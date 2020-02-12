손실 없이 MetaTrader 5로 전환할 수 있도록 도와주세요 - 페이지 4 1234567891011...21 새 코멘트 Владислав 2010.04.28 02:23 #31 vdv2001 : 배열을 전송하면 모든 것이 간단하며 특정 차원을 지정해야 합니다. 아니면 적어도 칠면조를 스스로 파괴하시겠습니까, 아니면 처리하시겠습니까? 직접 해 보세요. 할 수 없으면 나중에 (3일 이내에) 도와드리겠습니다. 할 수 있으면 쓰고, 할 수 없으면 써라! 특별한 오류는 없지만 그리지는 않습니다. 작업을 완료하는 것은 불가능하지만 0으로 나누기는 343행에 나옵니다. 더 깊이 파고들거나 다른 구현 방법을 찾아야 합니다. Dmitry Voronkov 2010.04.28 09:52 #32 aqualix : 특별한 오류는 없지만 그리지는 않습니다. 작업을 완료하는 것은 불가능하지만 0으로 나누기는 343행에 나옵니다. 더 깊이 파고들거나 다른 구현 방법을 찾아야 합니다. 좋아, 우리는 내가 그것을 얻었다고 PM에게 갔다. 나는 그것을 알아낼 것이다. 나는 당신에게 실수가 무엇인지 말할 것이다. 이해가 안가서 다시 작성할게요 :) Dmitry Voronkov 2010.04.30 13:50 #33 aqualix : 특별한 오류는 없지만 그리지는 않습니다. 작업을 완료하는 것은 불가능하지만 0으로 나누기는 343행에 나옵니다. 더 깊이 파고들거나 다른 구현 방법을 찾아야 합니다. 다른 구현 방법을 찾았습니다... :)) 버퍼에서 채널이 더 효율적이고 유연하다고 생각합니다. 직접 선형 회귀 채널을 만지작거릴 시간이 없었지만(버퍼에 밀어넣음) 개체를 사용했지만 원하는 경우 직접 할 수 있습니다. 파일: 9x_parabolicregression.mq5 9 kb Serge 2010.05.10 23:55 #34 안녕하세요! MQL5에서 내 지표(predictor4.mq4 파일)를 다시 작성하십시오. MQL4에서도 그 프로그래밍은 나에게 큰 어려움으로 주어졌다. 저는 교육을 받은 프로그래머가 아닙니다(아직도 배우고 있습니다). 이 지표는 Market Watch의 모든 상품과 해당 지표가 사용되는 상품의 상관관계를 계산합니다. 수신된 데이터에 따르면 원하는 상품의 가격이 얼마나 갈 수 있는지 보여줍니다. 계산 시간 동안 터미널이 멈춘다는 사실 때문에 코드의 일부를 DLL로 전송하여 속도를 크게 높였습니다. DLL에서 MTF_MC_Correlation f-I만 제거되었습니다. 엔 크로스를 제외하고 다른 쌍에서도 작동하지만 EURUSD 쌍 에만 독점적으로 썼습니다. 아카이브에는 predictor2_old_wo_dll.mq4 DLL이 없는 이전 버전이 포함되어 있습니다. 왜냐하면 표시기가 작동하려면 기록이 필요하며 MT4는 자체적으로 다운로드하는 것을 좋아하지 않으므로 MT5에서 다시 작성하시기 바랍니다. 평균 일일 범위를 계산하는 엘리엇 파동 이론에 기반한 파이어버드 EA Dmitry Voronkov 2010.05.11 11:01 #35 Graff : 안녕하세요! MQL5에서 내 지표(predictor4.mq4 파일)를 다시 작성하십시오. MQL4에서도 그 프로그래밍은 나에게 큰 어려움으로 주어졌다. 저는 교육을 받은 프로그래머가 아닙니다(아직도 배우고 있습니다). 이 지표는 Market Watch의 모든 상품과 해당 지표가 사용되는 상품의 상관관계를 계산합니다. 수신된 데이터에 따르면 원하는 상품의 가격이 얼마나 갈 수 있는지 보여줍니다. 터미널이 계산 시간 동안 멈춘다는 사실 때문에 코드의 일부를 DLL로 전송하여 속도를 크게 높였습니다. DLL에서 MTF_MC_Correlation f-I만 제거되었습니다. 엔 크로스를 제외하고 다른 쌍에서도 작동하지만 EURUSD 쌍 에만 독점적으로 썼습니다. 아카이브에는 predictor2_old_wo_dll.mq4 DLL이 없는 이전 버전이 포함되어 있습니다. 왜냐하면 표시기가 작동하려면 기록이 필요하며 MT4는 자체적으로 다운로드하는 것을 좋아하지 않으므로 MT5에서 다시 작성하시기 바랍니다. 내가 볼게요. 내가 어떻게 도움이 될 수 있습니다. Serge 2010.05.12 23:56 #36 vdv2001 писал(а) # : 내가 볼게요. 내가 어떻게 도움이 될 수 있습니다. 드미트리! Skype 또는 ICQ에 나를 추가하십시오(PM에 내 좌표를 보냈습니다). 함께 다시 작성해 봅시다. Dmitry Voronkov 2010.05.15 18:11 #37 Graff : 드미트리! Skype 또는 ICQ에 나를 추가하십시오(PM에 내 좌표를 보냈습니다). 함께 다시 작성해 봅시다. 초안 버전이 준비되었습니다. 그럼 혼자 ;) 파일: predictor.mq5 12 kb Serj74 2010.05.16 15:28 #38 안녕하세요 드미트리입니다. MQL5에서 이 2개의 지표를 다시 작성해 보시기 바랍니다. 제가 직접 시도했지만 복잡하지는 않지만 작동하지 않습니다. 미리 감사드립니다. 파일: b1nt06jgi4.rar 2 kb Dmitry Voronkov 2010.05.17 13:26 #39 Serj74 : 안녕하세요 드미트리입니다. MQL5에서 이 2개의 지표를 다시 작성해 보시기 바랍니다. 제가 직접 시도했지만 복잡하지는 않지만 작동하지 않습니다. 미리 감사드립니다. 며칠 할게요. Serj74 2010.05.17 14:31 #40 정말 감사합니다 1234567891011...21 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
배열을 전송하면 모든 것이 간단하며 특정 차원을 지정해야 합니다.
아니면 적어도
칠면조를 스스로 파괴하시겠습니까, 아니면 처리하시겠습니까?
직접 해 보세요. 할 수 없으면 나중에 (3일 이내에) 도와드리겠습니다.
할 수 있으면 쓰고, 할 수 없으면 써라!
특별한 오류는 없지만 그리지는 않습니다. 작업을 완료하는 것은 불가능하지만 0으로 나누기는 343행에 나옵니다. 더 깊이 파고들거나 다른 구현 방법을 찾아야 합니다.
좋아, 우리는 내가 그것을 얻었다고 PM에게 갔다. 나는 그것을 알아낼 것이다. 나는 당신에게 실수가 무엇인지 말할 것이다.
이해가 안가서 다시 작성할게요 :)
특별한 오류는 없지만 그리지는 않습니다. 작업을 완료하는 것은 불가능하지만 0으로 나누기는 343행에 나옵니다. 더 깊이 파고들거나 다른 구현 방법을 찾아야 합니다.
다른 구현 방법을 찾았습니다... :))
버퍼에서 채널이 더 효율적이고 유연하다고 생각합니다. 직접 선형 회귀 채널을 만지작거릴 시간이 없었지만(버퍼에 밀어넣음) 개체를 사용했지만 원하는 경우 직접 할 수 있습니다.
안녕하세요! MQL5에서 내 지표(predictor4.mq4 파일)를 다시 작성하십시오. MQL4에서도 그 프로그래밍은 나에게 큰 어려움으로 주어졌다. 저는 교육을 받은 프로그래머가 아닙니다(아직도 배우고 있습니다). 이 지표는 Market Watch의 모든 상품과 해당 지표가 사용되는 상품의 상관관계를 계산합니다. 수신된 데이터에 따르면 원하는 상품의 가격이 얼마나 갈 수 있는지 보여줍니다. 터미널이 계산 시간 동안 멈춘다는 사실 때문에 코드의 일부를 DLL로 전송하여 속도를 크게 높였습니다. DLL에서 MTF_MC_Correlation f-I만 제거되었습니다. 엔 크로스를 제외하고 다른 쌍에서도 작동하지만 EURUSD 쌍 에만 독점적으로 썼습니다. 아카이브에는 predictor2_old_wo_dll.mq4 DLL이 없는 이전 버전이 포함되어 있습니다. 왜냐하면 표시기가 작동하려면 기록이 필요하며 MT4는 자체적으로 다운로드하는 것을 좋아하지 않으므로 MT5에서 다시 작성하시기 바랍니다.
내가 볼게요. 내가 어떻게 도움이 될 수 있습니다.
내가 볼게요. 내가 어떻게 도움이 될 수 있습니다.
드미트리! Skype 또는 ICQ에 나를 추가하십시오(PM에 내 좌표를 보냈습니다). 함께 다시 작성해 봅시다.
초안 버전이 준비되었습니다.
그럼 혼자 ;)
안녕하세요 드미트리입니다.
MQL5에서 이 2개의 지표를 다시 작성해 보시기 바랍니다. 제가 직접 시도했지만 복잡하지는 않지만 작동하지 않습니다.
미리 감사드립니다.
안녕하세요 드미트리입니다.
MQL5에서 이 2개의 지표를 다시 작성해 보시기 바랍니다. 제가 직접 시도했지만 복잡하지는 않지만 작동하지 않습니다.
미리 감사드립니다.
며칠 할게요.