MT5에서는 비표준 타임프레임을 생성할 수 없습니다. 대신 21개의 표준 지표가 있습니다.
 
Renat :
MT5에서는 비표준 타임프레임 을 생성할 수 없습니다. 대신 21개의 표준 지표 가 있습니다.
주최측의 피로를 느끼다
 
Prival :
주최측의 피로를 느끼다
의미를 이해하신 것 같네요 :) 이것은 오타입니다.
 
Rosh :
의미를 이해하신 것 같네요 :) 이것은 오타입니다.

물론 이해했습니다. 그건 그렇고, 문제는 모든 시간 프레임을 보는 방법입니다(21개의 버튼이 없습니다)?

Z.Y. 상사를 집에 보내고 쉬게하십시오. 더 쉬울 것입니다)) 틱이 똑딱 거리고 있습니다 ... 챔피언십이오고 있습니다 ...

 
Prival :

물론 이해했습니다. 그건 그렇고, 문제는 모든 시간 프레임을 보는 방법입니다(21개의 버튼이 없습니다)?

도움말을 읽고 틱에서 휴식을 취하십시오. 그 뒤에 있는 시간 프레임을 볼 수 없기 때문입니다.


 
Renat :
MT5에서는 비표준 타임프레임을 생성할 수 없습니다. 대신 21개의 표준 지표가 있습니다.

답변 감사합니다 불가능해서 죄송합니다. 중요한 타임프레임이 없습니다 - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / 하지만 나머지는 크게 존중합니다 - 작업하기가 훨씬 더 편리해졌습니다.

프로그래밍에서는 아무것도 이해하지 못하지만 지표로 작동하면 나중에 실제로 추가로 넣을 수 있습니다. 날?

 
Rosh :
의미를 이해하신 것 같네요 :) 이것은 오타입니다.
당신은 당신의 전화에서 그런 것을 쓸 수 있습니다 :)
 
이 Daily_open_line 표시기를 MKL 5로 번역해 달라고 요청하고 싶습니다. 미리 감사드립니다.
파일:
daily_open_line.mq4  3 kb
 

칠면조를 MQL5로 번역하는 것을 도와주세요. 나는 프로그래머가 아니며, 코드의 각 부분은 엄청난 삐걱거림과 함께 주어집니다. 4-ke에서는 다소 명확했지만 MQL5에서 프로그래밍하는 논리를 아직 파악하지 못했습니다. 칠면조는 본질적으로 사소하지만 두뇌가 충분하지 않습니다. 누군가 응답해 주시면 정말 감사하겠습니다. 10분 동안 일이 있는 것 같아요.

그리고 어렵지 않다면 핸들이 무엇인지 설명하십시오. 제가 알기로는 4-ke에서 사용하지 않은 기본 개념입니다. 나는 정말로 그것을 알아내고 싶다. 아직 튜토리얼이 없습니다...

모두 미리 감사드립니다!

파일:
SredSpread.mq4  2 kb
 
여러분, 더 흥미로운 인디카를 게시하면 재프로그래밍에 관심이 있을 것입니다.
