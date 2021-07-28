MT5에 대한 소원 - 페이지 55 1...484950515253545556575859606162...117 새 코멘트 Валерий 2011.02.06 04:57 #541 -Alexey- : 보편성에 대해 이야기하면 시간뿐만 아니라 로트에서도 포지션 볼륨 을 변경할 수 있는 것이 바람직합니다. 저것들. 다음과 같이 다소: 1) 특정 로트로 포지션을 오픈한다: PositionOpen(...,lot,....); /이 기능은 모호하지 않고 변경되지 않으며 현재 그대로 유지됩니다/ 2) 위치 볼륨이 변경됩니다. 예를 들어 다음과 같이 증가합니다. a) PositionIncrease(..., 2, mode_lot_change,....) - 위치 볼륨을 2로트 늘립니다. /로트 변경이 편리한 경우에/ b) PositionIncrease(..., 2, mode_multiply_change,....) - 위치 볼륨을 2배로 늘립니다. /시간 변경이 편리한 경우에/ CTrade에는 참조를 위한 일련의 방법이 있습니다. " 위치가 있는 작업 ". 포지션 개설, 포지션 청산, SL 또는 TP 포지션 변경이 있습니다. 보완할 것을 제안합니다. 포지션 반전이란 현재 거래량보다 큰 거래량으로 반대 거래를 하여 오픈 포지션의 방향을 반대로 하는 것을 의미합니다. 포지션을 줄이는 것은 오픈 포지션의 볼륨을 줄이는 것입니다. 확대는 반대입니다. Я за то чтобы в библиотеку включались универсальные вещи, которые устраивают всех (чтобы потом не пришлось переопределять функционал стандартных классов ). 예, 이것은 매우 중요한 포인트입니다. 나도 얘기하고 있어. 아마도 자르거나 뒤집기 위한 특수 기능을 처방할 필요가 있지만 분명히 CTrade에서는 그렇지 않습니다( 표준 라이브러리 에 대해 이야기하는 경우). 1. 개발자. 레버리지를 1:500(바람직하게는 1:200)으로 돌려주세요. 저는 몇 주 동안 그런 선물을 기다리고 있었습니다.

2. 또 다른 질문이 있습니다. - 내가 1:500의 점수를 가지고 있고 테스터에서 최대 1:100을 사용할 수 있는 경우 테스터는 어떤 매개변수를 고려할 것입니까?

아주 필요합니다 예를 들어 볼륨이 2배 커지도록 위치를 반대로 하기 위해 수행해야 하는 작업을 살펴보겠습니다.

1) 오픈 포지션이 있는지 확인합니다.
2) 열린 위치의 방향을 결정합니다.
3) 열린 위치의 볼륨을 결정합니다.
4) 3배 큰 거래량으로 반대 포지션을 여는 데 필요한 금액을 결정합니다(또는 같은 금액으로 먼저 청산한 다음 두 배 거래량으로 여는 경우).
5) 필요한 자금을 사용할 수 있는지 확인합니다.
6) 로트의 최소 다중도 결정
7) 다중도 측면에서 필요한 볼륨에 가장 가까운 볼륨을 결정합니다.
8) 자금이 충분한지 다시 확인하십시오.
9) PositionModify를 사용하여 기존 위치에서 SL 및 TP를 제거합니다.
10) 허용 슬립을 설정합니다.
11) 반대 위치를 엽니다.
12) 플립으로 인한 시가를 결정합니다.
13) PositionModify로 새로운 SL과 TP를 설정합니다.

글을 쓰다가 몇 번이나 실수를 했습니다.

이것은 수만 명의 사람들이 오류를 가지고 다시 작성해야 하는 코드 조각입니다. 왜, 언제 도서관에서 한 번 할 수 있습니까?

모든 사람이 파생 클래스의 새 메서드로 올바르게 형식을 지정할 수 있는 것은 아닙니다. 개발자가 제대로 할 수 있다면 왜?

그것은 편안하지 않습니다. 하나의 기성품 PositionReverse 함수와 하나의 라인을 사용할 수 있는데 왜 많은 코드를 작성해야 합니까?

나도 얘기해. 아마도 자르거나 뒤집기 위한 특수 기능을 처방할 필요가 있지만 분명히 CTrade에서는 그렇지 않습니다( 표준 라이브러리 에 대해 이야기하는 경우).

그리고 일반 사용자가 사용할 수 있고 도움말에 표시되는 위치는 어디입니까?

CTrade에서는 왜 안되나요(이러한 방법이 문제를 일으키지 않는다면)?

결국 PositionOpen 없이 거래를 열 수 있습니다. Ctrade에서 이 방법을 도입한 이유는 무엇입니까? 이 래퍼는 편의상 도입된 것이라고 생각합니다. 왜냐하면 그것은 초보 사용자에게 분명하지 않은 많은 점을 고려합니다. 글쎄, 여러면에서 당신이 옳습니다. 실제로 유효성을 위해 많은 매개 변수를 계산하고 확인하는 것이 필요합니다. PositionOpen(...)을 사용하여 단순히 포지션을 열려면 거래량과 개시 가격, SL과 TP를 모두 지정하고 먼저 자금이 충분한지 확인하고 모든 포지션을 열 때 오류가 발생하고 싶지 않다면 그 중 먼저 수신하고 유효성을 확인해야 합니다. 혁명도 마찬가지다. 글쎄, 당신은 "이러한 기호의 위치를 반전"이라고 표시했고 그게 다야 100 4 자리 포인트로 뒤집었습니다. 위 또는 아래. 아마 불만족스러울 것입니다. 그러나 귀하의 주장을 순서대로 고려하십시오. 1) 오픈 포지션이 있는지 확인합니다. 입장을 뒤집기 위한 결정이 내려지기 전에 이것이 여전히 이루어져야 한다고 생각합니다. 2) 열린 위치의 방향을 결정합니다. 나는 당신이 롤오버하기로 결정했다면 이것도 필수라고 생각합니다. 어쨌든 위치가 이미 선택되어 있으면 기본입니다. 3) 열린 위치의 볼륨을 결정합니다. 포인트 2와 동일합니다. 4) 3배 큰 거래량으로 반대 포지션을 여는 데 필요한 금액을 결정합니다(또는 같은 금액으로 먼저 청산한 다음 두 배 거래량으로 여는 경우). 요청을 보내기 전에 자금이 충분한지 확인하는 것은 필수입니다. 5) 필요한 자금을 사용할 수 있는지 확인합니다. 포인트 4와 결합하십시오. 6) 로트의 최소 다중도 결정 틀림없이. 7) 다중도 측면에서 필요한 볼륨에 가장 가까운 볼륨을 결정합니다. 당신은 포지션을 여는거야? 따라서 이미 이 기능이 있습니다. 원하는 함수를 호출하기만 하면 됩니다. 8) 자금이 충분한지 다시 확인하십시오. 표준 방법. 9) PositionModify를 사용하여 기존 위치에서 SL 및 TP를 제거합니다. 여기서는 필요하지 않습니다. 10) 허용 슬립을 설정합니다. 틀림없이. 작을수록 항목이 더 정확하지만 다시 인용할 수 있는 항목은 더 많습니다. 11) 반대 위치 열기 이것이 우리가 PositionOpen을 사용하는 곳입니다. 12) 플립으로 인한 시가를 결정합니다. 역시 초등. 위치를 다시 선택하기만 하면 됩니다. 13) PositionModify로 새로운 SL과 TP를 설정합니다. 글쎄, 즉시 계산하고 설치하지 않았다면 지금 할 수 있습니다. 어딘가에서 실수를 했거나 무언가를 잊어 버린 경우 개발자가 처리 한 다음 OrderCheck(m_request,m_check_result) 함수를 사용하여 요청 매개 변수의 유효성을 먼저 확인하고 오류가 발생하면 요청이 전송되지 않습니다. 저널에 해당 메시지가 있는 서버. 그리고 표준 방법이 모든 것을 결정하기를 원하십니까? 편차, 쿠데타의 가격, 양과 중지 모두? 보편성에 대해 이야기하면 시간뿐만 아니라 로트에서도 포지션 볼륨 을 변경할 수 있는 것이 바람직합니다. 저것들. 다음과 같이 다소:
1) 특정 로트로 포지션을 오픈한다: PositionOpen(...,lot,....); /이 기능은 모호하지 않고 변경되지 않으며 현재 그대로 유지됩니다/
2) 위치 볼륨이 변경됩니다. 예를 들어 다음과 같이 증가합니다.
a) PositionIncrease(..., 2, mode_lot_change,....) - 위치 볼륨을 2로트 늘립니다. /로트 변경이 편리한 경우에/
b) PositionIncrease(..., 2, mode_multiply_change,....) - 위치 볼륨을 2배로 늘립니다. /시간 변경이 편리한 경우에/
CTrade에는 참조를 위한 일련의 방법이 있습니다. " 위치가 있는 작업 ". 포지션 개설, 포지션 청산, SL 또는 TP 포지션 변경이 있습니다. 보완할 것을 제안합니다. 포지션 반전이란 현재 거래량보다 큰 거래량으로 반대 거래를 하여 오픈 포지션의 방향을 반대로 하는 것을 의미합니다. 포지션을 줄이는 것은 오픈 포지션의 볼륨을 줄이는 것입니다. 확대는 반대입니다.
Я за то чтобы в библиотеку включались универсальные вещи, которые устраивают всех (чтобы потом не пришлось переопределять функционал стандартных классов ).
PositionOpen()은 포지션을 개설할 수 있을 뿐만 아니라 기존 포지션의 볼륨을 높이거나(줄이거나) 반대로 할 수 있는 CTrade 클래스의 보편적인 메서드입니다. 추가하려는 위치 방향으로 적절한 order_type으로 호출하고, 필요한 볼륨으로 자르려면 반대 방향으로, 반대로 반대 방향으로 볼륨을 두 배로 늘리면 됩니다.
나도 얘기하고 있어. 아마도 자르거나 뒤집기 위한 특수 기능을 처방할 필요가 있지만 분명히 CTrade에서는 그렇지 않습니다( 표준 라이브러리 에 대해 이야기하는 경우).
만약 우리가 "전문가"의 계급에 대해 이야기한다면, 나는 개인적으로 그것에 대해 한 마디도 하지 않을 것입니다.
1. 개발자. 레버리지를 1:500(바람직하게는 1:200)으로 돌려주세요. 저는 몇 주 동안 그런 선물을 기다리고 있었습니다.
2. 또 다른 질문이 있습니다. - 내가 1:500의 점수를 가지고 있고 테스터에서 최대 1:100을 사용할 수 있는 경우 테스터는 어떤 매개변수를 고려할 것입니까?
아주 필요합니다
이것이 언급되었는지 여부는 모르겠지만 MetaEditor가 코드의 일부를 축소하는 기능을 갖고 싶습니다. 예를 들어, 괄호에서 괄호로, for, functions, etc.
저것들. Visual Studio 등과 같은 프로그래밍 환경에서 구현되는 방법 가끔은 무언가를 찾기 위해 화면 전체를 스크롤하는 것이 지겹기 때문에 ..
그래서 그는 작업하는 코드 섹션만 열어두고 나머지는 축소했습니다.
감사해요.. :-)
MetaQuotes Software가 International Business Times와 장기 파트너십 계약을 체결한 주제를 보고 오랫동안 제공하고 싶었던 내용을 기억했습니다.
1. "뉴스" 탭의 컨텍스트 메뉴에 "읽은 것으로 표시" 항목을 추가하여 선택한 여러 뉴스에 동시에 적용할 수 있습니다(이제 각 뉴스를 개별적으로 열어야 함). 이렇게 하면 "흥미롭지 않은" 뉴스를 건너뛰고 새로운 뉴스의 출현을 추적할 수 있습니다.
2. MetaEditor에서 수행한 것처럼 새 읽지 않은 뉴스의 수를 탭에 표시합니다.
아마도 이것은 우선 순위 작업은 아니지만 작업의 편의성을 더할 것입니다 ...