이터에 따르면 원하는 상품의 가격이 얼마나 갈 수 있는지 보여줍니다. 계산 시간 동안 터미널이 멈춘다는 사실 때문에 코드의 일부를 DLL로 전송하여 속도를 크게 높였습니다. DLL에서 MTF_MC_Correlation f-I만 제거되었습니다. 엔 크로스를 제외하고 다른 쌍에서도 작동하지만 EURUSD 쌍 에만 독점적으로 썼습니다. 아카이브에는 predictor2_old_wo_dll.mq4 DLL이 없는 이전 버전이 포함되어 있습니다. 왜냐하면 표시기가 작동하려면 기록이 필요하며 MT4는 자체적으로 다운로드하는 것을 좋아하지 않으므로 MT5에서 다시 작성하시기 바랍니다.
 
Graff :
내가 볼게요. 내가 어떻게 도움이 될 수 있습니다.

 
vdv2001 писал(а) :

내가 볼게요. 내가 어떻게 도움이 될 수 있습니다.

드미트리! Skype 또는 ICQ에 나를 추가하십시오(PM에 내 좌표를 보냈습니다). 함께 다시 작성해 봅시다.
 
Graff :
초안 버전이 준비되었습니다.

그럼 혼자 ;)

파일:
predictor.mq5  12 kb
 


안녕하세요 드미트리입니다.

MQL5에서 이 2개의 지표를 다시 작성해 보시기 바랍니다. 제가 직접 시도했지만 복잡하지는 않지만 작동하지 않습니다.

미리 감사드립니다.

파일:
b1nt06jgi4.rar  2 kb
 
Serj74 :


안녕하세요 드미트리입니다.

미리 감사드립니다.

며칠 할게요.

 
정말 감사합니다
