좋은 사람들, 도움을 요청합니다!
불행히도 저는 프로그래밍 언어를 할 줄 모릅니다 :*(
누구에게나 어렵지 않습니다. 이 매우 필요한 지표 ATR_the_bat를 mql5에 다시 작성하십시오...
미리 감사드립니다!!! http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4
모두에게 좋은 하루.
저는 MT4에서 정보 표시기를 오랫동안 사용해 왔습니다.
원래 지표의 스크린샷 http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif , http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif
표시기는 VisualOrders입니다. 어디서 다운로드했는지 기억이 나지 않습니다. 여기에 스왑 크기를 추가했습니다. 큰 음수 스왑 AUDUSD NZDUSD 등과 관련된 쌍과 관련이 있습니다. 실수로 큰 네거티브 스왑으로 옆으로 열리지 않도록, 더욱이 트리플 사이즈로 충전되는 날에는 네거티브 스왑을 빨간색으로, 플러스 스왑을 파란색으로 쓰는 방법을 잘 이해하지 못했습니다. , 그래서 나는 흰색으로 씁니다 :-).
차트의 거래 내역을 끌 수 있으며 미결 주문만 볼 수 있습니다.
MT5에서는 내가 알기로 하나의 미결 주문만 표시됩니다.
이 스레드에서 저는 이미 MT4 스크립트 https://www.mql5.com/ru/code/9567 , --- Valmars --- MT5용 https://c.mql5.com/3/ 로 리메이크를 요청했습니다. 3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5 , 그에게 존경을 표하는 원본보다 훨씬 더 나은 결과를 얻었습니다!
누군가가 이 표시기를 다시 만들 것입니까? 제 생각에는 주의를 기울여야 할 상당히 유용한 지표입니다.
좋은 저녁이에요! MQL5의 Expert Advisor에서 기존 지표를 사용하는 방법을 알려주시겠습니까? 예를 들어 double iMA_ = NormalizeDouble (iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);
그런 다음 도움말을 살펴보고 핸들 등 더 혼란스러워졌습니다. .... 7회독 하면 대충 생각나는게 있는데 5회째에 다 속아 넘어가기가 너무 어렵네요.. 그리고 그냥 닿기도 어렵네요..
그리고 지표에 대한 예가 있습니다.
여기 있습니다. 불필요한 것은 없습니다. 핸들을 만들고 값을 가져오기만 하면 됩니다.
https://www.mql5.com/en/articles/31
안녕하세요.
기회가 있는 프로그래머 여러분, 지표를 번역해 주십시오.
또는 mql5에 이미 존재하는 경우 어디에서 찾을 수 있는지 알려주십시오.
많은 분들이 이미 MT5 프로그래밍을 이해하셨기를 바랍니다.
불행히도 모든 사람이 프로그래밍의 지혜를 이해할 수 있는 것은 아닙니다.
MT4가 존재하는 동안 좋은 지표가 만들어졌습니다. 누군가가 그들을 MT5 플랫폼으로 옮기고 싶어한다고 생각합니다.
여기에서 도움을 찾을 수 있기를 바랍니다.
MT5로 옮기고 싶은 지표가 있는 파일을 첨부합니다