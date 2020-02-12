손실 없이 MetaTrader 5로 전환할 수 있도록 도와주세요 - 페이지 8 123456789101112131415...21 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.10.05 17:08 #71 MT5에서는 비표준 타임프레임을 생성할 수 없습니다. 대신 21개의 표준 지표가 있습니다. Prival 2010.10.05 17:36 #72 Renat : MT5에서는 비표준 타임프레임 을 생성할 수 없습니다. 대신 21개의 표준 지표 가 있습니다. 주최측의 피로를 느끼다 Rashid Umarov 2010.10.05 17:38 #73 Prival : 주최측의 피로를 느끼다 의미를 이해하신 것 같네요 :) 이것은 오타입니다. Prival 2010.10.05 17:45 #74 Rosh : 의미를 이해하신 것 같네요 :) 이것은 오타입니다. 물론 이해했습니다. 그건 그렇고, 문제는 모든 시간 프레임을 보는 방법입니다(21개의 버튼이 없습니다)? Z.Y. 상사를 집에 보내고 쉬게하십시오. 더 쉬울 것입니다)) 틱이 똑딱 거리고 있습니다 ... 챔피언십이오고 있습니다 ... Rashid Umarov 2010.10.05 17:49 #75 Prival : 물론 이해했습니다. 그건 그렇고, 문제는 모든 시간 프레임을 보는 방법입니다(21개의 버튼이 없습니다)? 도움말을 읽고 틱에서 휴식을 취하십시오. 그 뒤에 있는 시간 프레임을 볼 수 없기 때문입니다. FXTRADECOM 2010.10.05 17:57 #76 Renat : MT5에서는 비표준 타임프레임을 생성할 수 없습니다. 대신 21개의 표준 지표가 있습니다. 답변 감사합니다 불가능해서 죄송합니다. 중요한 타임프레임이 없습니다 - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / 하지만 나머지는 크게 존중합니다 - 작업하기가 훨씬 더 편리해졌습니다. 프로그래밍에서는 아무것도 이해하지 못하지만 지표로 작동하면 나중에 실제로 추가로 넣을 수 있습니다. 날? Renat Fatkhullin 2010.10.05 18:11 #77 Rosh : 의미를 이해하신 것 같네요 :) 이것은 오타입니다. 당신은 당신의 전화에서 그런 것을 쓸 수 있습니다 :) Viktor Nesterov 2010.10.10 19:23 #78 이 Daily_open_line 표시기를 MKL 5로 번역해 달라고 요청하고 싶습니다. 미리 감사드립니다. 파일: daily_open_line.mq4 3 kb reem 2010.10.20 13:03 #79 칠면조를 MQL5로 번역하는 것을 도와주세요. 나는 프로그래머가 아니며, 코드의 각 부분은 엄청난 삐걱거림과 함께 주어집니다. 4-ke에서는 다소 명확했지만 MQL5에서 프로그래밍하는 논리를 아직 파악하지 못했습니다. 칠면조는 본질적으로 사소하지만 두뇌가 충분하지 않습니다. 누군가 응답해 주시면 정말 감사하겠습니다. 10분 동안 일이 있는 것 같아요. 그리고 어렵지 않다면 핸들이 무엇인지 설명하십시오. 제가 알기로는 4-ke에서 사용하지 않은 기본 개념입니다. 나는 정말로 그것을 알아내고 싶다. 아직 튜토리얼이 없습니다... 모두 미리 감사드립니다! 파일: SredSpread.mq4 2 kb trader0k 2010.10.22 18:55 #80 여러분, 더 흥미로운 인디카를 게시하면 재프로그래밍에 관심이 있을 것입니다. 123456789101112131415...21 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
주최측의 피로를 느끼다
Z.Y. 상사를 집에 보내고 쉬게하십시오. 더 쉬울 것입니다)) 틱이 똑딱 거리고 있습니다 ... 챔피언십이오고 있습니다 ...
도움말을 읽고 틱에서 휴식을 취하십시오. 그 뒤에 있는 시간 프레임을 볼 수 없기 때문입니다.
답변 감사합니다 불가능해서 죄송합니다. 중요한 타임프레임이 없습니다 - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / 하지만 나머지는 크게 존중합니다 - 작업하기가 훨씬 더 편리해졌습니다.
프로그래밍에서는 아무것도 이해하지 못하지만 지표로 작동하면 나중에 실제로 추가로 넣을 수 있습니다. 날?
칠면조를 MQL5로 번역하는 것을 도와주세요. 나는 프로그래머가 아니며, 코드의 각 부분은 엄청난 삐걱거림과 함께 주어집니다. 4-ke에서는 다소 명확했지만 MQL5에서 프로그래밍하는 논리를 아직 파악하지 못했습니다. 칠면조는 본질적으로 사소하지만 두뇌가 충분하지 않습니다. 누군가 응답해 주시면 정말 감사하겠습니다. 10분 동안 일이 있는 것 같아요.
그리고 어렵지 않다면 핸들이 무엇인지 설명하십시오. 제가 알기로는 4-ke에서 사용하지 않은 기본 개념입니다. 나는 정말로 그것을 알아내고 싶다. 아직 튜토리얼이 없습니다...
모두 미리 감사드립니다!