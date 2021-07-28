MT5에 대한 소원 - 페이지 59 1...525354555657585960616263646566...117 새 코멘트 Aleksandr Chugunov 2011.03.01 11:46 #581 그래픽 개체로 작업하려면 차트 창의 크기를 변경하는 이벤트가 매우 필요합니다. 한 가지 예를 들어 그 이유를 설명하겠습니다(이것이 요구되는 더 많은 예가 있습니다). 예를 들어 다음과 같은 자체 클래스 컨트롤 "Grid"가 있습니다. 창의 크기를 조정하고 다음 그림을 얻습니다. 이제 크기를 조정하고 다음을 얻기 위해 클래스 메서드를 호출합니다. 따라서 전체 성능에 가장 좋은 영향을 미치지 않는 자체 창 크기를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 또한 주말에는 틱이 없기 때문에 OnTick뿐만 아니라 타이머로도 모니터링해야 합니다. Konstantin Gruzdev 2011.03.01 12:14 #582 AlexSTAL : 그래픽 개체로 작업 하려면 차트 창의 크기를 변경하는 이벤트가 매우 필요합니다. 나는 지원한다. 또한 일반적으로 차트의 속성을 변경하는 이벤트가 필요하기 때문에 때로는 창 크기 조정 이상을 모니터링해야 합니다. 새해가 오기 전에 서비스데스크에 소원을 적었다. [삭제] 2011.03.01 12:25 #583 AlexSTAL : 그래픽 개체로 작업하려면 차트 창의 크기를 변경하는 이벤트가 매우 필요합니다. 도마뱀 : 나는 지원한다. 또한 일반적으로 차트의 속성을 변경하는 이벤트가 필요하기 때문에 때로는 창 크기 조정 이상을 모니터링해야 합니다. 새해가 오기 전에 서비스 데스크에 소원을 적었다. 오래전에 커스텀 이벤트를 사용하여 타이머로 출시했지만, 여전히 표준 이벤트가 더 낫습니다(커스텀 이벤트는 아직 테스터에서 작동하지 않습니다)... Renat Fatkhullin 2011.03.01 13:11 #584 AlexSTAL : 그래픽 개체로 작업하려면 차트 창의 크기를 변경하는 이벤트가 매우 필요합니다. 한 가지 예를 들어 그 이유를 설명하겠습니다(이것이 요구되는 더 많은 예가 있습니다). 예를 들어 다음과 같은 자체 클래스 "Grid" 컨트롤이 있습니다. 창의 크기를 조정하고 다음 그림을 얻습니다. 이제 크기를 조정하고 다음을 얻기 위해 클래스 메서드를 호출합니다. 따라서 전체 성능에 가장 좋은 영향을 미치지 않는 자체 창 크기를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 또한 주말에는 틱이 없기 때문에 OnTick뿐만 아니라 타이머로도 모니터링해야 합니다. ChartEvent에서 창의 특성 변경에 대한 특별한 이벤트를 던질 수 있습니다. Aleksandr Chugunov 2011.03.01 13:23 #585 Renat : ChartEvent에서 창의 특성 변경에 대한 특별한 이벤트를 던질 수 있습니다. 죄송합니다 ... 이해가 안됩니다 - 이것은 질문입니까 아니면 진술입니까? 명령문이 그렇다면 던질 수 있으며 직접 모니터링해야하며 이는 리소스입니다 ... 질문이 있다면 ChartEvent의 별도 이벤트가 이상적입니다.... Renat Fatkhullin 2011.03.01 13:32 #586 AlexSTAL : 죄송합니다 ... 이해가 안됩니다 - 이것은 질문입니까 아니면 진술입니까? 명령문이 그렇다면 던질 수 있으며 직접 모니터링해야하며 이는 리소스입니다 ... 질문이 있다면 ChartEvent의 별도 이벤트가 이상적입니다.... 개발자가 그래픽 환경의 중요한 변경 사항을 쉽게 처리할 수 있도록 OnChartEvent 에서 이러한 이벤트를 직접 발생시킵니다. 작업은 이미 설정되었습니다. 솔루션을 살펴보겠습니다. Aleksandr Chugunov 2011.03.01 13:35 #587 Renat : 개발자가 그래픽 환경의 중요한 변경 사항을 쉽게 처리할 수 있도록 OnChartEvent에서 이러한 이벤트를 직접 발생시킵니다. 작업은 이미 설정되었습니다. 솔루션을 살펴보겠습니다. 감독자! 내 티켓 # 35077도 처리하고 싶습니다 ... Sergey Gritsay 2011.03.01 13:37 #588 AlexSTAL : 죄송합니다 ... 이해가 안됩니다 - 이것은 질문입니까 아니면 진술입니까? 명령문이 그렇다면 던질 수 있으며 직접 모니터링해야하며 이는 리소스입니다 ... 질문이 있다면 ChartEvent의 별도 이벤트가 이상적입니다.... 표준 라이브러리 및 Google 차트 API의 클래스를 사용하여 정보 게시판 만들기 이 기사를 읽으십시오. 작성자가 스케일링을 구현했습니다. 아마도 도움이 될 것입니다. Aleksandr Chugunov 2011.03.01 13:39 #589 sergey1294 : 표준 라이브러리 및 Google 차트 API의 클래스를 사용하여 정보 게시판 만들기 이 기사를 읽으십시오. 작성자가 스케일링을 구현했습니다. 아마도 도움이 될 것입니다. 이것은 스케일링에 관한 것이 아니라, 이 스케일링의 호출점에 관한 것입니다.... 유창하게 Gnyanul, 위에 내가 쓴 모든 것이 있습니다. OnTimer () 함수는 창 크기 조정을 모니터링하고 필요한 경우 스코어보드의 크기를 조정하며 , 틱이 초당 1보다 적은 빈도로 발생하는 경우 OnCalculate()와 마찬가지로 거래의 도착도 모니터링합니다. void OnTimer () { int x_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int y_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); //если изменились размеры окна - обновим табло Konstantin Gruzdev 2011.03.01 22:09 #590 Renat : 개발자가 그래픽 환경의 중요한 변경 사항을 쉽게 처리할 수 있도록 OnChartEvent에서 이러한 이벤트를 직접 발생시킵니다. 작업은 이미 설정되었습니다. 솔루션을 살펴보겠습니다. 오 좋은. 유사한 성격의 요청: "시장 조사" 창의 변경 사항에 대해 OnChartEvent 에 대한 이벤트를 만듭니다. 그런 다음 캐릭터의 추가, 제거 또는 재배열을 직접 추적해야 합니다. 1...525354555657585960616263646566...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그래픽 개체로 작업하려면 차트 창의 크기를 변경하는 이벤트가 매우 필요합니다.
한 가지 예를 들어 그 이유를 설명하겠습니다(이것이 요구되는 더 많은 예가 있습니다).
예를 들어 다음과 같은 자체 클래스 컨트롤 "Grid"가 있습니다.
창의 크기를 조정하고 다음 그림을 얻습니다.
이제 크기를 조정하고 다음을 얻기 위해 클래스 메서드를 호출합니다.
따라서 전체 성능에 가장 좋은 영향을 미치지 않는 자체 창 크기를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
또한 주말에는 틱이 없기 때문에 OnTick뿐만 아니라 타이머로도 모니터링해야 합니다.
나는 지원한다. 또한 일반적으로 차트의 속성을 변경하는 이벤트가 필요하기 때문에 때로는 창 크기 조정 이상을 모니터링해야 합니다. 새해가 오기 전에 서비스 데스크에 소원을 적었다.
ChartEvent에서 창의 특성 변경에 대한 특별한 이벤트를 던질 수 있습니다.
개발자가 그래픽 환경의 중요한 변경 사항을 쉽게 처리할 수 있도록 OnChartEvent 에서 이러한 이벤트를 직접 발생시킵니다.
작업은 이미 설정되었습니다. 솔루션을 살펴보겠습니다.
감독자!
내 티켓 # 35077도 처리하고 싶습니다 ...
표준 라이브러리 및 Google 차트 API의 클래스를 사용하여 정보 게시판 만들기 이 기사를 읽으십시오. 작성자가 스케일링을 구현했습니다. 아마도 도움이 될 것입니다.
이것은 스케일링에 관한 것이 아니라, 이 스케일링의 호출점에 관한 것입니다....
유창하게 Gnyanul, 위에 내가 쓴 모든 것이 있습니다.
OnTimer () 함수는 창 크기 조정을 모니터링하고 필요한 경우 스코어보드의 크기를 조정하며 , 틱이 초당 1보다 적은 빈도로 발생하는 경우 OnCalculate()와 마찬가지로 거래의 도착도 모니터링합니다.
