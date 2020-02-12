손실 없이 MetaTrader 5로 전환할 수 있도록 도와주세요 - 페이지 17

좋은 사람들, 도움을 요청합니다!

불행히도 저는 프로그래밍 언어를 할 줄 모릅니다 :*(

누구에게나 어렵지 않습니다. 이 매우 필요한 지표 ATR_the_bat를 mql5에 다시 작성하십시오...

미리 감사드립니다!!! http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4

 

모두에게 좋은 하루.

저는 MT4에서 정보 표시기를 오랫동안 사용해 왔습니다.

원래 지표의 스크린샷 http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif , http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif

표시기는 VisualOrders입니다. 어디서 다운로드했는지 기억이 나지 않습니다. 여기에 스왑 크기를 추가했습니다. 큰 음수 스왑 AUDUSD NZDUSD 등과 관련된 쌍과 관련이 있습니다. 실수로 큰 네거티브 스왑으로 옆으로 열리지 않도록, 더욱이 트리플 사이즈로 충전되는 날에는 네거티브 스왑을 빨간색으로, 플러스 스왑을 파란색으로 쓰는 방법을 잘 이해하지 못했습니다. , 그래서 나는 흰색으로 씁니다 :-).

차트의 거래 내역을 끌 수 있으며 미결 주문만 볼 수 있습니다.

MT5에서는 내가 알기로 하나의 미결 주문만 표시됩니다.

이 스레드에서 저는 이미 MT4 스크립트 https://www.mql5.com/ru/code/9567 , --- Valmars --- MT5용 https://c.mql5.com/3/ 로 리메이크를 요청했습니다. 3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5 , 그에게 존경을 표하는 원본보다 훨씬 더 나은 결과를 얻었습니다!

누군가가 이 표시기를 다시 만들 것입니까? 제 생각에는 주의를 기울여야 할 상당히 유용한 지표입니다.

 
MT5는 확실히 물건이고 MT4 그림과 비교할 때 볼륨의 그림과 비교할 때 장점도 있고 적지 않은 단점도 있습니다. 그리고 정확히 말하면 선형으로 거래할 때는 원칙적으로 필요하지 않지만 평균을 낼 때 mt4를 지표로 고려하지 않는 것은 매우 위험합니다. 솔직히 인디케이터나 어드바이저를 쓰시는 분들이 이해가 안가지만 개인적으로 분석에 눈이 갔고, 매매 방식이 어떻게 돌아가는지 잘 이해하고 있고 이미 90% 수준에서 시장을 느끼실 수 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 언제 어디서 무엇을 하는지, 특별한 공식이 있다고 생각한다면 100 플러스 거래 모두에 진부한 거래도 현실입니다.
 
여러 지표로 구성된 거래 시스템을 다시 작성해 주시기 바랍니다. http://jobmm.ru/publ/torgovie_systemi/novaja_super_sistema_ss2009/3-1-0-56
파일:
SS2009.zip  48 kb
 

좋은 저녁이에요! MQL5의 Expert Advisor에서 기존 지표를 사용하는 방법을 알려주시겠습니까? 예를 들어 double iMA_ = NormalizeDouble (iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);

그런 다음 도움말을 살펴보고 핸들 등 더 혼란스러워졌습니다. .... 7회독 하면 대충 생각나는게 있는데 5회째에 다 속아 넘어가기가 너무 어렵네요.. 그리고 그냥 닿기도 어렵네요..

그리고 지표에 대한 예가 있습니다.

 
Dimka-novitsek :

좋은 저녁이에요! MQL5의 Expert Advisor에서 기존 지표를 사용하는 방법을 알려주시겠습니까? 예를 들어 double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);

그런 다음 도움말을 살펴보고 핸들 등 더 혼란스러워졌습니다. .... 7회독 하면 대충 생각나는게 있는데 5회째에 다 속아 넘어가기 너무 힘든데 .. 그리고 힘내서 만지다가

여기 있습니다. 불필요한 것은 없습니다. 핸들을 만들고 값을 가져오기만 하면 됩니다.

https://www.mql5.com/en/articles/31

 
고마워, 지금 갈게!
 

안녕하세요.

기회가 있는 프로그래머 여러분, 지표를 번역해 주십시오.

또는 mql5에 이미 존재하는 경우 어디에서 찾을 수 있는지 알려주십시오.

파일:
supdem.jpg  152 kb
mII_SupDem.mq4  30 kb
 
nei :

많은 분들이 이미 MT5 프로그래밍을 이해하셨기를 바랍니다.

불행히도 모든 사람이 프로그래밍의 지혜를 이해할 수 있는 것은 아닙니다.

MT4가 존재하는 동안 좋은 지표가 만들어졌습니다. 누군가가 그들을 MT5 플랫폼으로 옮기고 싶어한다고 생각합니다.

여기에서 도움을 찾을 수 있기를 바랍니다.

MT5로 옮기고 싶은 지표가 있는 파일을 첨부합니다

 
