MT5에 대한 소원 - 페이지 57 1...505152535455565758596061626364...117 새 코멘트 [삭제] 2011.02.24 12:10 #561 Dima_S : 여기에는 어려움이 없습니다. 이 창은 예를 들어 OHLC의 값과 표시기 값을 표시합니다. 커서가 위치한 특정 수의 막대에 해당합니다. 이 막대 번호가 표시되어야 합니다. 화면에 수동으로 계산해야 하기 때문입니다. 또는 각 일정에 특별 이벤트를 던집니다. 간단한 지표. y축에 값을 출력하는 것은 의미가 없지만 x축에 어떤 값을 출력하는지에 대해서는 의미가 없습니다. 적어도 나에게는 모든 것이 의미가 있습니다. 바의 날짜와 시간이 있고 OHLC가 있고 칠면조의 특정 표시가 있지만(예:) 바 번호에 대한 링크가 없습니다. 막대 번호에 바인딩하는 경우 0번째 막대를 배치할 시작점을 즉시 "표준"으로 취해야 합니다. 예를 들어, 0번째 마디가 가장 오래된 마디이고 나에게는 현재 마디가 더 편리합니다(MT4에서와 같이). 그리고 어떻게 여기에있을 수 있습니까? 추신 나는 "막대 번호 매기기"를 찬성하거나 반대하지 않습니다. 나는 제안이 더 명확하게 공식화되고 모든 사람에게 적합해야 합니다(대다수가 아니라 모든 사람). [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 다중 통화 고문. 개발자의 Dmitriy Skub 2011.02.24 12:18 #562 Interesting : 적어도 나에게는 모든 것이 의미가 있습니다. 바의 날짜와 시간이 있고 OHLC가 있고 칠면조의 특정 표시가 있지만(예:) 바 번호에 대한 링크가 없습니다. 막대 번호에 바인딩하는 경우 0번째 막대를 배치할 시작점을 즉시 "표준"으로 취해야 합니다. 예를 들어, 0번째 마디가 가장 오래된 마디이고 나에게는 현재 마디가 더 편리합니다(MT4에서와 같이). 그리고 어떻게 여기에있을 수 있습니까? 추신 나는 "막대 번호 매기기"를 찬성하거나 반대하지 않습니다. 나는 제안이 더 명확하게 공식화되고 모든 사람에게 적합해야 합니다(대다수가 아니라 모든 사람). 그게 아니라 존재하지 않습니다 :) 나는 막대 번호 매기기에 대해 전혀 쓰지 않았습니다 - 어떻게 개발자에게 달려 있습니다 :) [삭제] 2011.02.24 12:27 #563 Dima_S : 그게 아니라 존재하지 않습니다 :) 나는 막대 번호 매기기에 대해 전혀 쓰지 않았습니다 - 어떻게 개발자에게 달려 있습니다 :) 그대로 인용합니다... 디마_S : 그리고 여기에 현재 막대 번호를 추가하는 것이 좋을 것입니다. 편리할 것입니다. 한 가지 질문 - 시작점을 어디에서 설정합니까? 현재 바에 있다면(MT4에서와 같이) 상관없지만 분명히 다른 의견이 있을 것입니다. 0 막대로 또는 1에서 시작하여 어떻게 번호를 매길까요? 예를 들어 다음과 같이 제안의 보다 완전한 표현에 대해 이야기하고 있습니다. 데이터 창 에서 막대 번호를 추가로 표시하고, 1개의 막대 에서 번호를 매기고, 보고 로 역사상 가장 오래된 막대를 선택하는 것이 좋습니다. 가리키다. Dmitriy Skub 2011.02.24 12:37 #564 Interesting : 그대로 인용합니다... 한 가지 질문 - 시작점을 어디에서 설정합니까? 현재 바에 있다면(MT4에서와 같이) 상관없지만 분명히 다른 의견이 있을 것입니다. 개인적으로 그것은 나에게 중요하지 않습니다 :) 그것은 나에게 질문이 아닙니다 :) Дмитрий Александрович 2011.02.25 12:11 #565 Alt + M과 같은 코드 내비게이터가 부족하여 별도의 창에 표시합니다. 큰 프로젝트 에서 그것 없이는 아무데도 ... :) [삭제] 2011.02.25 12:58 #566 mrProF : Alt + M과 같은 코드 내비게이터가 부족하여 별도의 창에 표시합니다. 대규모 프로젝트에서는 그것 없이는 아무데도 ... :) 예, 대규모 프로젝트 에서 기존 탐색으로는 충분하지 않습니다. 대규모 라이브러리(또는 여러 클래스가 있는 파일)의 기능 목록은 분명히 불충분한 솔루션입니다. MS는 어떨지 모르겠지만 볼랜드는 그런 네비게이터를 아주 잘 만들었습니다. 어쨌든 별도의 탭이나 별도의 창에서 정상적인 탐색을 하고 싶습니다. Дмитрий Александрович 2011.02.25 13:04 #567 Interesting : 예, 대규모 프로젝트에서 기존 탐색으로는 충분하지 않습니다. 대규모 라이브러리(또는 여러 클래스가 있는 파일)의 기능 목록은 분명히 불충분한 솔루션입니다. MS는 어떨지 모르겠지만 볼랜드는 그런 네비게이터를 아주 잘 만들었습니다. 어쨌든 별도의 탭이나 별도의 창에서 정상적인 탐색을 하고 싶습니다. IntelliJ IDEA에서 수고하셨습니다 :) 굴절도 해보고 싶지만 생각해보니 지금은 꿈만 꾸네요 :) Andrey Dik 2011.02.25 13:26 #568 mrProF : IntelliJ IDEA에서 수고하셨습니다 :) 굴절도 해보고 싶지만 생각해보니 지금은 꿈만 꾸네요 :) 많은 것을 원할 수 있지만, 예를 들어 다음과 같은 기능이 있는 경우 ME가 무료로 유지될 가능성은 낮 습니다(스크린샷은 함수 변수를 채울 때 변수 유형에 적합한 변수 목록이 자동으로 표시됨을 보여줍니다. 글로벌 가시성 고려): Vladimir Gomonov 2011.02.25 23:35 #569 Urain : 가격 시간에 묶인 개체의 픽셀 좌표를 얻을 수 있기를 원합니다. 이렇게 하면 디스플레이와 가격을 일치시킬 수 있고 다른 화면 해상도에서 문제를 피할 수 있습니다. 그런 다음 지속적으로 이동하는 추세선인 배경 개체를 만들 수 있습니다. (첫 번째 표시 막대 )(창 최대값)(마지막 표시 막대)(창 최소값) 픽셀 좌표를 수신하면 디스플레이를 고려하여 모든 레이블을 다시 계산합니다. 따라서 한 해상도에서 차트 필드는 다른 1000에서 700픽셀을 갖습니다. 열렬히 응원합니다. 매우 하고 싶습니다. 아마도 부재는 화면 좌표를 가격/시간 좌표로 또는 그 반대로 변환하는 두 개의 상호 역함수의 존재로 인해 이 가능성을 다소 밝게 하거나 대체했을 것입니다. 좋은 기회가 많을 것입니다. 그리고 불쾌한 부작용이 없습니다. // 잘못된 사용 결과에 대해 이야기하지 않습니다. 무엇이든 잘못 사용할 수 있습니다. Mykola Demko 2011.02.26 00:03 #570 MetaDriver : 열렬히 응원합니다. 매우 하고 싶습니다. 아마도 부재는 화면 좌표를 가격/시간 좌표로 또는 그 반대로 변환하는 두 개의 상호 역함수의 존재로 인해 이 가능성을 다소 밝게 하거나 대체했을 것입니다. 좋은 기회가 많을 것입니다. 그리고 불쾌한 부작용이 없습니다. // 우리는 잘못된 사용 결과에 대해 이야기하지 않습니다. 무엇이든 잘못 사용할 수 있습니다. 편의를 제외하고는 더 이상 관련이 없습니다. int scale =( int ) ChartGetInteger (chart_id, CHART_SCALE ); int pointer_per_bar= pow ( 2 ,scale); // количество пикселей на бар // остальное можно высчитать из первого видимого бара, и ширины графика в пикселях. 1...505152535455565758596061626364...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기에는 어려움이 없습니다. 이 창은 예를 들어 OHLC의 값과 표시기 값을 표시합니다. 커서가 위치한 특정 수의 막대에 해당합니다. 이 막대 번호가 표시되어야 합니다. 화면에 수동으로 계산해야 하기 때문입니다. 또는 각 일정에 특별 이벤트를 던집니다. 간단한 지표.
y축에 값을 출력하는 것은 의미가 없지만 x축에 어떤 값을 출력하는지에 대해서는 의미가 없습니다.
적어도 나에게는 모든 것이 의미가 있습니다. 바의 날짜와 시간이 있고 OHLC가 있고 칠면조의 특정 표시가 있지만(예:) 바 번호에 대한 링크가 없습니다.
막대 번호에 바인딩하는 경우 0번째 막대를 배치할 시작점을 즉시 "표준"으로 취해야 합니다.
예를 들어, 0번째 마디가 가장 오래된 마디이고 나에게는 현재 마디가 더 편리합니다(MT4에서와 같이). 그리고 어떻게 여기에있을 수 있습니까?
추신
나는 "막대 번호 매기기"를 찬성하거나 반대하지 않습니다. 나는 제안이 더 명확하게 공식화되고 모든 사람에게 적합해야 합니다(대다수가 아니라 모든 사람).
적어도 나에게는 모든 것이 의미가 있습니다. 바의 날짜와 시간이 있고 OHLC가 있고 칠면조의 특정 표시가 있지만(예:) 바 번호에 대한 링크가 없습니다.
막대 번호에 바인딩하는 경우 0번째 막대를 배치할 시작점을 즉시 "표준"으로 취해야 합니다.
예를 들어, 0번째 마디가 가장 오래된 마디이고 나에게는 현재 마디가 더 편리합니다(MT4에서와 같이). 그리고 어떻게 여기에있을 수 있습니까?
추신
나는 "막대 번호 매기기"를 찬성하거나 반대하지 않습니다. 나는 제안이 더 명확하게 공식화되고 모든 사람에게 적합해야 합니다(대다수가 아니라 모든 사람).
그게 아니라 존재하지 않습니다 :) 나는 막대 번호 매기기에 대해 전혀 쓰지 않았습니다 - 어떻게 개발자에게 달려 있습니다 :)
그대로 인용합니다...
그리고 여기에 현재 막대 번호를 추가하는 것이 좋을 것입니다. 편리할 것입니다.
한 가지 질문 - 시작점을 어디에서 설정합니까? 현재 바에 있다면(MT4에서와 같이) 상관없지만 분명히 다른 의견이 있을 것입니다.
0 막대로 또는 1에서 시작하여 어떻게 번호를 매길까요?
예를 들어 다음과 같이 제안의 보다 완전한 표현에 대해 이야기하고 있습니다. 데이터 창 에서 막대 번호를 추가로 표시하고, 1개의 막대 에서 번호를 매기고, 보고 로 역사상 가장 오래된 막대를 선택하는 것이 좋습니다. 가리키다.
그대로 인용합니다...
한 가지 질문 - 시작점을 어디에서 설정합니까? 현재 바에 있다면(MT4에서와 같이) 상관없지만 분명히 다른 의견이 있을 것입니다.
큰 프로젝트 에서 그것 없이는 아무데도 ... :)
Alt + M과 같은 코드 내비게이터가 부족하여 별도의 창에 표시합니다.
대규모 프로젝트에서는 그것 없이는 아무데도 ... :)
예, 대규모 프로젝트 에서 기존 탐색으로는 충분하지 않습니다. 대규모 라이브러리(또는 여러 클래스가 있는 파일)의 기능 목록은 분명히 불충분한 솔루션입니다.
MS는 어떨지 모르겠지만 볼랜드는 그런 네비게이터를 아주 잘 만들었습니다. 어쨌든 별도의 탭이나 별도의 창에서 정상적인 탐색을 하고 싶습니다.
예, 대규모 프로젝트에서 기존 탐색으로는 충분하지 않습니다. 대규모 라이브러리(또는 여러 클래스가 있는 파일)의 기능 목록은 분명히 불충분한 솔루션입니다.
MS는 어떨지 모르겠지만 볼랜드는 그런 네비게이터를 아주 잘 만들었습니다. 어쨌든 별도의 탭이나 별도의 창에서 정상적인 탐색을 하고 싶습니다.
굴절도 해보고 싶지만 생각해보니 지금은 꿈만 꾸네요 :)
IntelliJ IDEA에서 수고하셨습니다 :)
굴절도 해보고 싶지만 생각해보니 지금은 꿈만 꾸네요 :)
많은 것을 원할 수 있지만, 예를 들어 다음과 같은 기능이 있는 경우 ME가 무료로 유지될 가능성은 낮 습니다(스크린샷은 함수 변수를 채울 때 변수 유형에 적합한 변수 목록이 자동으로 표시됨을 보여줍니다. 글로벌 가시성 고려):
가격 시간에 묶인 개체의 픽셀 좌표를 얻을 수 있기를 원합니다. 이렇게 하면 디스플레이와 가격을 일치시킬 수 있고 다른 화면 해상도에서 문제를 피할 수 있습니다.
그런 다음 지속적으로 이동하는 추세선인 배경 개체를 만들 수 있습니다.
(첫 번째 표시 막대 )(창 최대값)(마지막 표시 막대)(창 최소값) 픽셀 좌표를 수신하면 디스플레이를 고려하여 모든 레이블을 다시 계산합니다.
따라서 한 해상도에서 차트 필드는 다른 1000에서 700픽셀을 갖습니다.
열렬히 응원합니다. 매우 하고 싶습니다.
아마도 부재는 화면 좌표를 가격/시간 좌표로 또는 그 반대로 변환하는 두 개의 상호 역함수의 존재로 인해 이 가능성을 다소 밝게 하거나 대체했을 것입니다.
좋은 기회가 많을 것입니다. 그리고 불쾌한 부작용이 없습니다.
// 잘못된 사용 결과에 대해 이야기하지 않습니다. 무엇이든 잘못 사용할 수 있습니다.
열렬히 응원합니다. 매우 하고 싶습니다.
아마도 부재는 화면 좌표를 가격/시간 좌표로 또는 그 반대로 변환하는 두 개의 상호 역함수의 존재로 인해 이 가능성을 다소 밝게 하거나 대체했을 것입니다.
좋은 기회가 많을 것입니다. 그리고 불쾌한 부작용이 없습니다.
// 우리는 잘못된 사용 결과에 대해 이야기하지 않습니다. 무엇이든 잘못 사용할 수 있습니다.
편의를 제외하고는 더 이상 관련이 없습니다.