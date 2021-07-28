MT5에 대한 소원 - 페이지 56 1...495051525354555657585960616263...117 새 코멘트 Mykola Demko 2011.02.11 16:23 #551 가격 시간에 묶인 개체의 픽셀 좌표를 얻을 수 있기를 원합니다. 이렇게 하면 디스플레이와 가격을 일치시킬 수 있고 다른 화면 해상도에서 문제를 피할 수 있습니다. 그런 다음 지속적으로 이동하는 추세선인 배경 개체를 만들 수 있습니다. (첫 번째 표시 막대 )(창 최대값)(마지막 표시 막대)(창 최소값) 픽셀 좌표를 수신하면 디스플레이를 고려하여 모든 레이블을 다시 계산합니다. 따라서 한 해상도에서 차트 필드는 다른 1000에서 700픽셀을 갖습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Отображение графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Отображение графиков - Документация по MQL5 anm 2011.02.19 18:26 #552 안녕하세요! 하나의 MT5 플랫폼에서 여러 모니터의 여러 차트를 동시에 작업할 수 있습니까? 예를 들어 Thinkorswim 플랫폼에서 구현되는 방법 Dmitriy Skub 2011.02.22 14:32 #553 그리고 여기에 현재 막대 번호를 추가하는 것이 좋을 것입니다. 편리할 것입니다. [삭제] 2011.02.23 01:16 #554 친애하는 개발자 여러분! 가능하면 각 쉼표 뒤에 괄호 안의 매개변수를 표시 하는 함수 호출 을 작성할 때 포함되는 MetaEditor의 노란색 힌트가 새 줄로 줄 바꿈되는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 화면에 맞지 않고 잘립니다. 끄다. Дмитрий Александрович 2011.02.24 08:49 #555 터미널의 뉴스가 IE가 아닌 기본 수상 버스(FF, 오페라 등)에서 열리면 좋을 것입니다. 더 정확히는 뉴스를 볼 때 링크가 열렸지만 구현하기 어려울 것 같지만... :) Slava 2011.02.24 09:58 #556 Dima_S : 그리고 여기에 현재 막대 번호를 추가하는 것이 좋을 것입니다. 편리할 것입니다. 막대 번호는 간단한 표시기로 되어 있습니다. 저는 4번으로 직접 했습니다. [삭제] 2011.02.24 10:06 #557 Dima_S : 그리고 여기에 현재 막대 번호를 추가하는 것이 좋을 것입니다. 편리할 것입니다. 여기서 복잡성은 하나인 직렬성입니다. 누군가는 현재 0번째 마디가 필요하고 누군가는 가장 오래된 마디가 필요하므로 Stringo 제안 이러한 관점에서 가장 합리적인 것 중 하나입니다. mrProF : 터미널의 뉴스가 IE가 아닌 기본 수상 버스(FF, 오페라 등)에서 열리면 좋을 것입니다. 더 정확히는 뉴스를 볼 때 링크가 열렸지만 구현하기 어려울 것 같지만... :) 아마도 구현하기가 그리 어렵지 않을 것입니다(결국 거래 보고서가 이렇게 열립니다). 나는 개인적으로. Дмитрий Александрович 2011.02.24 10:24 #558 MetaEditor: 메소드, 변수 등의 자동 완성 인수 유형에 따라 함수/메서드에 전달될 때 필터링되므로 항상 편리한 것은 아닙니다. 예를 들어 객체의 메서드에 반환 값을 전달하고 싶지만 객체 의 이름과 메서드를 완전히 수동으로 입력해야 한다고 가정해 보겠습니다. 나는 자동 완성 필터를 그대로 둘 것을 제안하지만 일치하는 변수를 목록의 맨 위에 놓고 녹색으로 강조 표시하고 나머지는 모두 아래에서 노란색으로 강조 표시합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов - Документация по MQL5 Dmitriy Skub 2011.02.24 11:54 #559 stringo : 막대 번호는 간단한 표시기로 되어 있습니다. 저는 4번으로 직접 했습니다. 분명한. Dmitriy Skub 2011.02.24 11:58 #560 Interesting : 여기서 복잡성은 하나인 직렬성입니다. 누군가는 현재 0번째 마디가 필요하고 누군가는 가장 오래된 마디가 필요하므로 Stringo 제안 이러한 관점에서 가장 합리적인 것 중 하나입니다. 아마도 구현하기가 그리 어렵지 않을 것입니다(결국 거래 보고서가 이렇게 열립니다). 나는 개인적으로. 여기에는 어려움이 없습니다. 이 창은 예를 들어 OHLC의 값과 표시기 값을 표시합니다. 커서가 위치한 특정 수의 막대에 해당합니다. 이 막대 번호가 표시되어야 합니다. 화면에 수동으로 계산해야 하기 때문입니다. 또는 각 일정에 특별 이벤트를 던집니다. 간단한 지표. y축에 값을 출력하는 것은 의미가 없지만 x축에 어떤 값을 출력하는지에 대해서는 의미가 없습니다. 1...495051525354555657585960616263...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
가격 시간에 묶인 개체의 픽셀 좌표를 얻을 수 있기를 원합니다. 이렇게 하면 디스플레이와 가격을 일치시킬 수 있고 다른 화면 해상도에서 문제를 피할 수 있습니다.
그런 다음 지속적으로 이동하는 추세선인 배경 개체를 만들 수 있습니다.
(첫 번째 표시 막대 )(창 최대값)(마지막 표시 막대)(창 최소값) 픽셀 좌표를 수신하면 디스플레이를 고려하여 모든 레이블을 다시 계산합니다.
따라서 한 해상도에서 차트 필드는 다른 1000에서 700픽셀을 갖습니다.
하나의 MT5 플랫폼에서 여러 모니터의 여러 차트를 동시에 작업할 수 있습니까?
예를 들어 Thinkorswim 플랫폼에서 구현되는 방법
그리고 여기에 현재 막대 번호를 추가하는 것이 좋을 것입니다. 편리할 것입니다.
터미널의 뉴스가 IE가 아닌 기본 수상 버스(FF, 오페라 등)에서 열리면 좋을 것입니다.
더 정확히는 뉴스를 볼 때 링크가 열렸지만 구현하기 어려울 것 같지만... :)
막대 번호는 간단한 표시기로 되어 있습니다. 저는 4번으로 직접 했습니다.
여기서 복잡성은 하나인 직렬성입니다.
누군가는 현재 0번째 마디가 필요하고 누군가는 가장 오래된 마디가 필요하므로 Stringo 제안 이러한 관점에서 가장 합리적인 것 중 하나입니다.
예를 들어 객체의 메서드에 반환 값을 전달하고 싶지만 객체 의 이름과 메서드를 완전히 수동으로 입력해야 한다고 가정해 보겠습니다.
나는 자동 완성 필터를 그대로 둘 것을 제안하지만 일치하는 변수를 목록의 맨 위에 놓고 녹색으로 강조 표시하고 나머지는 모두 아래에서 노란색으로 강조 표시합니다.
누군가는 현재 0번째 마디가 필요하고 누군가는 가장 오래된 마디가 필요하므로 Stringo 제안 이러한 관점에서 가장 합리적인 것 중 하나입니다.아마도 구현하기가 그리 어렵지 않을 것입니다(결국 거래 보고서가 이렇게 열립니다). 나는 개인적으로.
여기에는 어려움이 없습니다. 이 창은 예를 들어 OHLC의 값과 표시기 값을 표시합니다. 커서가 위치한 특정 수의 막대에 해당합니다. 이 막대 번호가 표시되어야 합니다. 화면에 수동으로 계산해야 하기 때문입니다. 또는 각 일정에 특별 이벤트를 던집니다. 간단한 지표.
y축에 값을 출력하는 것은 의미가 없지만 x축에 어떤 값을 출력하는지에 대해서는 의미가 없습니다.